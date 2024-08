Am întrebat studenți români cum își țin economiile

Când îmi amintesc de primul meu an de studenție, primul gând e: cum trăiam eu cu 150 de lei pe săptămână? Cum ieșeam în oraș și mai și economiseam bani? După, îmi vine și răspunsul în minte. În primul rând, pentru că odată ce primești mai mulți bani, vrei mai multe lucruri și mai scumpe. În al doilea rând, e inflație și acum nu găsești o pungă de chipsuri sub opt lei. Și am scris această propoziție cu o lacrimă în colțul ochiului.

Cert e că atunci când ajungi la facultate, viața ți-o ia un pic razna, mai ales dacă ești din provincie. Trebuie să te adaptezi la un oraș nou, să-ți faci prieteni, să fugi de restanțe și în același timp să înveți să-ți gestionezi banii în așa fel încât să ai și viață socială și desigur, să ai din ce să supraviețuiești. Partea mișto este că, dacă îți creezi niște obiceiuri financiare sănătoase din prima, o să te țină mult timp și versiunea ta din viitor o să-ți mulțumească. O să-ți spună chiar „bravo, mă! Cum te-ai ținut tu tare și-ai echilibrat distracția cu economisitul!”.

Iar partea și mai bună e că nu trebuie să faci asta de unul singur. Internetul e plin acum de sfaturi și resurse de unde poți învăța cum să echilibrezi lucrurile astea. O sursă bună găsită de mine e platforma Cât ai spune leu. Proiectul acesta realizat de ING România oferă soluții și inspirație pentru întrebările, dilemele sau nesiguranțele prin care trecem din punct de vedere financiar. Partea mea favorită e seria video Cât ai spune Leu. Despre bani și pasiuni, unde vloggeri pe gaming, travel și multe alte domenii îți arată cum au reușit să-și transforme pasiunile în profesii, dar îți dau și info despre cum își gestionează banii în domenii atât de inedite.

De asemenea, n-ar strica să arunci un ochi și pe seria video Cât ai spune leu. Educație financiară pentru copii și adolescenți, dacă vrei să înveți cum să vorbești cu noua generație despre bani și economii.

Și ca să-ți dau și eu o mână de ajutor, vin cu textul ăsta în care am vorbit cu studenți din ani diferiți, facultăți diferite și chiar diferite orașe despre economii. Poate furi niște tips and tricks de la ei despre cum să economisești și cât te costă să fii student în diverse orașe din România.

Ștefania, 20 de ani, anul III, Științe Politice, București

ing-economii-studenti

VICE: Care sunt sursele tale de venit?

Ștefania: Deși mai primesc susținere și din partea părinților, am un job full time de consultant marketing la un birou din București și un job part time de copywriter & social media manager remote pentru companii din America și Canada.

Pe ce dai cei mai mulți bani?

În mare parte pe chirie, vreo 1625 lei. Facturi încă două-trei sute, abonamente 80 lei. Banii pentru distracție sunt aproape inexistenți, întrucât și timpul este la fel de insuficient, însă ador să merg la film atunci când am câteva ore libere. Deci vreo 30 de lei pe bilet și încă 40 pe nachos și suc. Aș vrea să dau mai puțin pe țigări, că dau cam 20 de lei pe zi.

Reușești să strângi economii?

Da, însă tot apelez la contul de economii și simt că strâng bani degeaba. Pare că economiile mele nu vor mai exista în curând, deși încerc să strâng bani pentru un Harley Davidson.

Tips and tricks pentru a economisi bani ca studentă?

Nu mai cumpăr șervețele și folosesc hârtie igienică pentru orice. Mai sting luminile, mai opresc caloriferele, folosesc toate cupoanele de reducere de la supermarketuri, încerc să mănânc numai ce gătesc și să fac abstracție de snacksurile de la cafenele.



Ce-ai învățat de când ești studentă și i-ar ajuta pe studenții din primul an?

Nopțile lungi petrecute în cluburi sau baruri nu merită. Ce-aș recomanda studenților din primul an este să nu asocieze independența sau autonomia cu cheltuitul banilor. Facultatea este un nou început, dar nu trebuie să reprezinte sfârșitul economiilor. Dar poți explora lucruri noi, ieși cu colegii și cunoaște oameni noi fără cheltuieli drastice.

