Am întrebat bărbați din România cum îi agață femeile (pentru că ele n-au vrut să-mi spună)

Se vorbește mult despre agățat pe Internet, în România. Se fac vloguri interminabile în care diverși pick-up artists îți explică cum să învingi femeile de parcă-s niște boși din jocuri video. Unii chiar țin și niște cursuri pe bani în care te învață cum agățatul te face „bărbat adevărat”. Dar nimeni nu vorbește despre cum agăță femeile. Și asta e ceva destul de trist într-o țară ca a noastră care-i pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința egalității de șanse între femei și bărbați.

Din păcate nici femeile nu-s prea dornice să discute despre asta. Din motive morale sau din cauza trecerii timpului, cele cu care am încercat să vorbesc se făceau că nu-și amintesc mare lucru. Așa că a trebuit să merg ceva mai departe de sursă și să vorbesc cu bărbați despre cum au fost agățați de femei.

VLAD, 19 ani

De foarte multe ori am fost abordat în cluburi, dar nu-mi dădeam seama. Stăteau si se uitau la mine, până într-un final mergeam eu și le salutam. Începeam să vorbim și cam atât. Nimic special. Fetele doar îți aruncă o privire și așteaptă să faci tu următorul pas, sau primul pas.



Un amic foarte bun de-al meu își făcuse o prietenă, recent. În același timp, tipa asta începe să-mi scrie pe net. Bineînțeles noi nu ne știam. Si mă întâlnesc într-o dimineață cu prietenul meu la o cafea, la o poveste, și-i vorbesc de tipa asta și ce mesaje deocheate îmi lăsa pe Facebook. Atunci îmi dau seama că asta era prietena lui.

Cred că agățatul în online e ok, dacă găsești o persoană cu care ai ceva în comun și aveți despre ce să vorbiți. Și puteți să vă întâlniți la ceva timp după. Așa măcar îți dai seama dacă e gagica prietenului tău sau nu. N-ai de unde să știi. Fetele astea-s misterioase rău.

IONUȚ, 24 ani

Ultima oară am fost agățat acum o săptămână. Eram la un party organizat de o trupă de teatru și a venit o colegă nouă de-a mea, pe care n-o știam, și mi-a cerut o țigară. S-a pus lângă mine, m-a luat în brațe. După care am ajuns la discuția „și unde ești la facultă, ce faci de obicei?”. Mi-a zis „păi eu sunt în clasa a noua, la liceu”. Mi s-a părut destul de ciudat în condițiile în care eu sunt mai bătrân. Femeile ar trebui să își folosească mai mult intelectul. Și mai puțin atuurile fizice. OK, sunt de acord, și alea au rolul lor, cu toții suntem superficiali, dar în combinație cu un intelect frumos totul se dezvoltă. Eu daca aș veni în fața unui tip și aș vrea să mă dau la el, aș încerca să fiu calmă și aș încerca să găsesc un front comun de discuție și să construiesc pe el.



Dar sincer putem să vorbim despre cum agață băieții alți băieți. Adică am fost acostat de destul de mulți băieți în ultima vreme. Nu știu de ce. Și e o experiență foarte ciudată. Băieții sunt foarte direcți. Te-ai aștepta să fie mai timizi, mai închiși. Dar nu sunt. Chiar am întâlnit un tip, coregraf, de la UNATC, îmi scria pe WhatsApp, îmi scria și pe Facebook și asta după ce ne întâlnisem numai de câteva ore. Și în intervalul ăsta de câteva ore cred că mi-a scris vreo 30 de mesaje. „Hai la mine la hotel, hai să ne vedem hai să mâncam o pizza, hai sa mergem la un film ceva”. I’m not interested.

GEO, 23 ani

Cred că cel mai ciudat a fost când eram la unul dintre prietenii mei acasă, dar eram doar eu cu sora lui. Și ne jucam WoW online, eu în camera fratelui ei și ea în camera sa. După ce a trecut ceva timp de questing a venit lângă mine cu caracterul virtual și după ce și-a dezbrăcat elfița în chiloței a spus „hai dincolo”.



