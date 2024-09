Informaţii din interior de la reunirea uneia dintre cele mai iubite girl-banduri

Trupa All Saints a fost sinonimă cu ritmurile de calitate, liniile melodice armonioase şi o explozie de vȃnzǎri pentru pantalonii cu model de camuflaj, cu mulţi ani ȋnainte să apară moda asta în care se pun maşini de cusut vintage în vitrinele magazinelor.

Şi-au ȋnceput cariera muzicalǎ ȋn 1993 cu numele All Saints 1.9.7.5., când au semnat primul contract cu casa de discuri britanicǎ ZTT. La ȋnceput au fost Mel Blatt şi Shaznay Lewis. Au ajuns populare dupǎ ce-au intrat ȋn schemǎ colegelor lui Mel de la şcoalǎ, Natalie şi Nicole Appleton, şi după ce s-au mutat la casa de discuri London Records. Ǎla a fost momentul exploziei – au vȃndut milioane de discuri, au cȃştigat douǎ albume multi-platinum şi au ocupat poziţia 1 ȋn topurile britanice de cinci ori. Melodiile „Pure Shores” şi „Never Ever”au intrat ȋn istoria pop-ului.

Totul s-a dus dracului, cum se întâmplă de obicei cu trupele. Fetele şi-au construit şi cariere individuale, cǎ şi asta e tot mersul firesc. Ȋntr-un final orgoliile s-au domolit şi aşa a ieşit albumul Studio One ȋn 2006. Şi cam aia a fost tot pȃnǎ ȋn 2014, cȃnd formaţia a reapǎrut brusc pe firmament cu un turneu.

Atunci au apărut și zvonurile despre o reuniune definitivă. Așa a apărut One Strike, single-ul formaţiei fǎcut dupǎ vechea reţetǎ, iar al patrulea album al formaţiei se numește Red Flag. (ATENŢIE: conţine o melodie denumitǎ Ratchet Behavior)

Le-am invitat pe fete la masǎ ca să aflu cum s-au aliniat stelele de-au reușit să se reunească după atâția ani.

VICE: Ȋnţeleg cǎ reuniunea voastrǎ a ȋnceput cu când ați apărut ca invitați speciali ȋntr-un turneu Backstreet Boys.Cum s-a transformat asta într-un album nou și-n relansarea trupei?

Mel: Ne-au întrebat dacă vrem sǎ mergem ȋn turneu cu ei atunci, mai ales că noi nu prea apucaserăm să ținem concerte când era trupa în vogă. Faptul c-am avut ocazia să urcăm din nou pe scenă, un lucru pe care-l făcusem rar, dar care ne plăcea mult, a fost foarte energizant.

Shaznay: N-am fǎcut deloc bani din treaba aia, am cheltuit totul pe organizare!

Nic: Şi ne-am simţit bine! Bani bine cheltuiţi, eu aş lua-o iarǎşi de la capǎt.

Nat: Prima datǎ am zis s-o facem aşa, de distracţie, dar mai apoi nu mai voiam sǎ se termine. Ne-am simţit bine ȋmpreunǎ. Am vrut să fim iar ȋmpreunǎ. Adicǎ ne vedeaam des, dar voiam sǎ fim ȋmpreunǎ şi ȋn lumea asta.

Shaznay: Chestia e cǎ nu ne-am fi reapucat, dacǎ n-am fi produs muzicǎ nouă ȋn care credem cu adevǎrat. Acum putem să ne plimbăm și să facem ce ne taie capul. E ca și cum am fi fugit de acasă să ne băgăm la circ, pentru a doua oară.

Cu cine aţi lucrat la noul material?

Shaz: E un producǎtor tȃnǎr pe care ȋl cheamǎ Hutch şi e fantastic – melodia aia am fǎcut-o cu el. Eu mai auzisem de lucruri fǎcute de el şi mi-au plǎcut de dinainte de a ȋncepe sǎ lucrǎm ȋmpreunǎ, mi s-a pǎrut cǎ reuniunea e o oportunitate perfectǎ. Am luat legǎtura şi cu Utters, care a lucrat la mai multe chestii de Maverick Sabre care mi-au plǎcut. Şi cu Invisible Men am vorbit, nu mai zic de (vechiul producǎtor All Saints) K-Gee, cǎ el mi-e ca un frate. K-Gee chiar mi-a zis: „Du-te şi lucreazǎ cu alții înaite, apoi vino la mine.” Cred cǎ a vrut sǎ afle cum fac alții treabă şi aşa a ajuns director executiv de producţie la album.

