Am fost o soție geloasă, până când m-am dus într-o vacanță de swingeri

„Bravo, iubito”, îi spune pompierul dezbrăcat neveste-sii.

Privirile li se întrepătrund și mă simt un pic exclusă. La urma urmei, eu sunt cea care-i face sex oral. Ea e ocupată cu satisfacerea soțului meu alături.

Videos by VICE

Dacă mi-ai fi spus acum un an că o să mă uit la bărbată-miu în timp ce o străină îi face felație, și n-o să mă simt geloasă, ți-aș fi râs în nas. Am fost dintotdeauna o soție geloasă. Dacă soțul meu sau orice fost iubit s-ar fi uitat, doar, în direcția unei femei atrăgătoare, aș fi presupus că vrea să facă sex cu ea. Sunt cunoscută pentru certurile în relații, care începeau aproape întotdeauna cu o acuzație din gelozie.

Nimic nu părea la fel de amenințător la adresa controlului meu ferm decât swinging-ul, motiv pentru care, atunci când am fost invitată ca jurnalistă să experimentez două stațiuni all-inclusive pentru swingeri în Cancun – Desire Pearl și Desire Riviera Maya – am acceptat pentru că e o vacanță gratis, dar în capul meu am refuzat imaginile îngrijorătoare și excitante care mi-au inundat gândurile cu orgii și sex în grup și soțul meu provocând plăcere altor femei.

Gelozia nu era singurul lucru de care mă temeam. Ca fostă dependentă de sex și de porno, care a scris din plin pe subiect, am luat, în trecut prea multe decizii distructive în materie de sex. Deși dependența mi s-a redus de când l-am cunoscut pe soțul meu, datorită unei combinații de eforturi susținute de sprijinul lui, oare o vacanță desfrânată ar fi redeschis rana?

„Nu ne pot forța să facem swinging”, i-am spus soțului meu (și mie însămi), în timp ce discutam despre grijile fiecăruia. Ca părinți unei fetițe, eram nerăbdători s-o lăsăm acasă la ai mei și să fim fără ea oriunde, timp de patru nopți. De ce nu o stațiune de swingeri?

A fost de acord, iar apoi a adăugat: „Și nici nu pot să ne oblige să ne dezbrăcăm.”

Desire nu e branduită ca stațiune pentru „swingeri”. Am aflat mai târziu că descrierea lor preferată: „doar cupluri, îmbrăcămintea e opțională” e mai inclusivă pentru „cuplurile cuminți” ca noi, care s-ar putea bucura de distracție fără să fie nevoite să facă schimb de salivă sau orice alt fluid corporal cu un străin.

Peste câteva săptămâni, am ajuns în Cancun pe ploaie. Un taximetrist haios ne-a dus cu mașina până la Desire Pearl, într-un loc izolat, unde personalul zâmbitor ne-a întâmpinat în lobby cu șampanie și formulare. Regulile casei includeau faptul că trebuie să le respectăm politica de „Nu înseamnă nu”, că suntem de acord să nu-i fotografiem pe ceilalți clienți și să facem sex în public în spațiile anume destinate sexului, cum ar fi jacuzzi-ul și camera de joacă.

În timp ce ne îndreptam spre cameră, angajații s-au oprit din orice făceau – măturau frunze ude, cărau bagaje, patrulau incinta – ca să ne întâmpine și să ne privească direct în ochi, cu o mână la inimă.

„Îi învățăm cum să se comporte în fața unei persoane dezbrăcate, să-i vorbească ochi în ochi”, îmi spune mai târziu Alberto Martinez, managerul general al Desire Pearl, când l-am întrebat cum se descurcă angajații cu nuditatea și sexul în public. Mi s-a părut greu de crezut că muncesc prea mult, cu-atâtea frumuseți de admirat în jur.

Aici ar trebui să menționez că atunci când ploaia s-a potolit temporar, iar eu și soțul meu am fugit în jacuzzi, am constatat că „frumusețile” sunt la fel de diverse ca tipurile de categorii de porno la care mă uitam înainte – foarte – cel puțin când vine vorba de tipurile de corp. Printre oaspeții care aveau între 30 și 70 de ani – majoritatea americani albi – găseai corpuri slabe, grăsune, scunde, înalte, sâni mici naturali, silicoane mari, penisuri mici, penisuri mari, păroase și recent epilate. Și cam toată lumea părea relaxată, încrezătoare și fericită în pielea goală.