Nu te grăbi nicăieri. Și dacă tot vrei să cheltui bani, dă-i pe concerte, piese de teatru, roadtrips. Adică pe amintiri, nu pe o seară în oraș sau pe Jordans.

Care a fost cel mai greu lucru la care a trebuit să te adaptezi când a venit vorba de cheltuieli?

Cât de scump este totul atunci când plătești doar tu. Am ajuns să merg doi kilometri până la un supermarket mai ieftin decât la ăla din fața blocului. Tot în primul an am realizat că orice calorifer pornit sau robinet uitat deschis poate reprezenta un hazard la adresa facturilor mele.

Dacă ai câștiga o sumă uriașă de bani peste noapte, ce-ai face cu ea?

Dacă aș câștiga o sumă uriașă de bani aș publica debutul meu literar la care visez dintotdeauna, m-aș muta mai aproape de centrul Bucureștiului și, probabil, mi-aș lua cea mai șmecheră motocicletă din cartier.

Un sfat despre economii, buget, cheltuieli în viața de student pentru studenții în primul an?

După prima sesiune, viața care oricum nu era roz, tinde să devină și mai fadă din punct de vedere financiar. Ieși la date-uri, mergi la mall, bei bere în oraș, dar în momentul în care ai ajuns la limita bugetului, step back. Sfatul meu e să te împrietenești bine cu zacusca pentru că, aferent mitului cotidian, este foarte bună în situații de criză.

Deși sună a ceva ce ar face bunicile tale, fă-ți o listă de cheltuieli cu buget pe fiecare segment. Nu te grăbi să împrumuți bani prietenilor, economisește câți poți, fără să te privezi de lucrurile care te fac fericit. Nu investi în bunuri nocive, că riști să ajungi și bolnav și trist și fără bani.

Alex, 25 ani, anul II Master, UTCB, București

economii-studenti-job-romania

VICE: Din ce câștigi bani?

Alex: Sunt implicat în mai multe proiecte de inginerie, pentru că lucrez ocazional pentru anumite companii de construcții din piață. Mă mai implic în programe de internship și mai am bursa de merit de la universitate.

Pe ce cheltui banii?

Pai avem așa: vreo opt sute de lei pe lună cazarea, pentru că încă sunt student și locuiesc la cămin. Am noroc că e tip garsonieră și nu plătesc internet, energie electrică, încălzire sau apă. Undeva la 200-250 de lei pe săptămână se duc pe mâncare. Am un grup de prieteni și ieșim cam de două ori pe lună, acolo cheltui cam 150-200 de lei per ieșire. Iar când vine vorba de transport, folosesc mult ăla în comun sau trotineta electrică.

Mi se pare că sunt echilibrat, nu mi se pare că cheltui pe ceva super mult.

Care sunt tips and tricks ale tale ca să economisești bani?

Gătesc singur, merg la supermarket seara când sunt produsele la 50% reducere, gătesc împreună cu prietenii și împărțim cheltuielile. Mers pe jos în loc de taxiuri sau mașină personală.

De ce fel de reduceri de studenți profiți? Crezi că ar trebui să fie mai multe beneficii pentru studenți?

În afară de biletele de tren și intrările la muzee și celelalte instituții ale statului, nu prea folosesc. Ar fi foarte fain să avem reduceri la supermarket.

Ți se întâmplă uneori să renunți la niște lucruri ca să-ți iei altele?

Mi se întâmplă să renunț la un trip la mare, ca să-mi cumpăr o pereche de adidași care sunt peste cinci sute de lei.

Ce-ai învățat în toți anii de când ești student și i-ar ajuta pe studenții din primul an?

Să fiu oarecum independent, dar în același timp să nu-mi neglijez studiile. Deși părinții îmi trimiteau bani și mâncare de acasă la început, ușor am început să nu le mai cer. Am căutat oportunități prin care să fac bani fără să fiu angajat full time. Să dau meditații colegilor, să fac inventar noaptea la supermarketuri, să particip la castinguri de emisiuni. Și am învățat să nu mai cheltui bani pe lucruri care nu-mi sunt necesare, cum ar fi mâncatul în oraș.

