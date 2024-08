Am făcut terapie cu ketamină și a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua

Cuvintele „ket” și „terapie” nu pot evoca imagini mai discrete. Una ar putea implica distracție hedonistă cu prietenii tăi, evadand în mod rafinat din realitate și din toate căcaturile care vin la pachet cu viața, dar cealaltă nu implică absolut nicio distracție și are loc cu un străin care te obligă să te confrunți cu demonii pe care încerci din răsputeri să-i eviți.

Evident, terapia asistată cu ketamină nu implică să intri într-un cabinet și să tragi pe nas o grămadă de K – e mult mai științific și mai elevat de atât.

Studiile care datează din anii 90 sugerează că ketamina poate ajuta la tratarea depresiei cronice, chiar dacă numai temporar. Dacă ai avut vreodată ghinionul să faci o intervenție chirurgicală de urgență, cum ar fi din cauza unei fracturi sau dislocarea unei articulații, este posibil să fi fost deja anesteziat cu ea în spital. Dar, în timp ce revoluția psihedelică se amplifică, cei mai mulți oameni încă tind să asocieze ketamina cu tranchilizantele pentru cai (ciudat și scârbos) sau cu petrecerile (distractiv, dar cu siguranță nu terapeutic).

Mi-am petrecut ultimii nouă ani cu și fără antidepresive și terapie. Deși am ajuns să-mi înțeleg propriile probleme și rădăcinile lor noduroase, nu am reușit să descifrez cheia ca să-mi schimb comportamentul. Mi-a fost întotdeauna imposibil să-mi potolesc vocea interioară care critica tot ce fac – știi, cea care te judecă pentru că, practic, respiri. Nu am avut niciodată anxietate așa de mare, încât să nu mai pot ieși din casă, sau depresie care să-mi schimbe viața, dar am experimentat, ca să numesc doar câteva, anxietate socială, atacuri de panică, încredere și stimă de sine scăzute (o surpriză pentru mulți, mi s-a spus!).

Bine ai venit la Awakn, prima clinică de psihoterapie asistată cu ketamină din Marea Britanie. A fost lansată în Bristol în martie 2021 ca să ofere o nouă abordare a tratării dependenței de substanțe și comportamentale. Deși nu este singura clinică din Marea Britanie care tratează tulburările de sănătate mintală cu ketamină, este singura care combină medicamentul cu multă psihoterapie. Programul ăsta nu are nimic de-a face cu utilizarea ketaminei ca substitut al antidepresivelor. Cu toate acestea, implică totuși parcurgerea unui curs intensiv de patru săptămâni, cu o injecție pe săptămână, urmată de o ședință de terapie la aproximativ 24 de ore după aceea. Tratamentul nu este tocmai accesibil tuturor, având în vedere că în prezent costă 6.450 de lire sterline în Londra, dar obiectivul este ca într-o bună zi să devină gratuit în cadrul NHS.

„În tulburări precum depresia și dependența, oamenii se blochează în bucle de gânduri – cum ar fi că sunt oameni fără valoare sau că sunt disperați să bea ceva”, spune profesorul David Nutt, una dintre cele mai importante voci din lume în cercetarea psihedelică. „Adesea știu că sunt greșite, dar nu le pot rupe, iar ceea ce fac psihedelicele este să perturbe creierul prin intermediul tripului”.

Ketamina, explică el, slăbește legăturile dintre tiparele de gândire dăunătoare și astfel deschide ușa unui terapeut priceput să intervină și să ajute pacientul să dezvolte modalități mai eficiente cu care să răspundă la gândurile sale negative. Ăsta e motivul pentru care ședințele de terapie au loc aproape exact 24 de ore mai târziu – se crede că ăsta este momentul în care creierul este cel mai maleabil și deschis la idei noi după injecție

„Tratamentele curente [antidepresive] protejează creierul de stres pentru a-i permite să se vindece, motiv pentru care durează săptămâni sau luni pentru a funcționa și pentru care trebuie să continui să le iei, deoarece stresul este mereu prezent”, spune Nutt. „Dar dacă nu ți-ai regândit atitudinea față de viață, stresul va fi întotdeauna un stres.”

