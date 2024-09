Am băgat Modafinil 12 zile, medicamentul ilegal în România care te face să muncești ca o locomotivă

Antreprenori, creativi, studenți, maniaci cu munca bagă la greu medicamente inteligente ca să le crească productivitatea și să-și facă de patru ori cincinalu’ la ppt-uri, strategii, scris de cod și construit de business. Dacă ai văzut filmul ăla (prost, dar bun) – Limitless – o să îți dorești să ai superputerea de a fi mai deștept decât restul.

Chestia asta cu smart drugs sau nootropice e la modă mare prin SUA și nu numai. Cercetătorii ăia de care ți s-a luat au ajuns totuși și la ceva rezultate interesante în studiile lor. Bine, vorbesc acum de oameni de la Harvard Medical School și Oxford University. Nootropicele astea sunt un fel de droguri/medicamente minune al omului 2.0 și la intensă căutare în mediul universitar și nu numai. Fie de către studenți, fie chiar de profii care trebuie să corecteze mii de lucrări și să mai dea și un feedback pe bune. Totul legal și luat de la farmacie, da?

Doctorul Ruairidh Battleday, citat de The Telegraph, spunea că: „Pentru prima dată, avem un amplificator cognitiv care pare să nu aibă efecte secundare negative, cognitive, emoționale sau fizice.” Sigur, de aici s-a ajuns la o dezbatere etică despre cum poate fi integrată și reglementată creșterea asta cognitivă determinată de ceea ce este, în final, un complex de substanțe.

Cu ce se mănâncă nootropicele

Nootropicele astea sunt medicamente inteligente care cresc funcțiile cognitive. Adică te fac mai deștept, mai atent, îți ajută memoria, productivitatea, motivația. Crezi sau nu, dar cu numele ăsta cool de „nootropice” a venit un român de-ai noștri, psihologul și chimistul Corneliu E. Giurgea, în 1972. Aha, exact. El a inventat Piracetamul, cu ceva ani înainte, considerat printre primele medicamente inteligente. Acum, sunt multe nootropice pe piață (nu pe a noastră, da’ mă rog) și eficiența unora e mai dovedită ca a altora.

Nu te gândi că m-am apucat acum să propovăduiesc consumul de medicamente – fiecare e liber ce alege pentru el, legal sau nu – dar treaba asta cu nootropicele e un subiect mult mai serios și super interesant, care ar merita dezbătut la nivel public. Imaginează-ți cum ar arăta emisiunile de la televiziunile românești dacă moderatorii și invitații ar fi obligați, înainte să intre-n direct, să înghită și câte o pastilă inteligentă. Sau, și mai bine, politicienii.

Până la realitatea asta apocaliptică pentru Antena 3, RTV și Parlament, am vrut și eu să văd cum pot să ating Minerva, într-o perioadă în care nici măcar un pumn de pastile la care fac ăștia reclamă, când ești în sesiune, nu m-ar fi ajutat să termin totul bine și în timp util.

Ce m-a apucat să bag Modafinil

Cum visul meu a fost dintotdeauna să fiu un geniu, da’ dracu’ știe de ce nu mi-a ieșit niciodată, m-am gândit că poate o tură de Modafinil, unul dintre cele mai populare și eficiente dintre medicamentele inteligente, poate rezolva problema. Un nou „Luceafăr” n-am scris, îți zic de acum, da’ parcă eram Duracell cu capul și toate mizer…, am vrut să zic lucrurile mega interesante, pe care le-am avut de muncit le-am făcut mai repede. Și, culmea, mai cu chef, aproape că-mi plăcea.

Să-ți zic exact cum a fost la mine. Vreo 12 zile a durat povestea mea de dragoste cu Modafinilul, la început, o săptămână, mai intens, cu o pastilă pe zi, apoi câteva zile cu jumătate de pastilă că mă lua naiba de nesomn. Prin diverse locuri, se mai vinde și sub numele de Alertec, Modavigil sau Provigil.

Partea mișto e că are efect instant. Aveam mult chef de muncă, like foarte mult. Chef aveam puțin, like foarte puțin. Din această dilemă existențială cu potențial distructiv de depășit deadline-uri și enervat niște oameni de altfel nervoși, am zis că mă scoate Modafinilul. Și, să vezi minune, m-a scos. Zici că m-a băgat cineva în priză la voltaj mare.

Și-a făcut efectul la nici jumătate de oră de când am luat prima pastilă. Bine, eu ca un geniu wannabe ce sunt, n-am luat prea în serios avertismentul cu nu bea prea multă cafea și, ca o dependentă adevărată ce sunt, am băgat o parte dintre espresso-urile tradiționale. Mare greșeală. M-a luat cu tremurat și noaptea aia n-am prea dormit. Apoi am luat-o mai încet cu cafelele, am mai pus un lapte, am mai băut o apă. Deci, învață tu din prostia mea.

