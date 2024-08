Am întrebat clujeni dacă festivalul Untold chiar le-a blocat viața zilele astea

Cu ocazia festivalului Untold de anul acesta, peste o mie de clujeni au semnat o petiţie online în care cer primarului Emil Boc mutarea festivalului Untold la periferia oraşului. Primarul Emil Boc a avut şi un răspuns pentru clujenii nemulţumiţi de locaţia în care se organizează festivalul:

„Respect punctele de vedere ale celor care au un alt punct de vedere, o altă perspectivă faţă de organizarea Untold. Consider, deocamdată, că punctele pozitive sunt încă mult mai multe pentru oraş decât cele negative şi de aceea într-o comunitate trebuie să vedem dacă lucrurile bune trebuie menţinute şi să corectăm lucrurile negative şi să vedem cum putem diminua impactul negativ pentru cei care nu sunt de acord. Beneficiile sunt mai mari decât dezavantajele şi anul acesta am ţinut şi am avut grijă în organizare să diminuăm atât cât a fost cu putinţă disconfortul fără a-l elimina în totalitate, dar ca oraş încă apreciez, aşa cum apreciază majoritatea clujenilor, că punctele pozitive sunt mai multe decât cele negative.”

Am fost prin Cluj să-i întreb pe oamenii care locuiesc în apropierea parcului și a zonei de festival dacă Untold le-a blocat sau nu viața.

Fotografii de Tomas Bachot

VICE: Cum vi se pare faptul că festivalul Untold se organizeză în oraş?

Clujean 1: E superb. Eu am fost bodyguard la prima ediţie şi mi-a plăcut foarte mult şi îmi place şi acum. Oraşul prinde viaţă pentru câteva zile.

Unii clujeni zic că îi deranjează, credeţi că ar trebui mutat?

Nu, niciodată. Am eu 60 de ani, dar nu gândesc aşa. Îi cool, îi foarte cool. Am un băiat în America, mie îmi plac foarte mult tinerii, trebuie să se distreze la vârsta asta.

Cum i-aţi convinge pe cei care nu sunt de acord cu festivalul că nu au dreptate?

Acei oameni nu înţeleg ce e aia libertate. Cum e în Franţa? Liberte, egalite, fraternite. Ascultaţi-mă ce vă spun, tinerii sunt viitorul ţării. Iar libertatea e mai presus de toate.

Turist în Cluj

VICE: De unde sunteți şi ce faceți în Cluj?

Turist1: Suntem din Byron, Australia. Facem turul Europei. Am stat o săptămână prin satele din Maramureş, iar zilele astea ne-am hotărât să vizităm Clujul.

Ştiaţi că se organizează unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa în Cluj acum?

Nu, abia azi am aflat. Şi ne-a cam stricat planurile pentru că nu am găsit cazare nicăieri, peste tot e fully booked. Am rămas oarecum pe drumuri. Din acest motiv în seara asta o să plecăm în Braşov.

Dacă aţi fi ştiut din timp de festival, v-aţi fi cumpărat bilet?

Avem în plan să mergem la nişte festivaluri din Serbia şi Cehia, dar nu mega-festivaluri de genul acestuia din Cluj sau de genul Tomorrowland. Nouă ne plac festivalurile mici, care sunt mai mult pe community, natură şi chestii de genul ăsta.

O să reveniţi în Cluj?

Da, chiar ne-am dori, pentru că noi auzisem că e un oraş frumos şi liniştit, dar ce am văzut azi nu se potriveşte deloc cu ce ne-am imaginat noi şi ce ne-au spus alţi oameni. Probabil ne vom întoarce şi de data asta vom verifica să nu nimerim în mijlocul altui festival imens.

VICE: Te deranjează faptul că festivalul Untold se organizează în centrul oraşului?

Clujeancă: Da. Ce mă deranjează este că ar putea fi organizat în alte locuri, în Făget de exemplu. Faptul că se organizează în mijlocul oraşului e un impediment şi pentru oamenii care se trezesc dimineaţa să meargă la muncă, măcar dacă s-ar da zile libere sau ceva de genul. E o agitaţie generală care cuprinde oraşul zilele astea.