Profesoara Celia Morgan – o cercetătoare în domeniul drogurilor, numită una dintre cele mai influente femei care vor modela viitorul psihedelicelor în 2022 – o spune astfel: „Ketamina este o piatră de hotar care să te ajute să înțelegi că asta este doar o perspectivă asupra realității.”

„Este un drog disociativ, ceea ce sugerează că te separă de realitate, dar, de fapt, te separă de preocuparea cu tine însuți, astfel încât să te poți conecta cu lumea mai largă din jurul tău.”

Spre deosebire de alte substanțe psihedelice, care interferează cu antidepresivele și pot provoca experiențe atenuate, ketamina nu interacționează cu SSRI, după cum a descoperit un studiu din 2019. Asta înseamnă că nu există efecte diminuate pentru persoanele care iau sau au luat antidepresive. Este, de asemenea, motivul pentru care se crede că ketamina funcționează deosebit de bine pentru dependență, PTSD și depresia rezistentă la tratament, adică persoanele care au încercat o serie întreagă de medicamente fără prea mult succes.

Ia-l ca exemplu pe Tristan, în vârstă de 23 de ani, care a cerut să nu-i menționăm numele de familie din motive de confidențialitate. După un deceniu de episoade depresive și multe medicamente și terapii, a apelat la Awakn după ce medicul său de familie i-a menționat asta din întâmplare.

„Dacă starea de spirit a unei persoane obișnuite este de cinci sau șase când se trezește, eu aș începe cu un trei sau patru”, spune Tristan. „Dacă aș avea o zi foarte bună, aș avea o stare de cinci sau șase. Dar dacă aș avea o zi proastă, ar fi de unu și doi.”

Tratamentul asistat cu ketamină i-a permis să crească drastic acest număr. „Sunt capabil să conțin lucrurile mult mai ușor, să mă bucur de viață și să văd mai multe oportunități”, explică el. „În loc să mă împotmolesc gândindu-mă prea mult la ele și la toate motivele pentru care nu ar trebui sau nu aș putea să fac ceva.”

Înainte de tratament, Tristan a fost concediat de la locul de muncă și s-a mutat înapoi la familia sa pentru a putea fi supravegheat. De atunci, a decis să călătorească în lume înainte de a se pregăti ca avocat – un lucru pe care nu și-ar imaginat în ianuarie că-l va face vreodată.

Deci funcționează la fel de bine cum susține toată lumea? Am primit acces gratuit la program, având în vedere că istoricul meu de utilizare a antidepresivelor, depresia, impulsivitatea și modelele de gândire negative mă califică mai mult decât bine pentru asta. Majoritatea pacienților ca Tristan, însă, au încercat de obicei aproape orice altă formă de tratament înainte de a se înscrie. Așadar, cum este de fapt un tratament asistat cu ketamină de aproape 7.000 de lire sterline?

Evaluarea

Bineînțeles, am emoții când apăs pentru prima dată pe sonerie la clinica londoneză modestă care se află în spatele porții de fier acoperite de iederă a unei clădiri frumoase de patru etaje, la doar cinci minute de gara Euston. Mă aflu aici pentru evaluarea în persoană, unde îmi voi petrece următoarele trei ore în care îi voi expune cele mai întunecate momente și cele mai profunde probleme unui psihiatru pe care abia l-am cunoscut. După ce voi completa mai multe chestionare și voi prezenta dovezi ale diferitelor medicamente și terapii pe care le-am încercat de-a lungul anilor, echipa va decide dacă sunt potrivită pentru tratament.

Odată ce am trecut de curtea cu piatră cubică, intru în clinică prin ușile mari de sticlă și pășesc în ceea ce pare a fi aproape un retreat spa. În sistemul de sunet se aude muzică liniștitoare, meditativă. Pereții sunt decorați cu lambriuri de lemn Scandi, iar plante stufoase își fac simțită prezența din ghivece minimaliste de beton. Este clar că nu este o clinică obișnuită – este o „clinică cool” – și, ca să fiu sinceră, m-au cucerit cu peretele de cărămidă expus. Sunt întâmpinată cu căldură de recepționistă, care îmi oferă o cafea de lux de la espressor (au chiar și lapte de migdale) în timp ce mă conduce în sala de așteptare.