Mă simțeam nelalocul meu, așa că mi-am smuls repede sutienul de la costumul de baie, iar soțul meu și-a azvârlit cât colo shortul de baie. Deși de obicei mă simt nesigură pe mine cu privire la coapsele și mijlocul meu, când am văzut toate tipurile astea de corpuri mi-au dispărut rapid insecuritățile – nu pentru că mi se părea că arăt eu mai bine, ci pentru că nimeni nu părea să se compare. Eu și soțul meu ne-am comandat de băut și ne-am aruncat o privire care spunea: Toată lumea-i goală!

Toată lumea era deschisă și prietenoasă în jacuzzi, dar nu era o mare orgie, cum ne așteptasem. Deși de obicei sunt anxioasă în situații sociale, aici m-am simțit în largul meu. Era revigorant să vezi ce aduce nuditatea nou în socializare. Precum copiii care încă n-au învățat rușinea, oamenii se uitau unii la corpurile altora, se complimentau nonstop, glumeau și vorbeau deschis despre fanteziile lor. Unele dintre discuții erau chiar obișnuite, mergând de la joburi la cartiere – majoritatea de profesioniști calificați și bogați, iar stațiunea nu era una ieftină – și am fost surprinși de cât de mulți dintre ei vorbeau despre copiii lor. Dintre toate cu care am vorbit în cele patru zile, am cunoscut doar două fără copii.

„Copiii voștri știu unde sunteți?”, am întrebat un cuplu din Ohio.

„Absolut”, a răspuns soțul. „De fapt, fiica noastră de 16 ani i-a ales maică-sii lenjeria și costumele sexy ale pentru nopțile tematice.”

Când au observat ce surprinsă păream, mi-au explicat mai departe. „Toată lumea de-acasă știe unde suntem. Le spunem colegilor, prietenilor, rudelor, tuturor.” Apoi mi-a oferit încă o idee revoluționară: „Așa cum vedem noi lucrurile, dacă au o problemă cu stilul nostru de viață, nu-i vrem în viețile noastre oricum. Face ca lucrurile să fie mai simple.”

O altă femeie a vorbit entuziastă despre cum i-a cumpărat fiicei ei adolescente un vibrator de Crăciun și despre puseul de mândrie pe care l-a resimțit când a văzut vibratorul despachetat și sub patul fiicei ei.

M-a cucerit genul ăsta de deschidere. Era genul pe care voiam s-o am cu propria mea fiică atunci când avea să crească și era complet opus față de ce aveam cu mama mea, care vorbise cu mine o singură dată despre sex cu mine când eram mică și mi-a arătat spre șliț: „Să nu lași pe nimeni niciodată să te atingă acolo.” Am învățat, nu doar de la părinții mei și din backgroundul nostru catolic, ci și de la televizor, cărți și cântece – de la basme la comedii romantice la cărți și o grămadă de cântece – că nimeni nu respectă ușuraticele, bărbații sunt cei care înșală, femeile sunt cele care plâng, iar relațiile sunt niște chestii fragile. Și, deși mă consider mult mai sănătoasă acum, tot mai am fixații. Gelozia era una dintre ele, dar la fel era și faptul că-i judecam pe oamenii pe care-i cunoșteam la stațiune.

Ca mulți alții, înainte să ajung la Desire, reacția mea automată a fost că swingerii sunt niște ciudați, poate chiar demni de milă. Era ceva ce fac oamenii la vârsta a doua când se plictisesc de partenerii lor. Era probabil ideea soțului. Dar după ce-am vizitat stațiunea și chiar am vorbit cu oamenii de-acolo, mi-am dat seama cât de mult mă înșelasem. Nimeni nu părea plictisit sau că nu mai era îndrăgostit. Oameni care fuseseră căsătoriți de zeci de ani se sărutau și se pipăiau în public ca adolescenții. Și femeile nu erau pur și simplu târâte acolo. Multe dintre ele inițiaseră decizia de a veni la stațiune, sau, dacă n-o făcuseră ele, tot fuseseră factorul decisiv.