Haideţi sǎ vorbim despre One Strike, single-ul. De unde v-a venit inspiraţia?

Shaz: L-am scris ȋmpreunǎ cu Hutch. Ce vrei sǎ afli exact?

Despre ce e?

Shaz: E despre discuţiile pe care le aveam cu Nic, cȃnd trecea prin niște chestii personale. Am scris ca prietenǎ, m-a inspirat. Cȃnd scrii melodii totul e despre emoţie.

Nic: Atunci stǎteam la telefon cu orele.

Shaz: Empatizam mult cu viața ei.

Deci melodia e despre divorţul tǎu, Nic?

Nic: Nu e despre divorţ, e despre cum m-am simţit cȃnd am aflat ce mi-a fǎcut. Cam de asta e vorba.

Shaz: E despre un moment. Despre un apel.

Nic: E totul ȋn melodie! Ascultǎ melodia! Totul e pus acolo. Cȃnd auzi versurile totul se leagǎ.

Shaz: Expresia „one strike” (o loviturǎ, un gest ) e despre cum se poate schimba totul ȋn viaţa ta ȋntr-o secundǎ. Ca şi cum ȋntr-o zi ai merge pe stradǎ, ȋi ştii pe ai tǎi acasǎ, cǎ tocmai v-aţi luat rǎmas bun, şi cȃnd te ȋntorci nu ȋi mai gǎseşti. De o parte a uşii viaţa ta e minunatǎ, cum deschizi uşa totul se schimbǎ cȃt ai pocni din degete.

Nic: Poţi aprinde un incendiu cu un singur gest.

Mel: E O ANALOGIE CU UN INCENDIU!

Ȋn 2009, Mel…

Mel: Da, dragǎ, ştiu ce vrei sǎ spui…

Ai zis…

Mel: ŞTIU CE AM ZIS.

„All Saints nu se vor reuni niciodatǎ.”

Mel: Da. „Vreau doar sǎ mǎ ȋmbǎt.”

Da. Ȋncǎ ceva: cȃnd ai vorbit ultima datǎ cu noi…

Nic: (Suspinǎ)

Shaz: O, Doamne!

Mel: Mda, ţin minte ce-am fǎcut, deci continuǎ…

Țin minte cǎ discuţia era despre ultima reuniune All Saints, pe care tu spusesei cǎ aţi fǎcut-o de dragul reȋntoarcerii pe scenǎ. Mi-ai zis atunci altceva: „nu cred cǎ am fost corecte, eu am fǎcut-o pentru bani…”

Shaz: (cǎtre Mel) Asta ai zis?

Mel: Da, pentru cǎ nu mi-a plǎcut.

Ar mai fi ceva. Ai mai zis şi cǎ „noi nu prea simţeam cǎ mai putem oferi ceva lumii.”

Shaz: Nu! Asta este doar pǎrerea ei.

Mel: A fost doar pǎrerea mea. Nu prea am pus suflet în reuniunea de atunci.

Nic: E doar pǎrerea lui Mel.

Mel: Dar pur şi simplu aşa m-am simţit! Pentru cǎ, ştii ceva, cȃnd am semnat contractul (cu Parlophone) nu produsesem nici un fir de melodie ȋncǎ. Ei ne-au pus sǎ semnǎm cǎ le-a plǎcut ideea reunirii noastre. Am simţit cǎ nu am fost corectǎ şi de-asta nici nu am simţit că făceam ceva pe bune.

Ţi-a plǎcut muzica pe care aţi fǎcut-o atunci?

Mel: Nu e preferata mea.

E cea care ȋţi displace cel mai tare?

Mel: Da. De-asta sunt atȃt de recunoscǎtoare cǎ avem oportunitatea sǎ facem acum treaba asta. Simt cǎ ceea ce facem acum a reuşit sǎ şteargǎ toate chestiile alea de prost gust de atunci. Albumul de acum, din 2016, e preferatul meu. E ceea ce am vrut sǎ facem dintotdeauna şi am reuşit!

