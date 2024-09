Am bătut România într-un proces în care voia să-mi ia bani, din cauza corupției și incompetenței

(Fotografie de jo.sau, via Flickr)

Când trăiești într-un stat mafiot, cum e cel român, trebuie să ai mare grijă să nu fii jefuit. Știu că-ți zic o banalitate, dar în textul ăsta nu mi-am propus să-ți explic lucruri pe care deja le știai, ci să-ți arăt cum trebuie să te aperi când statul îți bagă direct mâna în buzunar, ca să te pedepsească pentru o faptă pe care nu ai făcut-o. Și cred că treaba asta este importantă pentru că, din comoditate sau silă, cei mai mulți dintre noi ne lăsăm furați, iar pentru chestia asta o mulțime de borfași își trag milioane de euro în conturi, și-ți explică apoi la televizor că, de fapt, ei modernizează România, în timp ce tu, cel care se îndoiește de lumina minții lor, nu ești decât un retrograd care trage țara înapoi.

Și acum să-ți explic despre ce este vorba.

Mai e puțin și începe sezonul de plecat la mare și mă aștept să văd, din nou, curgând știrile despre cum se blochează sistemul informatic de plată a taxei de pod de la Fetești. Anul trecut, cel puțin o dată pe lună mi se umplea feed-ul de Facebook cu înjurăturile prietenilor care stăteau cu orele la casieriile de la pod ca să achite cash mizeria aia de taxă de 13 lei, după ce au văzut că nu funcționează nici sistemul de plată prin SMS, nici ăla de la benzinărie.

Uite aici, în știrea asta, înțeleg că într-o sâmbătă din iunie 2016 sistemul a fost picat vreo 16 ore, iar nouă mii de șoferi au așteptat la coadă la casierie să-și plătească rovinieta.

Compania de Drumuri și Autostrăzi (sau CNAIR, cum se cheamă acum), cea care colectează taxa asta, s-a scuzat de fiecare dată încercând să explice că e o problemă doar în week-end, pentru că există un număr prea mare de mașini care trec în același timp podul de la Fetești. Dar, zice compania, în restul timpului poți să-ți plătești birul, trimițând doar un SMS la numărul 7577, iar plata o s-o regăsești apoi în factura de la telefon. Probabil că au fost mulți cei care au înghițit gălușca asta și au admis că, da, ce să-i faci frate dacă toți românii vor să facă o baie în mare în același timp?

Cum primești amenda acasă, deși ți-ai plătit taxa ca un cetățean model

Problema nu e doar asta, de fapt e mult mai complexă și are multe aspecte, vorba recuperatorului din Filantropica. Pentru că o mulțime de alți oameni, printre care mă număr și eu, au pățit o chestie mult mai nasoală decât să stea la coadă la casieria de la pod. Adică au trimis un SMS la numărul cu pricina, au primit (tot prin SMS) confirmare că taxa a fost plătită, după care s-au trezit cu amendă acasă pentru că au trecut fraudulos și au păgubit statul. Netul e plin de întâmplări din astea, dar o să-ți o spun pe a mea, pentru că o știu cel mai bine.

Anul trecut, pe 29 iulie, m-am dus la mare și, când m-am apropiat de Fetești, am plătit taxa de pod exact prin metoda asta super-deșteaptă. De fapt, ca să fiu riguros, SMS-ul nu l-am trimis eu pentru că eram la volan, ci prietena mea care a și primit pe telefon confirmarea că taxa a fost plătită. După câteva luni, adică prin noiembrie, mă trezesc acasă cu procesul verbal de contravenție în care scria că trebuie să plătesc o amenda de 130 de lei. Eu, om de bună-credință, zic stai așa că e o greșeală și o remediem repede cu un telefon la CNAIR (mă rog, CESTRIN cum se cheamă organismul ăsta tehnic din cadrul CNAIR). Sun frumos la numărul afișat pe site, îi spun povestea funcționarei și-i cer frumos o adresă de mail unde să-i trimit dovada că am plătit taxa de pod, deci nu am de ce să primesc amendă. Foarte naiv din partea mea să cred că lucrurile sunt atât de simple. Tipa de CESTRIN mi-a spus că nu există „procedură” pentru așa ceva, deci dacă am ceva de comentat în legătură cu amenda să mă duc la judecătorie și să o contest în instanță. „Păi este o greșeală evidentă, nu trebuie să ajungem la proces, pot dovedi asta”, zic eu, dar nu am apucat să spun prea multe pentru mi s-a închis telefonul în nas (ce-i drept, am ridicat puțin tonul, poate de aia). Și uite așa, frate, am ajuns să mă judec cu statul pentru o amendă pe care, în mod evident, nu o datoram.

În fine, nu e mare filozofie, m-a ajutat o avocată să fac plângerea aia de chemare în judecată, dar ce vreau să-ți spun e că atunci când am mers la Judecătoria sectorului 6 ca s-o depun, în fața mea, la registratură, erau cel puțin vreo cinci oameni cu aproximativ aceeași problemă (amendă luată aiurea pentru rovignetă, taxă de pod, etc). Și de aici mi-am dat seama de dimensiunea problemei. Adică extrapolează și tu numărul de oameni care se judecă pentru amenzi primite aiurea din partea companiei de drumuri la cele 188 de judecătorii câte sunt în toată țară și ai să realizezi cu ce procese de rahat le încărcăm noi timpul magistraților români, în loc să-i lăsăm se ocupe de cazuri mai importante.

