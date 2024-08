Oamenii ăștia mi-au spus care sunt cele mai nașpa accidente cauzate de droguri

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.



Un lucru acceptat universal e că drogurile pot fi incredibil de distractive, dar în același timp pot fi și foarte periculoase și te impulsionează să faci și să spui lucruri foarte stupide. Spectrul variază de la mesaje trimise fostului, la tentative de a zbura, iar undeva pe la mijloc e și „auto-vătămarea”.



Am vorbit cu persoane care și-au cauzat sub influența narcoticelor, diferite grade de suferință sau o diformitate pe viață.



IMPORTANT: Evident, toate detaliile despre consumul de droguri sunt extraordinar de stupide și iresponsabile. Citește seria VICE, Safe Sesh pentru mai multe sfaturi despre cum să consumi droguri în siguranță.

JESSIE, 28 de ani

Mi-am futut complet fața când am căzut într-un tunel, la un rave din Glasgow. Am băgat cam un gram de MD și am băut o grămadă de alcool și am ajuns să-mi crăp maxilarul atât de tare, încât dinții îmi atingeau cerul gurii și nervii s-au rupt. Practic mi-am stricat gura. A doua zi m-am dus la muncă, pentru că încă eram complet varză și nu realizam ce se întâmplase sau nu mă sinchisisem să mă uit în oglindă.

Pe atunci lucram într-un lanț de cafenele, iar managerul m-a pus să spăl vase toată ziua pentru că arătam ca Genesis P-Orridge. Apoi m-au găsit cum vomitam în mașina de spălat vase, așa că m-au dus la Urgențe. Am o amintire vividă cu melodia „Better Off Alone”, care se auzea în camera de așteptare.



Nervii au murit, practic o bombă fără ceas în termeni de dantură. Ei mi-au spus că „ori mâine, ori în cinci ani sau zece, vei avea parte de dureri masive iar dinții tăi o să se înnegrească.” Mi-am făcut ortodontul să plângă pentru că deja trecusem prin două operații, zece dinți scoși și ani de zile de purtat aparat dentar, iar eu m-am făcut varză și am stricat totul.



GAVIN, 23 de ani

Mi-am distrus spatele încercând să fac scheme de dans pe piesa lui Drake, „Nice for What”, după ce am tras o grămadă de coca. Nici măcar nu-mi place melodia atât de mult, dar nu știu din ce motiv, după ce am trecut prin jumătate de pungă de cocaină, am decis că era necesar să fac schema „death drop” pe porțiunea melodiei în care spune „watch the breakdown”.

Din moment ce eu nu aveam pic de experiență cu mișcarea asta, nici nu m-am uitat la RuPaul’s Drag Race, practic m-am trântit de mai multe ori pe podeaua prietenei mele, în timp ce strigam la ea să deruleze piesa la momentul ăla. Țin minte că m-am gândit la un punct cum a doua zi o să mă doară spatele, dar am crezut că o să fie din cauza drogurilor, nu pentru că toată noaptea am petrecut-o rupându-mi spatele până în punctul în care acum mă doare și să mă ridic. A durat vreo lună.



TOM, 30 de ani

Eu locuiam în Norwich și trăiam standardul unui războinic din clasa muncitoare: lucram în timpul săptămânii, iar în weekend băgam bere și pliculețe până când mă făceam mort sau cel puțin până când devenea prea brutal.

Într-o noapte, eu și prietenul meu ne târam de la club, complet praf amândoi, când am observat că pubelele Tesco erau deschise, așa că am hotărât să aruncăm un ochi. Am reușit să scoatem câteva franzele și niște gogoși, ceea ce mi s-a părut decent. În timp ce ne clătinam spre casă, încărcați cu pâine, prietenul meu a spus ceva foarte amuzant, iar eu am râs atât de tare, încât am căzut pe spate, peste un zid destul de înalt, și am aterizat în cap.



Nu prea mai țin minte când am căzut și aterizat, ci doar un țiuit în urechi și cum stăteam întins pe jos, înconjurat de pâine. La un moment dat am auzit țipetele prietenului meu și am realizat că probabil am căzut. M-am ridicat și am mers acasă, deși creștetul capului meu avea o rană deschisă. Prietenul meu s-a panicat și a chemat o ambulanță, așa că m-am dus la spital, unde mi-au pus vreo opt copci. Încă mai am cicatricea.



MAYA, 26 de ani

Eram la un majorat într-o sală de evenimente. Era o zi de naștere destul de civilizată, cu familia fetei prezentă acolo și toate cele, dar eu aveam o mică spre mare problemă cu drogurile, așa că mă furișam regulat la toaletă, ca să bag ketamină. Într-un punct al serii, eu și iubitul meu de atunci, care lua și el k, a decis să participăm la o cursă cu mine pe umeri. Evident, nu prea a mers bine, el a alunecat, iar eu am fost propulsată de pe umerii lui și am aterizat pe claviculă și brațul stâng.



Urăsc atenția, așa că le-am spus tuturor că sunt OK și am tras de mine până la sfârșitul petrecerii. De abia după ce s-a dus efectul ketaminei și am încercat să mă bag în pat am realizat cât de mult mă durea: mi-a luat un sfert de oră doar să mă întind. Când m-am trezit a doua zi, m-am plâns mamei până când m-a dus la Urgențe, unde am aflat că îmi luxasem clavicula și brațul. Următoarea lună am stat cu ghips.



DANNY, 23 de ani

Am băgat prea multă ketamină și cidru la Printworks, așa că am căzut și mi-am spart fața. Dinții mi-au ieșit prin buză și s-au crăpat. Am fost dus la Urgențe cu ambulanța, unde mi-au extras dinții din carne. Dantura era doar spartă, dar au trebuit să scoată din dinți la un moment dat, pentru că erau morți. O să-mi fac implanturi dentare.



Articolul a apărut inițial pe VICE UK.