În ciuda acestui fapt, palmele încep să-mi transpire în momentul în care sunt dusă într-o cameră laterală pentru evaluarea propriu-zisă. Psihiatrul îmi pune întrebări incomode despre istoricul meu de sănătate mintală, împreună cu modalitățile prin care aș dori să-mi schimb viața și comportamentele. Am și plâns (sunt o mare plângăcioasă) și a fost destul de obositor, dar echipa a fost minunată și cu adevărat simpatică – m-au făcut să mă simt cât se poate de confortabil în circumstanțele astea.

După ce m-a pus la curent cu procesul general, medicul m-a avertizat că trebuie să reduc drastic consumul de alcool și să pun capăt consumului de droguri recreaționale pentru ca tratamentul să funcționeze corect. Fiind o persoană care nu a încercat niciodată un Jan uscat și care are o problemă de o viață cu capacitatea de a spune nu, acest lucru a fost cel puțin descurajant – dar m-am simțit pregătită să încerc. O săptămână sau cam așa ceva mai târziu, am primit un telefon în care mi se spunea că sunt suficient de distrusă – cuvintele mele, nu ale lor – pentru a mă înscrie în program. Succes!

Pregătirea ședințelor de terapie

Înainte de a începe partea de ket propriu-zisă, am avut două ședințe cu terapeuta mea alocată, Fardijah Treacher-Morley. Ea îmi citise notele de evaluare, dar a trebuit să reiau totul din nou, iar lacrimile au fost considerabile în timp ce m-am deschis în fața cuiva nou.

Cea de-a doua ședință este mult mai calmă (fără lacrimi!) și ne petrecem cea mai mare parte a ei discutând despre aspectele practice ale ședinței cu ketamină de săptămâna viitoare. Fardijah explică faptul că nu există nicio modalitate de a controla ceea ce văd și că orice gânduri, amintiri sau imagini care apar în timpul călătoriei sunt problemele asupra cărora subconștientul meu vrea să-mi atragă atenția și să le rezolve. Mi s-a spus că, spre deosebire de terapiile asistate cu psilocibină și MDMA pe care le-am văzut în documentarul de pe Netflix How to Open Your Mind, probabil că va fi mai puțin vizuală și clasic trippy.

Pentru temele pentru acasă, îmi dă sarcina să mă gândesc la cum vreau să arate și să se simtă viața mea. În loc de „nu vreau”, care pentru mine vine mai ușor (cum ar fi: „nu vreau să mă îndoiesc de fiecare mișcare și conversație a mea”), am decis că vreau să „mă simt în siguranță”, „să mă simt în pace” și – oricât de ciudat ar suna următoarele – „să fiu bună cu mine însămi” și „să mă iubesc”. Creăm o intenție pentru călătoria mea – practic, o propoziție care să cuprindă obiectivul meu principal pentru terapie. Având în vedere că problemele mele provin, în cele din urmă, de la stima de sine, a mea este „să găsesc acceptarea de sine prin a fi bună cu mine însămi”.

Sesiunile cu ketamină

În ziua primei doze, simt în sfârșit primul fior de emoții. Anterior, fusesem foarte blazată și relaxată, știind că va fi mult mai sigur și mai controlat decât orice altă experiență cu droguri pe care am avut-o vreodată – dar în cele din urmă îmi dau seama că nu aveam nicio idee despre cum se va simți la propriu.

Pentru prima mea ședință, urma să mi se injecteze 0,6 miligrame pentru fiecare kilogram din greutatea mea corporală. Pe parcursul celor patru săptămâni, această cantitate ar fi crescut constant până la 1,1 miligrame per kilogram. Pentru ultima ședință, aș fi injectată cu 73 de miligrame – aproximativ un sfert din cantitatea cu care aș fi adormit într-un spital, potrivit unui prieten medic. Ideea era să continui să măresc doza până la punctul în care să mă disociez complet, dar nu până la punctul în care să leșin.

Mă întind pe canapea, cu capul pe o pernă și îmi trag pătura cu greutăți până la umeri – într-adevăr un mod minunat de a începe o după-amiază de luni. Fardijah îmi pune degetul în dispozitivul de monitorizare a ritmului cardiac și scade intensitatea luminilor. În timp ce îmi trag căștile pe urechi și masca de somn pe ochi, o asistentă îmi injectează în partea superioară a brațului ketamină lichidă.

