Am înlocuit bărbații cu vibratoare de sex oral și viața mea nu mai e la fel

Da, lumea pare un torent nesfârșit de căcaturi, dar în nefericirea asta tot trebuie să găsim mici sâmburi de bucurie. Pentru mine, acel mic sâmbure a venit sub forma unui tip de jucărie sexuală de care nu mai auzisem niciodată: un simulator de sex oral pentru femeile care au vulvă. Jucăriile astea cică folosesc sucțiunea în diverse feluri, ca să imite senzația pe care ar simți-o clitorisul în timpul sexului oral.

Eu le zic jucăriilor ăstora „sugătoare de clitoris”, dar nu știu dacă vreuna dintre ele chiar prestează vreun pic de supt. Nu sunt complet sigură cum funcționează, producătorii lor folosesc mulți termeni precum „unde sonice”, „tehnologie aerială” și „pulsații”. Senzația e ca și cum te-ar face să simți că sug, fără să sugă deloc, dacă are vreun sens.

Deși astea nu-s primele jucării care încearcă să imite sexul oral, par să fie primele de genul ăsta, care iau toată chestia în serios. E șocant de dificil să încerci să obții o istorie orală (glumița e intenționată) a imitatoarelor de cunilingus, dar istoria lor pare să constea preponderent din vibratoarele alea caterincă, în formă de limbă, care se găsesc deja de ceva vreme.

N-au explodat niciodată în felul în care au făcut-o aceste noi jucării cu sucțiune, care au apărut pentru prima oară în 2015. Poate pentru că tehnologia nu era cea potrivită sau poate pentru că arată ca o glumă, deși nu sunt. De exemplu, uită-te la chestia asta ca un carusel în formă de limbă, care se cheamă Sliquid Sqweel. Dacă mi-ai arăta chestia asta și mi-ai zice că se simte fix ca sexul oral, aș crede că mă iei la pulă.



În mod special pentru femeile singure, gândul că există un aparat care poate să-ți dea limbi, ca să nu mai fie nevoite să se combine cu cine-știe-ce alți cretini de pe Tinder care se asigură să le spună că asta nu înseamnă că sunteți împreună, sună ca un vis adus la realitate, ce căcat. Am sperat că-s mai bune decât chestia adevărată și că poate voi renunța de tot la bărbați.

Am încercat câteva – toate mi-au fost trimise pe gratis de producători sau comercianți – ca să văd care s-ar apropia cel mai mult de a imita un bărbat adevărat. Iată ce-am aflat.

Girl’s Best Friend, de la Sweet Vibrations

The Girl’s Best Friend e cel mai accesibil de pe lista asta, care e principala chestie pozitivă la el. A fost primul pe care l-am încercat, deci poate că aveam și așteptări mult prea mari, dar trebuie să recunosc că am fost destul de dezamăgită. Are pe dinăuntru niște chestii ca niște tentacule din silicon care arată ca și cum ar fi acolo, pentru, nu știu, a te gâdila? Nu prea păreau să facă nimic atunci când mi le-am aplicat pe corp.

Sincer, am fost șocată de cât e de dureros de folosit. M-am așteptat la o sucțiune plăcută, dar a fost mult prea intens, chiar și la cea mai mică viteză. M-am jucat cu setările, dar am ajuns să-mi placă cel mai mult când nu era deloc pe vibrații. Existau numeroase setări pentru tipuri de supt, în care putea să fie supt-pauză-supt sau supt-supt-pauză, ca și cum ar fi bătut cineva în codul Morse pe vulva mea. Toate vibratoarele mele au o variațiune pe tema asta și nu prea pricep de ce ar prefera cineva un anumit model de vibrații și/sau supt, în defavoarea unui ritm constant. Fiecare cu ce-l doare, na.

Am avut în cele dn urmă orgasm, dar a fost unul dintre cele mai ciudate orgasme pe care le-am avut în viața mea. A fost incomod și, sincer, mi-a cam displăcut. Înainte să folosesc jucăria asta, nu prea credeam că e posibil să ai un orgasm dureros. Practic, m-am cam forțat să-l fac să se întâmple, deși corpul meu se crispa la contactul cu jucăria din răsputeri. Nu era îndeajuns de dureros încât să mă facă s-o opresc, dar era suficient încât să mă facă să mă întreb cine dracu’ a testat produsul ăsta înainte să iasă pe piață și dacă era o persoană cu clitorisul de oțel.

