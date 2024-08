9 lucruri care nu trebuie să lipsească de la o orgie

Prima dată când am fost la o petrecere cu orgie era în 2002. Aveam 25 de ani, eram emoționat rău și speriat de bombe. La momentul respectiv, mă lăudam cu titlul de cel mai improbabil autor de rubrică de sex din New York și făceam un reportaj despre One Leg Up – o serată regulată, care a ajuns acum în al douăzecilea an de existență – pentru că mi se dăduse subiectul. Petrecerea a fost așa un amestec amețitor de senzații și îndoială de sine încât mi-a luat mai bine de zece ani să mă duc la a doua. Când m-am dus, a fost din nou pentru că aveam de scris despre asta. Am început să mă bucur de orgii abia în 2016. Atunci am ajuns să-i cunosc pe locatarii Hacienda Villa: o comunitate pozitivă la adresa sexului, cu sediul într-o vilă somptuoasă și renovată complet, din Brooklyn.

Vila e o casă pe bune pentru 15 membri ai comunității pro-sex și casă metaforică pentru oricine vrea să învețe mai multe despre sex și sexualitate. Aici, oamenii pot să meargă la workshop-uri, dezbateri, lecturi și evenimente sociale. E locul unde poți să mergi la un „PlayLab”, să vezi tehnici avansate de sex, demonstrate de antrenorul de sex Kenneth Play și asistenta lui, iar apoi să primești sfaturi atente și încurajatoare, când le testezi și tu cu partenerul sau cu un partener de joc. În plus, vila a servit drept decor pentru niște petreceri legendare cu orgii, în timpul cărora cele patru etaje ale sale, două spații exterioare, un jacuzzi și o cabană gem de oameni goi care se bucură de propriile corpuri și de ale altora. La petrecerile astea cu 220 de oameni am început să uit că am nevoie de o scuză ca să mă duc acolo și m-am abandonat experienței.

Videos by VICE

Cu toate astea, la un moment dat, comunitatea a trecut de la conceperea, punerea în scenă și disciplinarea petrecerilor pe multiple nivele, care aveau loc aproximativ odată la trei luni, și au început, în schimb, să se concentreze pe pachetele „Party cu sex”. Simplu spus, Hacienda oferă spațiul și infrastructura de care ai nevoie să dai propria petrecere cu sex, cumva asemănătoare, dar mai mică – singura chestie pe care nu ți-o asigură sunt invitații. Anul trecut am profitat de acest produs și am dat o petrecere cu sex cu 30 de persoane, pentru aniversarea de 30 de ani a unei bune prietene. Conform reclamelor, tot ce trebuia să fac era să aduc oamenii, întrucât Vila oferea tot restul chestiilor de care am fi putut avea nevoie, inclusiv provizii pentru sex, care au sosit frumos aranjate, în câteva cărucioare pe roți. A fost un succes nebun. Am primit o reducere pentru „prieteni și familie”, când același pachet ar fi costat în mod normal cam 900 de dolari. Dacă poți să ademenești 30 de oaspeți și să împărțiți costurile, vine cam 30 de dolari de persoană, comparabil cu cât am plătit ca să văd Solo în 3D/IMAX.

Nu-i nevoie să-ți zic că toți oaspeții s-au distrat mult mai bine la petrecerea de 30 de ani a prietenei mele decât oricine care-a văzut Solo.

Însă, de curând, m-am gândit să încerc să dau o petrecere în alt spațiu – ca să ai schimb peisajul, dacă nu altceva.

Spațiul de evenimente, un penthouse cu suprafața de 370 de metri pătrați, e gestionat de un prieten care ni l-a oferit pe gratis. Spațiul avea deja o grămadă de avantaje – un sistem de sunet serios, priveliști panoramice asupra orașului, o bucătărie și un bar și chiar și câteva saltele – dar îi lipseau câteva chestii despre care știam c-o să avem nevoie. Mai jos sunt câteva lucruri mai puțin evidente la care poate-ai vrea să te gândești când dai o petrecere cu orgie pe cont propriu.