Felul ȋn care v-aţi despǎrţit de Parlophone ȋn 2007 a pǎrut agresiv, mǎ refer la comportamentul lor. Ați plecat de la nici două luni de la lansarea albumului.

Mel: Cu treaba asta au invalidat totul, ne-au lovit carierele. M-a enervat, n-am mai vrut sǎ mai cȃnt deloc atunci! Renunțasem.

Shaz: (face semn ospǎtarului) VREM NOTA, TE ROG! (Se aud hohote) Chiar nu ştiam asta, şi ȋmi e greu sǎ o şi ascult acum. Mǎ ȋntristeazǎ sǎ aud cǎ ea s-a simţit aşa, pentru cǎ mie mi-a plǎcut absolut tot ce am creat. Mǎ ȋntristeazǎ cǎ ai simţit asta, Mel.

Mel: N-au fost de vinǎ melodiile, m-a deranjat modul în care s-a fǎcut toatǎ treaba aia. C-am semnat un contract ȋnainte să compunem ceva. Mǎ ştii cum sunt, sunt destul de luptǎtoare cȃnd vine vorba de integritate. Pentru mine conteazǎ asta.

Deci ție ți-a fost mult mai greu să te bagi la turneul ăla cu Backstreet Boys decât celorlalte fete din trupă?

Mel: N-a fost o decizie luatǎ pe loc, dar a fost decizia cea mai bunǎ pe care am luat-o vreodatǎ, slavǎ Domnului.

Tu ce pǎrere ai, Shaznay?

Shaz: Sunt şocatǎ! (afişeazǎ un aer şocat cȃnd rȃde)

Nic: Ȋmi plac lucrurile la care am lucrat mai demult, iar ce facem acum ȋmi place ȋntr-un alt fel. De data asta pare cǎ totul se ȋntȃmplǎ la momentul potrivit. Senzaţia e bunǎ. Foarte bunǎ.

Şi de data asta sunteţi sigure cǎ v-aţi reunit pentru motivele corecte?

Mel: Absolut! N-am fi fǎcut-o pentru nici un alt motiv.

Shaz: Motivul corect e relaţia pe care o avem ȋntre noi. N-are de-a face cu industria muzicalǎ, cu fǎcutul banilor sau cu vȃnzarea de albume. Am fost prietene ȋnainte să facem muzicǎ ȋmpreunǎ. Şi de fiecare datǎ cȃnd am lucrat ȋmpreunǎ am fǎcut-o pentru singurul motiv corect posibil: cǎ suntem prietene.

Noul vostru album se numeşte „Red Flag”. După toate experiențele astea, care ar fi semnele că vor fi probleme cu trupa reunită?

Nat: Ne ştim suficient de bine ȋncȃt sǎ ne prindem cȃnd una din noi e prea tǎcutǎ. Şi, cum ne-am prins, treaba e ca şi rezolvatǎ.

Nic: O privire, o senzaţie, nici nu trebuie sǎ se ajungǎ la tǎcere. Acum ştim cȃnd ceva nu merge, fiecare cunoaşte bine problemele celeilalte.

Ce-aţi face diferit față de perioada primului vostru val de succes?

Nat: Eram tinere şi foarte naive.

Mel: E ceva ce ţine de ȋncredere în tine însăți. Când ești tânără, crezi cǎ alţii se pricep mai bine ca tine. De atunci, de fiecare datǎ cȃnd cineva ȋmi cere un sfat despre cum să ai succes, zic doar: depinde de tine. Ține-te bine, cǎ doar de tine ţine. Dacǎ sunteţi tari ca trupă, o sǎ-ţi meargǎ bine.

Ce alt sfat ai da tu unei trupe ca Little Mix, de exemplu, dacǎ te-ar ȋntreba cum sǎ se descurce cu presa?

Nat: Pǎi…

Nic: Sǎ nu vorbeascǎ unii peste alţii

Mel: Dǎ-o ȋn mǎ-sa de relaţie cu presa. Zici ce vrea pula ta şi basta.

Shaz: Exact.

Cum credeţi cǎ s-ar putea menţine succesul cȃnd formaţia e pe val? Sau ziceţi cǎ fiecare are povestea ei care nu poate fi schimbatǎ…?