În primul an de facultate, care a fost cel mai greu lucru la care a trebuit să te adaptezi când a venit vorba de cheltuieli?

Când am observat că totul costă în București. De la apa pe care vrei să o bei, un ceai sau să mănânci acasă. Pentru că acasă am o grădină cu legume, nu înțelegeam cât de multe beneficii ai dacă mănânci sănătos și gratis. Sau dacă bei apă rece de la fântână.

Care ar trebui să fie bugetul unui student ca să-și satisfacă toate nevoile?

Dacă scoți chiria și întreținerea, cred că undeva la două mii de lei lunar ar fi îndeajuns ca să supraviețuiești, să mănânci decent, să ieși din când în când cu prietenii. Dar evident, nu în cluburi de lux.

Un sfat despre economii, buget, cheltuieli în viața de student pentru studenții în primul an?

Fiți chibzuiți. Nu încercați să păreți ceea ce nu sunteți. Nu se uită nimeni la hainele voastre să vadă dacă sunt de firmă sau nu. „Un buzunar și un stomac gol te învață multe”.

Daria, 21 ani, anul III Farmacie, Oradea

studenta-bani-economii-ing

VICE: Care sunt sursele tale de venit?

Daria: De câteva luni, s-au adunat 580 de lei pe lună, din bursa socială. Până la ăștia, însă, venitul meu constant au fost banii trimiși de-ai mei săptămânal. Mai exact, două sute de lei pe săptămână. Ideea e că oricât de aiurea te simți să stai pe banii alor tăi, o facultate în domeniul de sănătate nu prea îți permite un job pe lângă. Pentru că ți-ar afecta performanța la facultate.

Deci, dacă vrei să devii profesionist în domeniu, e greu să jonglezi între job, cursuri și învățat acasă.

Cum cheltui banii?

Eu stau într-o garsonieră, într-o zonă destul de bună, că e aproape de facultate, iar chiria aici e 150€. Mai adaugi și două sau patru sute de lei pe întreținere, în funcție de perioada anului. La mâncare mă învârt undeva la o sută de lei pe săptămână. În general, prefer să-mi gătesc eu acasă. Dezavantajul meu financiar e că sunt fumătoare, iar acolo se duc destui bani.

Cluburile pe care le frecventez împreună cu prietenii sunt destul de ieftine. Zece lei intrarea, zece lei berea. Și dacă nu avem chef de club, ne convine să stăm într-un parc, pe malul Crișului, cu bere de la supermarket. Iar well, la haine, frecventez outlet-uri și vânez reducerile. Nu mă întind mai mult decât îmi e plapuma, vorba aia.

Reușești să economisești?

Da. Eu am lucrat în ultimele două veri ca ospătar la restaurant și la evenimente. Am strâns pe cât posibil banii ăia. Plus ce mai primesc de sărbători de la rude că na, vorba aia, o singură nepoată au și ei la facultate. Plus ce mai făceam din proiectele de copywriting, sume modice.

Ce tips and tricks ai ca să economisești bani ca student?

Foarte rar îmi iau portofelul la mine. Așadar, mă bazez doar pe card și majoritatea banilor cash rămân nefolosiți. Când simt că-mi permit, mai scot bani de pe card și îi las cash în portofel. Chiar am și acum o bancnotă de 20€ pe care am primit-o bacșiș acum un an. Și mai folosesc opțiunile alea de round up de la carduri.

În primul an de facultate, care a fost cel mai greu lucru la care a trebuit să te adaptezi când a venit vorba de cheltuieli?

Eu sunt din Suceava și studiez în Oradea. Clar că prețurile sunt diferite. Și, gândind la rece, Oradea e un oraș mult mai dezvoltat, iar salariile sunt mai mari aici decât în Suceava. Iar asta m-a făcut să mă gândesc la ai mei și în general la părinții care întrețin un copil într-un oraș mai scump. Le este greu și chiar fac tot ce le stă în putință ca să ne ajute.

Ce-ai învățat de când ești student și i-ar ajuta pe studenții din primul an?

Învață să cheltui cu cap. Gândește-te la lucrurile de care chiar ai nevoie și după îndreaptă-ți atenția spre cele dorite. Încearcă să-ți înfrânezi impulsul de a cumpăra pe fond emoțional. Oricine merită răsfăț din când în când, dar e bine să ne știm și limitele. Mi se pare important să învățăm cum să gestionăm banii.