„Cele care iau decizia să vină aici sunt femeile”, mi-a explicat mai târziu Martinez. „Cea care acceptă e femeia.”

Femeile chiar păreau mai agresive decât bărbații la stațiune. Majoritatea complimentelor pe care le-am primit erau de la femei – Ai făcut un copil?! Nu se poate! Și majoritatea flirturilor veneau de la femei – Nu mă pot abține să nu mă gândesc să te sărut. Pot? Și deși unii dintre soți începeau conersații prietenești cu femei, dar și cu bărbați, indiferent dacă păreau sau nu să aibă vreun interes sexual, femeile se abțineau adeseori de la conversații, cu excepția situației în care voiau ceva mai mult, și scanau jacuzzi-ul sau ringul de dans, ca și cum vânau pradă.

„Am fost aici de șase ori”, ne-a spus un bărbat, după ce ieșiserăm din jacuzzi ca să mergem la balul din lobby, unde oamenii făceau conversație în lenjerie sau ținute sexy de petrecere. Soția lui, care stătea lângă el și analiza camera, avea desene spiralate în jurul sfârcului. Nu părea interesată să vorbească cu noi. „De șase ori”, a repetat acesta, „și n-am ieșit niciodată din incinta stațiunii.”

Mi s-a părut surprinzător, mai ales că Chichen Itza era la o distanță scurtă cu mașina. Chiar și-au petrecut toată vacanța făcând sex?

Când tipul ne-a spus că nu sunt swingeri, mi s-a părut și mai greu de înțeles de ce-ar veni aici. „Ni se pare că e un fel de porno live”, a spus acesta.

Ca și noi, erau un cuplu cuminte. Aveam să cunoaștem mai multe pe parcursul următoarelor câteva zile. Un bărbat mi-a zis că nu e împotriva ideii de swinging, dar nimeni nu a întrunit standardele soției sale, după nouă excursii. Soția lui frumușică, o blondă minionă, nu s-a uitat nici la mine, nici la soțul meu, în timp ce el ne mărturisea asta. Asta a aprins în mine un licăr de nesiguranță, în timp ce mă-ntrebam: Noi nu-i întrunim standardele?

„Nu e nesatisfăctor?”, l-am întrebat.

A râs. „Uneori, e excitant și doar să mă întreb dacă o să se-ntâmple ceva și mă ține tot anul. De multe ori, fantezia poate să fie mai satisfăcătoare decât chestia reală.”

Sigur, nu erau doar cupluri cuminți. După cină în prima seară, întrucât nu văzusem pe nimeni să facă sex în public, ne-am hotărât să ne întoarcem înapoi în jacuzzi, acum că se întunecase.

Atunci am asistat la prima noastră orgie în public. Deși citisem în acord, reacția mea inițială a fost că e împotriva regulilor.

„Au voie?”, mi-am întrebat soțul în șoaptă.

Dar nu mi-a răspuns. Era prea ocupat să se uite la cele două cupluri cum făceau schimb și gemeau, o încrengătură de membre sub clar de lună.

Când unul dintre bărbații care se bucura de o felație a făcut schimb cu partenera lui, astfel încât aceasta să fie cea care primește, ne-a făcut cu mâna să venim și noi.

M-am uitat la soțul meu, care se uita la mine, așteptând să mă hotărăsc – înotam mai departe sau ne alăturam. Atunci am experimentat elementul principal din conceptul Desire: am hotărât eu pentru amândoi. Când tipul ne-a făcut cu mâna, am încetat să mai fim un cuplu cuminte și am devenit swingeri. Cel puțin eu. Gelozia încă îmi stătea pe creier, iar soțul meu, probabil simțea asta, așa că eu m-am prostit pe-acolo cu alte două tipe, în timp ce bărbații stăteau să se uite și doar își atingeau fiecare partenera. La un moment dat, m-am uitat spre barul de la piscină, din apropiere, și i-am întâlnit privirea barmanului. Chiar nu se uită decât ochi în ochi, nu?, mi-am zis.

