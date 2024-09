Cum e să fii alergică la spermă

La câteva minute după ce intră în contact cu sperma partenerului, unele persoane simt o senzație de arsură și observă roșeață și inflamație în zona respectivă. Multe se tem că reacția e primul semn al unei infecții cu transmitere sexuală. Dar, de fapt, acestea sunt simptomele unei probleme medicale numită hipersensibilitate la lichidul seminal sau alergie la spermă.

Niște studii recente sugerează că cel puțin patruzeci de mii de femei din Statele Unite au această hipersensibilitate – dar cum doctorii au identificat această problemă abia cu șaizeci de ani în urmă, au publicat doar câteva studii de caz detaliate pe subiect. Nu există cazuri documentate de bărbați alergici la spermă, deși unii cercetători cred că și bărbații pot dezvolta alergii la propria spermă, cu simptome diverse.

Videos by VICE

Nimeni nu știe care dintre elementele care compun sperma sunt de vină și nici de ce simptomele unor persoane variază în timp, chiar și de la un partener la altul. Experții speculează că aceste variații ar putea fi rezultatul schimbărilor hormonale sau al regimului alimentar, dar nu au suficiente dovezi ca să fie siguri.

Ce știm sigur e că alergiile la spermă pot avea un efect imens asupra vieților sexuale ale unor persoane. Multe spun că și-au schimbat obiceiurile ca să evite expunerea la spermă sau lichidul preseminal. Folosesc prezervative chiar și când ar prefera să nu folosească și nu fac niciodată sex oral. Chiar dacă problema, în sine, nu interferează cu fertilitatea, alergiile la spermă pot face dificil procesul de a rămâne însărcinată. Simptomele unor femei sunt foarte severe – amețeală, bubițe, probleme gastrice, șoc anafilactic – și le fac pe acestea să evite sexul cu totul sau să nu fie prea entuziasmate de el.

Cei câțiva doctori specializați în această problemă medicală o tratează prin practici clasice de domolire a alergiilor. Dar multe femei nu merg la doctor pentru că le e rușine de problema lor. Și pentru că sunt puțini specialiști care cunosc problema, multe femei sunt diagnosticate greșit. Chiar și cele care ajung la un doctor bun descoperă că aceleași tratamente nu funcționează pentru toată lumea. Lipsa de acces la servicii de sănătate și stigmatul asociat cu alergia la spermă înseamnă că multe persoane îndură această hipersensibilitate fără niciun fel de ajutor.

Ca să aflăm cum face sex o persoană care are alergie la spermă, VICE a stat de vorbă cu Lucy, care a fost diagnosticată cu problema asta cu zece ani în urmă. Ne-a povestit prin ce a trecut împreună cu partenerul ei stabil și cum au făcut față diverselor provocări pe care le-a creat alergia.

VICE: Când ai realizat prima dată că ai reacții alergice la spermă?

Lucy: La douăzeci și ceva de ani. Făceam sex cu un tip și s-a rupt prezervativul. Când a ejaculat în mine, a fost prima oară în viața mea când am intrat în contact cu sperma. Am simțit instant o senzație de arsură. Nu știu dacă s-a și inflamat, dar aveam sentimentul că îmi luase foc vulva și nu știam cum să scot mai repede sperma din mine. Mai eram și panicată că se rupsese prezervativul, să nu rămân însărcinată.

A fost o experiență foarte stresantă. Dar am cunoștințe medicale și m-am prins că nu e vorba de o infecție cu transmitere sexuală. Am simțit că e o reacție alergică.

Cât ți-a luat ca să realizezi că e chiar o alergie?

A durat o vreme. Am și ignorat situația, pentru că eu oricum sunt atrasă mai mult de femei și nu prea fac sex cu bărbați. Mai ales după faza aia cu prezervativul rupt, am zis că n-o să mai am mult timp treabă cu bărbații.

Dar, un an mai târziu, l-am întâlnit pe bărbatul care mi-a devenit soț. Și am ajuns la un punct în care am vrut să facem sex fără prezervativ. I-am zis că sunt stresată să fac pasul ăsta pentru că am avut la un moment dat o reacție alergică la spermă și mi-e teamă să nu pățesc asta din nou. A fost foarte drăguț și atent și a înțeles. Am stabilit împreună că metoda cea mai sigură e coitul întrerupt, adică ejacularea în afara vaginului. Dar tot te expui la lichidul preseminal și cu metoda asta, așa că aveam senzația aceea de arsură de câte ori nu foloseam prezervativ. Eram îngrijorați și că ar putea ejacula, din greșeală, altundeva pe corp. Dar nu s-a întâmplat asta niciodată, a controlat foarte bine situația.

Totuși, eram îngrijorată să nu mi se agraveze reacțiile, să nu intru în șoc anafilactic, de exemplu. Așa că nu am făcut sex oral și nici acum nu prea facem. Mi-era teamă, efectiv, că o să mor din cauza sexului. Mi-a fost suficient de teamă cât să mă gândesc că ar trebui să renunț pentru totdeauna la sexul cu bărbați.

Cum ți-a afectat chestia asta sexualitatea?

Sunt o persoană foarte pragmatică. Nu cred că lucrurile se întâmplă cu un motiv, ca să-ți transmită ceva. Dar am simțit în unele momente că mi-aș simplifica foarte mult situația dacă nu aș mai avea relații cu bărbați. Din păcate, deja mă îndrăgostisem de el. [Râde] Mi-am dat seama că voi fi cu el ceva vreme. Sincer, sunt recunoscătoare că am fost expusă la spermă accidental, cu acea ocazie, pentru că așa am știut că nu eram alergică la sperma partenerului, ci la spermă în general.

