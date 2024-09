Actorul ăsta american a fost arestat pentru c-a atacat un neonazist

Lansat joia trecută ca să coincidă cu inaugurarea prezidențială a lui Trump, He Will Not Divide Us e un apel transmis live tuturor oamenilor și care repetă fraza „he will not divide us” cât de des vor. Creat de Shia și colaboratorii săi Luke Turner și Nastja Rönkkö, proiectul e descris ca „un show de rezistență sau insistență, opoziție sau optimism”, și a atras mulțimi de spectatori și vedete laolaltă.

Chiar și Shia a apărut în live, dar nu fără controverse. Acum trei zile s-a luat la harță cu un bărbat care avea o șapcă nazistă. Ca răspuns, Shia a strigat „he will not divide us” la el, în timp ce nazistul încerca să-i ia camera și urla sloganuri despre supremația albilor. După o a doua altercație cu un bărbat care striga „Hitler n-a greșit cu nimic”, Shia a fost arestat și acuzat de violență și hărțuire. În live poți să-l vezi pe Shia cum îl împinge pe tip, înainte să-l apuce de eșarfă. Mai târziu, Shia apare cu cătușe la mâini înconjurat de polițiști din New York.