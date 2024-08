M-am dat soție bătută și am întrebat preoți ortodocși din București dacă ar trebui să divorțez

„Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă”, zice Biblia. Însă, cuvintele astea pot fi luate per se într-o țară în care 60% din compatrioții tăi cred că violența e ok atunci când rămâne în familie, iar la fiecare 30 de secunde, o femeie e lovită.

Trăiești într-o societate în care 72% din concetățenii tăi cred că biserica oferă răspunsuri pentru viața de familie. Asta pentru că după jumătate de veac în care comunismul s-a băgat până și-n paturile românilor, se pare că ne-am obișnuit prea mult cu ideea. Însă, oricât de atee aș fi, nu neg rolul pe care-l poate avea biserica în conservarea unui simț comunitar sau ridicarea celor mai vulnerabili dintre noi. Cu asta în minte, am vrut să aud ce spun preoții, în privat, despre violența domestică, una dintre cele mai mari probleme într-o țară în care femeile ajung să-și facă dreptate abia la CEDO.

În multe cazuri, femeile lovite de soartă și de soț ajung să caute un răspuns la un duhovnic, că lucrurile nu-s mereu simple. Biserica nu-i oarbă la ideea de divorț, îl acceptă atunci când e vorba de chestii serioase: adulter, erezie, lepră, avort sau bătrâna impotență. Însă, aparent nu are mereu aceeași deschidere și pentru violența domestică, că o palmă sau un pumn în coaste nu-i motiv serios de divorț atât timp cât nu reprezintă un atentat la viață, așa cum e crima de a avea control asupra propriului tău corp, evident.

Ca să aflu și eu ce răspunsuri are biserica pentru problemele din viața de familie, m-am dat femeie bătută și am mers la spovedanie să întreb niște preoți ortodocși dacă divorțul e păcat atunci când mi-o iau constant la coaste. Nu i-am găsit pe cei care cred că femeia ar trebui să fie supusă bărbatului. În schimb, am dat de unii care zic că și femeia e de vină, alții care cred că ar trebui să comunic mai bine atunci când îmi sar dinții din gură, dar și peste cei care cred că violența e cel mai serios motiv de divorț, așa cum e și lipsa de iubire. Nimeni nu te poate obliga să stai lângă un om, nici măcar Dumnezeu.

Pentru că spovedania este confidențială, chiar și cea strâmbă ca a mea, nu voi da niciun nume de preot sau de biserică la care am fost în București.

Fotografie via Pixabay

Chiar dacă își ia bătaie și femeia e de vină

Când am ajuns în prima biserică, popa se răstea la cei care îngenuncheau la moliftă, un ritual pre-spovedanie al cărui rost nu am reușit să-l înțeleg în cele două săptămâni în care am rătăcit prin prea multe lăcașuri ortodoxe din București. Mi-a spus și că are o țâră de boală pe „toți proștii” care vin să ceară iertare și nu se sfiește vreodată să-i ia la rost în fața lui Dumnezeu.

„Ăla în flăcări de pe rug a spus memorabile cuvinte sancta simplicitas, adică sfânta prostime. Să știți că prostia prin naivitate e sfântă, că nu ai ce să-i ceri.”

Bine, atitudinea asta nu prea ajungea și la opțiunile sale despre divorț și violență împotriva femeilor. Lui i-am cerut un sfat pentru o bună prietenă pălmuită de al ei bărbat și am auzit aceeași justificare vasluiană pentru violența domestică, pentru că oricum femeile au gura mare și asta e, uneori nu te poți abține.

„Noi nu recomandăm divorțul, dar numai ei știu ce să facă. Nu există violența pur și simplu, venită din nimic. 50% are ea parte de vină, de asta am spus că nu ai să înțelegi. Cheia într-o căsnicie e la partea feminină, nu la cea masculină. Îl poate face să nu fie violent. Violența are o cauză, când am descoperit cauza, o înlăturăm și efectul dispare de la sine. Dacă tu mângâi pe cineva, el nu se întoarce să-ți dea o palmă. Dar dacă el aruncă o săgeată, pentru că e bărbat, și tu-l împroști cu toate răutățile, chipurile că-l îndrepți. Asta se întâmplă atunci.”

