Am întrebat clujeni de ce Electric Castle și Untold sunt mult mai tari decât festivalurile din București

În ultimii ani s-a întâmplat un fel de schimbare culturală pe scena românească. După ce ne-am obișnuit mulți ani că Bucureștiul era singurul loc din țară în care vedeai festivaluri și concerte internaționale cu nume mari, în vogă, treptat s-a mutat totul la Cluj și Capitala a rămas cu rebuturile.

Fie că vorbim de țepe date de organizatori sau de suprasaturație de evenimente micuțe, Bucureștiul a cam rămas în pană de evenimente mari după ce-a murit B’estfest-ul. A mai rămas doar cu Summerwell-ul și cu câte o trupă pierdută de rock din anii ’80, care vine să-și dea ultima suflare într-un concert slăbuț de final de carieră.

Acum sute de mii de oameni din jurul țării migrează către evenimente precum Electric Castle sau Untold care-s primele festivaluri din țară care seamănă cu alea din afară. Am ajuns chiar în stadiul în care firme și organizatori de evenimente din București migrează și ei către Cluj ca să facă toate evenimentele astea. Ca să aflu mai multe despre motivele pentru care Bucureștiul a pierdut în fața Clujului, am vorbit cu mai mulți tineri ardeleni despre festivalurile care zgălțâie România.

VICE: Ai fost la vreun festival din Cluj anul trecut?

Festival fan: Da, am fost la Electric Castle. M-a sunat o prietenă și mi-a spus că e o chestie foarte tare cu un program numit ECO AMBASADORII, oameni care merg la festival pe bicicletă. Eu merg destul de mult și am mai făcut chestia asta cu mersul pe bicicletă sute de kilometri pentru un festival, așa ca m-am îmbrăcat în zece minute și am plecat spre punctul de întâlnire la vreo șase dimineața. Acolo era și Lucian Mândruță care am înțeles ulterior că promovează ciclismul, erau și televiziuni, mulți oameni care au venit de la sute de kilometri, chiar și o dronă care ne-a filmat tot drumul. Când am ajuns la EC, am primit brățări și niște medalii, niște tricouri, chestii promoționale. A fost foarte mișto experiența.

Cum se compară experiența cu un festival de la București?

Am fost la Summer Well, dar nu anul trecut. A fost super aglomerat, trebuia să stai la coadă ca să mănânci, să stai la coadă ca să mergi la toaletă, să stai la coadă pentru orice. Mi s-a părut prea mic spațiul pentru dimensiunea festivalului.

De ce crezi c-a ajuns Clujul să devanseze Bucureștiul la capitolul festivaluri internaționale?

Calitatea vieții și faptul că în Cluj trăiești mai relaxat, te bucuri de viață din plin. Vibe-ul orașului e mult mai pozitiv. În București tot timpul există un șmen, tot timpul e ceva ascuns, tot timpul ai senzația ca fiecare lucru are un dublu înțeles – mai mult negativ decât pozitiv.

Crezi că un festival precum UNTOLD sau Electric Castle ar ieși mai bine dacă ar fi organizate în Bucureşti?

Nu. Nici nu vreau să mă gândesc la UNTOLD organizat în București cu aglomerația de acolo, e absurd. Iar EC-ul este legat de Castelul Banffy, nu văd cum ar putea obține autorizații ca să facă ceva de genul lângă un monument din București.

Anul trecut la UNTOLD sponsorul VIP a fost Fratelli Social Events din Bucuresti. De ce crezi că un jucător aşa important din night life-ul bucureştean s-a implicat în organizarea unui festival din Cluj?

E vorba de bani. Fratelli e un club cu istorie în București și are o clientelă selectă și fidelă care, cel mai probabil, pleacă mult din București vara să scape de aglomerație și stres. Așadar, dacă majoritatea clienților Fratelli merg la UNTOLD, de ce să nu facă un parteneriat cu ei? Ambii au de câștigat: festivalul clienți cu mulți bani, Fratelii publicitate și experiența parteneriatului cu un festival internațional.

Ce ar trebui să se schimbe la București ca să aibă festivaluri tari ca-n Cluj?