Produsul era mai puțin cel mai bun prieten al fetelor, cât un prieten și dușman care-ți face complimente otrăvite și se linge cu tipul de care tocmai i-ai zis că-ți place.

Womanizer Premium, de la Womanizer

Ăsta e cel despre care mi-au spus mai multe prietene să-l încerc. Deși numele e absolut și complet atroce, Womanizer-ul avea niște funcții simpatice, pe care nu le au alte produse. Arăta cumva mai cool decât celelalte și se activa la contactul cu pielea. Capul detașabil vine la pachet și cu o rezervă.

Producătorii susțin că produsul te aduce foarte rapid la orgasm, datorită „tehnologiei aeriale pentru plăcere” patentată, numai că pe mine nu m-a ajutat cine-știe-ce. Poate, însă, vă atrage pe vreuna dintre voi care citiți. Nu vreau să mă laud sau ceva, dar pentru mine e destul de ușor să-mi dau drumul cu un vibrator. Cu majoritatea vibratoarelor, rezolv treaba în două sau trei minute. Ce caut la un simulator de sex oral nu e să am orgasm rapid, ci să am unul în felul ăla în care mă face să am orgasm o gură de om.

În primele câteva secunde după ce mi-a atins clitorisul, mi s-a întâmplat ceva foarte surprinzător. M-am pișat pe mine. După ce am căutat pe net, am găsit un thread pe Reddit, unde o femeie avusese o experiență asemănătoare, iar comentariile încercau toate să o convingă că ejaculase la orgasm. Refuz să cred că eu am ejaculat la orgasm. Dacă e să ejaculez, e pentru că mă simt bine și am un orgasm minunat. Nu așa s-a simțit. Mai degrabă, am simțit că vidarea îmi induce pișarea. Complet involuntar și deloc erotic.

Am curățat și am luat-o de la capăt. Din nefericire, am simțit același gen de durere ca și de la Girl’s Best Friend. Nu era durere în sensul tradițional, ci mai degrabă genul de durere pe care o ai de la suprastimulare. Era prea concentrată și m-a făcut să-mi dau seama că s-ar putea să nu am un clitoris potrivit pentru genul ăsta de produse. Am ajuns să tot mut Womanizer-ul și să-l poziționez din ce în ce mai departe de clitoris, în timp ce creșteam setarea de vibrație, astfel încât îmi stimula în continuare clitorisul, dar de la o distanță mai mare. Așa am ajuns să mă simt mai bine, dar la fel ca de la un vibrator normal. În cele din urmă, am reușit să-mi dau drumul. A fost fără pișare, dar n-a fost grozav.

Satisfyer Pro 2

Pe ăsta mi l-a trimis site-ul feminist de porno (și magazin de jucării sexuale) Bellesa. Eram șucărită de experiența cu Girl’s Best Friend și mă pișam pe experiența cu Womanizer, habar n-aveam ce să zic de Satisfyer Pro 2. Am citit recenzii online și m-am mega entuziasmat, mai ales că unii ziseseră că au avut cel mai bun orgasm din viață, iar alți ziseseră că se simte exact ca sexul oral.

La prima vedere, părea îndeajuns de diferit încât să poată oferi o experiență mai bună. Capul de siilicon e mai mare, ceea ce m-a făcut să cred că ar putea fi mai comod sau mai puțin dureros.

Când l-am pornit și mi-am băgat un deget, am simțit o chestie minusculă, în formă de bilă, care urca și cobora în mine, într-un fel care mi-a amintit de pixurile alea care fac box, de la magazinele de suveniruri, care au două brațe metalice atașate de un animal. Poate, m-am gândit atunci, că acești mici pumni în clitoris o să provoace o senzație mai bună decât gâdilatul? (Asta e o propoziție pe care nu m-am gândit în viața mea c-o s-o scriu.)

