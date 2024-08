Am întrebat pușcăriași ce ar face dacă ar câștiga la loto

De fiecare dată când trec pe lângă cea mai recentă reclamă de la Powerball mă întreb cum ar fi să căștig. Cu toții am avut conversația aia cu prietenii – despre ce turnură ar lua viața noastră dacă am moșteni o avere, dar mă întreb, ce diferență ar face pe bune asta?

Am fost crescut într-un mediu care a romantizat cultura luxului pentru că era atât de departe de ceea ce cunoșteam. Fie că era vorba de costume la dungă din filmele cu mafioți, diamantele dintr-un videoclip 2pac fie furtul unui Turismo în GTA, viziunea noastră asupra unei vieți mai bune a venit în totalitate din fantezia culturii pop.

Pentru mulți puști din cartierul meu, foamea de bani a devenit o nevoie disperată și s-a transformat în infracțiune. Și pot să atest, stilul de viață infracțional este alimentat de un singur motiv: banii. În închisoare, poți vedea asta pe pereții deținuților, unde vei găsi postere cu Mercedes C63, desene cu ceasuri Rolex și caiete pline de versuri barosane despre cât de bogați au fost ei odată.

Dar după cum zice și clișeul, banii nu cumpără fericirea. Sunt doar funcții precum un miraj alunecos care suspendă provizoriu rahatul.

Așa că am vrut să aflu cum a schimbat închisoarea modul în care gândesc pușcăriașii despre bani, așa că i-am întrebat ce ar face dacă ar câștiga la loterie. Mai ales că ei au parte de mai mult timp ca oricine să reflecte asupra corelației dintre bani și fericire.

Mark/ 42 de ani/ Jaf armat

VICE: Salut, Mark, ce ai face dacă ai câștiga la loto în ziua când pleci din închisoare?

Mark: Ca să fiu sincer, probabil că mi-aș rezerva vreo escortă sau două. Și o limuzină și le-aș duce la cazinou pentru o seară drăguță. Probabil că par puțin pervers, dar realitatea este că nu există altă cale pentru un escroc așa distrus ca mine să cunoască o tipă mișto într-un bar. Mereu m-am gândit că banul nu e totul, dar face lucrurile mai convenabile. Așa că probabil mi-aș cumpăra o pungă de droguri, un costum mișto de la David Jones și aș scoate fetele în oraș la o tratație cu fructe de mare și o sticlă de vin franțuzesc. Le-aș da fetelor câte 1 000 dolari și m-aș uita la ele cum se joacă. Ador să fac asta, să mă uit la fete cum joacă la cazino e al dracului de sexy.

De ce două tipe?

Îmi place atenția bănuiesc. Oamenii bogați primesc o tonă de atenție și în închisoare nu primești deloc. Deci nu am nevoie de ele pentru chestii sexuale. Probabil ca acum nici n-aș rezista mai mult de două secunde.

Ce părere ai de expresia „mai mulți bani, mai multe probleme”?

Nu știu, amice. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost în jur de opt mii și a fost împărțită între mine și trei tipi. Am dat peste un seif într-o casă din suburbii, așa că eu și alt tip l-am ridicat și apoi șoferul la datorie trebuia plătit și el. Deci cam sub trei mii de căciulă și aveam impresia ca suntem pe val. Nu a ținut nici măcar un weekend. Am dat toți banii pe droguri și păcănele și deja luni dimineață făceam alte planuri.

Când nu ai avut niciodată bani nu știi cum să ai grijă de ei, așa că dispar. Cei mai bogați tipi de pe aici sunt de asemenea și cei mai mari scârțari, sunt traficanți de droguri aici cu averi și se halicesc și la a împărți cafeaua cu tine, mi se pare incredibil. Doamne, când aveam voie cu tutun înăuntru ar fi trebuit să-i vezi pe căcănarii bogați ce scheme făceau ca să-și ascundă grămezile și cum se comportau ca și cum nu au îndeajuns de mult. Era al naibii de trist.

Crezi că banii au puterea să te facă un om mai bun?

Cred că au mai multă putere decât are închisoarea. Dar în același timp, după cum am zis, când aveam bani nu știam ce să facem cu ei. Credeam că banii ne vor rezolva toate problemele, dar n-au făcut niciun căcat. Doar ne-a împins să vrem mai mult și mai mult. Sunt ca un drog de la care nu te ia nicio amețeală. Guști puțin din ei, îți cumperi bijuteriile pe care ți le-ai dorit mereu, dar după o săptămână le amanetezi pentru jumătate din preț.

Abdullah / 30 de ani / Vătămare corporală gravă

Salut Abdullah, ce ai face dacă ai câștiga la loto când ieși de aici?