Am plecat repede de acolo și nici nu i-am strecurat în mână un dar pentru biserică, așa cum am văzut că se cade la spovedanie în București.

Personajele din imagine n-au legătură cu conținutul articolului. Fotografie de Arian Zwegers via Flickr

Divorțul e o chestie destul de serioasă și poate ar trebui să comunic mai bine. CA FEMEIE

În două săptămâni am strâns mai multă experiență de spovedanie decât într-o viață. Chiar mi s-a recomandat să-mi fac un sumar al păcatelor, că preoții nu au timp de toate prostiile tale. Cu toate astea, nu toți te expediază în două minute de stat în genunchi sub sutana duhovnicească. Am dat și peste oameni care au timp să te asculte și care chiar încearcă să înțeleagă problema.

Am îngenuncheat în fața lui și am trecut la mărturisit tot ce aveam pe suflet: că bărbatu’ a rămas fără loc de muncă, bagă la păcănele și mă lovește, dar nu cât să mă bage în spital. Deși, viitorul e incert, ca pentru multe femei în situația asta. Părintele mi-a zis că nu trebuie să mă grăbesc la divorț, că poate mai bag niște comunicare, poate încerc ceva fermitate, ceva amenințări. Chiar dacă îmi sparge dinții din când în când, asta nu înseamnă că nu trebuie să-i arăt afecțiune.

„Omul care deprinde genul ăsta de refulare, pur și simplu să învinovățească pe altcineva pentru problemele sale și să-l transforme în sac de box, nu se oprește până nu desăvârșește opera. Bine, bărbații care au voință se opresc”, mi-a spus el.

Mi-a mai zis că violența nu poate să fie minimalizată, dar a minimalizat-o.

„Perspectiva divorțului este grea, la divorț se recurge doar în situații serioase. Nu că situația dumneavoastră nu este serioasă, mai ales dacă trenează. Nu contează cât de tare sau cât de des vă lovește, contează că vă lovește, că vă depărtați, că el o ia pe calea lui și dumneavoastră duceți tot greul. Nu vreau să minimalizez lucrurile, dar divorțul este o chestie destul de serioasă. Una este când sunteți convinsă că nu vă mai iubește, că umblă cu alte femei. Ce rost mai are atunci? Ori în alte situații evidente, dar aici și dumneavoastră stați pe gânduri. În mod normal, lucrul pe care-l face soțul sau soția în asemenea cazuri este să-l susțină pe celălalt, fie că folosește sau nu niște mijloace coercitive”.

Acum, nu știu dacă ideea de comunicare e cea mai bună când răspunsul primit constă în pumni și palme, dar este o variantă, în ochii unor preoți, pentru a nu strica sfânta taină a căsătoriei în fața lui Dumnezeu.

Fotografie de Dmitry Boyarin via Flickr

Unii preoți îți vorbesc despre ordin de restricție, dar îți recomandă și rugăciune

Mi-am mărturisit ultima bătaie, iar popa mi-a povestit despre o altă fiică duhovnicească, că pe perna aia a mai stat înainte și o femeie cu trei copii, care devenea periodic sac de box pentru al ei bărbat, part-time muncitor în Italia.

„El era de vină, că era dependent de alcool. Nu avea motive să o bată: casă avea, serviciu avea, soția îl iubea așa cum era el și voia să-i stea alături, dar săraca nu avea încotro. I-am zis să nu bage divorț, că avea niște părinți iubitori, care îi creșteau deja doi copii. Bine, ea îi creștea, dar mai stăteau pe la bunici. Ca mamă, ca soție, foarte responsabilă femeia. I-am zis: mergi la mama și la tata, te duci și cu ei, obții ordin de restricție, să nu vină să te bată, apoi, vezi dacă îi vine mintea la cap. Nu îi zici că dai divorț, îi spui că te separi pentru că-ți pune viața în pericol, că siguranța ta și a copiilor este în pericol. Și a plecat, s-a despărțit de el până la urmă. Dar înainte să plece, i-a trecut razant o toporișcă pe lângă cap. Acolo se acutizase situația, acum depinde de cât de departe merge cineva.”

