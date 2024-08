Ai mei m-au făcut din greșeală când aveau 20 de ani, dar am ajuns să-i înțeleg

De când au fost inventate anticoncepționalele, în urmă cu 70 de ani, numărul de sarcini nedorite a mai scăzut, la fel și impactul lor asupra persoanelor care pot naște. Și cu toate astea, până în ziua de azi, aproape jumătate din sarcinile la nivel mondial sunt neintenționate, din cauza unei combinații proaste dintre lipsa educației sexuale și normele culturale restrictive.

Adevărul e că, oricât de pregătit ești, tot se întâmplă accidente. Nicio metodă contraceptivă nu este total infailibilă, iar persoanele excitate au tendința să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă.

Evident, sarcinile neplanificate sunt adesea discutate în contextul accesului la avort și la metode contraceptive – și pe bună dreptate. Nimeni n-ar trebui să nască, dacă nu vrea. Dar poveștile despre avort sunt doar o parte din sarcinile nedorite. Mii de oameni se nasc zilnic fără ca părinții să-și dorească *neapărat* să-i aibă, iar viețile lor nu trebuie nici să fie considerate rateuri tragice.

De fapt, dacă te gândești la asta, unul dintre cei mai importanți oameni ai tuturor timpurilor a fost un bebe surpriză. Când un înger a coborât din cer ca să o informeze, Miriam din Nazareth, în vârstă de 15 ani, probabil că nu planifica să dea naștere fiului lui Dumnezeu. Totuși, Isus Hristos a fost destul de okay, depinde pe cine întrebi.

Ca să aflu mai multe despre cum e să vii pe neașteptate pe lume, am vorbit câțiva bebeluși făcuți „din greșeală” pe care i-am cunoscut pe social media și la muncă și i-am rugat să-mi împărtășească poveștile lor.

„Nu m-am simțit niciodată lăsată pe din afară sau nedorită. Cred că a fost exact opusul”

VICE: Salut, Karina! Cum ai aflat că ai fost concepută din greșeală? Karina: Am aflat înainte de adolescență. Am doi frați mai mari și am observat că diferența de vârstă era destul de mare. Fratele meu cel mai mare e cu 15 ani mai mare decât mine, iar sora mea cu 12. Am realizat și că aveau grijă de mine. Mama nu a locuit cu noi în diferite perioade când eram mică. Așa că am observat că părinții meu aveau probleme.

Mai târziu, când aveam 15 sau 20 de ani, mama mi-a spus că a rămas însărcinată în timp ce avea sterilet. A trebuit să stea la pat timp de patru sau cinci luni fiindcă risca avort spontan. Așa am aflat de fapt. Mi-a spus: „Când te-am născut, am pus 30 de kilograme în plus pe mine fiindcă n-am putut să mă mișc luni de zile.”

Karina, în vârstă de 39 de ani, este originară din Mexic și locuiește în Țările de Jos de zece ani.

**O, doamne! Ăsta e coșmarul meu cel mai urât. Și eu am un sterilet. Am citit despre genul ăsta de sarcini pe internet, dar e pe bune. Tu ești pe bune!

**Dap. Dar, deși nu am fost planificată, bănuiesc că am fost dorită. Se temea să nu mă piardă și a făcut mult efort ca să mă ducă la termen.

**Deci ai crescut în principal cu tatăl tău?

**Și cu frații mei, da. Ei erau adolescenți când m-am născut și am petrecut mult timp cu fratele meu. De fapt, a renunțat la liceu și a fost îngrijitorul meu principal pe atunci. Când am început școala generală, mama a venit să stea cu noi permanent, dar nu cu tata.

**Te-ai simțit vreodată nasol că n-ai fost planificată?

**Nu m-am simțit niciodată lăsată pe din afară sau nedorită. Cred că a fost exact opusul: Restul familiei mele a devenit super protectoare. Sigur, n-am fost planificată. Lucruri s-au întâmplat înainte, dar și după. Și până la urmă totul a fost okay și sunt recunoscătoare tuturor.

**E foarte drăguț. Ai povești amuzante din copilărie?

**Când eram bebeluș, mama și fratele meu aveau 30 și 15 ani, dar mama arăta destul de tânără. Așa că, la un moment dat, oamenii credeau că eram copilul mamei și al lui frate-miu.

Deci mama ta avea 16 ani când l-a născut pe fratele tău. Într-un fel, familia se aștepta ca un adolescent să aibă grijă de un copil. Da și de asta a fost atât de greu să facă căsnicia să meargă. Dacă începi la 16 ani, pot înțelege de ce te-ai chinui 15 ani mai târziu.

— Karina (numele de familie omis din motive de intimitate), 39 de ani, project manager

Nu mi-am dat seama cât de tineri erau părinții mei când m-au avut până am început să-mi fac prieteni la școală.

VICE: Salut, Michael. Cum ai aflat că ai fost făcut din greșeală? Michael Venner: Tata are tendința să spună povești foarte rușinoase când vin prietenii în vizită. Cred că îi place mult să facă oamenii să râdă, ca și mie de fapt.

Aveam în jur de 20 de ani și prietenii mei veniseră să mă scoată în oraș. Cumva tata a băgat asta în discuție „Știi ce? Ai fost conceput din greșeală pe podeaua dormitorului la bunica.” Amicii mei s-au mega distrat și eu mă înroșeam din ce în ce mai tare.

**Mi-ai spus că ai un frate și o soră. Ei au fost planificați?

**Fratele meu e cu un an și jumătate mai mic decât mine și sora mea cu 5-6 ani mai mică. Am vorbit despre asta ani mai târziu și mama și tata au spus „Da, nu e vorba doar de tine, nici fratele tău n-a fost planificat”. Sora mea a fost singurul copil planificat. Au făcut doi băieți și au încercat pentru o fată.

