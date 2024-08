Am fost agresată de un pedofil, în Constanța, când aveam zece ani

Într-o zi de vară, când aveam zece ani și eram la bunicii mei din Constanța, mergeam singură spre o prietenă care locuia la o altă scară de bloc. La un moment dat a venit la mine un bărbat mic de înălțime, la vreo 40 de ani. Eram între o mașină și un boschet și omul tot încerca să mă înghesuie în tufiș. M-a întrebat: „Ce faci? Ce-ai pățit aici?” și m-a atins pe pansamentul pe care-l aveam pe arcada stângă. Mi-o spărsesem la joacă, în urmă cu două zile. După ce i-am răspuns ce-am pățit, mi-a zis: „Ce frumoasă ești!”. Apoi mi-a pus mâna pe umăr și a continuat să-mi vorbească: „Vai, ce lănțișor frumos ai, nu ai vrea să mâncăm împreună o înghețată?”.

Ăsta e începutul unui episod pe care mi-l amintesc perfect și acum, la 22 de ani.

Alegerea masterului pe care-l fac la SNSPA, Studii de gen, are clar legătură cu ziua aia. De anul trecut sunt și într-un ONG feminist și încerc să mă implic în cât mai multe proiecte pe hărțuire sexuală, pentru că îmi doresc ca oamenii să fie educați. În România, educația sexuală e o chestie tabu și unii au impresia că dacă se va introduce în școli, toți copiii vor începe să facă sex. Copiii fac sex oricum și cu și fără educația sexuală de la școală. Internetul este locul unde se duc pentru a-și găsi răspunsuri la întrebări. Însă, copiii români nu știu ce înseamnă consimțământ, viol sau hărțuire sexuală. Dacă le-ar reuncoaște, ar ști și cum să se ferească de ele. Atunci când pot.

Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în 2017, au fost înregistrate 417 cazuri de abuzuri sexuale asupra copiilor, dintre care 229 s-au petrecut în familie. Dintre acestea, 153 de cazuri au avut loc în mediul urban și 264 în mediul rural. 232 dintre copiii abuzați au mai puțin de 13 ani. În mai puțin de jumătate dintre aceste cazuri (205), agresorul este urmărit penal.

Am avut noroc c-am avut o relație bună cu ai mei și am putut să le spun ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Sunt convinsă că nu sunt singura fată care a fost atinsă de un adult și că sunt foarte multe care au trecut prin asta, care fie nu conștientizează, fie conștientizează și țin în ele. Am multe prietene care au trecut prin diferite situații și când erau minore și după, pe care nu le-au povestit părinților, pentru că le era rușine. Dacă părinții nu vorbiseră cu ele despre asta, ele n-aveau cum să deschidă subiectul.

Uite cum a continuat episodul cu pedofilul din copilăria mea și cum m-am raportat la el de-a lungul anilor.

Când am auzit că bărbatul mă invită la o înghețată, mi-am amintit imediat de ce îmi zisese bunica mea: „Să nu te duci niciodată când cineva te cheamă la o înghețată”. Știu că am încremenit, m-am uitat la el, era în continuare cu mâna pe umărul meu și apoi am fugit, eram foarte aproape de scara prietenei mele. Am urcat, am început să plâng și am sunat-o pe mama care era la București. Cred că și-a dat seama imediat că era o chestie sexuală, dar mi-a spus: „Probabil a vrut să-ți fure lanțul, bine că ai fugit”. Și mi-a rămas în cap că era un hoț care a vrut să-mi fure lanțul și bine c-am scăpat, nu trebuie să mai merg cu lanțul la vedere.

Deși mama a vrut să mă protejeze atunci, ai mei erau, în general, deschiși când venea vorba de educația sexuală cu mine. La nouă ani îi zisesem lui tata: „Vreau să știu cum se fac copiii, că am aflat că nu e exact așa cum mi-ați spus voi”. Vorbisem cu verișoara mea care auzise ea ceva la școală. Tata mi-a spus „OK” și am mers la o bibliotecă și mi-a arătat într-o enciclopedie. Mi-a zis exact: „Uite bărbații au așa, femeile au așa și atunci când două persoane se iubesc fac un copil în felul următor”. Mi s-a părut puțin ciudat pe moment, dar cred că a contat pentru mine pe viitor.

