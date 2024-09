Ai acces oriunde dacă porți o vestă reflectorizantă

Lumea e un loc stratificat. Persoanele importante au acces în locuri exclusiviste. Restul lumii trebuie să dea o grămadă de bani sau să se uite prin gard, cu ochii înlăcrimați. Dar există trucuri prin care poți intra gratis în anumite locuri, dacă ai chef. Trebuie doar să te prefaci că ești o persoană importantă. iar persoanele care poartă veste reflectorizante sunt importante pentru că rezolvă probleme de care nimănui altcuiva nu-i pasă. Dacă vezi pe cineva în vestă reflectorizantă că trece de o baricadă sau de un bodyguard din club, presupui imediat că are de rezolvat ceva. Acesta e motivul pentru care vesta reflectorizantă îți deschide toate ușile.



Cel puțin așa am presupus eu și prietenul meu, Sean. În poza de mai sus, e tipul căruia i se toarnă vin pe gât, în noaptea în care am hotărât să ne testăm teoria conform căreia vesta reflectorizantă ne oferă undă verde oriunde. Așa că în ziua următoare ne-am cumpărat amândoi câte o astfel de vestă și niște stații walkie-talkie de jucărie și am pornit în aventură.



Am început cu ceva ușor. Am mers la film. Am trecut fără probleme pe lângă tipul de la recepție și ne-am uitat la un film. N-a fost un film prea grozav, dar am fost fericiți că trecusem prima probă cu bine.



La zoo a fost un pic mai greu, cel puțin din punct de vedere psihologic. Am stat 15 minute în față și am fumat câteva țigări, ca să ne mascăm tensiunea. Eram convinși că n-o să reușim să intrăm.

Dar pericolul era doar în capul nostru. Am trecut lejer de poartă – ba Sean chiar i-a făcut cu ochiul obraznic taxatoarei de bilete. Nu ne-a venit să credem ce simplu a fost. Imediat ce am intrat, am început să chicotim ca niște școlărițe, după care am salutat încrezători fiecare membru al personalului de la zoo. Am păcălit chiar și vizitatorii, care ne puneau întrebări despre programul grădinii zoologice sau ne cereau indicații.

Aici sunt eu lângă cușca lemurilor, total dezamăgit. Lemurii sunt animalele mele preferate, dar nu știu de ce, expoziția de lemuri era închisă. O familie a venit la mine să mă întrebe când se va deschide și m-am prefăcut că vorbesc cu personalul prin walkie-talkie ca să rezolv problema.

E ceva la uniforme care-i face pe oameni să aibă o încredere naivă. Oamenii au încredere în uniforme.

Pe parcursul zilei, eu și Sean am căpătat tot mai multă încredere în vestele noastre. Eu uitam constant că o port. Dar nu era timpul să ne culcăm pe lauri, așa că am plecat mai departe, să vedem până unde putem merge.

Am încercat să urcăm în autobuzul acesta pentru turiști, dar șoferul nu ne-a primit. Se pare că autobuzul acesta avea cele mai șmechere forțe de securitate din tot orașul.

Am pornit mai departe prin oraș și am aflat că în seara aia urma să fie un concert Coldplay. Perfect! Am ajuns la stadion și ne-am pus vestele portocalii ca să ne confundăm cu restul autorităților din zonă.

Sincer să fiu, n-a fost chiar ușor să intrăm. A trebuit să ne întoarcem de câteva ori, dar am fost stresați pe jumătate din cât ar fi trebuit să fim. Sean cunoștea pe cineva din echipă. Ne-am gândit că, dacă suntem prinși, spunem că-l cunoaștem pe respectivul și scăpăm basma curată. Spre uimirea noastră,nimic n-a mers prost. Chiar am reușit să intrăm.

Odată intrați, Sean i-a dat mesaj amicului lui să vină să ne întâlnim. Evident că tipului i s-a părut ridicolă chestia cu vestele, dar ne-a zis că o să încerce să ne facă rost de niște bilete de acces temporare. E adevărat că e mare lucru să ai prieteni în interior, dar totuși intraserăm cu ajutorul vestelor reflectorizante.

Nu eram mare fan Coldplay înainte să-i văd îmbrăcat în vestă reflectorizantă. Dar din ziua aceea s-a schimbat totul. Am plecat de pe stadion cu o căldură în stomac, probabil cauzată și de faptul că toată ziua comisesem activități ilegale.

Așadar, experiența mi-a dovedit ceea ce bănuiam demult: că nu știi niciodată până nu încerci. Sfatul meu e să te duci să-ți cumperi o vestă reflectorizantă. E cea mai bună lecție de viață pe care i-o pot da cuiva.