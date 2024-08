Am întrebat Țapinarii de ce fac concerte împotriva Valentine’s Day de 16 ani

În societatea „civilizată” avem prea multe sărbători. Știi ce înseamnă asta, nu? Un stres în plus în traistă. Toate sărbătorile sunt super deprimante, pentru că oamenii s-au decis la un moment dat că trebuie să facă schimb de cadouri. Valentine’s Day e pe primul loc în topul sărbătorilor de prisos încărcate cu anxietate.



Auzi, Ziua Îndrăgostiților, cui naiba îi pasă de așa ceva? Exact, ție. Și mie, pentru că încă nu am găsit o cabană la munte în care să mă retrag și care să aibă aer condiționat și Wi-fi, dar nu mă dau bătut. În loc să te bucuri că cineva te suportă, cel puțin momentan, trebuie să fugi prin mall să cumperi ofrande pentru persoana iubită. Chestii scumpe, că așa îți dovedești iubirea. Dar nu prea scump, că dacă partenerul ți-a luat o carte și tu un iPhone, păi, e cam awkward. Dar nici foarte ieftin că atunci rămâi tu cu iPhone-ul și cu sentimentul că ești cel mai mare jeg din lume. Vezi de unde vine tot stresul? Nu-i mai bine cu niște crengi și frunze? Zeii nu te judecă.

Videos by VICE

Din fericire, mai sunt oameni care nu suportă ziua de 14 februarie. Spre exemplu, cei doi membri din Țapinarii, una dintre cele mai iubite trupe din România, cel puțin în rândul oamenilor care au trecut măcar o dată pe la Vama Veche. Oamenii urăsc atât de mult sărbătoarea asta încât în fiecare an organizează concerte „anti-Valentine’s Day”. Fac treaba asta de 16 ani. Alt nivel de hate.

Oamenii se află în plin turneu național, am stat de vorbă cu Cosmin Covei despre tradiția lor anuală:

Fotografii de Tudor Vâșcan

VICE: De ce ați început un manifest anti-Valentine’s Day?

Cosmin Covei: Noi ne-am lansat în toamna lui 2001 și în primăvara lui 2002 ne-am gândit să atacăm subiectul ăsta. Am făcut asta chiar de la debutul nostru. Lucrurile erau la nivel de joacă. Nu prea pot să-l numesc manifest sau protest. Titlul de anti-Valentine’s Day a venit din dorința de a atrage oameni la concerte. Și de a arăta că oferim o alternativă la clasicul Valentine’s Day. Alternativa noastră erau versurile. Nouă ni s-a părut că facem versuri de dragoste un pic mai atipice și mai realiste. De acolo a pornit totul. Nu că am avea ceva împotriva dragostei.

Pe lângă asta, suntem de părere că nu ar trebui să fie sărbătorită dragostea o singură dată pe an. Și să fie sărbătorită cu inimioare și alte chestii de genul. Îmi amintesc că din prima săptămână din ianuarie găseai inimioare de pluș. Normal, oamenii pot dărui ce vor partenerului, dar noi militam pentru ceva mai original dacă se poate.

Când ai început toată treaba asta, ai crezut că o să o faci timp de 16 ani?

Tot ce am făcut am vrut să devină o chestie de tradiție. Inclusiv proiectul Țapinarii. Când m-am băgat în treaba asta, am zis că vreau să am o carieră longevivă. Am văzut direct aniversarea de minim 25 de ani. Îmi place să fac lucrurile pe termen lung. Încă de la început ne dozam foarte clar concertele. Nu voiam să sufocăm, dar nici să lipsim. Așa am gândit și anti-Valentine’s Day-ul. Am zis din start că o să-l facem în fiecare an.

De ce e un turneu anti-Valentine’s Day și nu anti-Dragobete? E o sărbătoare la fel de comercială.

De Dragobete a început să se vorbească mult mai târziu. Prin 2002 era totul legat de Valentine’s Day. De fapt, ăsta e și motivul pentru care românii au scos Dragobetele de la naftalină. Că deja era prea mult cu Valentine’s Day. Oricum nu cred că am fi făcut anti-Dragobete pentru că suntem de părere că e mai frumos să sărbătorești o chestiune românească decât ceva importat. Nu am nimic cu americanii, dar a sunat mai bine anti-Valentine’s Day. E mai comercial. Și ți-e mai la îndemână să fii anti-comercial.