La o săptămână după incidentul cu „hoțul de lănțișoare”, eram în fața blocului bunicilor mei, pe scări, și mă jucam cu păpușile cu o prietenă. Ai mei veniseră în Constanța, erau sus, în apartament. La un moment dat a venit din nou bărbatul de 40 de ani care mă urmărise. S-a așezat lângă mine pe cearșaf, m-a luat în brațe și mi-a zis: „Ce faci? Mi-a fost dor de tine”. Țin minte că pentru câteva secunde m-am blocat complet, apoi, însă, am găsit puterea să țip. Eram fix în fața geamului unde stătea mama prietenei mele, așa că mama ei a ieșit și a încercat să-l țină de vorbă, timp în care am fugit sus și le-am spus părinților: „A venit din nou ăla”.

Ai mei știau despre cine era vorba și a coborât soțul mamei mele (ai mei se despărțiseră între timp), dar n-a reușit să-l prindă, așa că mama a sunat imediat la poliție. L-au găsit în câteva ore. A venit poliția și m-a luat la secție să-l identific. În încăperea aia era o masă, l-am văzut și am spus „el este” și am fugit. Știu că polițiștii i-au explicat mamei că ei cred că are probleme psihice și s-ar putea să fie trimis într-un spital psihiatric. Și am mai reținut din ce vorbea mama cu soțul ei că bărbatul zicea că se îndrăgostise de mine. Atunci știu că mi s-a părut dubios, pentru că inițial știam că e un hoț, apoi am auzit că era îndrăgostit de mine.

Mi-a luat timp să înțeleg că hărțuirea stradală nu e normală

Când am mai crescut și am înțeles ce înseamnă să se dea cineva la tine și să fii hărțuită, îmi tot aduceam aminte de episod și începea să fie din ce în ce mai apăsător. Aveam 14 ani când am început să observ și alte persoane care fac cu mine același lucru în spațiul public. Un bătrân m-a pipăit în autobuz în zona genitală, altul s-a masturbat în fața mea și mi-a făcut semn cu piciorul să mă uit, alții se opreau la mine când așteptam maxi-taxi-ul să merg de unde stăteam spre București și îmi făceau avansuri.

Și cumva începuse să mi se pară normal:

„Uite ce mi s-a întâmplat la zece ani, mi se întâmplă și acum, înseamnă că așa sunt bărbații, așa mi se întâmplă mie că sunt fată.”

Cu ai mei nu am mai deschis niciodată subiectul ăsta. Cred că am preferat ca mama să creadă că am uitat sau că mi-a rămas în minte că bărbatul era un hoț.

După ce-am mai crescut, m-am dus la facultate și am învățat despre feminism, am început să înțeleg altfel episodul ăsta din copilărie. Eu am avut noroc cu ai mei că au știut să-l întoarcă în așa fel încât să nu rămân marcată atunci și să nu-mi fie frică să mai ies pe stradă sau ceva. Dacă nu aș fi vorbit după primul incident cu mama, poate ar fi fost mai rău. Pentru că aveam o relație deschisă cu ai mei și am putut să-i sun și să le povestesc, a doua oară au știut exact ce să facă și au sunat la poliție imediat.

Mama a vorbit cu mine despre asta tocmai pentru că mama ei nu vorbise niciodată cu ea despre sex; ba din contră: când avea 20 de ani și trebuia să se căsătorească cu tata, bunica-mea îi punea să doarmă în camere separate. Poate ți se pare că relația dintre mama și bunica mea avea natura asta pentru că erau în comunism, dar îți amintesc că nici azi nu suntem foarte departe. Sunt părinți care cred că e nepotrivit ca în clasa a IX-a copiii lor de 15 ani să învețe la școală despre sex și masturbare la un curs despre educație sexuală, în condițiile în care un studiu realizat de UNICEF arată că vârsta medie a începerii vieții sexuale în România e de 15,5 ani. E demonstrat că educația sexuală e cea mai eficientă metodă de a micșora numărul de sarcini la fetele între 15 și 19 ani, precum și numărul de avorturi, sifilis și HIV la tineri între 15 și 24 de ani.

Dar, dincolo de educație sexuală și relația cu părinții, vreau să-ți amintesc că nicio secundă nu m-am simțit flatată de avansurile nedorite ale bărbaților pe care i-am întâlnit de-a lungul vieții, nici la 10, nici la 14, nici la 22 de ani.

Dacă ai fost agresată pe stradă și ai nevoie de ajutor, poți suna la următoarele numere de telefon pentru servicii de suport: A.L.E.G. – 0753893531, 0369801808, Asociația Anais – 0721561124, ACTEDO – 0757307928, 046672026. Pentru mai multe detalii, consultă secțiunea de resurse a site-ului Hollaback România sau pagina de Facebook.