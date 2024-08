Am avut o experiență aproape de moarte, iar acum pot vedea viitorul

Dr. Jason Betts a zis că are un IQ între 163 și 172. Asta în condițiile în care Einstein avea un IQ în jur de 160. E un nivel de intelect unic și asta înseamnă că Betts ar fi unul dintre cei mai inteligenți oameni din Australia.

Dar pe lângă acest creier nemaipomenit, Betts are o lungă listă de realizări. E membru al societății Mensa, al societății Triple Nine și al societății Prometheus. Toate sunt cluburi rezervate celor mai geniali oameni din lume. A fost si consultant de genii în emisiuni precum Child Genius, a inventat mai multe teste de inteligență, are diplome în matematică și filosofie și a scris mai multe cărți.

Dar Betts are mai multe interese neortodoxe (după standardele mainstream) care reprezintă baza muncii lui de o viață. Oficiază căsătorii, e maestru reiki și clarvăzător. Crede că poate citi viitorul oamenilor și poate vedea ce experimentează aceștia pe patul de moarte.

Am reușit să îl contactăm și să vorbim cu el despre viață, inteligență și o experiență aproape de moarte care l-a binecuvântat cu aceste calități deosebite.

Dr Jason Betts

VICE: Ne poți spune mai multe despre tine? Unde ai crescut? Cum au fost părinții tăi?

Dr. Jason Betts: Bineînțeles. Ambii părinți sunt în viață și sunt sănătoși. Am avut o copilărie obișnuită, deși am aflat că am autism după prima mea căsătorie. Așa am început o întreagă călătorie.

Chiar dacă am studiat științele, mai exact matematica, fizica și chimia, pasiunile mele sunt filosofia spirituală și teologia. Acum predau un curs despre misterele sapiențiale și am doctorat în metafizică și filosofie spirituală.

Cum au fost copilăria și adolescența? Și când ai descoperit că ai un nivel de inteligență mai mare decât al majorității oamenilor?

Am realizat din școală că eram foarte inteligent, dar nu mă descurcam bine la examene. Asta pentru că gândeam diferit și aveam skilluri de comunicare în anumite domenii și mai puțin în altele. Facultatea mi s-a părut foarte dificilă, dar până la urmă am învățat cum să învăț. Dar, înainte de facultate, am avut o experiență aproape de moarte. Am căzut de pe bicicletă și am ajuns la spital cu ficatul praf. Mi-au pus patru sute de copci interne, 13 tuburi, 52 de copci externe.

Dar ce a fost interesant a fost că, în timpul operației, m-am putut vedea pe masa de operație, cu șapte persoane în jurul meu. Totul strălucea în nuanțe de mov și indigo. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Când m-am trezit, câteva săptămâni mai târziu, de câte ori atingeam pe cineva, îi simțeam starea de sănătate a corpului. Mai târziu am făcut un curs de Reiki. Între timp, practic Reiki de 33 de ani. Iar asta m-a ajutat să mă conectez cu oamenii și să îmi transmit abilitățile și altora. Acum, cursanții mei, au și ei abilitățile mele.

Deci aveai 17 ani și până atunci te interesase doar știința. Cum ai început călătoria spre spiritualitate?

Cred că fiecare are responsabilitatea să-și găsească calea. Am scris multe despre filosofie și am patru directive. Una dintre ele are legătură cu fericirea. Sunt cinci reguli ale fericirii. Dacă le respecți, viața ta devine mai bună. Fericirea e ca o găleată. Trebuie să ai grijă să nu faci astea cinci găuri în găleată, pentru că se scurge fericirea prin ele.

Poți să ne dai un exemplu? Ce poți face ca să fii fericit?

Sigur. Să crești fericirea pe termen lung și să scazi suferința pe termen lung, iar în timpul ăsta să eviți durerea pe termen scurt. E un lucru simplu. Și totuși, oamenii iau decizii proaste. Și totuși, asta e una dintre definițiile inteligenței: să maximizezi opțiunile și să scazi nivelul de autodistrugere, ca să îți prelungești viața. O altă regulă ar fi să practici acceptarea, recunoștința și compasiunea.

Când ai aflat că ai un IQ comparabil cu al lui Einstein?

Să facem mai întâi o distincție. Există zece feluri diferite de inteligență. Unii psihologi au zis că există patru sau șapte, altul a zis că sunt opt. Dar eu cred că sunt zece și că toată lumea stăpânește patru. Există inteligența emoțională, memoria sau inteligența mnemonică, inteligența lingvistică și inteligența corporală, cea a dansatorilor sau a atleților. Deci toată lumea are măcar patru și se bucură când realizează că nu trebuie să te pricepi la mate ca să fii inteligent.

Einstein era foarte bun la fizică și la matematică, dar și la muzică. În schimb, nu avea inteligență mnemonică. Nu se obosea să memoreze lucruri. Adora filosofia, la fel ca alți idoli de-ai mei, Nikola Tesla și Isaac Newton. Darul meu personal e să aranjez concepte filosofice și să le traduc în experiențe umane obișnuite, ca oamenii să înțeleagă cum funcționează lumea.

