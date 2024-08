Am aflat pentru tine de ce nu-i ok să repeți ce-ai văzut în porno și altele despre sex și relații

Înainte de-a trece la treabă, nu uita că în fiecare joi seară VICE îți trimite în inbox VICII & DELICII, un newsletter în care ne-am propus să vorbim onest despre sex și droguri. Dacă nu ai făcut-o deja, abonează-te la newsletter aici.

Răspunsurile de mai jos au fost oferite de Bogdan Morar, psiholog clinician, psihoterapeut și sexolog, și Kitty Rea, intimacy coach și fondatoare Influx, primul spațiu sex positive alternativ din România.

Sexul din viața reală n-are treabă cu cel din filmele porno

„Eu și iubitul meu ne-am înțeles întotdeauna bine în pat, însă în ultima perioadă a început să mă plesnească peste vulvă. Se vede cât de mult îi place, dar am impresia ca e ceva cringe copiat dintr-un film porno. E un mare turn off pentru mine. Cum putem ajunge la un compromis?”

Bogdan Morar: Când vine vorba de sex, cu toții avem preferințele noastre. Însă sexul plăcut e mai mult despre a te asigura că amândoi vă simțiți bine și mai puțin despre a face un compromis. Da, sunt niște nuanțe de limbaj, dar rămâi cu mine și o să înțelegi ce vreau să explic.

Se pare că iubitul tău încearcă să-și extindă repertoriul de „mișcări” sexuale. S-ar putea să-și facă griji că nu te mulțumește îndeajuns sau poate că, pur și simplu, încearcă să condimenteze lucrurile în dormitor. Pe lângă asta, există adesea presiune asupra bărbaților să „preia controlul” și să „știe ce să facă” în dormitor, iar în absența unei educații sexuale bune, ei pot apela la pornografie pentru „inspirație”.

Deși nu știm cu certitudine dacă iubitul tău a învățat acest lucru din filmele porno, pot înțelege de ce o palmă peste vulvă este cringe pentru tine. Mulți consideră că ce se întâmplă în pornografie e degradant pentru femei și nu ilustrează ce e de fapt plăcut din perspectiva feminină, ci e mai degrabă se concentrează pe plăcerea bărbatului.

Revenind la ideea de compromis, în cazul vostru ar fi nevoie de o schimbare pe zona de comunicare. Dacă îi permiți să facă lucruri care nu se simt grozav pentru tine, acest lucru va contribui în timp la reducerea dorinței tale sexuale. Asta te va face să eviți sexul și va crea distanță între voi și așa mai departe.

Partea bună e că există moduri prin care puteți învăța să vă oferiți unul altuia mai multă plăcere care se simte bine pentru amândoi, cu care să vă simțiți ambii confortabil. Iar cel mai simplu și evident mod prin care puteți face asta este prin comunicare: a putea vorbi deschis și sincer despre sex e unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la o viață sexuală satisfăcătoare.

Așadar, este important să vorbim despre sex atât în dormitor, cât și în afara acestuia. Nu trebuie să aștepți până când o face din nou pentru a-i oferi feedback despre asta. Iată ce poți face concret și cum poți începe conversația:

„Am observat că încerci câteva mișcări noi în dormitor în ultima vreme. Îmi place că faci asta. E sexy să văd că preiei controlul. Mie nu-mi place acea palmă peste vulvă pe care o faci, prefer o atingere mai blândă acolo. Este ceva ce îți place ție sau ceva ce crezi că mi-ar putea plăcea mie?”.

Indiferent dacă e copiată sau nu din pornografie sau e dintr-o zonă pe care vrea el s-o introducă în relație (poate BDSM?), „compromisul” tău ar arăta așa: să asculți ce îl incită și ce vrea să aducă în spațiul erotic. Apoi să puneți în practică elementele care îți surâd și ție. Puteți negocia transpunerea lor în dormitor într-un mod în care să vă placă amândurora.

Varietatea e bună pentru viața noastră sexuală și e un ingredient important pentru sexul excelent. Mai poate ajuta și la menținerea dorinței sexuale și a pasiunii. Însă câteodată varietatea poate crea tensiuni, mai ales dacă nu e genul de varietate cu care să rezonăm. Tocmai de aceea, pornirea discuției despre aspectele sexuale vă oferă o șansă excelentă de a crește varietatea în moduri care vă plac și de a o integra cât mai organic în relația voastră.

În concluzie, e important să rețineți că sexul e o călătorie de explorare și descoperire a plăcerii reciproce, iar comunicarea sinceră și deschisă este cheia pentru a ajunge la o soluție care să vă satisfacă pe amândoi.

Cum îi zici partenerului că îl iubești, dar nu mai vrei o relație monogamă

„Credeam că sunt monogam, dar după doi ani de relație, aș vrea să fac sex și cu alte persoane. Eu și partenerul meu nu prea mai facem sex deloc, îl evit, dar mi-ar plăcea să fac sex cu alții. În același timp nu vreau să mă despart de el, pentru că ne iubim. Cum pot să-i propun asta fără să-l pierd?”

