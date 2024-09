​Polaroide vechi cu Madonna, de pe vremea când încă nu era superstar

Fotograful Richard Corman își amintește cum s-a întâlnit cu carismatica puștoaică și a fotografiat-o în timp ce ea se pregătea să devină un superstar.

În iunie 1983, Madonna era o tânără ambițioasă de 24 de ani care tocmai începuse să intre în atenția cluburilor. Când a cunoscut-o fotograful Richard Corman, l-a servit cu gumă de mestecat și espresso pe o tavă de argint în căsuța ei boemă de pe East Fourth Street. A fost chiar înainte ca faima ei să explodeze și s-o transforme într-una dintre cele mai mari vedete ale tuturor timpurilor. În luna de după ce au făcut fotografiile polaroid, cântăreața și-a lansat albumul de debut, Madonna, care a produs trei hituri de top 10 ( Holiday, Lucky Star, Borderline). Un an mai târziu, se zvârcolea în jurul unui tort de nuntă în cadrul performance-ului de la premiile MTV, pe piesa Like a virgin . Dar în perioada în care Corman i-a făcut aceste polaroide minunate, Madonna era încă iubita DJ-ului Jellybean Benitez, dansatoare în Funhouse și Danceteria, o tipă care era lucra drept chelneriță și poza nud pentru studenții la Arte ca să-și plătească chiria. După cum a scris și ea despre vremurile respective: „Mă simțeam ca o luptătoare care își făcea drum prin mulțime ca să supraviețuiască. ”

Richard Corman avea relații bune la începutul anilor ’80. Lucrase ca asistent pentru Avedon, iar mama lui era directoare de casting cu experiență în filme ca Raging Bull și The Deer Hunter. Când Corman a fotografiat-o pe Madonna, îl fotografia și pe Keith Haring în Soho și pe Jean-Michel Basquiat în studioul lui din Great Jones Street. Dar nimic nu l-a pregătit pentru tânăra care se uita la el ca și cum „urma să conducă lumea întreagă “. După ce au lâncezit într-un depozit vreo treizeci de ani, cele 66 de polaroide vor fi în sfârșit publicate și expuse într-o galerie. Corman ne-a spus povestea lor.

Cum ai ajuns să faci aceste polaroide?

Sunt imagini din 1983. Pentru mine sunt atât de fermecătoare și speciale pentru că au legătură cu mama. Ea mi-a făcut cunoștință cu Madonna în primăvara anului 1983, când făcea un casting pentru un film numit The Last Temptation of Christ, de Martin Scorsese. Madonna venise la casting pentru rolul fecioarei Maria. N-a primit rolul, dar ne-am cunoscut pe când lucram la studioul lui Avedon. Eram mereu în căutare de persoane interesante care să-mi pozeze. Nu mai cunoscusem pe cineva ca ea. Era cu totul originală.

Ședința foto a avut loc ceva mai târziu, când mama lucra la un muzical de nișă numit Cindy Rella. Madonna era acasă la fratele ei, iar eu trebuia să trimit niște fotografii pentru casting la Warners Bros. N-am făcut nimic digital pe atunci, aveam Polaroidele. Așa că am făcut vreo 66 de polaroide. Am întocmit o listă de casting. Prințul urma să fie jucat de Michael Jackson sau Prince, iar Aretha Franklin trebuia să joace rolul mamei vitrege. Filmul nu s-a mai făcut și polaroidele au rămas uitate timp de treizeci de ani. Le-am găsit de curând, când am făcut curat în depozit. Am rămas cu gura căscată. Erau în stare perfectă.

Dacă aș face fotografiile astea azi, în apartament ar fi cel puțin treizeci de persoane. Dar atunci a fost simplu, eram doar eu și cu ea. Era atât de accesibilă, amuzantă și sexi. Atât de cool și de carismatică. Am început cu câteva fotografii în care făcea curat prin casă pentru că trebuia să joace rolul Cenușăresei, după care am fotografiat-o în timp ce se pregătea pentru bal. A ieșit în oraș și cred că i-a luat vreo două ore să găsească rochia aia la un magazin de haine vintage. Pe vremea aceea, era un fel de fenomen local.

Nu sunt neapărat fan Madonna, dar îi admir determinarea, spiritul și energia. Fotografiile sunt mult mai relevante azi decât erau atunci. A fost întotdeauna o femeie relevantă. Cum se îmbrăca, cum se machia, cum îi stătea părul. Arăta de secolul XXI. Denimul, buzele roșii, ochii de pisică, rădăcinile nevopsite. Atât de actuală încă de pe atunci.

Se ocupa singură de păr și de machiaj?

Evident. Ea controla totul. Știa exact cum își dorea să arate. În seara aceea, s-a întâlnit cu mine, mama și tatăl meu într-un restaurant din Upper West Side unde umblau toți actorii din New York City. Pe stradă se făceau blocaje în trafic. Nimeni nu arăta ca ea! Era vizionară și 100% originală.

Și zici că mama ta, Cis Corman, era directoare de casting?

Da, și mai târziu a devenit producătoare la compania Barbrei Streisand. Din păcate, acum suferă de Alzheimer. Are nouăzeci de ani. Colecția asta de fotografii e un omagiu pentru ea. Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat fără ea.

Când ai început să faci fotografii?

Am început să fac fotografii la scurt timp după ce am început să lucrez cu Avedon în 1983. Nu studiasem fotografie, eu voiam să dau la Psihologie. Mi-am luat un an liber și aveam nevoie de o pauză și atunci am descoperit fotografia și mi-am dat seama că va fi pasiunea vieții mele. Experiența cu Avedon mi-a schimbat viața.

Cum a fost să lucrezi cu Avedon?

Mi-a schimbat perspectiva asupra vieții, asta e clar. Eram în preajma unui tip incredibil de pasionat, inteligent, înnebunit după munca lui. Era genial, generos, egoist, dar am petrecut mult timp cu el în călătorii. Unul dintre proiectele la care am lucrat cu el îndeaproape a fost In the American West. Am petrecut două veri cu el și am vorbit despre fotografie și artă.

Ce influență crezi că a avut munca lui asupra lucrărilor tale?

Cel mai important la munca lui era că se concentra pe ochii subiecților și avea abilitatea de a vedea dincolo de ochi. Îi lăsa să-și spună poveștile. Pentru mine, cele mai importante fotografii sunt cele în care văd ceva dincolo de ochii oamenilor. Când oamenii își spun sincer povestea lor.

Și care e povestea Madonnei în aceste imagini?

„O să conduc lumea. Nimic n-o să mă oprească și o să trec prin oricine ca să ajung unde vreau. ” Cam ăsta era limbajul ei. Era atât de real și de natural. Nimic nu părea pretențios. Când am cunoscut-o și am urcat în apartamentul ei, a trebuit să mă conducă printre niște vlăjgani care locuiau acolo și care o protejau. Mi-a zis s-o anunț când ajung pentru că va trebui să le spună tipilor de jos că vin, ca să nu mă ia la întrebări. Era miezul cartierului. Oamenii veneau pe la ea să mănânce pizza, se duceau pe acoperiș toți să cânte și să danseze. Orașul era dur pe atunci, dar ea le oferea tuturor căldură.

