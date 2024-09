Anul petrecut la academia de fotbal a lui Real Madrid a fost cea mai nașpa experiență din viața mea

Autorul, la 15 ani, pe când era la academie. Toate fotografiile aparțin autorului

În fiecare dimineață, la opt, eu și colegii mei de echipă atacam baia, înarmați cu plăci de păr și tuburi de gel. Băieții mai mici se luptau ca să prindă un colț de oglindă. Noi respectam ierarhia din echipa de fotbal, dar cel mai mult respectam metoda noastră de înfrumusețare.

Nu o să uit niciodată când am pășit în vestiarul de la Fabrica (cunoscută oficial ca Academia de Tineret Real Madrid), unde am fost copleșit de mirosul de keratină arsă și căcarea de dimineață, plus niște muzică reggaeton care se auzea de la casetofonul portabil al cuiva, cu volumul la maximum. Noi eram doar niște copii care îi imitau pe idolii lor metrosexuali, de parcă asta ne-ar fi adus mai aproape de ei și succesul lor. Unii dintre noi câștigau mai mulți bani decât părinții și toți ne chinuiam să atingem un ideal aproape imposibil. Doar să fii admis de Academia de Tineret a clubului Real Madrid era o onoare, dar s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile experiențe din viața mea.

Înainte să mă alătur echipei de la Fabrică, locuiam cu părinții mei în Tenerife și jucam fotbal la echipa clubului local, U.D. Orotava. Într-o zi am fost descoperit și invitat la câteva turnee ale academiei clubului AC Milan, care are o anexă în Avila, Spania. În timp ce jucam în turnee, cei de la Real Madrid s-au interesat de mine. Nu a trecut mult timp și m-am trezit cu părinții mei într-un birou de la Ciudad Real Madrid (Real Madrid City – numele locațiilor de antrenament), unde mi s-a oferit un contract. Pentru sezonul 2008-2009, toate costurile mele ar fi fost acoperite, zborul din Tenerife până în Madrid, relocarea, taxele școlare, cele de cămin și o alocație lunară de 200 de euro. Am semnat contractul. Eram un băiat de 15 ani care urma să joace la una dintre cele mai bune academii de fotbal din Spania și din lume. Viitorul nu putea să pară mai grozav.

Când locuiam în cămin, la o distanță de mii de kilometri de părinții mei, unii dintre colegii mei locuiau în apartamente din centrul orașului Madrid, împreună cu părinții lor. Clubul dorise atât de mult să-i aibă pe acești băieți, încât plătise până și relocarea completă a părinților. Aceiași tipi deja erau sub vizorul unor branduri sportive gigant și semnau contracte de sponsorizare. Eu și prietenii mei eram invidioși când îi vedeam cum răsfoiesc cataloagele cu produse de la sponsori, de unde puteau să-și aleagă orice. Țin minte o poveste despre un jucător care a cumpărat un Audi, deși el încă nu avea carnet de conducere.

Zilele de la academie urmau toate aceiași rutină. Ne trezeam în jur de opt în fiecare dimineață și luam micul dejun, care însemna biscuiți, sandvișuri preambalate, suc de portocale, niște produse de patiserie și un fruct. După o oră, plecam la școală, unde aveam ore până la cinci după-amiaza, cu o singură pauza de prânz, la ora două. După școală, ne întorceam pentru scurt timp la cămine, cât să ne bucurăm de milkshake-ul și biscuiții lăsați de administratorul căminului, iar apoi luam autobuzul spre terenurile de antrenament, unde stăteam până la 10 seara.

În retrospectivă, nu cred că primeam o nutriție adecvată pentru așteptările sportive pe care le aveau și nimeni nu monitoriza ce și cum mâncam. Făceam cam 45 de minute cu autobuzul de la cămin până pe terenurile de antrenament și țin minte că uneori mă rugam pe drum să am suficient timp înainte de antrenament, ca să pot lua ceva de mâncare de la automate sau de la cantină. Dar și când era ora mesei, ne confruntam cu o dilemă: mâncam ceva prea greu și riscam să vomităm în timpul ședinței de pregătire sau nu mâncam nimic și riscam să nu facem față pe durata antrenamentului.