Mel: Cred cǎ dacǎ ȋţi faci un plan, orice plan, greşeşti. N-ar trebui sǎ ai un plan cȃnd ȋţi faci trupă şi vrei sǎ faci muzicǎ. N-are legǎturǎ cu planuri, paşi şi programe. Trebuie sǎ faci pur şi simplu orice vrei şi sǎ faci muzicǎ doar atȃt cȃt ai tu chef.

Ȋnţeleg cǎ voi n-aţi avut nici un plan la ȋnceput, cȃnd tu şi cu Shaznay eraţi ȋn All Saints 1.9.7.5…?

Shaznay: N-a fost nici mǎcar plan, a fost mai degrabǎ un vis. Să ajung la Smash Hits Tour și să ajung la Top Of The Pops. Aia a fost tot. Ţin minte cǎ stǎteam atunci ȋn pat şi visam la ce tare ar fi sǎ ajungem la emisiunea Top Of The Pops.

Şi a mers cam bine visul, nu?

Shaz: Da, n-a fost rǎu.

Pǎrţile ǎlea din visul tǎu – Smash Hits, Top Of The Pops – au dispǎrut toate. Cum s-ar fi descurcat fetele din All Saints din anii `90 ȋn era Instagram?

Nic: Eu sunt varzǎ, nu-s ȋn stare nici sǎ-mi fac un selfie! Ştii ceva, eu mǎ bucur cǎ n-am avut de-a face cu aşa ceva atunci. Acum toatǎ lumea e dependentǎ de prostiile astea. Noi suntem dependente doar unele de altele.

Mel: Mie ȋmi place cǎ deşi ce vezi nu e nici real şi nici prea romantic, platformele de socializare ştirbesc puţin din aura aia de vedetǎ. Şi asta e bine, cǎ distrug prejudecata aia care zice cǎ dacǎ eşti celebru, eşti altfel decȃt restul lumii. Trebuie sǎ vezi partea pozitivǎ din orice. Ȋn fine, mǎcar ȋncerc, aşa se ȋntȃmplǎ cȃnd ȋmbǎtrȃneşti!

Shaznay, tu ai lucrat cu Mutya Keisha Siobhan la relansarea lor de acum cȃţiva ani. Cum se vede din exterior dinamica reluǎrii activitǎţii pentru o formaţie trecutǎ printr-o rupturǎ grea cum au avut ei?

Shaz: M-am bucurat pentru ele! Ȋnainte de a semna noi cu London Records, cȃnd Mel şi cu mine am ȋnceput All Saints, oamenii cu care am lucrat noi prima datǎ le gǎsiserǎ pe fetele astea trei, Keisha, Siobhan şi Mutya. Noi am luat-o pe un drum similar cu al lor, deci a fost minunat să lucrez cu ele. Vocile lor sunau bine ȋmpreunǎ, era ceva distinct, ca la noi. M-am bucurat sǎ le vǎd ȋmpreunǎ. A fost super, le ţin pumnii.

Poate ar merita sǎ mergeţi ȋn turneu ȋmpreunǎ.

Shaz: Da!

Mel: Cred cǎ ar fi…

London Records a ȋnceput sǎ meargǎ din nou doar pentru muzica voastrǎ?

Shaz: Da, noi chiar am vrut sǎ ne creǎm propria casǎ de discuri, dar a apǎrut ocazia asta sǎ facem treaba prin London şi ne-am bucurat. E marfǎ. I-am ȋntrebat „vǎ putem cumpǎra brandul?”. Ne-au rǎspuns: „Nu putem lǎsa pe oricine vine sǎ ne cumpere brandurile”.

Mel: Rǎspunsul de facto conţinea sintagma „nebunii nu pot să conducă azilul”.

Twitter-ul s-a ȋncins pȃnǎ la roşu cȃnd aţi postat prima poza nouǎ cu All Saints. V-a surprins reacţia?

Nic: M-a speriat. Dar ştii cum e, nu e chiar fricǎ, e anxietate şi emoţie. E emoţionant, ȋnfricoşǎtor, distractiv şi groaznic ȋn acelaşi timp. Când am postat poza aia mi-am zis: „Doamne, e pe bune!” Chiar facem asta.

Fotografii: de Paul Phung

Stilist: Liz Mendez

Make-up: Celena Hancock cu cosmetice MAC

Coafura: Nick Peter

Asistent foto: Lily Vetch

Asistent stilist: Emma Frisby

Traducere de Radu Negoiţǎ