În timp ce se aude muzica – o gamă de sunete ritmice ambigue, de la valuri liniștitoare la melodii mai întunecate, dintre care una a avut un mare vibe similar cu piesa tematică din Succession – corpul meu începe încet să se simtă ca de plumb, iar eu sunt pe jumătate în derivă în afara conștiinței.

Apoi mă lovește un val de energie și endorfine: pornesc într-o călătorie întunecată și onirică, învârtindu-mă ca o particulă care se mișcă prin univers. La început, încerc să mă agăț de realitate un pic prea tare, cântându-mi intenția și încercând în mod constant să-mi amintesc ce „ar trebui” să fac. Apoi cad, aterizând brusc într-o cameră neagră a neantului cu grile verzi pulsând pe pereți – seamănă puțin cu codul verde strălucitor din Matrix. Ăsta este momentul în care îmi pierd cu adevărat controlul asupra realității.

Încep neașteptat să retrăiesc amintiri ale momentelor în care bărbații au profitat de mine – momente în care am lăsat să se întâmple lucruri sau am făcut lucruri pe care nu am vrut să le fac, pentru că nu mi s-a cerut niciodată acordul sau pur și simplu nu am putut să spun nu. Sunt destul de sigură că ăsta este momentul în care am început să plâng, dar mi-am dat seama de asta doar când am început să simt din nou, încet-încet, senzația în corp – un semn că experiența mea se apropie de sfârșit.

În săptămânile următoare, restul ședințelor mele sunt, din fericire, mai pozitive, cu momente de fericire absolută. La a doua și a patra călătorie, simt o înălțare constantă spre culmi euforice, împletită cu o deschidere fericită și copleșitoare pe care o simți în timpul consumului de ciuperci. Este ca și cum văzul, auzul și tactilul se combină pentru a crea un singur mega-simț. În multe momente, mă simt atât de bine încât nu-mi vine să cred că mi se permite să trăiesc această experiență.

„Simți un fel de imensitate a tuturor lucrurilor, ceea ce eu aș descrie ca fiind o inconstitență pozitivă”, își amintește Tristan. „Nu te mai simți îngrijorat sau nu mai crezi că totul se rezumă la tine, pentru că te simți pozitiv de mic.”

Călătoriile sale i s-au părut mai „bogate în conținut”, chiar mistice. „A fost un fel de cel mai bun film de Baz Luhrmann la care te poți gândi”, spune el. „Cu siguranță am simțit o legătură cu natura. În acele momente mai pozitive, ai acel sentiment real de uimire și exaltare.”

Amândoi am trăit și momente mai întunecate în timpul călătoriei: „Terapeutul meu mi-a spus că astea sunt de fapt, din punct de vedere clinic, unele dintre cele mai importante momente”, spune Tristan. „Acestea sunt mesajele și momentele cruciale prin care trebuie să lucrezi în terapia de după.”

Am fost avertizați cu privire la posibilele efecte secundare, cum ar fi vărsăturile, dar nici eu, nici Tristen nu am avut parte de așa ceva sau de alte efecte negative. Cea mai evidentă senzație anormală este un sentiment nostalgic, asemănător cu cel de la un festival, de a merge la toaletă după ce abia am revenit la realitate în sala de terapie, înainte de a fi însoțită în zona de relaxare pentru a mă dezmetici și a fi preluată de un prieten.

Sesiunile de terapie post ketamină

A doua zi după prima mea ședință de ket, mă simt mult mai conectată și mai relaxată cu Fardijah. Era ca și cum am fi trecut prin ceva important împreună, un fel de apropiere pe care o simți față de prietenii tăi în drum spre casă după o noapte zbuciumată la Sankeys (RIP) sau la primul festival la care ai ajuns. Când discut despre călătoria mea lacrimogenă, ajung să interpretez amintirile incomode ca pe un semn că vreau să devin mai bună în stabilirea limitelor și să învăț să mă tratez cu mai mult respect și grijă. Există și câteva dintre trucurile obișnuite de terapie, de asemenea – cum ar fi să vorbesc ciudat cu sinele meu mai tânăr – dar, pentru prima dată, astea par să se lege cu adevărat.