Bogdan Morar: Să știi că mulți oameni s-au gândit cel puțin o dată cum ar fi să își deschidă sexual relația sau să exploreze o relație non monogamă, însă opțiunea poliamoriei nu e potrivită pentru oricine. Până să-i propui asta partenerului tău, e important să ai o conversație deschisă și sinceră cu tine însuți și să acorzi atenție nevoilor, emoțiilor și valorilor tale. Relațiile deschise nu sunt deloc o soluție pentru lipsa de sex într-o relație, lipsa de intimitate emoțională sau plictiseală.

Relațiile deschise, indiferent ce formă îmbracă, sunt despre a aduce ceva în plus, nu despre a compensa o lipsă. Dacă ne deschidem granițele relației ca soluție la problemele din cuplu, atunci folosim non monogamia pe post de bandaj, iar asta nu e o abordare potrivită sau matură.

Alt aspect important pe care trebuie să-l iei în considerare e dinamica voastră, în special stilul de atașament. E important să vă simțiți amândoi în siguranță în relație și să aveți încredere unul în celălalt. În contextul unei relații deschise asta înseamnă să aveți amândoi încredere că celălalt nu va părăsi relația dacă face sex cu alți parteneri sau dacă ajunge să iubească și alte persoane.

Bun, ca să revin la întrebarea ta, e important să iei în considerare următoarele aspecte pentru a te asigura ca lucrurile vor decurge cât mai okay:

Gândește-te la motivațiile tale: Înțelege motivele și dorințele tale de a explora o relație non monogamă. E important să identifici clar ce-ți dorești și ce anume te atrage la această idee. Este posibil ca aceste dorințe să aibă legătură cu noutatea, dorința de a experimenta sau de a-ți satisface anumite nevoi sexuale sau emoționale.

Comunică-ți nevoile și dorințele într-un mod respectuos: Odată ce ți-ai înțeles motivațiile, poți aborda subiectul cu partenerul tău. Fii sincer și deschis în comunicarea ta, dar exprimă-te într-un mod respectuos și empatic. Asigură-te că îi explici că nu intenționezi să-l rănești sau să-l neglijezi, ci că îți dorești o explorare sexuală suplimentară, într-un cadru în care amândoi sunteți de acord.

Ascultă și respectă punctul de vedere al partenerului tău: E important să oferi partenerului spațiu pentru a-și exprima sentimentele și gândurile. Ascultă cu atenție și empatie perspectiva lui și respectă opiniile sale. Înțelegerea reciprocă și comunicarea deschisă pot contribui la găsirea unei soluții care să funcționeze pentru amândoi.

Optați pentru terapie de cuplu: În situații delicate ca aceasta, poate fi util să solicitați ajutorul unui terapeut de cuplu. Un specialist în domeniul relațiilor și al terapiei de cuplu vă poate ghida în explorarea acestor aspecte și poate facilita comunicarea între voi doi.

În orice caz, e important să reții că rezolvarea acestei dileme poate implica compromisuri din partea ambilor parteneri. E posibil ca partenerul tău să nu fie deschis în totalitate la ideea unei relații non-monogame, iar decizia asta trebuie respectată. În final, fiecare cuplu trebuie să găsească soluția care funcționează cel mai bine pentru ambele persoane implicate.

Când simți că trece timpul pe lângă tine și nu ai avut mai multe experiențe sexuale

„Sunt foarte îndrăgostită de iubitul meu, dar în același timp am impresia că, fiind într-o relație, îmi pierd anii de one night stands și relații de friends with benefits (pe scurt, toate chestiile distractive în materie de sex pe care vreau să le fac „la 20 de ani”). Mi-ar plăcea să încercăm o relație deschisă sau chiar poliamoroasă, dar mi-e teamă că asta ne-ar strica relația, pentru ca nu am ști cum să o gestionăm. Ce să fac ca la 50 de ani să nu am regretul unei „tinereți pierdute”, dar în același timp să nu-mi pierd relația cu el?”

Kitty Rea: E absolut normal ca atunci când te gândești la viitor, pe termen lung, să-ți fie greu să alegi o cale în locul alteia. Fiecare alegere are, în interiorul ei, și o pierdere a altceva. Dar, pentru început, te asigur că timpul pentru explorare sexuală, one night stands și descoperirea plăcerilor tale sexuale nu se termină la 20 de ani. De fapt, dacă îți trăiești viața în afara constrângerilor sociale și a ideilor limitate despre ce „ar trebui să faci”, poți să ai friends with benefits și la 50 de ani, să porți fuste mini la 70 și să oferi un handjob în baia unui restaurant la 90 de ani, dacă nu te împiedică artrita.

Știu că auzim foarte multe mesaje despre vârsta „potrivită” la care să faci lucrurile, dar viața ta și etapele ei nu se termină când atingi vreo vârstă magică. Se termină când decizi tu că te-ai săturat sau ți-ai făcut plinul de o anumită etapă. Ca să nu regreți la 50 de ani că ai pierdut tinerețea, trăiește-ți viața de parcă ai o viață întreagă în față, pentru că o ai până în momentul în care mori.

