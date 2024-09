Întrebarea zilei: A ieșit viața ta așa cum sperai?

Când eram copil, îmi plăcea să schițez, în timpul orelor de fizică, planul brutăriei pe care urma s-o am. Îmi imaginam de fiecare dată o firmă frumoasă și luminoasă și o casă de bani strălucitoare. Câțiva ani mai târziu, visul mi s-a schimbat: pe la douăzeci de ani, îmi imaginam un soț și un job bine plătit în avocatură.

Și iată-mă acum: fără copii, burlacă, scârbită de ideea de a deschide vreo carte de Drept sau de a mă trezi înainte de 7 dimineața ca să coc un căcat de pâine.

Ca să mă simt mai bine, am ieșit pe străzi ca să aflu dacă viețile oamenilor au ieșit așa cum se așteptau sau dacă toată lumea se simte ratată, așa ca mine.

Andrew, 25 de ani

Cred că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Nu c-aș fi avut vreun plan. Mi-a luat șase ani să-mi iau diploma, lucrez part-time într-o librărie. Mă joc cu chitara și compun muzică. Uneori mă gândesc c-o să mă apuc de muzică cu adevărat. Pe de altă parte, îmi dau seama că deja am 25 de ani și în curând n-o să mai am nici 25. Cred că sunt deja prea bătrân să mă mai prostesc cu chitara și să sper că o să fac ceva cu asta.

Ideea generală e să te faci facultatea și să-ți alegi o carieră, dar eu sunt împotrivă. Și totuși, chiar dacă mă doare undeva de standardele impuse, tot mă simt ratat pentru că mă compar cumva cu ele. Când toți prietenii și familia te judecă după standardele astea, e greu să nu simți că te-ai ratat. Probabil că am instrumentele necesare ca să-mi schimb viața dacă aș vrea, dar parcă n-am chef.

Isobella, 24 de ani

Cred că se apropie de ce-mi doream. Am călătorit singură până la Londra, lucru de care nu m-aș fi crezut în stare. Din copilărie am știut că vreau să lucrez în branding și să fac design grafic, eram fascinată de asta. Așa că am ajuns să fac asta în New York, așa cum îmi imaginasem.

Și acum? Ce urmează mai departe? Nici nu știu dacă vreau să știu, ar fi plictisitor, ar însemna să aștept să mi se întâmple chestia aia.

Tom, 36 de ani

A, în niciun caz n-a decurs conform planului. Mă gândeam că o să mă căsătoresc și o să am copii și o casă și un job mișto. Am crescut într-o familie din clasa de mijloc, așa că m-am gândit că după ce termin facultatea, o să am un job bun. Dar încă trăiesc viața ca la 16 ani. Lucrez într-un salon de tatuaje. Sunt fericit cu viața mea, dar în trecut am fost nefericit pentru că mă gândeam că poate ar trebui să mă așez la casa mea, să am mai multă stabilitate.

Nu am bani, nu am casă, stau în chirie. Am fost alcoolic, acum sunt în recuperare de doi ani. Cu câțiva ani înainte trăiam într-un haos și nu credeam că o să-mi revin vreodată. Deci e bine că acum am niște bani, un job și o casă, chiar și în chirie.

Anna, 40 de ani

Am avut multe aventuri, dar îmi tot schimb viața când mă plictisesc. Nu știam cum o să decurgă viața mea. Totul s-a întâmplat fără să-mi fac planuri. Când eram mică, tata avea tot felul de idei despre ce ar trebui să facem, dar apoi m-am mutat în Australia și am avut o perioadă de liniște. Am lucrat în administrație, apoi am studiat geologia.

Dar dacă aș ști ce știu acum, aș fi făcut altceva – poate medicina. Cred că există niște oameni care mereu cred că iarba e mai verde pe partea cealaltă, iar eu sunt unul dintre ei. În ziua de azi avem prea multe posibilități și cred că suntem dezamăgiți că nu le putem face pe toate.

Ali, 31 de ani

Nu, n-am ajuns unde credeam. Mereu am crezut că o să ajung un muzician de succes. Așa că mi-am făcut trupă când am terminat școala. Una a avut ceva succes, alta nici nu s-a apropiat de ce-mi doream. Până la urmă, m-am apucat de scris și am devenit jurnalist. Dar am început să fac asta în perioada în care toate ziarele din Scoția renunțau la o mare parte din forța de muncă, deci anul în care am absolvit n-a fost cel mai bun an. Apoi am primit un job în Londra pe care l-am acceptat când eram beat și apoi m-am prins că m-am legat la cap cu un job pe care nu-l doream.

După asta, am avut un job de succes tot în scris, dar nu scriam despre muzică sau artă, așa cum mi-ar fi plăcut, ci despre companii și corporații. Acasă am un bebeluș de șase luni de care trebuie să am grijă. Nici pe el nu-l aveam în plan, dar mă bucur că a venit. E ciudat să mă gândesc că acum trei-patru ani eram sexi și sărac și umblam fix pe strada asta, fără scop, doar ca să fiu văzut.

Sunny, 24 de ani

Până acum mi-a mers bine! Am fost orientat pe bani de mic, sincer să fiu. Acum șase sau șapte ani am terminat școala și am început să lucrez. Acum am propria companie de construcții. Deci sunt tot 100% orientat spre bani. Banii nu-ți cumpără fericirea, dar te ajută. Sunt anumite probleme în viață care pot fi rezolvate doar cu bani. Sunt un tip generos, în orice caz. Trimit mulți bani unei organizații caritabile din India.

La 16 ani, știam că o să vreau să fiu logodit până la 24 de ani. Am o iubită și urmează să ne căsătorim în următorii doi-trei ani. Copii? Poate pe la 27 sau 28. Mi se pare crucial să am familia mea. Am fost întotdeauna strict cu planurile mele și nu-mi pare rău. N-am niciun motiv să mă plâng, totul merge ca pe roate.

Traducere: Oana Maria Zaharia