Ce amintiri ai de la primele concerte anti-Valentine’s Day?

Eram și noi la început pe atunci. Concertele erau foarte calde și bine puse la punct. Plus că lumea era foarte atrasă de conceptul ăsta. Apoi lumea s-a prins că e o joacă. Și noi am putut să exprimăm asta mai bine. Inițial am avut probleme cu comunicarea. Unele persoane ne-au considerat misogini. Unele versuri au fost scoase din context, ceea ce nu e niciodată un lucru bun. De aceea ne-am și pus salutul ăsta cu „bună seara stimați intelectuali”, pe care-l folosim la fiecare concert. Am dat-o cu auto-ironie și lumea s-a prins într-un final. Pe la primele ediții au venit foarte multe cupluri. Erau atrași de faptul că noi am vorbit întotdeauna despre dragoste la un mod mult mai mai sincer decât alții la vremea respectivă.

Video via mahmur.info



Cum s-au schimbat edițiile de-a lungul anilor?

După primele trei ediții, am mutat permanent evenimentul în Club A. Asta s-a întâmplat în fiecare an până în 2018. Anul acesta am decis că e un concert care trebuie savurat, cu publicul la mese, în fața unui pahar de ce vrea fiecare, să le oferi oamenilor timp să analizeze versurile. În trecut, pe când veneau foarte mulți oameni, am decis să-l transformăm încet-încet într-un concert rock. Oamenii stăteau în picioare și dădeau din cap la anti-Valentine’s Day. Dar ne-am dat seama că e mai bine să o facem altfel în prezent. Singurul concert din turneul ăsta care o să fie cu publicul în picioare o să fie la Cluj-Napoca. Acolo cântăm mai rar și e o cerere mai mare.

Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Noi întotdeauna am avut un public de nișă, deci nici nu avea ce să se schimbe. În trecut eram toți tineri. Acum s-au schimbat generațiile. Asta e singura diferență. Bine, la un moment dat eram și noi pe val. Una dintre formațiile neobișnuite din piața muzicală românească. Eram pe Atomic, super difuzați și toate cele. Nu avem nostalgia că trebuie să fim miezul, dar pe atunci era altfel. Acum avem și noi 40 de ani. La concerte vin oameni de vârsta noastră, în mare.

Înainte să lansezi conceptul ăsta, te-ai gândit că poate nu va prinde la public?

Eram sigur de la bun început că o să meargă. Nu există niciun risc. Publicul nostru știa deja la ce se bagă. Aveam deja piese lansate. Era clar că nu va veni nimeni acolo din greșeală. E adevărat, pe vremuri poate oamenii erau mai puțin informați, nu exista YouTube, dar informația mergea. Casete prin Vama Veche și tot felul de alte mijloace.

Dar atunci când pui denumirea de anti-Valentine’s Day la un concert, e clar că vor veni și oameni din curiozitate.



E și o momeală pentru televiziuni sau posturi de radio. Am fost la multe radiouri unde am vorbit despre concertul anti-Valentine’s Day. Radiouri care nu difuzează piesele noastre. Probabil nu am fi ajuns acolo, dacă nu aveam conceptul ăsta. Când vorbim despre treaba asta, ni se deschide o portiță, e brand-ul nostru care ne lasă să cântăm măcar o piesă-două la radiourile alea. Nu am vrut să atrag atenția doar prin titlu, ci și prin piese. Și uite că a funcționat.

Te-ai gândit vreodată să renunți la concertul anti-Valentine’s Day?

De la bun început am simțit că e bine să rămânem într-o nișă care trebuie să funcționeze. Am analizat ce s-a întâmplat cu Pavel Stratan. A umplut Sala Palatului și apoi s-a terminat. Eu m-am gândit că trebuie să țină mai mult chestia asta. Vreau să umplu Green Hours sau Lăptăria lui Enache. Dar să le umplu constant. Eu din prima visam să cânt în cluburi. Dacă-l făceam la Sala Palatului și vindeam o sută de bilete, nu-l mai făceam a doua oară. Dar dacă-l faci într-un club, și dacă vin o sută de persoane tot frumos e.

Care a fost cea mai memorabilă ediție pentru tine?