Ține foarte mult de locație. Bucureștiul nu are infrastructura necesară unui festival. Au mai încercat să facă ceva festival lângă lacul Snagov și nu au obținut avizele necesare. Cred că o infuzie de 40-50k oameni ar bloca complet toate arterele orașului. Oricum există festivaluri mai mici prin parcul Izvor și Herăstrău, există multe party-uri la care poți să mergi în mod normal în Capitală. În plus, cred că bucureștenii vor să plece vara din București, sunt mulți cei care merg la festivaluri în țară sau străinătate, nu cred că ar prefera ceva local. E mai faină experiența unui city break, undeva departe de oraș.

Ce oportunități de distracție au tinerii din Cluj în plus faţă de cei din Bucureşti?

Principalul avantaj în Cluj-Napoca e că ești aproape de orice. Ești aproape de pădure (Hoia Baciu, Feleacu), ești aproape de parcuri, ești aproape de multe zone diferite ale orașului care nu sunt tot timpul mega aglomerate. E clar că în București sunt mult mai multe oportunități de distracție, e o diferență de 1,5 mil de locuitori intre orașe, dar ideea e că în Cluj totul e mult mai accesibil și e un un stil de viață mult mai lejer. În Cluj parcă mai poți respira.

Mulți zic că UNTOLD este un eveniment prea comercial, iar EC e o experiență mult mai personală.

Din punctul de vedere al artiștilor, au fost nume foarte faine și la UNTOLD. Ambele sunt mega-festivaluri cu zeci de mii de participanți. UNTOLD-ul îmi displace că paralizează orașul și locuitorii suferă din cauza lui, blochează tot Parcul Central pentru o săptămână, nu mi se pare OK. Dacă e să comparăm prețurile la băuturi și chestiile legate de bani – ambele sunt comerciale și urmăresc un profit cât mai mare. Prefer oricând EC-ul în comparație cu UNTOLD-ul, dar nu mi se par diferențe atât de mari, poate dacă le compari cu un festival de 1-2k participanți, alea sunt festivaluri necomerciale și personale (ONE LOVE GATHERING de exemplu care este adunarea mea de suflet).

VICE: Ai fost la vreun festival în Cluj în ultimul an?

Dreapta: Am fost la UNTOLD anul trecut. A fost super mișto. Mi-a plăcut totul: lineup-ul, oamenii, organizarea. Distracție în continuu timp de patru zile.

Stânga: Eu nu am fost, dar vreau să merg la EC anul ăsta.

E mult mai comercial Electric Castle-ul decât UNTOLD-ul cum zic unii?

Dreapta: Și eu am auzit chestia asta, dar nu sunt de acord. Cei care se cred speciali pentru că ascultă un anumit artist mai necunoscut îi judecă pe cei care ascultă un artist foarte popular. Dacă eu spun că îmi place un anumit artist se trezește cineva să zică că e comercial. Fiecare cu gusturile lui.

Care-i motivul pentru care oamenii merg la festivaluri în Cluj în loc de București?

Dreapta: Clujul e mai fain, oamenii îs mai faini, nu îs mitici ca în București. Sunt mult mai prietenoși, open minded, sociabili. În București ai șanse să se ia lumea de tine aiurea.

Cum ar fi dacă s-ar muta festivaluri precum UNTOLD și Electric Castle?

Dreapta: Au ieșit foarte bine organizate aici, de ce le-ar muta?

Stânga: Nu cred că se potrivește energia Bucureștiului cu energia unui festival ca UNTOLD sau EC.

Ce șanse de distracție au clujenii față de bucureşteni?

Dreapta: Multe. Eu am stat în București și principalele probleme când vrei să te distrezi sunt aglomerația și distanța foarte mare între locuri.

Stânga: Cred că în Cluj poți să cunoști oameni mult mai ușor decât în București. Oamenii sunt foarte deschiși aici.

VICE: Cu ce-ai rămas după festivalurile din Cluj?

Tipul din mijloc: Am fost la EC acum doi ani și mi s-a părut foarte noroios.

Tipul din dreapta: Eu încă nu am fost la niciunul dintre ele.

Tipa: Eu am fost la UNTOLD acum doi ani. Mi s-a părut că au fost prea mulți copii și au stricat atmosfera de festival.