Acum, cu toate astea spuse, important pentru tine e să alegi ce decizie e cea mai potrivită pentru tine în momentul acesta. Toate opțiunile îți sunt deschise pentru că e viața ta și ai doar una de trăit. Te poți despărți și îți poți trăii anii doriți de explorare sexuală chiar acum, fără grija și munca emoțională că ai putea răni pe altcineva. Trebuie doar să încerci să îți dai seama cât de mult vei regreta relația actuală, dacă ea chiar are un viitor pe termen lung și dacă e una în care ești fericită, nu doar mulțumită că ai pe cineva. Ești îndrăgostită de potențialul relației sau de siguranța emoțională, scopurile comune, comunicarea și calitățile persoanei din fața ta?

O altă opțiune e să deschideți relația. Pentru asta, multiple discuții sincere despre nevoile tale vor fi necesare. La fel cum e necesar să citiți împreună despre deschiderea unei relații, să ascultați podcasturi despre asta și să comunicați mult și constant pe temă. Esențial e să reușiți să păstrați siguranța emoțională dintre voi în timpul tuturor explorărilor voastre. E posibil ca iubitul tău să nu fie de acord cu asta și asta e în regulă pentru el. Va trebui să decizi cum mergi tu înainte, într-un mod care să fie okay pentru tine după ce el ia decizia care e okay pentru el.

Ultima opțiune e să rămâi în relația de acum cât va mai exista ea și să te bucuri de ea cât timp e o relație care îți aduce îți aduce emoții bune, amintiri bune și experiențe bune. Poate să fie un an sau zece sau tot restul vieții tale. Poți alege calea asta și dacă deschizi discuția despre dorința ta de explorare și dacă alegi să nu discuți posibilitatea asta. Dar trebuie să îți dai seama cât de importantă e explorarea asta pentru tine acum. Dacă beneficiile ei pentru tine sunt mai mari decât a rămâne în relație, oricât de îndrăgostită te simți, atunci e cinstit să faci ce e mai bine pentru tine.

Sper să găsești alegerea potrivită pentru tine, și să știi că nu există răspunsuri universal corecte. Există doar răspunsul potrivit pentru tine, în momentul acesta al vieții tale. Viața îți va aduce regrete indiferent de alegerile pe care le faci, dar oricând poți face alte alegeri care să transforme regretele într-o ocazie de a învăța sau de schimba lucrurile în mai bine.

Virginitatea nu e un blestem. Nici măcar nu există.

„Am 24 de ani, nu am avut niciodată o relație și sunt virgin. În ultima vreme m-am simțit extrem de frustrat și vreau să știu unde greșesc.”

Mi se pare absolut normal să simți această frustrare, mai ales că societatea în care trăim pune accent pe virginitate și pierderea ei, atât la băieți, cât și la fete. Ce e important de ținut minte e că această idee e o chestie inventată.

Virginitatea nu e reală decât în măsura în care e importantă pentru tine și cei din jurul tău care știu despre asta. De exemplu, sunt mulți care oferă sau primesc sex oral, dar simt că asta nu „se pune” când vine vorba de pierderea virginității. Sau alții care nu iau în considerare o grămadă de experiențe sexuale doar pentru ca nu sunt sex penetrativ. Dacă e să te iei după asta, ar însemna că mulțime de oameni sunt virgini deși fac sex tot timpul.

Până la urmă, e important să-ți dai seama ce-ți dorești cu adevărat: vrei să-ți pierzi virginitatea sau vrei să faci sex cu o persoană de care-ți place sau poate chiar să construiești o relație.

Dacă vrei doar să-ți pierzi virginitatea, asta e destul de simplu. Poți oricând apela la cineva care face sex work, care te poate iniția.

Dacă vrei mai degrabă să faci sex cu o persoană pe care o placi și cu care, poate, ai dori și o relație, atunci cred ca o abordare mai bună e să lași deoparte căutarea de pierdere a virginității și să-ți concentrezi eforturile pe a cunoaște pe cineva cu care chiar îți dorești să petreci timpul și momentele de intimitate.

Poți construi abilități care să te ajute să ai relații mai bune, cum ar fi abilități de comunicare, să înveți despre limite și conexiune emoțională în relații. Cu aceste noi abilități și cu găsirea unor grupuri sociale unde chiar să ai ceva în comun cu oamenii, poți întâlni potențiale partenere. Dacă veți avea o conexiune emoțională puternică și dacă vă doriți să fiți intimi unul cu celălalt, nu va mai conta deloc a câta oară faci sex penetrativ în viața ta.

De asemenea, e alegerea ta dacă vrei sau nu să vorbești despre asta cu potențiale partenere. Virginitatea sau lipsa de experiență nu sunt vreo boala contagioasă. E ceva ce ține de vulnerabilitatea ta și nu e nevoie să-ți expui vulnerabilitatea dacă nu ai siguranța ca ea va fi primită cu înțelegere și empatie.

Sper să mă crezi când îți spun că nu e absolut nimic negativ în numărul de partide de sex penetrativ pe care le-ai adunat sau nu până la 24 de ani.