Cred că după vreo trei ani de când am început treaba asta. A fost un concert senzațional la Club A în care am fost vreo patru-cinci sute de persoane. Atunci într-adevăr ne-am simțit rockstars. Nu mai puteai să pui scaune că nu era loc de așa ceva. Au mai fost și altele după ce am început să mergem prin țară. Pe la Brașov, prin Cluj. Și pe atunci conceptul de turneu era inexistent pentru noi. Mai ales pentru conceptul de anti-Valentine’s Day. Bine, am avut și noi momentele noastre. Fraze de genul „vreau copii cu tine”, sutiene aruncate pe scenă, cereri de autografe pe sâni. Nu mai sunt acum, dar au fost. Am trăit și noi vremurile. Dar pentru mine rămâne concertul din Club A.

Au fost mai multe femei în public în ăștia 16 ani?

Cred că mai multe femei. Apropo de faptul că suntem misogini. Femeile sunt cele mai mari misogine, dacă-mi permiți acest joc de cuvinte. Pentru că femeile deștepte nu suportă femeile mai puțin deștepte. Faptul că în aceste concerte avem clar piese „targetate” împotriva pițipoancelpr a atras mai multe femei la show-uri. Vin mai multe femei deștepte, pentru că nu le suportă pe alea superficiale. În schimb, bărbații, nu toți, dar mulți dintre ei, nu au nimic cu „siliconatele”. De aceea cred că avem mai multe tipe la concerte decât bărbați.

Crezi că tinerilor din ziua de azi le mai pasă de Valentine’s Day?

Ironic și ne-ironic tot le mai pasă. E un motiv de a merge să cumperi o felicitare sau să-ți scoți partenerul în oraș. Te duci cu o inimioară de plastic, că poate nu ai bani de o cină sau mai știu eu ce. Sunt oameni care apreciază chestiile astea. Nu am nimic împotriva lor. Dacă ai 18 ani și mergi la o tipă cu o jucărie de pluș, ea o să o primească cu drag. Dar vor crește și vor ajunge să aprecieze Țapinarii. Bine, se mai întâmplă să vină tineri și la noi. Asta-i chestia faină la 40 de ani, cu 20 de carieră muzicală. Poate te aduce un verișor, un frate sau un tată. Sau se duc ei să vadă care-i treaba, din pură curiozitate, și poate ajung la Țapinarii. Știu că procentajul e mai mic, dar se întâmplă.

Seria asta de concerte anti-Valentine’s Day a ajuns să fie sinonimă cu Țapinarii. Ești împăcat cu gândul că lumea o să-și amintească de voi datorită acestor evenimente?

Nu am nicio problemă cu asta, pentru că nu o să pic niciodată în capcana Hrușcă. Oamenii știu că este doar o perioadă în care ne distrăm mai mult, dar sunt conștienți de faptul că noi cântăm și în alte perioade ale anului. De exemplu, din 2004, de când am început să cântăm în Vama Veche, noi nu am lipsit de la nici un 1 mai. Avem cel puțin două-trei concerte pe timpul verii în Vamă.

Până când o să continuați lupta anti-Valentine’s Day?

Am tot zis că pe la 85-90 de ani o să facem concertul ăsta la Băile Herculane. Glumesc. Nu am ceva împotriva concertelor la Băile Herculane, dar aș vrea să ajung acel artist cool care cântă în Vamă și e respectat și iubit de tineri, și nu este nevoit să cânte în locuri de genul. Sunt artiști ca Baniciu, Vintilă, Țăndărică, care încă bagă la Vama fără probleme. Mă rog, poate ei vor să cânte la Herculane, dar nu e pentru că nu au unde să cânte în Vamă. Nu ne lăsăm de Valentine’s Day. E o joacă. Nu avem de ce să ne oprim. Nu trebuie să vină un anumit număr de oameni ca să continuăm business-ul. Nu suntem pe business. Continuăm orice ar fi. Dar uite că avem și show-uri sold-out în turneul din prezent. Deci merge treaba.

Pe Țapinarii poți să-i prinzi în seara asta la Form Space din Cluj-Napoca. Avem și 20 de invitații moca pentru tine. Tot ce trebuie să faci e să descarci aplicația Form Space din App Store sau Google Play și să introduci codul VICE la achiziționarea de bilete.