Michael e originar din Bromley și s-a mutat în Amsterdam anul trecut.

**Crezi că nașterea ta a schimbat relația părinților tăi?

**Nu mi-am dat seama cât de tineri erau părinții mei când m-au avut până am început să-mi fac prieteni la școală. Părinții lor erau mereu cu 10-15 ani mai mari decât mine. Cred că mama mea avea 21 de ani și tata 20 când m-am născut.

Din cauza vârstei lor, au trebuit să facă multe sacrificii. Dar mă bucur că m-au avut atunci. Îmi place să cred că eu, fratele și sora mea i-am apropiat mai mult.

**Și încă sunt împreună.

**Da, sunt încă împreună.

Pentru că la 20 de ani n-am avut copii, sunt foarte recunoscător că m-au crescut cum au făcut-o și că au fost atât de prezenți. Cred că o parte din mine s-a simțit mereu puțin vinovat, ca și cum le-am complicat tinerețea. Dar sper că pot să-i recompensez cu reușitele mele.

**Ți-ai dorit vreodată să nu-ți fi spus asta părinții tăi?

**Nu, niciodată. E amuzant, e vorba de un moment. E ciudat să zic asta fiindcă este vorba despre părinții mei făcând sex, dar ador poveștile de genul. Auzeam povești de genul ăsta de Crăciun când se reunea familia. Și apoi, zile, săptămâni, chiar ani mai târziu, îmi amintesc aleatoriu o poveste și mă face să zâmbesc.

— Michael Venner, 32 de ani, Senior Advertising Creative la VICE

Tatăl meu a mințit că lua anticoncepționale fiindcă voia un copil

VICE: Salut, Jazmin. Cum ai aflat că ai fost concepută din greșeală? Jazmin: Părinții mei n-au avut niciodată vreo problemă să-mi spună. Mama și tata erau despărțiți când m-am născut. Stăteam cu mama în timpul săptămânii și cu tata în fiecare weekend. M-au susținut, sunt norocoasă.

În copilărie, părinții mei mă foloseau ca să se manipuleze reciproc în diverse moduri. Tata m-a crescut într-un fel ca să se răzbune pe mama, iar ea l-a urât că era în viața mea. El o vorbea de rău tot timpul și m-a prevenit să nu mă apropii de ea.

Abia când am crescut s-a deschis față de mine și mi-a spus că se culca cu alte persoane când am fost concepută și a mințit că lua anticoncepționale fiindcă voia un copil. Au trebuit să-mi facă un test de ADN.

Jazmin este din Birmingham și e în Amsterdam de șase ani.

**Uau. Cum a reacționat tatăl tău?

**Tata a fost evident supărat, n-a fost deloc planul lui. Pe atunci era căsătorit cu o femeie care a fost mereu alături de mine. Sunt norocoasă cu ea, este una dintre cele mai sănătoase persoane din viața mea. Tata a renunțat la tot ca să aibă grijă de mine. Până în adolescență când totul s-a dus de râpă și mi-a spus foarte deschis că i-am stricat viața.

Când aveam 18 ani, m-a dat afară din casă. M-a crescut să fiu foarte punk și rebelă, dar când m-am revoltat împotriva restricțiilor lui, nu i-a plăcut. Și atunci și-a făcut coming out-ul că e gay. Fix cuvintele astea mi le-a spus: „Gata, s-a terminat. O să încep să-mi trăiesc viața ca bărbat gay.”

Nu voi uita niciodată perioada aia. Clar se distra maxim. A trecut de la a fi un bărbat foarte strict și obsedat de control la o persoană fericită și exuberantă. Într-un final, am fost mândră de el. Nu mă așteptam la asta, dar la un moment dat și-a pus cercei în sfârcuri. Partea amuzantă e că și eu am făcut același lucru în aceeași zi.

Faza e că și eu sunt gay. Așa că m-am deschis față de el. Și tot ce mi-a zis a fost: „Totul e despre mine acum. Am făcut destule pentru tine. Pleacă.”

**Pare că ai crescut într-un mediu foarte dur.

**Mereu mă uit înapoi și simt că am avut o relație iubitoare cu tata. Dar cu cât am înaintat în vârstă, cu atât am realizat cât de narcisist și manipulator a fost, și cu partenera lui și cu mine. Mama a avut de asemenea mai mulți parteneri, așa că asta m-a împiedicat să mă apropii și de ea. Este în continuare foarte absorbită de sine.

**Cum crezi că ți-a afectat percepția de sine această copilărie haotică?

**Aș spune că sunt foarte norocoasă, fiindcă am fost înțeleaptă în legătură cu multe căcaturi de la o vârstă fragedă. Am crescut realizând că nu pot să am încredere în niciunul dintre ei. Amândoi m-au întreținut la școală și m-au susținut, dar nu i-am putut vedea niciodată ca pe figuri reale de iubire.

M-a afectat clar în relații și prietenii. Am o frică de abandon pe care încă vreau să o tratez la terapie. Dar în general sunt destul de mândră de mine. Totul m-a făcut să fiu această persoană puternică, încrezătoare, fără nevoia de acceptare din partea altor persoane.

**Ai vreodată resentimente la adresa părinților tăi?

**Când am împlinit 25 de ani, am realizat că părinții mei aveau aceeași vârstă când m-au avut și asta mi-a schimbat toată perspectiva. Acum, nu-i mai blamez. În final, pot spune că au făcut tot ce au putut mai bine, dar ambii sunt persoane manipulatoare și nu au putut să schimbe asta, încă sunt așa. Aia e problema lor, eu mi le rezolv pe ale mele. E timpul să o facă și ei.

— Jazmin, 29 de ani, studentă la modă și chelneriță