Serviciul de catering de la Fabrica era asigurat de un restaurant mic de prin zonă, numit Giardino. Au fost multe seri când ne strângeam în fața căminului și-l așteptam pe tipul cu livrările să ne aducă gofre învelite în ciocolată și hot dogi îmbibați în sos de barbecue. Știam că nu e sănătos, dar aveam doar 15 ani.

Pe lângă faptul că mi se făcea foame în timpul antrenamentului sau după, dieta mea, care nu era monitorizată în niciun fel, a avut un impact negativ asupra performanței mele sportive. O nutriție necorespunzătoare te face mai vulnerabil la leziuni sau îți poate afecta sistemul imunitar, iar asta mărește timpul de refacere. Cât am stat la academie, eu am fost diagnosticat cu chestii de genul întinderi de mușchi, tendinită, gleznă luxată sau lichid acumulat în articulații. Odată, am avut mai mult de cinci leziuni într-un singur sezon sportiv. Chiar dacă medicii profesioniști de la academie te diagnosticau corect, eu cred că ei se concentrau mai mult pe recuperare, ca să te poți întoarce pe teren cât mai repede posibil. Se axau pe tratarea leziunilor, în loc de cauza acestora.

Autorul, când juca pentru echipa de fotbal Blue Hens, de la Universitatea din Delaware, SUA

Sesiunile de antrenament erau foarte solicitante, iar o singură pasă greșită, o mișcare neașteptată sau o execuție proastă a unui exercițiu ți-ar fi asigurat o batjocură publică din partea antrenorilor. La Fabrica nu concurai doar împotriva altei echipe, dar și împotriva propriilor coechipieri.

Fiecare dormitor avea 15 paturi, fiecare cu câte trei jucători adolescenți. Tot acel testosteron, sexualitatea reprimată și ego-ul alcătuiau un mix potent și extrem de inflamabil. Copiii pot fi cruzi și știu foarte bine cum să se rănească unul pe celălalt. Nici nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat când am aflat că unul dintre colegii noștri s-a pișat în pat, deși probabil îți poți imagina.

Doi prieteni, care ocupau camera de lângă mine, se închideau în cameră și se băteau. Uneori ne invitau să ne uităm, ca un fel de arbitrii și să-i despărțim dacă bătaia devenea prea sângeroasă. Asta s-a întâmplat de câteva ori cât am stat la academie, dar asta nu le-a stricat deloc prietenia.

Personal, eu încercam să fac față presiunii și pe drumul de 45 de minute spre antrenamente cântam melodii inspiraționale. Asta și îmi spuneam constant faptul că am o voință de fier și fotbalul era ceea ce-mi doream cu adevărat.

Fratele meu m-a întrebat, la un moment dat, de ce am rămas la academie dacă a fost atât de chinuitor pentru mine. Adevărul e că în momentul în care am plecat din Tenerife, ca să joc la Real Madrid, toată insula m-a sprijinit și m-a invidiat în același timp. Nu voiam să-mi dezamăgesc familia, cu atât mai puțin pe tatăl meu. Ca băiat, nu am învățat niciodată cum să conștientizez și să-mi exprim sentimentele. Șansa de a juca la academie era ce trebuia să îmi doresc, iar să mă plâng de asta părea un lucru ingrat.

Autorul, cel cu ghete roșii. Screenshot de la televiziunea Real Madrid

În retrospectivă, cred că ce mă deranjează cel mai mult la viața pe care am avut-o la academie este educația pe care am primit-o, mai exact lipsa ei. În fiecare zi, după ore, mergeam la antrenament și ne întorceam acasă, pentru cină, pe la zece seara. Timpul după cină și înainte de culcare era singurul pe care-l aveam alocat pentru studiu, dar ăsta e un lucru dificil de făcut după un antrenament extenuant, mai ales când toată responsabilitatea îți aparține și tu ești un băiat de 15 ani. A doua zi mergeam la școală, iar în weekend aveam meciuri.

