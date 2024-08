Am fost la liceul din Videle unde a predat Viorica Dăncilă, ca să aflu cum era înainte de Dragnea

Când doamna Doina, informaticiana Liceului Teoretic din Videle, închide ochii și se întoarce în timp acum 29 de ani, vede intrând în clasa ei, cu catalogul la subraț, o doamnă profesoară blondă, cu părul prins în coc, zâmbitoare și elegantă. Deschide catalogul și începe să le vorbească elevilor despre munca și producția în întreprinderile comuniste. Profesoara debutantă de atunci se numește Viorica Vasilica Dăncilă și conduce, astăzi, Guvernul României.

„Venea mereu foarte frumos îmbrăcată. Era cumsecade la notă. Nu era foarte exigentă”, îmi spune doamna Doina, fostă elevă a liceului, pe atunci industrial, între 1986 și 1990, în timp ce stăm față în față în secretariatul liceului din orașul teleormănean Videle.

Videos by VICE

Despre activitatea de dascăl a premierului Viorica Dăncilă se știu puține. Nici CV-ul de pe site-ul Guvernului nu e mai generos în informații despre acest capitol din activitatea ei profesională: „1989-1997 – Liceul Industrial Videle – profesoară”. Atât.

Parcul ăsta este pe diagonală față de liceul în care a predat Viorica Dăncilă vreo opt ani.

Așa că am făcut o vizită în Videle, orașul cu 11 000 de locuitori din județul Teleorman, să aflu ce a predat fosta profesoară căreia îi aparțin cuvintele: „Am toată încrederea că echipa care am venit vor găsi soluții și cred că cu aceste soluții veți rezolva o parte din problemele care le aveți”.

Astfel, potrivit CV-ului său, în 1988, proaspăta absolventă a Institutului de Petrol și Gaze, Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi din Ploiești se angajează ca inginer la Petrom SA – Serviciul Monitorizare Producție, Țiței și Gaze.

Resursa principală care a hrănit comunitatea din Videle a fost Petrolul. Ca fapt divers, soțul premierului e director în cadrul Petrom.

Un an mai târziu, Liceul Industrial din Videle, patronat de Schela de Productie Petroliere Videle, are nevoie de experți care să îi educe pe viitorii muncitori și ingineri din domeniu. Așa ajunge Viorica Dăncilă să pășească pentru prima dată într-o clasă, ca profesoară, în toamna lui 1989. Rămâne aici până în 1997, la un an după ce devine membru PSD.

Profa de Mașini și utilaje era mereu elegantă

„Eu am făcut cu ea Organizarea producției, ceva de genul ăsta. Și preda și ceva despre utilaje”, își aduce aminte doamna Doina, fosta elevă a actualului premier al României.

Doamna Doina nu mai știe ce însemna, mai exact, materia „Organizarea producției și a muncii în întreprinderi”, predată de fosta sa profesoară Viorica Dăncilă

Aflu, astfel, că în cei opt ani de profesorat, Viorica Dăncillă a predat discipline tehnice. Descrierea asta largă include materii precum Mașini și utilaje în foraje extracție, Organizarea producției și a muncii în întreprinderi și legislație economică, Probe producție și reparații sonde, arată cataloagele din acei ani din arhiva liceului.

Doamna Doina lua des note de 9 de la profesoara Viorica Dăncilă, dar și câte un 7, din când în când.

„Cam astea erau notele pe care le dădea în general Dăncilă, rareori mai răsărea câte un 6 sau un 5 în catalog”, îmi spune ea.

Fântâna arteziană ruginită, nelipsită din niciun oraș al României.

Fosta elevă crede că emoțiile sunt de vină pentru greșelile de limba română pe care le tot face Viorica Dăncilă.

„N-a venit niciodată să citească numai din carte. Zice lumea că citește de pe foaie. Cu toate că a fost la Bruxelles. Dar acolo n-a fost așa tracasată ca aici. Că acuma vedeți că Videle se asociază cu Dăncilă, cu Carmen Dan. Noi am zis că e bine, dar vedeți cum e lumea. Liviu Dragnea e din Alexandria, nu din Videle. Și eu nu cred că te ține cineva dacă tu nu știi să faci nimic”, îmi face doamna Doina și o trecere rapidă prin politica locală și centrală.

Într-una dintre clasele astea a predat și actualul premier.

Când o întreb dacă, în ciuda timpului care a trecut, există vreun sfat sau vreo noțiune care i-a rămas întipărită în minte, în birou se lasă liniștea.

„Au trecut prea mulți ani, nu mai știu. Dar era de treabă. Era mereu elegantă”, insistă ea.

În seara când fosta ei profesoară a devenit premier, asta nu a fost motiv de surpriză sau măcar de conversație în casa doamnei Doina.

„N-am vorbit. Eu nu urmăresc politică, eu și soțul avem televizoare separate, eu nu mă uit la știri”, vine răspunsul, la fel de tern ca profilul care se conturează până acum doamnei profesoare de utilaje tehnice.

Mulțumesc pe această cale secretarului liceului, care a căutat în cataloagele din arhivă ce materii a predat doamna Dăncilă.

„Măcar acum oamenii știu că TR nu vine la Turnu Roșu”

Orașul Videle e un amalgam de urban și rural, e ceva obișnuit aici să mergi pe stradă și să întâlnești mașini mai ieftine sau mai scumpe, dar și căruțe și bicicliști la bustul gol. Videle are și case dărăpănate, dar și blocuri. Are și străzi pline de gropi, dar și o zona pietonală Lipscani. Sedii de bănci și case de pariuri se intercalează cu sârme încărcate cu rufe puse la uscat în fața blocului, sub nuci sau stejari înalți. Are pizzerii și terase moderne, dar din boxe răsună Coco Jambo sau Cotton Eye Joe.