Apă de gură

După cum sunt sigur că-ți închipui, oamenii își bagă fața în tot felul de locuri în timpul unei petreceri cu orgie și, întrucât sunt o gașcă politicoasă, oaspeții de la astfel de petreceri fac eforturi mari să-și păstreze prospețimea pentru următoarea persoană cu care au contact intim. Cu toate astea, nu e recomandat să te speli pe dinți sau să folosești ață dentară chiar înainte sau în timpul unei petreceri. „HIV-ul, în mod special, vizează sistemul imunitar, iar sistemul imunitar e mai ușor de atacat când e la suprafața unei membrane mucoase, din cauza unei tăieturi, abraziuni sau infecții”, spune sexoloaga cliniciană și educatoarea pe teme de sex Lindsey Doe, care spune că periajul sau folosirea aței dentare poate să provoace astfel de abraziuni. Conform CDC-ului, riscul de a transmite HIV prin intermediul sexului oral sau sărutului e foarte mic, dar spun că unul dintre factorii care poate spori riscul sunt gingiile sângerânde. „Le zic oamenilor că dacă folosesc în mod regulat ață dentară, atunci n-ar trebu să aibă probleme, dar dacă nu fac asta frecvent, atunci pot să aibă boli gingivale sau sângerări, care pot să ducă la un risc sporit de transmitere.” Ia însă în calcul sticle de voiaj de apă de gură.

Șervețele umede

Sexul poate fi – unii zic că trebuie să fie – o treabă murdară. Dacă te bagi la duș între parteneri poți să-ți reduci timpul de joacă, iar în cazul locului pe care-l foloseam eu, nu erau oricum disponibile dușurile. Rezolvarea a fost să folosim șervețele umede. Am luat două pachete de șervețele fără parfum – 140 în total.

Becuri inteligente

Indiferent dacă te duci sau nu la o petrecere cu orgie, e un adevăr de la sine înțeles că toată lumea arată și se simte mai bine în lumină blândă, difuză, care nu bate direct de deasupra capului. Genul ăsta de lumină o să te facă atât să te simți mai încrezător în felul în care arăți, cât și va spori și șansele oaspeților de a pleca satisfăcuți sexual de la petrecere, sugerează un studiu din 2010. Cercetătorii au descoperit că satisfacția sexuală a participantelor a fost „corelată cu o bună imagine corporală de sine și de o frecvență redusă a gândurilor legate de aparențe care distrag în timpul activității sexuale.” Deși studiul analizează doar femeile, pot să-ți spun anecdotic că a-mi face griji despre cum arăt când sunt dezbrăcat clar nu-mi îmbunătățește experiența ca bărbat nici mie.

O modalitate excelentă de a crea o atmosferă mai senzuală e să instalezi becuri inteligente în spațiul de joacă. Folosirea unei aplicații de smartphone sau un device controlat prin voce, un Amazon Echo, de exemplu, îți oferă o gamă largă de culori, iar apoi, cu o singură atingere, poți să aprinzi lumini puternice pentru a strânge mizeriile odată ce-a plecat toată lumea acasă. Poți să cumperi becuri inteligente la prețuri sub 20 de dolari.

Așternuturi pentru animale

Pare să existe o importantă suprapunere demografică între persoanele care se concentrează profund pe ejacularea feminină și cele care frecventează scena de petreceri sexuale. Asta poate să însemne că, pe parcursul unei singure seri, se pot elibera cantități mari de fluide. Ca să te descurci cu inundația veselă și să menții spațiile de joacă utilizabile pe parcursul unui eveniment, m-am inspirat din petrecerile Hacienda, care sunt mereu bine aprovizionate cu așternuturi pentru animale. „Dacă ești pe cale să ai orgasm sau ești la ciclu și-ți faci griji c-o să faci mizerie, e greu să trăiești clipa”, spune fondatorul Hacienda Andrew Sparksfire. „Cu un așternut pentru animale sub fund, știi că poți să-ți dai drumul pe bune.” Am cumpărat o cutie de așternuturi de dimensiuni obișnuite, pe care am dat 18 dolari. Achiziția s-a dovedit a-și face toți banii, când oaspeții de la petrecere au adus, așa cum mă așteptam, ploaia.