Dacă să zicem că, peste noapte, ai câștiga o sumă uriașă de bani, ce-ai face cu ea?

O parte i-aș și dona, cel mai probabil, în cercetare, ceva studii clinice. O parte le-aș trimite-o alor mei. Dar, desigur, că m-aș răsfăța și mi-aș reînnoi garderoba, mi-aș amenaja acel „acasă” pe care mi-l doresc, aș călători mult. Și nu în ultimul rând, o parte i-aș investi, gândindu-mă pe termen lung.

Valentina, 19 ani, anul II Facultatea de Științe Politice și anul II Facultatea de Drept, București

VICE: Care este sursa ta de venit?

Valentina: Momentan 1500 de lei de la părinți.

Pe ce dai banii?

Locuiesc cu părinții, deci chirie nu plătesc. Dar îmi plătesc partea de utilități, cam 50 de lei pe lună. Mâncarea ar fi aproximativ patru sute de lei, transportul încă vreo două sute, învățat o sută, distracția cam 150. Și mai am un cățel, iar întreținerea lui mă ajunge cam la două sute de lei pe lună.

Pe ce ai vrea să cheltui mai puțin?

Pe produsele de îngrijire personală. Și în ultima vreme chiar am găsit o metodă să pot face asta. Mă uit la lista de ingrediente și caut produse cu ingrediente similare, dar la prețuri mai accesibile.

Reușești să economisești?

Cam patru sute de lei pe lună.

De ce fel de reduceri profiți? Crezi că ar trebui să fie mai multe beneficii pentru studenți?

La biletele de tren, obiectivele turistice și cinema. Și abonament Spotify, că e 2,49 euro pentru studenți. Dar clar ar trebui să fie mai multe reduceri pentru studenți. Eu merg la o facultate în același oraș în care locuiesc, dar mă gândesc la cei care pleacă departe de casă. E greu să balansezi responsabilitățile academice, munca, dorul de casă și presiunea de a nu fi familiar cu locul și oamenii din jur.

Cred că ar fi util ca studenții să aibă reduceri la coșurile de cumpărături la supermarketuri sau la serviciile de livrare.

Ce-ai învățat de când ești studentă și i-ar ajuta pe studenții din primul an?

Că e destul de dificil să te abții de la distracție, doar ca să poți economisi bani. Distracția e o evadare binevenită de la stresul de la facultate, dar nu trebuie să aruncăm cu bani prin locuri scumpe. O simplă ieșire cu prietenii la suc sau bere poate fi suficient.

Cum erai ca studentă în primul an și cum ești acum?

Eram foarte atentă pe ce dau banii și duceam treaba asta chiar la extrem. Acum sunt în continuare grijulie, dar nu mai sunt așa radicală. Am realizat că degeaba aș avea mai mulți bani, dacă nu m-aș simți satisfăcută cu stilul meu de viață.

Un sfat despre economii, buget, cheltuieli în viața de student pentru studenții în primul an?

Să nu caute să-și cumpere toate cărțile pentru facultate în format fizic, ci doar dacă sunt siguri că le vor folosi o perioadă îndelungată. Le găsesc mai degrabă în online pe multe dintre ele. Eu am făcut greșeala asta și se pune praful pe ele.

Ana, 24 ani, Anul I Master, Facultatea de Geologie și Geofizică, București

VICE România: Care este venitul tău lunar?

Ana: Între 3500-8000 de lei, sunt inginer geolog la o firmă.

Și pe ce cheltui banii?

Pe cazare nu dau nimic, pentru că un părinte e cadru didactic. Mâncare ar veni cam între 1500 de lei și 1700 de lei pe lună. Cam 50 de lei pe zi, cu tot cu câteva mese luate în oraș. Pe distracție dau între două sute și șase sute de lei pe lună, iar în asta intră sport, petreceri, ture de munte. Transport cam între o sută și două sute de lei. Educație între două sute și cinci sute. Mai pui produse de îngrijire personală cam 100-200 lei, cosmetică încă 100-150, îmbrăcăminte 100-700 lei, produse curățenie 50-100 de lei, medicamente 50-100 de lei. Iar facturi vreo sută de lei. Se adună în final destul.