După ce am fost satisfăcute, m-am desprins din brațele celorlalte două femei și am înotat la bar cu toate, ca niște vechi prietene, chicotind și alintându-ne partenerii, ne-am transformat înapoi din zeițe exhibiționiste în soții iubitoare.

„Eu sunt Ginger”, mi-a spus una dintre femei și mi-a întins mâna zbârcită în semn de salut. „Mă bucur să te cunosc.”

Pe parcursul următoarelor câteva zile, ca și cum noaptea aceea cu grupul ar fi descuiat ceva din noi, eu și soțul meu ne-am jucat de-a cât de departe o să mergem? Am programat un masaj senzual pentru cupluri la spa, unde maseurul meu și maseuza soțului meu ne-au adus aproape de orgasm cu mâinile, înainte să ne împingă mesele una lângă alta și să ne lase să ne facem de cap. Ne-am întlnit cu aceleași cupluri din jacuzzi, ca să ne mai jucăm un pic în apă, iar, în cele din urmă, ne-am mutat la unii dintre ei în dormitor și m-am uitat cum soțul meu pipăia alte femei pe sâni, în timp ce alți bărbați mă pipăiau pe mine. Apoi m-am uitat cum i se fac felații, în timp ce diverse fețe au plonjat între picioarele mele. Pe tot parcursul serii, în timp ce se lăsau barierele și se împingeau limitele, eu și soțul meu ne mai reconectam periodic, ca și celelalte cupluri.

„Cu gura și mâinile e ok, nu?”, a întrebat un soț.

„Dacă îți bagi penisul în alt vagin, te ucid”, a răspuns o soție.

„Ești ok?”, ne întrebam pe rând eu și soțul meu. „E ok ce se-ntâmplă?” Răspunsul a fost întotdeauna da.

Ce mi s-a părut cel mai surprinzător la a-l vedea pe soțul meu oferind plăcere altcuiva e că n-am simțit furie, resentimente sau frică. Asta probabil fiindcă făceam și eu același lucru. Ba, mai mult, m-am întrebat dacă mă înșelasem în legătură cu ce-aș simți dacă aș face swinging – o chestie naturală, distractivă, eliberatoare – atunci cu ce m-oi mai fi înșelat? Poate că recuperarea mea dintr-o dependență de sex ținea mai mult de a-mi satisface sexualitatea decât de a o restricționa. Poate că swinging-ul și non-monogamia nu erau chestii pe care să le ascund de oamenii de-acasă, inclusiv de copilul meu, ci ceva demn de a fi oferit ca o posibilitate onorabilă, un drum alternativ spre aceleași povești obosite care ni se bagă pe gât despre căsnicie prin familiile, bisericile, mass media și nu numai. Și poate că gelozia, controlul și posesivitatea n-au fost cele mai bune moduri de a-mi menține căsnicia intactă. Poate că astea erau căi sigure de a ne despărți.

Dar nu e ca și cum ne-am abandonat complet limitele. Unele dintre cele mai bune partide de sex pe care le-am avut în excursie au fost cu soțul meu, în camera noastră de hotel imaculată și lipsită de copii, în timp ce treceam în revistă aventurile noastre din ziua respectivă.

În a treia zi, când ne-am mutat de la Desire Pearl la Desire Riviera Maya, unde publicul era și mai obraznic, ne-am întâlnit cu un pompier și soția lui la bar. Ne-am înțeles din prima, am vorbit fiecare despre cartierul lui de-acasă, despre joburi și copii. Ei practicau swinging-ul de ani de zile și când le-am zis la ce ne-am dedat în ultimele câteva zile, ne-au explicat că am făcut ceea ce se cheamă „swinging soft”, care părea să fie cu un nivel mai sus decât „cuminte”. Spre deosebire de „full swinging”, cuplurile care fac swingin soft fac de toate, exceptând sexul cu penetrare, iar eu și soțul meu exprimaserăm amândoi că suntem ok cu asta; n-aveam nicio intenție de a merge mai departe.