Anul ăsta, în mai, pe când mă uitam la semifinala Champions League dintre Real Madrid și Manchester City, am observat că unul dintre foștii mei colegi era în prima echipă. Gesturile și expresiile sale nu s-au schimbat de când jucam fotbal împreună. Am fost foarte bucuros să descopăr că un tip atât de talentat a reușit, deoarece merita, dar ce nu poți vedea din exterior e faptul că el a rămas de două ori repetent pe durata academiei.

Cu cât jucătorii erau mai buni, cu atât erau mai puțini presați de școală. Acești băieți se conformau bucuroși cu asta, deoarece făceau ce le plăcea și ce credeau că o sa facă pentru tot restul vieții. Același lucru era valabil și pentru fostul meu coleg de clasă. Încă mi-l imaginez cum stătea, în anul doi, în ultima bancă și nu era deloc atent la ore. Obișnuiam să-l tachinăm pentru că avea barbă, dar noi nu ne-am dat seama că el era singurul cu păr facial pentru că era cu doi ani mai mare decât noi.

Ani mai târziu, pe când studiam în America, am observat cât de diferit erau tratați studenții cu burse sportive: dacă rezultatele școlare nu erau suficient de bune, nu mai aveai voie să joci până când nu le redresai. Abordarea asta a insuflat o altă etică de studiu pentru tinerii atleți, una mai bună, din punctul meu de vedere.

În generația mea, din academie au ieșit câțiva jucători de succes: Lucas Vasquez, Alvaro Morata, Denis Cheryshev, Dani Carvajal, Jese Rodriguez, Diego Llorente și Enrique Castano. Mai sunt mulți alții, care poate nu strălucesc în La Liga sau alte divizii internaționale de top, dar, cu toate acestea, ei joacă fotbal de performanță în divizia a doua sau a treia. Dar, dacă e relativ rar ca jucătorii de la academie să ajungă în diviziile de top, cum poate fi acceptată ideea ca acești studenți să nu fie sprijiniți să se concentreze pe studiile lor? Cei care reușesc sunt o justificare a metodelor actuale de antrenament, dar ce se întâmplă cu cei care nu reușesc să ajungă vedete?

Desigur, nu pot să vorbesc decât în numele meu și al experienței mele. Când s-a terminat sezonul, am fost înștiințat că nu sunt suficient de bun ca să rămân în programă. M-am simțit eliberat. Două zile mai târziu, după ce am primit vestea, mi-am împachetat toate lucrurile în mașina unchiului meu și am plecat din capitală.

Acasă, toată lumea m-a primit cu brațele deschise și s-a dovedit că o parte din presiunea pe care o simțeam era complet nejustificată. Atunci când oamenii de acasă m-au întrebat dacă mai susțin echipa Real Madrid, i-am asigurat că da. Dar când m-am întors să joc acasă, mi-am dat seama că la academie mi s-a schimbat drastic ideea de fotbal. Mi-am dat seama că fotbalul adevărat, care îmi plăcea atât de mult, se joacă pe străzi, de echipe care sunt formate din prietenii tăi.

Din fericire, programul pentru tineret de la Real Madrid m-a ajutat să obțin o bursă de fotbal, la o universitate din America. După ce am absolvit, am făcut un master în Drepturile Omului în Olanda și în curând voi începe să studiez Drept la Colegiul Universitar din Londra.

Cum spuneam, antrenamentele de la Academia de Tineret Real Madrid au reprezentat cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Asta a fost și din cauza lecțiilor de viață pe care le-am învățat acolo și care m-au călit. Însă, mă întreb dacă e ok ca un băiat de 15 ani să învețe lecțiile astea. Dacă e ok la pubertate să descoperi că ești doar un produs de pe piață, unde toată lumea trage de tine să-și ia cota.

Traducere: Diana Pintilie

