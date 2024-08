Sunt actriță de filme porno și uite cum e de fapt sexul cu iubitul meu obișnuit

Contrar spuselor activiștilor anti-pornografie, majoritatea actorilor porno cu experiență spun că nu se confruntă cu abuzuri pe platoul de filmare, burnout sexual și alte presupuse probleme din domeniul pornografiei. În schimb, se plâng că sunt stigmatizați, obiectificați și neînțeleși de cei din afara industriei. Aceste probleme le afectează fiecare aspect al vieții – inclusiv viețile sexuale și sentimentale.

Civilii, un termen din industrie pentru cei care nu lucrează în industria pornografiei, tratează adesea pornografia ca pe un film documentar, și nu ca pe o fantezie sexuală. Deci, dacă se combină cu un pornostar, presupun că acesta va fi mereu excitat și dispus să practice acte sexuale extreme, așa cum au văzut pe ecrane. Chiar și cei care nu-i obiectifică direct pe actorii porno, tot se simt intimidați de experiența lor sau se jenează să se implice într-o relație cu cineva care lucrează într-o industrie stigmatizată.

Majoritatea civililor se confruntă și cu gelozia când se gândesc că partenerii lor care lucrează în industrie fac sex cu alte persoane la job, mai ales că programul stresant al pornostarurilor le scade acestora cheful de sex în viața personală. Aceste probleme sunt atât de răspândite și complicate încât unii actori porno nu vor să iasă decât cu alți actori porno.

În realitate, deși starurile porno au mai multă experiență sexuală și mai multe cunoștințe despre sex decât o persoană obișnuită, viețile lor intime sunt mult mai banale decât ne imaginăm. În ultimul deceniu, mai multe actrițe porno precum Buck Angel, Jiz Lee și Stoya au vorbit deschis despre preferințele lor și despre cât de stigmatizate s-au simțit în relațiile lor cu civili. Au povestit cât de greu le-a fost să pună limite între viața profesională și cea personală și să se confrunte cu gelozia partenerilor.

Și totuși, foarte puține pornostaruri sunt dispuse să vorbească despre viața lor intimă, de teamă să nu își ruineze brandul sexual sau fanteziile fanilor.

Ca să ajute oamenii să înțeleagă mai multe despre diferențele dintre pornografie și realitate, VICE a stat de vorbă cu una dintre actrițele veterane din industrie, Alison Rey, și cu partenerul ei civil, Jack.

Alison Rey: Când am început să lucrez în industrie, acum opt ani și jumătate, eram cu cineva. Eram non-monogami din cauza naturii jobului meu. Apoi, am început să ies mult cu un alt actor porno. Partenerul meu a devenit gelos și până la urmă ne-am despărțit. După aceea, m-am combinat cu cineva din industrie. Eram poliamoroși și am avut mai multe relații – nu serioase, casual – cu bărbați din afara industriei.

Am observat destul de rapid că bărbații din afara industriei mă fetișizau în ultimul hal și se foloseau de mine ca să se laude în fața prietenilor lor: Mi-am tras-o cu Alison Rey. În plus, încercau mereu să facă sex extrem cu mine, cum văzuseră în filmele mele. Unii presupuneau că ce îmi place pe ecran îmi place și în realitate. Nici măcar nu se oboseau să mă întrebe ce îmi place. Săreau peste preludiu și treceau direct la scene pe care le văzuseră în filmele porno. Dar eu sunt foarte comunicativă și am limite foarte clare, așa că le dădeam peste nas.

În fine, în general, nu reprezentam o prioritate pentru ei și asta se simțea. Mă săturasem de stilul lor superficial. Și atunci l-am cunoscut pe Bumble pe fostul meu soț. El încercase doar relații tradiționale până atunci și nu fusese niciodată non-monogam, dar i-a plăcut mult de mine și a fost dispus să încerce. Ne-a fost greu să le spunem alor lui ce job am, iar chestia asta ne-a afectat relația.

Mereu voia să mă spăl pe dinți și să fac duș după ce filmam o scenă porno – și e de înțeles! Dar, într-o zi, am fost pe grabă și am uitat să mă spăl pe dinți și am venit acasă și l-am sărutat fără să-mi dau seama. După care i-am cerut scuze și i-am zis. N-a avut o reacție prea ok. M-am simțit stigmatizată.

Apoi l-am cunoscut pe Jack într-un bar. A fost prima persoană care s-a entuziasmat cu privire la jobul meu fără să-l fetișizeze. Suntem împreună de cinci luni!

Jack: Ne-am cunoscut într-un bar pe când Alison era încă cu soțul ei. Am vorbit un pic și ne-am sărutat, dar știam că e căsătorită și nu mă așteptam să devină ceva serios. Nu aveam niciun fel de presupuneri despre cum ar arăta o relație cu o actriță porno. Asta pentru că am consumat filme porno doar în adolescență, după care m-am mutat pe Reddit, unde lumea postează conținut personal. Asta m-a ajutat să înțeleg că persoanele din industrie sunt oameni ca și noi, iar jobul lor e doar un job ca oricare altul. Așa că atunci când Alison mi-a zis ce job are, mi s-a părut super cool, dar fără să fac presupuneri despre viața ei personală.