Cu un asemenea expozeu de început, am zis că am șanse să găsesc ceva înțelegere, că nu crede că-i păcat să divorțezi și nici să stai lângă un bărbat care te rupe cu bătaia. Însă, mi-a spus că nu trebuie să fiu atât de grăbită, că trebuie să mă rog, să nu regret cumva o despărțire de un spărgător de dinți.

„Eu zic să vă rugați, rugați-vă și străduiți-vă să scoateți tot ce puteți din căsnicia voastră, ca dintr-o lămâie pe care o tot stoarceți. Poate că-și revine. Dacă nu și nu, atunci nu aveți ce face. Dar atâta vreme cât mai aveți ceva pentru ei și credeți că mai e o șansă să se mai îndrepte lucrurile, atunci mai încercați. Să nu luați hotărâri pripite. Niciodată la supărare să nu spuneți, gata, eu divorțez. (…) Trebuie să avem curajul să vorbim cu omul de lângă noi. În orice circumstanță, comunicarea e un element cheie în familie. Dar arătați-i afecțiune, luați-l în brațe chiar dacă vine de la jocuri. Contează mult, dar nu mereu. De asta ne și căsătorim, să primim suport moral atunci când avem nevoie.”

Orice om poate să aibă rătăciri în viață

Și la a patra spovedanie, răspunsul a fost tot comunicarea și ruga, pentru că omul mai are rătăciri și mai trebuie să-i dai șanse chiar și când scoate sângele din tine, ori cel puțin asta zice popa.

„Dacă el este de vină pentru violenţă, normal că e un păcat. Orice om poate să aibă rătăciri în viață, dintr-un anumit motiv. Cine știe ce! Avem un motoraș care lucrează mai mult pentru noi înșine. Trebuie să porți o discuție, să-i mai dai o șansă înainte să vă separaţi. Nu vedeți că peste tot, chiar și-n lumea civilizată, se mai dă o șansă. Câteodată îți poate părea rău pentru asemenea decizii (de a da divorț) care sunt luate prea pripit sau la supărare. Încercați să comunicați. Doamne ajută!”

Personajele din imagine n-au legătură cu conținutul articolului. Fotografie via Pixabay

Însă, progresismul are un loc și în BOR

Nu am dat doar peste oameni care mi-au cerut să stau în genunchi și să caut răspunsuri prin rugăciune, că preoții trăiesc și ei în secolul 21.

„Nu, divorțul nu e un păcat. Dacă lucrurile nu mai merg, dacă nu mai sunt sentimente între dumneavoastră, dacă nu mai există respect, dacă nu mai există iubire. Biserica acceptă până la a treia căsătorie. Sigur, violența e un motiv foarte bun.”

Și cu această gură de aer proaspăt am zis că-i vremea să-mi închei experiența cu spovedania.

În București, există totuși centrul „Patriarh Justinian Marina” de primire în regim de urgență a mamelor cu copii victime ale violenței domestice, al Asociaţiei „Diaconia“ din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor. E un refugiu marca BOR pentru femeile credincioase, dar care au înțeles că nu-l supără pe Dumnezeu dacă aleg să plece de lângă soțul abuziv.

Însă, trebuie să știi că până ai ajuns la acest capăt de text, vreo 22 de femei și-au luat bătaie în România.

*Dacă te afli într-o situație de violență domestică sau știi pe cineva într-o astfel de situație, sună la numărul unic național, gratuit: 0800 500 333, pentru ajutor.