Am hotărât să caut un alergolog. Dar nu locuiam lângă un oraș mare, așa că a fost greu. Până la urmă, am găsit o doctoriță care cică avea niște experiență cu alergia la spermă. Mi-am făcut programare și mi-a zis să aduc o mostră din sperma partenerului. Apoi mi-au făcut niște teste. M-au înțepat cu histamină, apoi soluție salină, apoi sperma partenerului. M-am gândit că n-o să iasă pozitiv, dar, după 15 sau treizeci de minute, aveam brațul umflat unde mă înțepaseră cu histamină și cu spermă.

Asistenta a zis că testul alergic a ieșit pozitiv.

Ce ai făcut după ce ți s-a confirmat că erai alergică la spermă?

Doctorița a intrat și a recunoscut că nu avea niciun fel de experiență cu alergia la spermă. I-am zis că descoperisem un doctor care găsise niște metode de tratament. Doctorița a zis că e dispusă să încerce. Mi-am făcut programare pentru un test intravaginal.

Partenerul meu mi-a donat sperma lui pentru test. Își dorea foarte mult să rezolvăm problema și să putem face sex fără prezervativ. Așa că a venit cu mine la doctor. Am stat vreo jumătate de zi. Mi-au administrat spermă diluată la fiecare treizeci de minute, în cele mai dubioase moduri. La final, doctorița mi-a zis: „S-ar putea să fie ok, să te fi vindecat. Nu știm deocamdată. Adevăratul test va fi să faci sex fără prezervativ în următoarele 24 sau 48 de ore și să ne spui cum a decurs.”

Și cum a decurs?

Nu ne-am simțit prea sexy după toată nebunia asta. Dar am făcut planuri să mergem la o cină romantică și, înainte de asta, am făcut sex. Imediat după ce a ejaculat, nu am simțit nimic ciudat. Am fost atât de fericită încât am plâns. Apoi, după vreo oră, a început să mă doară capul, ceea ce e foarte neobișnuit pentru mine. Am luat o pastilă cu antihistaminice și am intrat în mașină să mergem să luăm cina. Dar am început să mă simt tot mai rău. Deja aveam probleme cu respirația, am zis că poate am un atac de panică.

Până la urmă, am realizat că trebuie să mergem la spital. Simțeam cum mi se umflă gâtul în interior. Abia am putut să îi mai spun partenerului să folosească Epipen-ul. După ce a făcut-o m-am simțit imediat mai bine, dar tot am ajuns la Urgențe, ca să ne asigurăm că totul e ok. Acolo ne-a întâmpinat o asistentă super mișto pe care o știam din facultate și știam că e gay. M-a întrebat care e problema. I-am zis că am o reacție alergică.

„La ce ești alergică?” m-a întrebat.

Am început să plâng și am țipat: „La spermă!”

După acest episod, eu și partenerul am hotărât să nu mai facem deloc sex fără prezervativ, până în ziua în care o să vrem să facem copii.

Te-ai mai dus la alt doctor?

Da. După cinci ani, am fost la doctorul care dezvoltase protocolul de tratament de care ți-am zis și am făcut și cu el tratamentul, deși eram sceptică. A funcționat! Tipul a reușit să mă desensibilizeze și n-am mai avut reacții când am intrat în contact cu sperma partenerului. Dar nu s-a terminat aici. Doctorul mi-a zis că trebuie să mă expun la sperma partenerului cam de două ori pe săptămână. Știi, cum unii oamenii au nevoie de injecții pentru alergii în mod regulat… eu am nevoie de o doză de spermă. [Râde]

L-am întrebat pe doctor dacă e ok să mă expun la spermă prin sex anal sau oral sau doar vaginal. A zis că habar nu are, pentru că nu există suficiente dovezi. Cum știam că mucoasa vaginală e diferită de alte țesuturi, am vrut să rezolvăm mai întâi cu asta.

Cum a decurs experimentul?

Sincer, nu am făcut sex atât de des. Era prea stresant pentru noi subiectul și uneori nu aveam chef sau el nu avea erecție. În momentele acelea, partenerul ejacula într-un pahar, de unde extrăgeam sperma cu seringa și o introduceam în vagin. A fost neplăcut să facem asta o vreme. Dar e neplăcut și să faci sex cu teama că poți muri din cauza asta. Am făcut multă terapie de cuplu și am vorbit despre asta, dar încă avem probleme. În orice caz, au trecut deja șapte ani de atunci și ne-am obișnuit.

Deci problema asta medicală v-a afectat libidoul?

Da, clar. Dar avem și alte probleme de sănătate care ne afectează viața sexuală. Îmbătrânim, nu mai avem douăzeci de ani. Și avem un copil mic acum, așa că suntem epuizați. Și nu e vorba doar de alergia la spermă. Sunt multe lucruri care ne limitează viața sexuală.

Cum le faceți față?

Suntem rezistenți. Facem o pereche bună. Dar abia aștept să terminăm cu făcutul de copii (mai vrem să facem unul), ca să fim mai puțin stresați. Sperăm amândoi că în următorii ani se vor face mai multe cercetări pe subiect și cineva va descoperi un tratament bun.