La începutul relației noastre am avut niște probleme cu gelozia, dar m-a ajutat că, atunci când ne-am cunoscut, Alison era oricum într-o relație non-monogamă și m-am obișnuit cu ideea că va trebui să mă confrunt cu gelozia.

Alison mi-a zis încă de la început că sexul pe platou e doar un job pentru ea, că nici nu e neapărat plăcut. Nu e neapărat genul de sex care îi place.

Alison: Când sunt pe platoul de filmare, mă gândesc la o grămadă de chestii care nu sunt deloc sexy: Unde sunt luminile? Oare dau bine pe cameră? Am scos destule gemete? Oare trebuie să-mi sug burta? Mi se vede gușa? Nu pot să mă relaxez și să simt plăcere. Dar acasă, când nu am public, mă pot concentra pe corpul meu și pe partener, sunt mult mai prezentă în actul sexual.

Jack: Acum, când știu că Alison filmează o scenă de film, în loc să fiu gelos, îi țin pumnii să iasă bine, pentru că știu că asta înseamnă noi oferte și mai mulți bani pentru ea.

Nu am avut niciodată așteptarea ca starurile porno să își dorească să facă sex ca pe platourile de filmare, dar îmi amintesc că Alison mi-a zis încă de la început că penetrările alea puternice din scenele porno sunt o chestie la care se ajunge treptat, în niciun caz brusc și brutal. Dacă are o scenă brutală într-o zi, preferă să facem sex tandru, pentru că altfel se irită mult prea tare.

Alison: Asta era o mare problemă în căsnicia mea cu fostul soț, pentru că el avea așteptarea să facem sex sălbatic după ce mă întorceam obosită de pe platou. Nu mă înțelege greșit – de multe ori, sexul cu el era plăcut și aveam o relație bună. Dar chestia asta s-a tot repetat până a ajuns să ne afecteze relația. Pe de altă parte, când eram cu tipul care lucra în industrie, aveam altă problemă. Venea prea obosit de pe platou și nu mai avea chef de mine.

Jack: Pe mine nu mă deranjează dacă Alison vine consumată de la job. Ori mă masturbez, dacă sunt excitat, ori găsim împreună modalități prin care să fim intimi fără să o suprasolicite pe ea.

Alison: La job am o regulă pe care nu mi-a cerut-o niciun partener, dar pe care o impun eu. Nu fac niciodată scene de creampie pe platou, pentru că mi se pare un gest prea intim să ejaculeze cineva în mine, așa că rezerv chestia asta doar pentru persoanele pentru care am sentimente în viața reală.

Din industrie am învățat niște lucruri pe care le folosesc în viața privată, de exemplu, să vorbesc murdar sau să fac role play. Îmi place să îndeplinesc fanteziile oamenilor – e unul dintre motivele pentru care am intrat în industrie. Iar lui Jack îi place foarte mult să ne constumăm și să punem în practică scene fantasy. Pot spune că m-a ajutat mult cariera pe planul ăsta.

Jack: Da, dar dincolo de toate astea, nu știu dacă jobul lui Alison ne afectează relația.

Alison: Acum ne gândim dacă vrem să facem împreună conținut pentru adulți pentru contul meu de OnlyFans. El nu e sigur că vrea să îi apară fața în filme, dar eu nu suport clipurile în care nu li se vede fața actorilor, pentru că îmi place autenticitatea. Pe de altă parte, dacă Jack participă asumat la o astfel de filmare, chestia asta îl poate afecta pe viață.

Jack: Alison mi-a zis foarte clar că, dacă un film ajunge pe internet, acolo rămâne pentru totdeauna. Deci dacă te bagi în industrie, nu mai poți șterge chestia asta. Deocamdată am ajuns la concluzia că o să particip la filmele ei cu fața blurată. Și vom vedea pe parcurs, pe măsură ce relația noastră progresează.

Alison: Din experiența mea, am învățat că oricine din industrie care se cuplează cu un civil trebuie să fie pregătit să aibă conversații dificile. De asta e bine să îți cunoști limitele și să faci terapie, ca să poți gestiona sentimentele de nesiguranță și gelozie pe care jobul tău le va trezi în partener. Ai nevoie de multă maturitate emoțională ca să îți aperi cazul.

Jack: Majoritatea oamenilor cred că sexul e cel mai intim lucru pe care îl pot face două persoane. Dar relația cu Alison m-a învățat că nu e adevărat. Cel mai intim lucru e să-ți împărtășești emoțiile cu cineva la un nivel profund. Deci intimitatea emoțională, și nu cea sexuală, e cel mai important element din relația mea cu Alison.