Aș cumpăra bilete pentru familia mea din Liban ca să vină să stea aici. Aș pune jumătate din bani în contul neveste-mii și cealaltă jumătate pe cel al părinților. Nu pentru că aș fi un înger, dar fiindcă i-aș cheltui pe căcaturi stupide. Dar ar trebui să-mi iau și o mașină nouă, ceva elegant ca unul din Porsche-urile alea 4WD, dar să fie sumbru. Toate gemurile fumurii, jante înnegrite și o teavă de eșapament barosană. Vreau să-i cumpăr babalâcului un ceas Rado, când eram tineri ieșeam din țară și obișnuiam mereu să ne uităm la postere. I-am spus într-o zi că o să-i cumpăr unul și uite-te la mine, tot ce i-am dat a fost o inimă frântă și o pedeapsă de șapte ani.

Cât de importanți sunt banii pentru prizonieri?

Dacă vii la pârnaie vei vedea efectul real pe care îl au banii asupra oamenilor. Asta pentru că în închisoare nu sunt bani, iar majoritatea celor care ajung aici au fost pedepsiți pentru că încercau să facă rost de ei. Banii îți pot cumpăra putere la zdup, dar numai până la un anumit punct. Până la punctul când ți se ia tot și sfârșești cu o țeavă de metal înfiptă între coaste. E amuzant, în închisoare ar face orice pentru bani chiar dacă nu-i pot vedea sau folosi. Suntem obsedați de ideea de bani pentru că toți oamenii de succes din lume îi au și noi nu. Deci ce te face asta pe tine? Și ce vei face ca să schimbi asta?

Cum ai depășit obsesia ta de a fi plătit?

Mi-am studiat religia. Am învățat despre conceptul nostru de deen (religia) deasupra dunya (lumea materială). Singurul lucru care contează în lume sunt lucrurile ca sinceritatea, mereu să spui adevărul și să ai grijă de familia ta. Nu ai nevoie de avuții pentru asta și ca să trăiești fericit. Taică-miu nu a avut niciodată un milion de dolari și a avut o viață bună până i-am futut-o eu. Am fost prost și am crezut că să-i duc bani câștigați murdar îl vor face să fie mândru de mine.

Ashoor / 26 de ani / Trafic de metamfetamine

Salut Ashoor, care ar fi primul lucru pe care l-ai face dacă ai câștiga la loto?

Aș organiza o vacanță de proporții cu băieții mei. Am pleca în Thailanda, apoi Ibiza și Europa. Aș vrea ca toți băieții care au fost cu mine de la început până acum să primească o parte și am trai cu ei până s-ar consuma. Să trăim rapid cât putem. Am pierdut mult timp aici, așa că vreau să-mi petrec momentele afară și să fac lucrurile pe care le iubesc cu oameni cărora chiar le pasă de mine. I-aș duce la cumpărături ca să arătăm cu toții proaspeți ca dracu înainte să plecăm. Așa stă treaba cu noi, când ești la zdup îți împarți codrul de pâine cu frații tăi. Ne-am lua separeuri și sticle de băutură și am uita de toată drama.

Care e drama?

Viața reală, fiindcă e un loc murdar plin de javre perfide. Fiecare urmărește să tragă un șut în curul altuia sau să se trădeze unul pe altul pentru propriul profit. Așa că atunci când o facem, o facem la nivel înalt pentru că vrem cu toții să uităm căcatul prin care am trecut. Am fugit de bombardamentele din Iraq și am venit aici. Dar eram toți praf la învățătură, astfel a trebuit să facem combinații, dar să fii combinator nu era de ajuns. Dacă ai visuri mari pentru tine însuți trebuie să riști mult și de aia sunt închis aici. Am avut un amic cu care făceam trafic, am făcut bani, dar am devenit lacom.

Banii te-au făcut lacom?

Banii câștigați rapid m-au facut lacom. Când lucram ca betonist mă durea în cur. Spărgeam banii pe băieții mei într-o singură noapte. Nu mă interesa prea mult de mine atâta timp cât aveam parte cu toții de o noapte nebună. Și alea sunt nopțile pe care mi le amintesc nu petrecerile de când făceam mulți bani pentru că atunci eram înconjurat de oameni falși care mă foloseau sau pentru că aveam mereu camere de hotel pline de stripteuze. Cu cât făceam mai mulți bani cu atât îmi păsa mai puțin de cei din jur. Credeam că toată lumea voia să profite de pe urma mea. Așa că i-am scos din viața mea, iar la final mai rămăsesem doar eu cu banii mei. Apoi m-au prins și nu mai aveam nici banii.