Foto de Marius Ionuț, via Wikimedia Commons

Ce mi s-a părut la fel de aberant e că statul și-a trimis avocații la procesul cu mine (deși eu nu m-am prezentat la termenul respectiv) și că juriștii ăștia, ca în romanul lui Kafka, au încercat să-i demonstreze judecătorului cât de mizerabil sunt eu ca cetățean pentru că nu mi-am plătit taxa de drum. Hai să-ți citez din „Întâmpinarea” (așa se cheamă în termeni juridici, nu am ce-i face) depusă de avocații statului la procesul cu mine:



„Petentul (n.r.- adică eu ) a utilizat drumurile naționale fără a deține rovinietă demonstrând indiferență față de disciplina rutieră și evitând achitarea tarifului impus de lege, faptă de natură a aduce prejudicii atât de natură patrimonială cât și pagube materiale asupra structurii drumurilor.”

Deci- ai reținut, da?- dacă nu avem autostrăzi și drumurile sunt proaste în țara asta atunci e numai vina mea.

În fine, ca s-o scurtez, acum câteva zile am aflat că am câștigat procesul cu CNAIR. Ar fi fost culmea să fie altfel, în condițiile în care am depus la dosar toate dovezile că fusesem amendat degeaba, inclusiv factura detaliată de la operatorul de telefonie, unde se putea vedea că statul își trăsese cei 13 lei pentru taxa de pod. Tot ce mai vreau să-ți spun aici e că treaba asta cu datul în judecată e mai simplă decât pare. Sunt o grămadă de avocați care s-au specializat în procese pentru amenzi abuzive date de CNAIR și cu alte instituții din astea, îi găsești pe net. Nu trebuie decât să-ți dea un formular pe care-l completezi singur, nu-ți ia mai mult de o oră. Dupa aia trebuie să duci plângerea asta (plus dovezile că ai făcut plata) la judecătoria de unde aparții. Mai departe știu magistrații ce au de făcut.

Toți penalii din IT care se ocupă de sistemele astea de plată electronică

O să mă întrebi acum și cum dracu’ se explică amenda primită dacă banii fuseseră plătiți? Nu există decât o singură explicație și anume aceea că sistemul electronic pentru rovinietă nu are pur și simplu capacitatea de a înregistra toate plățile. De fapt, înțeleg de la oameni care se pricep la acest domeniu, că sistemul nu este dimensionat pentru un număr atât de mare de utilizatori și aici ajungem la partea care-mi place mie cel mai mult și anume la șmecherii ăștia care cică se ocupă de modernizarea României. Sau, ca să fiu mai specific, încasează sute de milioane de euro de la stat ca să facă în România așa-numitele sisteme de e-guvernare, care ar trebui să te ajute pe tine să plătești statului chestii pe net și să nu mai stai la coadă la ghișee.

Baronii ăștia din IT sunt puțini la număr, unul dintre ei este Sebastian Ghiță, marele fugar despre care ai auzit și tu ce țepe a tras statului, folosindu-se de conexiunile la nivel înalt pe care le-a avut până acum. Alt băiat deștept din ăsta este, de fapt, o femeie și se numește Irina Socol, condamnată și ea la închisoare tot pentru niște țepe date statului. Iar ca să ajungem la problema cu rovinieta și taxa de pod de la Fetești de asta s-a ocupat un alt penal al României și anume Tiberiu Urdăreanu, de la UTI și firma Novensys, asta din urmă fiind responsabilă de o altă marea prostie făcută pe banii noștri și anume cea cu cardurile de sănătate.

Sistemul de plată electronică a rovinietei a costat 36 de milioane de lei și a fost inaugurat fix acum doi ani, în guvernarea lui Victor Ponta.

Anul trecut, când au început să apară problemele cu taxa de pod, multă lume s-a întrebat ce dracu’ se întâmplă de se blochează atât de des. Iar explicația dată de unii din CNAIR a fost aceea că sistemul trebuia să fie upgradat de UTI pe banii ei, ceea nu s-a mai întâmplat. În replică, firma asta a spus că nu era treaba ei să upgadeze infrastructura hardware, ci a Companiei de Autostrăzi, că așa cică a fost contractul. S-a zis după aia că musai trebuie făcută o anchetă să vedem cine are dreptate, numai că, după cum te-ai obișnuit deja în România, rezultatul anchetei va rămâne probabil una din marile enigme ale omenirii. Doar nu-ți imaginezi că cineva chiar are interes în țara asta să spună că, da frate, e vinovat Urdăreanu și tre să rezolve pe banii lui, sau statul e de vină și cineva din CNAIR trebuie să plătească. Doamne ferește!

Ce mi s-a părut însă însă de domeniul schizofreniei în toată povestea erau materialele alea apărute anul trecut prin presă în care se mirau unii că, în ciuda sistemului ăsta deștept de plată a taxei de pod prin SMS, mai sunt unii, proști desigur, care preferă să stea la coadă la ghișeu. Ba chiar am făcut citați prin presă și psihologi care explicau doct că românii au nu știu ce renimiscențe comuniste în creier și că se adaptează mai greu cu noile tehnologii. Eu vă spun că bateți câmpii cu grație, deștepților, oamenii sunt mai inteligenți decât credeți voi. Și, eu unul chiar îi înțeleg pe aia care nu vor să riște să-și piardă aiurea timpul prin tribunale și preferă să stea la coadă ca să primească o chitanță în mână. Când e vorba de statul român, trebuie să-ți iei toate măsurile de precauție, indiferent ce presupune asta.