Vești bune! Ăsta a provocat un pic mai puțină durere decât celelalte, chestie despre care cred că e responsabil capul mai mare. Am simțit mai puțină durere înainte de orgasm, dar când am ajuns la orgasmul propriu-zis, corpul meu a reacționat din nou cu: „Tu ce pula mea îți faci cu mâna ta?”. De data asta, însă, am mai săpat pe net, motivată să fac relația să funcționeze și am găsit câțiva utilizatori care recomandau folosirea lui cu lubrifiant. Din fericire, aveam deja la îndemână un lubrifiant pe bază de apă, pe care l-am testat a doua oară.

Lubrifiantul a făcut diferența a doua zi. Preț de o fracțiune de secundă s-a cam simțit ca și cum mă ginise o gură, dar senzația aia a dispărut destul de repede. Apoi a ajuns să se simtă din nou ca în trecut cu diferența că era mai simplu de manevrat. De data asta, orgasmul meu a fost un pic mai satisfăcător ca ultimele două, dar doar pentru că nu m-a durut la fel de mult.

InsideOut, de la Womanizer

Ultima mea încercare. InsideOut-ul se deosebea de celelalte datorită funcției de inserție, menită pentru stimularea punctului G. Abia așteptam să-l încerc, pentru că îmi închipuiam că s-ar putea să imite clasica mișcare cu „îți dau limbi și-mi și bag două degete în tine”.

Ăsta clar arăta cel mai mult ca și cum ar fi fost trimis din viitor ca să distrugă omenirea. M-am zgâit la el și am observat o lumină verde care arăta ca și cum ar fi urmat să-mi ceară amprente de pe clitoris. Dar, dedicată fiind misiunii, am trecut peste senzația ciudată că acest device a fost, de fapt, inventat de NSA, și am început să mă masturbez cu el.

Opaaa, se pare că Goldilocks și-a găsit în cele din urmă vibratorul de sex oral special pentru ea! Țin totuși să precizez că motivul pentru care a funcționat ăsta atât de bine pentru mine e că setarea de inserție era extrem de eficientă ca mâner. Am ținut cât de departe de clitoris s-a putut funcția greoaie de aspirare a clitorisului, astfel încât să nu se simtă la fel de intens precum fusese cu celelalte. N-am resimțit niciun strop de durere, iar dacă-mi încordam cum trebuie mușchii vaginali, reușeam să am o experiență fără intervenție manuală (să știți că sunt bune la ceva și exercițiile kegel). Nu cred că s-a petrecut, de fapt, nicio stimulare a punctului G. Mai degrabă, am reușit mai bine să poziționez partea cu suptul clitorisului, mulțumită setării care trebuia să mă stimuleze pe dinăuntru.

Deși experiența mea cu astea n-a fost cea mai bună, fiecare dintre ele mi-a oferit, totuși, un orgasm, deci cred că n-a fost chiar un fiasco complet. Cu multe dintre ele, am avut primul meu orgasm pe care l-am detestat, ceea ce mi se părea imposibil înainte. Deși apreciez eforturile depuse pentru ele, nu cred că jucăriile astea sunt de mine. Totuși, din moment ce-am văzut atâtea recenzii exaltate, o parte din mine se întreabă dacă nu cumva problema e cu clitorisul meu. Nu prea știu ce să spun.

Problema cu care m-am confruntat a fost, în esență, o supradoză senzorială. Ce e cel mai mișto la limba umană e că aplică exact cantitatea necesară de presiune și moliciune și că are tendința să nu se concentreze fix pe clitoris, ci pe spațiile din apropierea sa, care îl stimulează și ele, dar nu la fel de intens. Tehnologia sucțiunii e o idee bună, dar foarte aiurea când se ajunge la ce e cel mai bun la cunnilingus, care include foarte puțin supt, de obicei. E cu lins și rotații. Când se ajunge la supt, de obicei urlu, „Nu, întoarce-te la ce făceai înainte”.

Pentru toți cei care mănâncă pizda, n-ați rămas fără ocupație. Trebuie să continuați să mâncați pizda ca și cum ar fi ultima voastră masă.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.