Mulți zic că experiența de la Electric Castle e mai ok decât aia de la UNTOLD.

Tipul din mijloc: Da, sunt de acord. Diferența constă în lumea care vine.

Tipul din dreapta: Da, cred că EC-ul e mai ok, că nu e în oraș, ci într-un sat. E o atmosferă mai de festival fiind o zonă izolată.

Tipa: La UNTOLD e plin de cocalari, la EC parcă merg oameni mai ok.

Cum a ajuns Clujul peste București la capitolul festivaluri internaționale?

Tipul din mijloc: Cred că datorită poziționării geografice pe harta țării. E mai accesibil decât Bucureștiul pentru mulți oameni din alte județe.

Tipa: Cred că din cauza faptului că populația din Cluj are un procent mai mare de oameni tineri decât Bucureștiul.

Oare un festival precum UNTOLD sau Electric Castle ar ieși mai bine dacă ar fi organizat în Bucureşti?

Tipul din mijloc: N-ar mai fi la fel. Sunt deja legate de Cluj festivalurile astea.

Tipul din dreapta: Nu cred că ar conta așa mult dacă sunt în Cluj sau în București, e vorba de organizatori cât de bine își fac treaba.

Tipa: Nu, pentru că în București nu ai unde să le faci. Adică EC-ul e legat de Castelul Banffy și Bonțida, pentru UNTOLD ai avea nevoie de un stadion, o sală polivalentă și un parc care să fie una lângă alta.

Cum ai schimba Bucureștiul ca să aibă festivaluri tari ca-n Cluj?

Tipul din dreapta: Infrastructura în primul rând, să nu mai fie așa aglomerație că asta strică starea de spirit a oamenilor și creează stres.

Tipa: Nu cred c-ar trebui să se schimbe nimic, și bucureștenii au concerte tari și alte oportunități de distracție față de clujeni.

Care ți se pare că-i cheia succesului festivalurilor din Cluj?

Tipul din mijloc: Cred că vibe-ul clujean se dezvoltă mult mai repede decât vibe-ul bucureștean. E o stare de spirit aici în Cluj care a început să prindă foarte bine la lume în ultimii ani.

Tipul din dreapta: Păi UNTOLD-ul a fost un succes instant pentru că au avut mulți bani și au avut un lineup cu nume foarte mari, iar EC-ul și-a construit reputația an de an cu multă muncă și cred că i-au ajutat și ploile, că toată lumea vorbea de cum plouă la Bonțida.

Tipa: Organizarea. E vorba că în spatele festivalurilor acestea sunt niște oameni care pun foarte mult suflet și care muncesc enorm ca totul să iasă perfect. Dacă nu ar fi acești oameni și ar rămâne doar cei care fac totul pentru bani, nu ar ieși nimic mișto, adică ar ieși un festival mediocru – nimic mai mult.

VICE: Pe la ce festivaluri ai fost prin zonă?

Tipul din stânga: Am fost și la EC și la UNTOLD. Organizarea a fost bună la ambele. La UNTOLD am stat mai mult în polivalentă, că main stage-ul mi s-a părut praf, dar na, fiecare cu gusturile lui. La EC transportul a lăsat mult de dorit, erau cozi imense, ca să te întorci din Bonțida în Cluj. La UNTOLD faza nașpa e că se face în oraș. A, și că e plin de cocalari.

Tipul din dreapta: Nu am fost la niciunul dintre ele.

Care-i diferența dintre EC și UNTOLD?

Tipul din stânga: La EC mi se pare că îs oameni mai inteligenți, mai educațiși e mai puțin zgomot și mai multă muzică comparat cu UNTOLD.

Tipul din dreapta: La EC mi se pare că sunt oameni mai treji, la UNTOLD se duc toți ca oile, nu pare că gândesc prea mult, nu par genul de oameni informați, pe care să îi intereseze altceva decât să facă parte din mulțime, să fie în trend.



Ai fost la vreun festival din Bucureşti anul trecut?

Tipul din stânga: Da, am fost la mai multe. Creative Fest spre exemplu. Un lineup foarte bun, pe gustul meu. Atmosfera urbană, foarte mulți oameni mișto. Plus că a fost moca intrarea.