Cum te-a afectat pe tine în mod direct?

Linia 30 şi-a schimbat ruta şi din acest motiv am întârziat la muncă dimineaţă. Plus toată nebunia de pe străzi şi poluarea fonică.

Crezi că aduce şi beneficii totuşi festivalul?

Da, eu sunt de acord cu festivalul, nu mă înţelegeţi greşit, pe mine mă deranjează strict locaţia. Cred că e foarte bun pentru imaginea oraşului, aduce mulţi bani, e bun pentru anumite businessuri. Nu vreau să fiu ipocrită, mai ales că şi eu am oferit cazare unor participanţi la Untold. Sunt total de acord cu festivalul, dar să schimbe locaţia.

VICE: Te deranjează faptul că festivalul se organizează chiar în centrul oraşului?

Clujean 2: Da, mă deranjează pentru că abia m-am întors în Cluj după mult timp şi abia aşteptam să ies în Parcul Central la alergat sau cu prietenii pentru că acolo îmi petreceam majoritatea timpului, dar din cauza festivalului nu pot face asta pentru că e blocat complet. Şi nu numai Parcul Central, cam toată aria aia a e blocată din cauza festivalului. Mă bucur pentru cei care merg, dar totuşi… Un alt dezavantaj ar fi că nu toată lumea is into that kind of music. Adică ştiu că e diversificat şi că sunt foarte multe genuri muzicale la Untold, dar eu vorbesc de raportul dintre DJ şi muzică live, care nu e echilibrat deloc. Plus cei care stau în zonă şi au de mers la muncă. Per total nu mi se pare ok.

Crezi că aduce şi avantaje?

Avantajele cred că sunt evidente. Turismul şi banii pe care îi cheltuie aici cei care vin la festival pe cazare, transportul prin oraş, mâncare, absolut tot. E un exerciţiu de imagine foarte bun atât pentru Cluj cât şi pentru România, avem şi noi ceva cu care ne putem lăuda la nivel european şi internaţional. Şi pentru cei cărora le place muzica asta e un avantaj faptul că nu trebuie să cheltuie sute de euro pe un concert undeva în Europa, ci pot să facă asta la Untold.

Ce ai schimba la organizarea festivalului în general?

Aş restrânge suprafaţa îngrădită din Parcul Central, să fie doar jumătate pentru festival şi restul să rămână pentru persoanele care nu merg la festival. Altă chestie pe care am observat-o este că în fiecare an fix în perioada festivalului primăria se apucă de construit sau de reparat arterele principale ale Clujului, ceea ce mi se pare o prostie imensă.

VICE: Sunteţi de acord cu organizarea festivalului Untold în centrul oraşului?

Clujean 3: Păi sigur că da, nu are nicio parte negativă acest fapt.

Unii oameni sunt deranjaţi de gălăgie şi de faptul că limitează accesul la Parcul Central.

Sunt oameni din ăştia care numa să bage zâzanie şi să împiedice ştiu. Nu au o gândire normală, pozitivă şi, sigur, noi trebui să îi ascultăm, să dăm din cap şi să facem ce trebuie făcut. Nu e neapărat nevoie să meargă unde e festivalul, Clujul e mare. Patru-cinci zile nu moare nimeni, că doar nu ţine un an sărbătoarea asta de care vorbiţi. Şi cine nu e mulţumit, să plece din oraş aceste câteva zile. Că doar nu e vorba de cinci-șase nebuni care blochează parcul, ci de mii de oameni. Păi, într-o democraţie aşa e regula: cei mulţi decid. Dacă mulţimea de oameni a vrut o sărbătoare în parc, o să facă sărbătoare în parc, şi cu asta basta. Orice s-ar organiza, în Cluj sau în afară, tot timpul vor exista nemulţumiţi.

Marius Iacob, jurnalistul cu petiția

VICE: A avut vreun impact asupra vieții tale de zi cu zi organizarea festivalului Untold în centrul orașului?