Ce-ți face Modafinilu’ la cap

În primul rând, te face super activ. Nici să te plătească cineva și nu poți să stai pe canapea și să freci internetul cu cracii-n sus. Nu, frate, tre’ să faci ceva. Dacă n-ai de muncă, faci în avans, proiectezi, mergi la sală, alergi prin oraș, vorbești cu oamenii. Nu stai. Clar nu stai.

Apoi, te face extrem de productiv. Dacă ești un căscat ca mine care se concentrează în sensul că are mintea în cinci omniversuri, o să vezi cu surprindere cum e să te concentrezi ore în șir, pe aceeași chestie, până când o termini. Revelație, îți zic. N-ai crezut vreodată că se poate să ignori toate celelalte notificări, mesaje, filmulețe de pe Youtube, telefoane și cine știe ce alte distrageri softporn. Eu făceam ppt după ppt, rezolvam task după task, scriam articol după articol, cam tot volumul ăla uriaș de muncă pe care nu credeam că-l voi termina vreodată în viața asta și aia viitoare a fost gata într-o săptămână. Și m-am și distrat, am ieșit, făcut sport, plimbat, alea alea.

La asta cu productivitatea, de exemplu e o dilemă etică. Lucrezi înr-un birou, da? E ok să le spui colegilor și șefilor că folosești un nootropic? Adică îți dă un avantaj competitiv și te face să pari mai șmecher decât colegii tăi și să iei o primă babană de Crăciun. E o întreagă discuție pe tema asta și răspunsul nu e deloc simplu.

Te face mai deștept? Aici e un răspuns simplu: da. Sau așa mi s-a părut mie. Adică aveam tot felul de idei, făceam tot felul de conexiuni și mi se părea că aș putea învăța și fizică cuantică destul de repede. Mintea mergea la supraturare și nu pot să zic că asta nu-ți dă un sentiment de mic Dumnezeu. Devii un pic maniacal așa, cu senzația că poți face multe chestii în același timp. N-o lua pe arătură, probabil nu-i chiar așa. Cert e că, zic și studiile, îmbunătățește considerabil activitatea cerebrală. Atenție, claritate mentală? Im ze master.

Are și părți nașpa

Partea proastă, cu cafele mai multe sau mai puține, e că nu prea dormi. Sau dormi agitat. Nu-i de mirare că este un medicament prescris și narcolepticilor.

Așa că, după săptămâna aia, am tăiat pastila în două și am luat câte jumătate pentru alte câteva zile. Mie-mi place să dorm, zău, nu vreau să mă gândesc toată noaptea la ce start-up pot să fac sau cum pot schimba lumea. N-o schimb, e ok, m-am resemnat cu asta.

O altă parte care m-a enervat e (mi se pare) că-ți diminuează creativitatea. Adică devii super rațional. Nu poți să stai cu ochii în pereți și să scrii naiba o poezie proastă apoi, nicio proză scurtă nu-ți iese. Nici emoțional nu prea ești. Interacționezi cu oamenii și ești un pic gol la emoțiile tale și ale lor, nu prea te conectezi decât dacă aveți discuții super mega raționale și faceți strategii. Ba chiar, devii un pic nervos. Cu empatia mai greu pe scări.

Asta nu-i prea ok, nu vrei să judeci mereu doar cu capul, crede-mă. Ți-am mai zis eu, nu-ți ignora emoțiile. Deși, cred că oricărui șef i-ar plăcea un angajat ușor robotizat și uber-eficient.

Poate ai și tu chef da’ n-ai de unde

Piracetam

Chestia asta cu Modafinilu’ am încercat-o când eram în SUA, nu te agita, la noi nu se găsește încă. Dar măcar să știi care e treaba cu chestiile astea, dacă ai ocazia, posibilitatea, oportunitatea și planetele s-au aliniat să te facă pe tine mai deștept.

De fapt, găsești și la noi ceva vag asemănător. Poate i-ai auzit pe ai tăi vorbind de acel Piracetam. E un nootropic de modă veche, e aproape moca la farmacie (vreo 3 lei cutia) și pe prospect scrie că facilitează procesele mintale și protejează neuronii cerebrali de agresiuni. Ar merge dat o doză triplă participanților la proteste, nu-i așa, cu neuronii făcuți praștie ba de Dragnea, ba de Klaus? Vestea proastă e însă că nu prea are legătură cu ce scriam mai sus, e super light și, pe mine cel puțin, nu m-a făcut la fel de genială ca Modafinilul.

Dacă vrei, totuși, să încerci și ai de unde, documentează-te ca lumea înainte și vezi să fii sănătos. Preferabil e să vorbești cu un doctor, mai ales dacă te știi cu ceva condiții medicale sau speciale. Altfel, habar n-am, te agiți prea rău și, în loc de iepurașul Duracell te transformi în porumbelul (cucuveaua) mov.