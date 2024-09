Fotografii despre cum e să te tripezi cu salvia în Mexic, cu ajutorul unui șaman

Hamilton Morris este gazda emisiunii Hamilton’s Pharmacopeia, o emisiune care prezintă istoria, chimia și impactul social ale celor mai extraordinare droguri din lume. În curând pe SBS VICELAND.

În noaptea de 2 iunie 2016, m-am aventurat în pădurile din nordul orașului Huautla de Jimenez, din statul Oaxaca, în căutare de salvia divinorum. Purtam un poncho și un sombrero vaquero (de cowboy), iar într-o mână țineam o scoică ceremonială. Calea mea s-a încrucișat cu o proprietate privată, iar câinii de la casele de după copaci au început să latre zgomotos. Am urcat un deal și am văzut plantele, la început doar câteva împrăștiate de-a lungul unui pârâu, dar cu cât urcam, se strângeau din ce în ce mai multe, plante care creșteau pe un montan masiv.

Atunci când e cultivată în casă, din butași, salvia divinorum are un aspect bolnăvicios, frunzele cad repede și tulpina tetragonală are obiceiul să se rupă atunci când planta crește câțiva metri în înălțime. Dar ce am văzut în Huautla era diferit. Plantele erau înalte aproape cât mine, cu tulpini groase și frunze mari și mâncate de insecte. Am urmărit instrucțiunile primite de la curandera (vindecătoare/ șamaniță), care m-a trimis în pădure îmbrăcat într-o rochie tradițională mazatec: am pișcat fiecare frunză cu mâna dreaptă (cea stângă era cu scoica), până când am strâns 30 de frunze.

Cu frunzele culese, m-am întors la șamanița din Huautla și am intrat în camera ceremonială (o boxă mică de ciment tapetată cu icoane catolice). Șamanița m-a postat pe un scaun mic de lemn și a început o incantație în mazatec, în timp ce spăla frunzele într-un bol cu apă. Apoi, ea le-a rulat în tuburi strânse alcătuite din câte două frunze, în funcție de mărime. Ea mi-a înmânat tuburile și eu le-am mâncat cu atenție, fără să spun ceva. Frunzele erau amare, dar suportabile, așa că le-am mestecat încet și cât mai bine, ca să mă asigur că salvia intră în contact cu mucoasa bucală.

După câteva minute de când am început să mestec primul tub, am simțit efectele: începusem să transpir, simțeam un ritm prin corpul meu, ceea ce mă făcea să mă legăn pe scaunul de lemn. Dar șamanița a continuat să ruleze și să-mi ofere frunze, iar eu am continuat să le mănânc. În decurs de 21 de minute, am mestecat și înghițit opt rulouri de câte zece frunze. Șamanița a considerat că ingerasem suficiente, așa că s-a oprit din prepararea lor. Dinții și buzele mele erau verzi de la clorofilă și îmi era foarte sete, dar nu voiam să o întrerup din incantații.

Am stat și am ascultat priveghiul (velada) șamaniței, timp de două ore și jumătate. Nu înțelegeam ce spune, dar mă simțeam copleșit de atenția și seriozitatea ritualului și venerația față de plantă. Auzul meu a rămas intact, ba chiar părea mai ascuțit, iar când au început halucinațiile vestibulare dubioase, simțeam o forță ce emana din scoica pe care încă o țineam în mână. Panglicile roz cu albastru de pe costumul tradițional al șamaniței (huipil) străluceau intens, iar când țineam ochii închiși, aveam viziuni cum creștea salvia divinorum, în care fiecare nod părea că iese din cel anterior, ca o serie de fălci faringiene din gura unui țipar.

Șamanița m-a masat și m-a uns cu un tutun verde, iar apoi am dansat împreună sub clar de lună. După trei ore, încă nu îmi revenisem, deși eram suficient de conștient cât să nu înțeleg de ce dura atât de mult efectul. De obicei, experiența durează cam o oră. La patru dimineața, am simțit că e momentul să plec indiferent de starea mea, iar în timp ce ieșeam din camera ceremonială, șamanița a scos o fotografie cu salvia divinorum care creștea în soare. Soțul ei m-a rugat să facem schimb de poncho și eu le-am returnat scoica și pălăria. La patru ore și zece minute după ce m-a luat, starea mea încă era afectată, dar am reușit să adorm. Soțul șamaniței m-a asigurat că o să am parte de vise intense în noaptea aceea, dar somnul meu a fost unul întunecat și pustiu.

Mai jos sunt fotografii din cadrul ceremoniei.

Fotograf – Danilo Parra

O femeie de pe străzile orașului Huautla de Jimenez, din statul Oaxaca.

Unele regiuni în care crește salvia sunt accesibile doar cu măgarul.

Morris strânge frunze dintr-o grămadă de salvia divinorum sălbatică.

Morris privește cum șamanița macină frunzele proaspete cu un mojar

Șamanița transferă pulpa de la frunze într-o tărtăcuță, unde amestecă cu apă de izvor și strecoară conținutul într-un pahar.

Există două ceremonii: una în care se mestecă frunzele de salvie și una în care se bea un ceai de salvie.

Soțul șamaniței l-a ajutat pe Morris să localizeze și să culeagă frunzele necesare pentru ceremonie.

Șamanița transferă tutun verde pe mâinile lui Morris, ca să-l vindece după ce mai trece din efectul salviei.

În punctul culminant al experienței, Morris nu poate să mai stea pe scaun și se întinde pe jos.

După ceremonia cu salvia, soțul șamaniței l-a rugat pe Morris să facă schimb de poncho-uri

Traducere: Diana Pintilie