ADRIAN, 28 ani

Am fost burlac mai toată viața mea de adult cu excepția câte unei relații scurte și intense, care se încheia la fel de spectaculos cum a început. Dacă tot aveam „single” scris mare pe mine am fost agățat în tot felul de locuri și situații. Eram odată în club și era un grup de vreo trei-patru doamne, pe la 40 de ani care se distrau. Cred că erau asistente la spital sau secretare, aveau privirea aceea, cum au leoaicele când ies la vânat. Ne-au adus de băut la masă, am dansat puțin cu ele și, când să plecăm, una din ele m-a apucat de junk. S-a uitat la mine lung, fără să clipească. Am încremenit și, după ce mi-a dat drumul și eu mi-am adunat bărbăția, i-am spus noapte bună și luat-o la fugă spre casă.



Apoi mai e fata inginerului. Am colaborat cu o primărie la un moment dat și fiica unuia dintre inginerii de acolo m-a sunat într-o zi, dacă pot să merg la gară să o ridic. Începea facultatea și nu cunoștea orașul. M-am dus după ea la gară și am dus-o la cămin. Am lăsat-o să își despacheteze lucrurile și, după două zile, mi-a trimis mesaj dacă pot să vin să o iau să mergem la o plimbare. Voia să vadă orașul. Am ajuns la ea la ușă, am bocănit și am auzit „intră”. Era doar în lenjerie intimă. Mi-a făcut semn cu degetul și în seara aia am vizitat doar patul ei. God bless her soul, știa ce voia și cum s-o obțină.

OCTAVIAN, 23 ani

Comparativ cu bărbații, femeilor le e mai ușor să agațe. La un simplu „ceau”, fie pe FB sau față în față, sunt puțini care nu răspund. E mult mai simplu când știi sigur că ea e interesată. Altfel nu te-ar băga în seamă. Sunt puțini care refuză avansuri sau Netflix and chill. Și dacă nu iți place poți să nu răspunzi. E mai elegant decât să îi răspunzi și să îi zici: nu îmi place de tine. Boyzone mai rar. De exemplu, una m-a ridicat ușor. A venit la mine, eram în complex cu niște colegi. „Tu ai fost cu soră-mea, nu? Mi-a povestit de tine”. A urmat apoi un zâmbet și un wink. Eu am făcut o față de awkward seal și toți de la masă au început să râdă. După mi-a dat numărul ei și a zis să o sun. Povestea a avut happy ending.



Și sunt multe întâmplări funny ca asta. De cele mai multe ori cu tipe mai în vârstă. „Ce drăguț ești, ai prietena?” „Da, sunt cu o tipă”. „Ce păcat, dar e ok, că și eu sunt măritată. Ne-am înțelege bine, ești de aceeași vârstă cu fii-miu”. Acum recent, de când lucrez aici la spa, a mai fost o fază amuzantă. O tipă care tot vine pe aici sa se relaxeze a avut o reacție amuzantă când m-a văzut. Eram la recepție la calculator, stăteam chill și vine la mine. „Tu lucrezi aici? Cum de te-am ratat până acum. Trebuie neapărat să te trec pe listă.” Tipa are reputație serioasă de cougar. Totuși nu a fost pe profilul meu. Nu mi-a plăcut. Povestea asta a avut un sad ending.

DANIEL, 24 ani

Nu m-am gândit niciodată la cum aș vrea să fiu abordat de o femeie. Luna trecută m-a agățat una pe motiv că prietenele ei au lăsat-o singură în club; după vreo oră s-a îmbătat tipa și mi-a făcut cunoștința cu ele. Astea mai și râdeau de ea. Altă tipă, la alt party, unde lucram la intrare, la bilete, vine la mine cu o fază de genu’: „Vai cum să stai aici toată noaptea. Lasă că iți țin eu de urât”. Și s-a lipit scai de mine acolo.



Tot luna trecută lucram la bar, tot la un party, și mi-a cerut una două shoturi. După ce le-am băut cu ea m-a tras peste bar și m-a sărutat în timp ce urla în gura mare că are o singură viața și faze de genul. Astea trei sunt doar din 2017.

ANDREI, 26 ani

Femeile te agață cu o privire. Cam asta ar fi. Dar, dacă nu e chimie, dacă nu e un fel de atracție să ți-o tragi, poa’ să fie frumoasă, dar nu e nimic mai mult. Alta poate mai urâtă sau mai știu eu cum, poate sa te atragă mai mult din punct de vedere sexual, să aibă acel sex appeal. Nu e o chestie de profunzime. Am fost agățat și pe Facebook, pe Instagram. Totul pleacă de la un simplu „ce faci?” sau un „hey”. Numai sa fie hey-ul potrivit. E aceeași tactică. Și la bărbați și la femei.