Marius Iacob: Impactul personal a fost, cel puțin anul ăsta, unul major. Cum anul trecut nu aveam mașină personală și circulam cu autobuzul 31, nu prea aveam habar de restricțiile din zona Polivalentei și Parcului Central, pentru că nu erau pe traseul meu. Și acum fac tot cam așa – obiceiurile se schimbă greu – adică evit centrul, că nu m-am născut cu fundul în mașină. Cât despre plimbări, aș fi mers prin Parcul Iuliu Hațeganu, ca alternativă la Parcul Mare, sau la Sala Sporturilor, dar după ce cu vreo patru zile înainte de festival parcarea din fața celor două obiective amintite a fost ocupată de schele și garduri, cu trei zile înainte au închis-o de tot, așa că nu mai e rost pentru cei care vin de la distanță pentru bazin sau alergări în Parc, să parcheze undeva. Și circulația mijloacelor de transport în comun a fost restricționată în zonă, dar am înțeles că s-au introdus linii de noapte pentru festivalieri, ceea ce nu-i rău deloc.

Ce anume nu ți-a plăcut deloc la organizarea festivalului?

Exagerările. Untold nu este nici primul, nici ultimul festival de anvergură organizat la Cluj, este unul care vine puternic din urmă și calcă totul în picioare. Dacă ceilalți organizatori au fost obligați pe motiv de restricții de buget sau locație să caute soluții creative, aici totul li s-a pus la dispoziție de către administrația locală: parcuri, instituții de forță, ba chiar se anunță și finalizarea unor lucrări edilitare „la timp pentru Untold”, în vreme ce reclamațiile riveranilor deranjați de festival au fost minimalizate. Și atunci ai senzația că ești privit ca un cetățean de rangul doi.

Ce crezi că aduce bun festivalul?

Bani. Aduce bani buni pentru organizatori și ceva câștiguri colaterale pentru cei cu investiții în apartamente. Apoi, Clujul este un oraș tradițional și clujeanul mijlociu are oareșce reticență față de străinii veniți aici, cărora le mai zice „vinituri”. Oamenii ăștia care altfel nu prea sunt văzuți cu ochi buni, pentru că ar fi mai puțin civilizați și strică pedigreeul orașului, devin suportabili dacă ne aduc venituri – iată, o schimbare de mentalitate.

Unde altundeva crezi ar fi fost mai potrivit să fie organizat?

Aici nu prea sunt eu în măsură să răspund, dar Clujul chiar nu duce lipsă de locații periferice. Ce mă mir este că nu i-a zis nimeni primarului: dom`le, hai că anul ăsta ne-ai făcut-o, ne facem preș, dar la anul găsește și matale o locație potrivită, că nu se face așa ceva în centrul orașului, sunt prea multe pericole. Și apoi, este ilegal: dacă autorizația la Cluj Arena și Sala Polivalentă am putea spune că e în regulă (exceptând zgomotul până la ore târzii), pentru că ele fac parte din fac parte din domeniul privat al Statului, Parcul Mare face parte din domeniul public, iar închiderea sau îngrădirea lui nu se poate face, legal, fără consultarea clujenilor.

Despre petiție ce îmi poți spune?

Este o încercare de a sensibiliza lumea, iar anul ăsta nu cred că vom reuși mai mult de atât. Mi s-a sugerat să strâng semnături și de la riveranii nemulțumiți de restricțiile de circulație dinainte de festival și mai ales de la cei din blocurile vecine, deranjați de zgomot. Am vrut să punem capăt doar exagerărilor, și să ne recâștigăm dreptul la oraș, abrogat în perioada festivalului. Clujul este un oraș cu spirit civic, sensibil la orice încercări de a denatura ce se întâmplă în spațiul public. Și în această încercare de a consulta și pe clujenii sunt sensibili la ce se întâmplă în oraș am găsit câteva raze de speranță pentru viitorul Clujului. Cel mai tare îi deranjează pe semnatari îngrădirea Parcului, pe care o văd ca o îngrădire a dreptului lor la oraș.