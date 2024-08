Adidașii cu care poți intra gratis la metrou tot anul

Săptămâna asta, sute de oameni obsedați de adidași au campat în fața magazinului Overkill din cartierul berlinez Kreuzberg, în speranța să pună mână pe o pereche de pantofi sport Adidas dintr-o ediție limitată. Adidașii, care se vând cu 180 de euro, conțin și un abonament anual de transport în comun pentru Berlin în valoare de șapte sute de euro.

Cele cinci sute de perechi de pantofi sunt rezultatul unei colaborări între Adidas și rețeaua publică de transport din Berlin (BVG). Pe lângă faptul că adidașii vin la pachet cu abonamentul, materialul lor e același cu al scaunelor vechi din metroul berlinez. Deși a scos propria ediție de adidași, BVG a menționat că persoanele care îi cumpără tot n-au voie să pună picioarele pe scaune.

Oameni fericiți care își așteaptă adidașii.

Marți, 16 ianuarie, în dimineața lansării, VICE Germania a stat de vorbă cu câțiva oameni din camping ca să afle ce au de gând să facă cu adidașii.



Andreas, 33 de ani

VICE: De unde ești?

Andreas: Am venit din Leipzig și stau aici cu cortul de două zile.

Ești colecționar?

Da – îmi place să colecționez lucruri pe care nu le mai are nimeni. Am doar zece perechi de adidași, dar toate sunt unice. Pe o pereche scrie numele meu, pe alta numele fiicei mele și pe alta data nunții mele.

Soția mea crede că sunt nebun la cap, dar fiică-mii i se pare cool pasiunea mea. Ultima oară când am vorbit cu ea, m-a întrebat: „Tata, dormi pe stradă?” I-am zis că da și-mi zice: „Cooool!” Dar cred că s-a și speriat un pic. Eram pe videochat și m-a văzut înfofolit în sacul de dormit. Îmi place să fac prostii din când în când, ce să zic.

Ce-ți place la pantofi?

Modelul e foarte confortabil, iar designul e șic. N-am de gând să-i port. O să-i țin într-o vitrină să nu se pună praful pe ei.

Cum ai supraviețuit frigului de pe stradă?

În fiecare zi, pe la ora patru după-amiaza, am băut un ceai cu niște tărie în el. M-a ajutat la moral. Am supt și niște beri când nu mă vedea nimeni. În plus, am pe mine opt straturi de haine și doi saci de dormit. Dacă ai nevoie la toaletă, trebuie să mergi repede, altfel îți pierzi locul.

Luka, 30 de ani

VICE: De cât timp ești aici cu cortul?

Luka: De trei zile. E a cincea oară când campez cu cortul pentru o pereche de adidași. Ultima oară a fost în vară și a fost tare, zici că erai la un festival.

Ce faci ca să nu îngheți?

Am un sac de dormit, un aragaz cu butelie și bere. Niște prieteni mi-au adus un fular, un croissant și un alt sac de dormit. Cred că le e milă de mine. Am câteva straturi de haine pe mine, sunt ca o ceapă. Și șosete groase de armată. Și bere.

Ești obsedat de adidași?

Teoretic, da. Dețin cam patruzeci de perechi de Nike, dar ăștia sunt primii care nu-s Nike. Brandul nu mă interesează așa de mult, ci stilul. Îmi place mult imprimeul tip U-Bahn de pe adidași. Plus că arată foarte confortabil. Abonamentul nu mă interesează, am deja unul. Dar mi se pare o campanie de marketing cool.

Sarah, 18 ani

VICE: De cât timp stai aici?

Sarah: De ieri, de la 10 dimineața. E prima dată când fac asta pentru o pereche de pantofi. Am venit cu fratele meu, iubitul meu și mătușa mea.

O să porți adidașii?

Bineînțeles, o să-i afișez cât de des pot. Dar trebuie să am grijă – o să mă enervez rău dacă mă calcă cineva pe ei. Poate că o să-i vând la un moment dat, pe bani buni, dar ar fi mișto să-i păstrez. Chiar m-ar enerva dacă mi-ar face cineva o ofertă prea bună ca s-o pot refuza. Am vândut o dată o pereche de Air Jordans pentru șase sute de euro, deși mi-ar fi plăcut să-i păstrez.

Cu cât crezi că ai putea să-i vinzi?

Există deja persoane online dispuse să plătească șapte sute de euro pentru ei. Unii o să încerce să-i dea cu două mii de dolari pe eBay, dar mă îndoiesc c-o să reușească.

Mika, 17 ani

VICE: De ce îngheți pe stradă pentru o pereche de adidași?

Mika: Mi se par foarte cool. Plus că merită și abonamentul ăla. Deocamdată, am unul lunar.

Ți se par frumoși?

Da, îmi place mult imprimeul. Dar, evident, cea mai tare chestie e că sunt în număr limitat.

De cât timp aștepți?

De ieri dimineață. Deja erau o sută de oameni aici. Duminică erau doar 10-15. Mulți prieteni zic că sunt nebun, dar sunt și unii care mă susțin.

Irene, 62 de ani

VICE: De ce ești aici?

Irene: Pentru copiii mei. Fiica mea și soțul ei sunt în drum încoace din Hanovra și m-au rugat să-i ajut.

Cum ai reacționat când copiii tăi te-au rugat să aștepți la coadă pentru ei?

Cel mai nasol a fost că, inițial, nu mi-au zis pentru ce. M-au rugat doar să vin să stau aici. Azi dimineață m-a sunat fata mea și mi-a explicat totul. Când ajunge, o să stea ea în locul meu.

Cum a fost până acum?

Sunt obișnuită să stau în picioare, am un stand la piața de vechituri. Nu pot sta pe scaun pentru că am probleme cu genunchii și, dacă mă așez, nu mă mai pot ridica. Dar mă simt bine. N-aș face asta dacă nu m-aș simți bine. Am haine groase. Îmi mai lipsește o pătură.

Ai mai făcut asta vreodată?

Nu, niciodată. Dar am stat o dată tot ajunul anului nou ca să iau un autograf de la prezentatorul Andrea Kiewel. Sinceră să fiu, adidașii sunt destul de frumoși, i-aș purta și eu. Și abonamentul e la super ofertă, dar n-am nevoie de el. Am deja unul.