Deci ai un IQ între 160 și 172. Ce tipuri de inteligență ai?

Majoritatea testelor de IQ, care au fost inventate acum 120 de ani, se bazau pe cifre, cuvinte și imagini și pe rezolvarea rapidă a problemelor. Testele de IQ de azi se bazează tot pe lucrurile astea, dar și pe gândirea laterală, care înseamnă rezolvarea de probleme complexe sau asocieri de cuvinte: sinonime și antonime, secvențe numerice. Eu am inventat douăzeci de teste de IQ. Și unele dintre ele nu au fost rezolvate complet de nimeni, deși mai multe echipe de oameni au încercat să le rezolve.

Ca să intri în asociații precum Mensa, e nevoie și de teste psihologice, pe care le dai la un psiholog înregistrat. Oamenii care reușesc să intre în club au IQ-uri de 130, 146 sau 160.

Testele mele folosesc și inteligența emoțională sau spirituală, cât și etică sau filosofică. Și am încercat să le fac cât mai criptice, ca oamenii să nu poată folosi internetul să le rezolve. Eu am oferit piesele de puzzle, iar oamenii trebuie să le pună cap la cap. Doar cei mai inteligenți le pot descifra.

Când te întâlnești cu o persoană față în față, poți să îți dai seama cam care e nivelul ei de inteligență?

Da, clar. Orice psiholog poate face asta. Din păcate, în mod ironic, oamenii cu cea mai mare inteligență sunt cei mai depresivi, pentru că pot analiza mai profund lumea în care trăim. Ideea e că, înainte să vrei să schimbi lumea, trebuie să te schimbi pe tine, să îți pui viața în ordine. Încearcă să fii de ajutor în societate, nu fi o povară.

Crezi că știința și spiritualitatea pot merge mână în mână?

Unul dintre cei mai mari filosofi științifici, Karl Popper, a zis: „Dacă nu poți să măsori ceva, atunci nu e științific.”

Când măsori mințile oamenilor prin Reiki, poți aduna dovezi. La fel și când analizezi fenomene spirituale sau paranormale – aduni dovezi. Știința începe să înțeleagă tot mai mult aceste procese pe care înainte oamenii le considerau ciudate.

De exemplu, Gautama Buddha, acum două mii și ceva de ani, stătea sub un copac și vindeca oamenii cu mâinile, medita cu ei, îi ținea de mâini și transfera conexiuni electroneuronale din mintea lui prin nervii din mâinile lor. Așa funcționează și Reiki.

În prezent, în Silicon Valley, Statele Unite, unul dintre membrii asociației de genii, un doctor neurolog, folosește electrostimularea nervului vag ca să reducă inflamațiile din corp. Așa cred că funcționează și Reiki când îmi pun mâinile pe oameni și apare acea senzație de căldură și gâdilare. Contactez sistemul nervos al persoanei și așa îi citesc mintea și sănătatea corpului. Pot să îmi dau seama unde o doare și ce organe funcționează. Asta pentru că accesez nervul vag sau alți nervi.

Uite o întrebare ciudată: unde crezi că se duc oamenii după ce mor?

Interesant. Am o mică experiență directă cu asta. Atunci când am fost pe masa de operație, deodată, totul a dispărut. A devenit întuneric. Și apoi, când mi-am revenit, am avut un vis foarte viu, similar cu al altor persoane care au povestit că au avut experiențe aproape de moarte.

Am călătorit printr-un tunel, care cred că face parte din creier. Și totul era alb, cu nori peste tot. Ăsta cred eu că e raiul. În mijlocul norilor, era casa bunicului meu, iar în fața casei era bunicul. Avea șorțul lui de grădinărit și îmi zâmbea. Îi simțeam iubirea și simțeam și iubirea mea pentru el și simțeam și felul în care simțea el iubirea mea. Era un sentiment clar telepatic. Apoi m-am apropiat și el a devenit mai mare, dar apoi a închis poarta din față și m-am trezit. A fost ca un vis lucid și a reprezentat începutul călătoriei mele spirituale.

Ca vindecător și clarvăzător, am asistat la moartea a peste treizeci de persoane și pot spune că, atunci când atingem corpul unei persoane care e pe patul de moarte, putem avea viziuni frumoase și profunde.

Evangheliarul din Kells și Cartea tibetană a morții spun lucruri similare: la o lună de la moarte, oamenii își pot vedea fantomele, după care intră în perioada de trei luni în care acestea nu mai pot fi contactate. Iar apoi, fantomele se întorc sau nu. Dar de obicei, dacă se întorc, rămân în preajmă vreo zece ani.

Sau sunt cazuri în care se întâlnesc cu cineva drag pe lumea cealaltă și nu se mai întorc niciodată în lumea asta. Dar unde se duc apoi nu știe nimeni. În orice caz, lucrurile astea de care ți-am povestit sunt deja testate.

Aici găsești niște preziceri pe care Betts le-a făcut despre viitorul Australiei.