Bomboane anti-tuse fără zahăr

„Ultimul lucru pe care-l vrei în vagin e o mână sau o gură plină de zahăr”, spune educatoarea pe teme sexuale Effy Blue, un sentiment pe care-l împărtășește și Doe. Am ajuns aici în urma unei conversații în care am menționat că Skittles sunt o gustare bună pentru astfel de evenimente. În timpul workshop-ului ei Etichetă la petrecerile cu orgii, Blue recomandă să sugi bomboane de tuse fără zahăr, despre care zice că facilitează sexul oral – „funcționează ca lubrifiant de gât” – și reduc și riscul de a da cuiva candidoză, din cauza căreia să țină minte seara respectivă. O pungă de 900 de grame de Lemon Mint Ricola conține 210 bomboane și costă vreo 20 de dolari.

Cabluri audio

Ții minte sistemul ăla de sunet super bun pe care l-am menționat mai sus? Ei bine, cu câteva minute înainte să sosească oamenii, a luat-o razna și a început să cânte cam cea mai proastă muzică din anii 2000, la un volum asurzitor. Când zic „proastă” mă refer la nivel de Hoobastank, Papa Roach. În mod inexplicabil, piesele astea erau încărcate pe platformele digitale. Ar fi fost o propunere relativ ușor de acceptat să punem un playlist Spotify de pe telefonul cuiva, însă toată lumea din încăpere avea iPhone 7 sau mai nou, deci n-avea mufă de căști.

Norocul a fost că unul dintre primii oaspeți avea un adaptor și a salvat de unul singur petrecerea de la prăbușire în timpul decolării. Lecția: să ai cel puțin un plan de salvare, în caz că sistemul tău muzical se hotărăște să urle metode contraceptive auditive. A, și un sfat de la experți: să te asiguri că telefonul pe care-l folosiți e pe modul „Nu deranjați”. Singura chestie cu mai mari șanse să ucidă atmosfera sexy decât Nickelback e un apel telefonic de la maică-ta, la volum maxim în boxe.

Bariere

Prezervativele la o petrecere cu sex sunt, evident, de la sine înțelese. E o idee bună să cumperi mai multe decât îți trebuie și în diverse dimensiuni, pentru că penisurile și jucăriile sexuale sunt de diverse mărimi și materiale diferite, datorită surprinzător de răspânditelor alergii la latex. „O reacție alergică la latex poate crește riscul transmiterii de infecții”, îmi spune Doe. Mai ia și niște prezervative interne. Blue spune că li se zicea „Prezervative feminine”, dar la petrecerile cu sex sunt utile oricui are vreo părere. „Sunt folosite adeseori la sexul anal – scoate inelele – ca să poți să treci de la anus la vagin la sexul în grup și să eviți contaminarea”, explică aceasta. „Aș adăuga pe lista asta barierele dentare și folia de plastic. Ambele pot fi folosite ca bariere pentru sexul oral, iar plasticul e bun pentru jucăriile de folosit în mai mulți, cum ar fi Sybian-ul sau banchetele pentru plesnit la fund.”

Mănuși de nitril

Pentru Lila Donnolo, membră fondatoare Hacienda, mănușile de nitril sunt ca și cum ai avea o pereche în plus de mâni curate când ai nevoie de ele. „A le schimba între parteneri nu e doar o chestie de igienă bună – ci și de bune maniere”, spune ea. „Când penetrezi pe cineva cu degetele, poți să o liniștești pe persoana respectivă, asigurându-o că ai mâinile sterilizate.” Donnolo spune că mai ai și-un bonus, dacă-ți place să te joci de-a doctorul sau ai un fetiș pentru cauciuc (sau substanțele care seamănă cu cauciucul). „De asemenea, pentru cei care se bucură la un pic de excitație consimțită pe bază de frică, sunetul pe care-l scot mănușile când le plesnești de încheieturi e excelent”, spune ea. Majoritatea mănușilor sunt disponibile în mărimi mici, medii, mari și extra-mari.

Coșuri de gunoi

Cheia, ca să nu ajungi să-ți petreci ore în șir culegând gunoaie cu mare grijă – așternuturi ude pentru animale, mănuși de examinare, prezervative, folie de plastic și șervețele umede folosite – după ce a plecat toată lumea, e să ai două sau trei locuri în care poți să pui toate chestiile astea. Cumpără vreo două coșuri de gunoi mari, cu capac detașabil și amintește-le politicos oaspeților să le folosească.

Articolul a apărut pe VICE US.