Tipul din dreapta: Nu, dar a fost taică-miu la concertul Dire Strais și mi-a spus că nu i-a plăcut din cauză că era prea multă lume și erau cozi infernale la mâncare și băuturi.

De ce crezi c-a ajuns Clujul mult mai ok decât Capitala?

Tipul din stânga: Organizarea în primul rând. Mentalitatea – aici în Cluj e o mentalitate mai vestică, în București a rămas tot mentalitatea aia balcanică în care totul e pe bani.

Tipul din dreapta: Pentru că bucureștenilor le plac micii și berea, la ei au succes chefurile cu manele.



Ce s-ar întâmpla dacă s-ar face astea la București?

Tipul din stânga: Nu îs compatibile, poate dacă fac ei un fest original.

Tipul din dreapta: Nu, pentru că acolo sunt prea multe interese ascunse, chiar dacă ar apărea o idee genială, s-ar pierde în foamea de bani.



Ce ar trebui să se schimbe la București ca să aibă festivaluri tari ca-n Cluj?

Tipul din dreapta: E capitala țării, multe din problemele de acolo sunt legate de numărul mare de locuitori. Problemele alea ar apărea și în Cluj dacă ar fi peste două milioane de locuitori. Cred că mentalitatea ar trebui să se schimbe în primul rând.

VICE: Ce festivaluri clujene ai bifat în ultima vreme?

EC și UNTOLD. La EC pot să zic că o fost mult noroi, dar o atmosferă faină. La UNTOLD o fost panică cu atentatele alea.

Ce diferențe ai prins între ele?

La EC merge lume mai faină, la UNTOLD merge multă lume care n-are treabă cu festivalurile numai ca să spună că o fost și atât. De asta la EC lumea se distrează mai bine.

Ce festivaluri tari știi în București?

N-am fost în București, n-am auzit de niciun festival fain pe acolo.

De ce crezi c-a ajuns Clujul să devanseze Bucureștiul la capitolul festivaluri internaționale?

Pentru că s-a promovat mult imaginea Clujului, o fost și Capitala Europeană a Tineretului. Și-a creat un brand în ultimii ani.

Ce ar trebui să se schimbe la București ca să aibă festivaluri tari ca-n Cluj?

Oamenii. Unele zone rău famate. Transportul public.

Ce oportunități de distracție au tinerii din Cluj în plus faţă de cei din Bucureşti?

Nu cred că e mai multă distracție în Cluj, totuși București e capitală. Oricum nu te plictisești în Cluj, dacă ieși în oraș și te interesezi unde sunt party-uri șmechere. Dacă ești genul care stă închis în casă nici în NYC sau în Londra n-ai să te distrezi.

VICE: Ce festival din Cluj te-a marcat anul trecut?

Am fost la Electric Castle. A fost a treia ediție la care am participat și mi s-a părut că organizarea a fost foarte bună având în vedere condițiile meteo de tip „arca lui Noe”, dar faptul că s-a mărit suprafața festivalului și că aproape s-a dublat numărul de participanți de la un an la altul, m-a făcut sa reconsider ideea de a mai merge la acest festival. Personal prefer festivalurile de dimensiuni mai mici (cum a fost EC la prima ediție).

E mai cocălăreală la UNTOLD față de EC?

Aș tinde să spun da, dar nu ar fi o decizie argumentată, deoarece nu am participat niciodată la UNTOLD.

Crezi că un festival precum UNTOLD sau Electric Castle ar ieși mai bine dacă ar fi organizat în Bucureşti?

Nu cred asta. Nu sunt de acord cu mutarea locației unui festival, mai ales după câteva ediții foarte reușite. Ca exemplu putem lua festivalul „Penninsula”. După mutarea festivalului de la Tg. Mureș la Cluj, acesta a rezistat doar o ediție, la care am participat și pot să afirm că am fost plăcut impresionată.

Ce ar trebui să se schimbe la București ca să aibă festivaluri tari ca-n Cluj?

Îmi plac mult festivalurile din București, atât ca locații cât și ca line-up-uri, dar organizarea îmi lasă un gust amar de fiecare dată când particip la ele. Și observ că de la un an la altul nu se schimbă aproape nimic.

E mai hipsteresc astăzi să fii clujean sau bucureştean?

Altă intrebare.