Și în Videle Lipscani e zonă pietonală,

Nu departe de centrul orașului, pe strada Republicii, e liceul din Videle. Holul instituției e tapetat cu diplome, agățate în aviziere intitulate „Elevi cu care ne mândrim” și „Onoare și respect”.

Nu e niciun tablou cu Viorica Dăncilă, dacă la asta te așteptai. Printre trofee și diplome stă însă mândră o păpușă bibelou îmbrăcată în haine tradiționale, care nu poate să nu te ducă cu gândul la șefa Executivului.

„Nu știu exact ce urmăriți. Au mai venit jurnaliști și mereu au ales numai ce au vrut”, îmi spune, bănuitoare, profesoara de informatică Violeta Crăciun, fostă elevă a liceului pe care acum îl conduce.

În timp ce discutăm în biroul ei, își alege cu grijă cuvintele, mă oprește și chiar se supără când mă vede notând o exprimare puțin mai liberă a ei. Dar îi trece când îi spun că intenția era să surprind în text o reacție spontană și sinceră, nu să manipulez în vreun fel, așa cum îmi spune că vede la televizor, deseori.

„Eu cred că ar trebui să fim mai uniți, ca români”, îmi spune. De exemplu, simte că, de când politicieni din județul ei sunt la cârma țării, oamenii sunt mai răi cu teleormănenii.

Asta e o imagine pe care o vezi des în Videle.

„Dar măcar acum știu oamenii de la ce vine TR de la numărul de la mașină, nu mai cred că e Turnu Roșu sau Turnu Severin”.

Directoarea a absolvit liceul în 1999. Nu i-a fost elevă lui Dăncilă, dar are imaginea ei în minte:

„O vedeam prin liceu, era o persoană foarte plăcută, foarte elegantă. Eu, cel puțin, nu am auzit de rău în Videle de doamna Dăncilă. Locuiește într-un apartament normal, din Videle, ca orice om normal, venea acasă aici des. Cel puțin până să devină premier.”

Îmi spune că, anul trecut, Dăncilă a participat la deschiderea anului școlar la liceu și, pe când era europarlamentar, a organizat excursii la Bruxelles pentru grupuri de olimpici din județ.

Când a fost numită premier, profesorii de la Videle nu au fost surprinși: „Ne-am bucurat cu toții, vă dați seama.”

Ăsta e gardul din spate al liceului unde a predat premierul Viorica Dăncilă. În clădirea aia care stă să cadă se pare că e biroul lui Carmen Dan. Dar nu contează, că oricum nu prea mai dă pe aici.

„Era la nivelul nostru, știa să se apropie de noi”

Pentru mulți locuitori din Videle simpla pronunție a numelor Dăncilă sau Dragnea e motiv de crispare. Unii foști elevi și colegi preferă să rămână în umbră, cererea mea a primit răspunsuri precum „nu am timp”, „regulamentul de la muncă nu îmi permite”, „sunați-mă altă dată”.

Cuvintele folosite de cei care își mai aduc aminte câte ceva sunt din aceeași gamă: doamna profesoară era „cumsecade”, „liniștită”, „zâmbitoare”, „plăcută”. Iar cei mai mulți își încep descrierea cu „nu știu ce să vă spun”.

În blocul ăsta au locuit două doamne ale politicii românești: Viorica Dăncilă și Carmen Dan.

„Ne preda Desen tehnic. Eu am apucat-o exact în primul an, când a venit de pe băncile facultății. Ce să vă spun despre dumneaei, nu pot să vă spun nici lucruri bune, nici lucruri proaste, ci lucruri neutre. Era o persoană tânără, frumoasă, la toată lumea îi plăcea de dumneaei, dar, în rest, ca și competențe, eu n-am de unde să vă spun mai multe. Am apucat-o un singur trimestru, după care am terminat liceul și dumneaei și-a văzut de treaba ei. Vorbea ok, nu avea probleme pe care dumneavoastră credeți că le are acum. Probabil e timorată, știu eu de ce, din cauza funcției, știu eu? Poate e prea mare căciula pentru dumneaei, nu pot să știu. Dar atunci era ok, vorbea exact ca un licean, ca să spun așa. Era la nivelul nostru, știa să se apropie de noi”, îmi spune Emil Bunea, elev al ei la începutul anilor 90.

Deși i-a fost coleg ani buni, imaginea profesoarei Dăncilă s-a șters și din memoria profesorului Costel Toc, care încă predă matematică la liceul din Videle:

„Nu știu ce să vă spun. Fiecare își făcea treaba. Vorbeam, ne duceam la ore, toți eram tineri. Era o profesoară pregătită, din câte știu.”

Găsește intrusul din această fotografie.

În schimb, fostul director al liceului între 1990 și 2005, Iacob Emeric, care i-a fost șef lui Dăncilă, ține minte câte ceva despre fosta sa colegă:

„Ea a fost detașată la noi de la Petrom, că nu existau suficiente cadre tehnice care să predea la liceul tehnic. Avea relații bune cu colectivul, era apreciată.”

Foto de Andreea Alexandru, Mediafax.

După ziua asta petrecută la Videle, i-am dat dreptate lui Liviu Dragnea când a spus că pe Viorica Dăncilă o recomandă ca premier că „este o femeie civilizată, o femeie neconflictuală, deosebit de comunicativă.” Și cam atât.