Reușești să economisești?

Uneori îmi iese, alteori nu, dar atunci când știu că urmează să-mi ajungă cuțitul la rană, încep să reduc din cheltuieli. Nu e cel mai sănătos lucru, însă pas cu pas conștientizez asta. Primul pas a fost să-mi creez un cont de economii și în fiecare lună mai pun în el câte două sute-trei sute de lei.

Care sunt tips and tricks ale tale ca să economisești bani ca student?

Frecvent am discuții cu familia și prietenii despre cum să economisim mai mult. Știu multe tips and tricks teoretic, dar e mai greu de pus în practic. Spre exemplu, când vine vorba de haine și încălțăminte, e indicat să le urmărești o perioadă mai lungă. Ori ajungi să le cumperi mai ieftin, ori ajungi să realizezi că nu ai musai nevoie de ele.

Cum erai ca studentă în primul an și cum ești acum?

Cu cât câștigi mai mult, cu atât cheltui mai mult. Intervin alte nevoi, dar cele de bază rămân aceleași de fapt. Am reușit să devin mai conștientă de lucrul ăsta, dar ce-i drept, uneori funcționez și pe principiul că nu știu ce se va întâmpla mâine, așa că hai să trăim azi. Dar învăț ușor-ușor ce înseamnă să fii echilibrat sau, cel puțin, să am obiective clare în raport cu scopul pe care-l setez.

Un sfat despre economii, buget, cheltuieli în viața de student pentru studenții în primul an?

Când îți faci primul card de debit, fă-ți și un cont de economii. Creează-ți obiceiuri sănătoase, chiar dacă e greu. Setează-ți obiective și o să-ți dai seama că tot pentru tine lupți, nu pentru bani. Nu te compara cu alți colegi care poate au bani mai mulți de la părinți, n-o să te ajute la nimic. Încearcă să-ți faci banii tăi, că așa o să înveți și să ții de ei. Sunt multe locuri de unde poți să-ți faci cumpărături de calitate, nu doar cele foarte scumpe sunt cele mai bune.

Iulian, 29 ani, Anul II, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj

ing-economii-munte-student

VICE: Care sunt sursele tale de venit?

Iulian: Sunt agent de vânzări și în weekenduri prestez servicii la evenimente.



Pe ce cheltui banii?

Taxe cam trei-patru sute de lei pe lună, mâncare între o mie și 1500 de lei, distracție între cinci sute și o mie de lei pe lună. Transport cinci-șase sute, dar sper că-n media asta să fie cuprinsă și întreținerea mașinii și taxele aferente. Facultate cam cinci sute de lei, adică taxa și sper eu că și restanțele.

Reușești să economisești?

Având în vedere că muncesc și în weekenduri, iar acolo sunt relativ destul de mulți bani raportat la timpul petrecut, reușesc. Dar destul de puțin. Fără munca din weekend, n-aș avea nicio șansă să economisesc doar cu jobul actual.

Care sunt tips and tricks ale tale ca să economisești bani ca student?

Bazându-mă pe experiența de până acum, singurul trick eficient este să-ți micșorezi cheltuielile. Și dacă ai timp liber, să-ți iei un job part time.

Cum erai ca student în primul an și cum ești acum?

Am învățat să nu mai cheltui chiar pe orice tâmpenie. De cele mai multe ori, mi-am cumpărat chestii pe care nu prea le-am folosit sau n-am avut nevoie de ele.

Dacă să zicem că peste noapte, ai câștiga o sumă uriașă de bani, ce-ai face cu ea?

În primul rând, mi-aș lua un concediu, ca să am timp să mă gândesc ce să fac cu banii. Apoi, probabil o mare parte din ei i-aș investi în imobiliare sau terenuri. Iar altă parte aș dona-o la ONG-uri cu case de copii sau adăposturi de animale.

Eu ți-am prezentat metodele studenților ca să vezi că există tot felul de moduri de a privi economiile, atunci când ești tânăr. Important e să începi de undeva, chiar dacă vei mai face greșeli pe parcurs. Și, ca să te ajut în continuare, uite câteva sfaturi despre cum să economisești pas cu pas de la Cât ai spune leu, dar și niște recomandări de la experți financiari pentru un buget de studenție.