Încep să înțeleg că fiecare călătorie spune o poveste, de la a învăța să prețuiesc prieteniile mele feminine până la a-mi aprecia și chiar iubi sinele interior. În cea de-a patra și ultima mea călătorie, am simțit că mi-am întâlnit conștiința și am îmbrățișat-o, mulțumindu-i pentru tot ceea ce a făcut și promițându-i că nu voi lăsa vechile mele obiceiuri să mă consume odată ce voi pluti înapoi în corp.

„Este foarte orientată spre valori”, spune Tristan despre ședințele de terapie. „Este foarte mult: Cine ești tu? Care sunt valorile tale? Și ce trebuie să faci pentru a te îndrepta spre aceste valori? Te face capabil să reții gândurile mai ușor prin încurajarea întrebării cu adevărat simple: Mă îndreaptă asta spre valorile mele?”

Un lucru foarte important pentru mine a fost faptul că m-am simțit mai prezentă în corpul și viața mea în timpul procesului, deoarece am petrecut zile și apoi săptămâni întregi departe de orice fel de intoxicație. Niciodată nu am avut atâta claritate fără mahmurelile sau comedown-urile săptămânale și, la fel ca majoritatea oamenilor, cu siguranță nu am petrecut niciodată patru săptămâni cu o concentrare atât de intensă asupra înțelegerii și îmbunătățirii mele.

De asemenea, au existat schimbări notabile: Sunt capabilă să ignor gândul automat că mă fac de râs în conversații. Se pare că mă respect și mă prețuiesc cu adevărat și mă apreciez mai mult pe mine și dorințele mele. Apoi, sunt schimbările tangibile din viață: Am încetat să mai port unghii false super lungi pentru prima dată în ultimul deceniu (un fel de cârjă de complimente pentru mine); am început să meditez în mod regulat; îmi fac mai mult timp pentru hobbyuri vechi, cum ar fi dansul; am renunțat în sfârșit la vaping.

Mă simt oarecum spirituală, într-un mod foarte lejer: Nu mai sunt atât de închisă în fața ideii ăsteia și am reușit să intru puțin mai mult în yoga, un lucru pe care îl respingeam mereu ca pe o pierdere de timp care pur și simplu nu mă reprezenta. Am căutat pe Google reiki, pentru numele lui Dumnezeu.

Dacă injectarea de ket pare un pic cam extremă, gândește-te în felul următor: Este de fapt o intervenție incredibil de scurtă în comparație cu alte forme de terapie și medicamente. Și, în comparație cu unele dintre efectele secundare ale antidepresivelor – fie că este vorba de gânduri suicidare sau de somnolență, coșmaruri și un sentiment de dezechilibru inevitabil, așa cum am experimentat cu fluoxetină – s-ar putea să fie mult mai blând cu mintea.

„În cei doi ani de funcționare, am adunat date în speranța că vom avea suficiente, până la sfârșitul anului 2023, pentru a convinge NHS că ceea ce facem noi este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor decât ceea ce fac ei”, spune Nutt. „În special în ceea ce privește alcoolismul, unde costă aproximativ 50.000 de lire sterline să trimiți pe cineva la un centru de tratament rezidențial privat. Noi putem trata zece persoane pentru același preț și, probabil, să obținem rezultate mai bune.”

Evident, nu spun că este un fel de Sfântul Graal al soluțiilor rapide, mai ales la prețul actual – deși un an de terapie privată poate costa până la 7.800 de lire sterline. Pentru unii, terapia și antidepresivele funcționează foarte bine. Dar susțin programul Awakn și să ajungă disponibil decontat de stat prin NHS? La naiba, da. Cu siguranță, o altă pârghie în sistemul nostru de sănătate mintală nu poate fi decât pozitivă.

Oh, și încă un lucru: dacă te gândești să încerci să faci asta acasă, nu o face. „Este vorba despre intenția din jurul ei, cu clinicieni care înțeleg experiența pentru a te ghida și a te ține în siguranță, din punct de vedere emoțional”, spune Morgan. „Este parțial acel sentiment de siguranță care îți permite să explorezi aceste tărâmuri și realități alternative… Nu este din punct de vedere calitativ același lucru cu a o face pur și simplu în sufrageria ta și apoi să te duci la terapeutul tău a doua zi.” Păcat, știu.