„Fiecare are stilul lui”, a spus soția pompierului. Avea ochi blânzi și o voce dulce. Zâmbea des și punea întrebări atente, chestie care mi-a plăcut. Părea să-i pese de noi, un lucru despre care am aflat ulterior că e important pentru ea. Nu-i plăcea să facă sex cu oameni cu care nu voia să aibă intimitate emoțională. Conexiunea o excita.

Câteva ore mai târziu, eu îi făceam sex oral soțului ei și ea soțului meu. În ciuda a ceea ce a spus despre conexiune, soția pompierului părea mult mai interesată de soțul ei decât de al meu și eu eram ok cu asta, deși mă întrebam dacă mă descurcam prost. După ce am schimbat pozițiile de câteva ori, pompierul a zis: „Păi, vreți să încercăm „full swinging”?”

Întrucât încă nu avusesem orgasm, am luat asta în calcul, dar m-am uitat mai întâi la soțul meu. N-a zis nimic, doar s-a holbat la mine. Din nou, decizia era la mine, dar responsabilitatea începea să mă incomodeze.

Ca să mai trag de timp, am întrebat ceva ce rar am întrebat când eram pe culmile dependenței mele de sex. „Voi aveți prezervative?”

Amândoi au dat din cap. Am scanat rapid încăperea. Cu siguranță, într-un loc de genul ăsta, prezervativele se găseau într-o la fel de mare abundență ca și mini-sticlele de șampon. Nu păreau să existe prin zonă. Am verificat în frigider, o ultimă șansă cam dubioasă.

Mi-a încetinit respirația și simțeam că se schimbă atmosfera. Soțul și soția s-au așezat la noi în pat să se țină în brațe și să converseze, iar eu mă alintam cu bărbată-miu lângă ei, dar nu mai aveam niciun chef să mai discut cu ei.

Soția ne-a spus o poveste despre un alt cuplu de swingeri pe care-i știau la ei acasă. „E amuzant, pe ce ajungi să te gelozezi după ce te apuci de swinging”, a zis ea. „Prietena noastră e foarte mică de înălțime și are un soț înalt. L-a văzut făcând sex cu mai mulți oameni și, ani de zile, n-a avut nicio problemă. Dar apoi a văzut o dată o femeie la un club de swinger-i care s-a ridicat pe vârfuri să-l sărute și a înnebunit-o.” Femeia a râs. „Faptul că era mai scundă decât el era chestia lor specială, numai a lor. Femeia asta îi lua ei locul în cel mai surprinzător și neobișnuit mod.”

I-am văzut ochii blânzi cum săreau de la soțul ei înapoi la noi, simțeam cum mă mângâia ușor pe braț în timp ce vorbea– brusc mi-am dorit să plece. Nu regretam ceea ce tocmai am făcut, însă pur și simplu mi-a plăcut mai mult de soțul meu și mi-ar fi plăcut mai mult să stau de vorbă cu el. Împreună aproape că am trecut de granița finală și simțeam nevoia să ne conectăm și să vorbim sincer despre cum ne simțeam.

Deși mi s-a părut că sexul neprotejat era periculos, brusc m-am bucurat că nu erau prezervative în cameră. Le-am zis politicos celor doi că aveam rezervare la cină. Ceea ce s-ar fi putut transforma într-o seară lungă de speranțe și frici împărtășite, mai multe confesiuni despre trecutul fiecăruia și povești înduioșătoare despre copiii noștri de-acasă s-a transformat, în schimb, în ceva rapid și semi-anonim, care cumva părea în același timp mai sigur și mai sexy. Deși am simțit că în trecut mi-am luat porția de experiențe sexuale libere și fără constrângeri, asta nu m-a făcut să mă simt prost. Nu m-am simțit prost legat de nimic din ce-am făcut sau n-am făcut în excursia asta. Și mai era un motiv, chiar mai excitant, care m-a făcut să mă bucur că n-am făcut „full swinging”: am lăsat ceva de explorat pentru data viitoare. În funcție de cât de mult am vorbit despre asta de când am ajuns acasă, aș zice că e posibil.

Articolul original a apărut pe VICE US.