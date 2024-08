Am întrebat tineri care și-au cumpărat ultimele modele iPhone dacă și-au găsit fericirea

Apple tocmai a anunțat noile iPhone 8 și iPhone X. Acum, pentru doar 999 de dolari, poți pune mâna pe un iPhone cu realitate augmentată, care îți recunoaște fața și ți-o poate transforma într-un emoji căcăcios care cântă.

Dar un vierme roade de ceva vreme miezul mărului Apple: luna trecută, uneia dintre cele mai mari companii de distribuție a telefoanelor mobile, Dixons Carphone, i-a scăzut profitul de la 669 de milioane de dolari, cât a avut anul trecut, la 587 de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt a declarat pentru BBC că „clienții nu-și mai schimbă telefoanele atât de frecvent pentru că acestea s-au scumpit.” Clienții pur și simplu nu mai sunt atât de pasionați de schimbările tehnologice ale telefoanelor mobile.

Apple speră ca X să pară un mare salt înainte, ca oamenii să simtă din nou dorința aia puternică să pună mâna pe el cu orice preț și să stea la coadă cu miile. Dar după ce o să-și deschidă telefoanele și o să se joace câteva minute cu noile emoji, o să fie mai fericiți?

Ca să aflu, am vorbit cu câțiva oameni care au cumpărat produse Apple noi în prima săptămână de când s-au pus la vânzare.

Aaron Smith, 28 de ani

VICE: Cât ai așteptat la coadă să-ți iei produsul Apple?

Aaron: Vreo patru ore, pentru primul iPad. Am cumpărat unul pentru mine și unul pentru un prieten.

A meritat?

Da, eu sunt mai tocilar așa. Acum am patru iPad-uri. Eu zic că merită.

Ce funcții noi are?

Niciuna. E doar un dispozitiv cool, cu un ecran mai mare pentru un iPhone. Și mi s-a părut cool să am cea mai nouă chestie apărută.

Te-a făcut fericit?

Da, să știi! [râde]

Te întrebi vreodată dacă asta e cu adevărat fericirea?

Mă întreb uneori. Azi noapte m-am uitat la două ore de Keynote și, practic, te uiți la o reclamă și te gândești „Noul meu iPhone e redundant deja și mi-ar plăcea să-l am pe ăla nou pentru că uite ce fericiți sunt toți oamenii când vorbesc despre el. Am un conflict cu treaba asta, pentru că acum zece ani știu că n-aveam nevoie de telefonul ăsta. Toată lumea are smartphone, dar de ce am nevoie de unul nou în fiecare an? Sunt conștient că e o chestie superficială, dar mă face un pic fericit. Știu că fericirea înseamnă mai mult decât să-ți cumperi lucruri!

O să cumperi noul iPhone X?

Nu cred; cred că o să-mi iau iPhone8 plus. Îmi e dor de ecranul mare, X n-are așa ceva.

George Spencer, 31 de ani

VICE: Ai stat la coadă?

George: Am făcut rezervare la Apple Watch, pentru că am ajuns cu zece minute întârziere. Dar în centrul Londrei, de obicei stau toți idioții pe lângă magazinele Apple, așa că dacă mergi la un magazin mai mic în săptămâna lansării și vrei cea mai bună calitate sau cel mai scump produs, poți să-l iei în aceeași zi. Barometrul meu pentru calitate e prețul. În ultimii zece ani, mi-am cumpărat câte un iPhone nou în fiecare an, așa că probabil o să-l iau devreme și anul acesta.

Te face fericit?

Nu, dar sunt nefericit dacă nu-l am. E mișto să-l ai, are niște caracteristici tari, dar nu-mi schimbă calitatea vieții. Andy Warhol a zis că există un singur tip de Coca-Cola și e bun și pentru Liz Taylor, și pentru președinte, și pentru homleșii de pe stradă. E valabil și pentru cele mai bune telefoane. Știu că acum am cel mai bun telefon de pe piață.

Ce te-ar face mai fericit decât să ai ultimul model de iPhone?

E important să am relații bune cu persoanele din jurul meu, dar în rest nimic nu mă interesează. Nu există nimic la fel de bun care să fie disponibil în următoarele două săptămâni la prețul de o mie de dolari.

O să-ți iei iPhone X?

Da.

Ce crezi despre oamenii care nu folosesc iPhone?

Nu am prieteni apropiați de la care să primesc mesaje verzi. E enervant când cunoști o fată pe Tinder și îți dă sms și apare verde. Te gândești că n-are sens să continui.

Dylan Mckee, 22 de ani

VICE: De câte ori ai stat la coadă pentru un iPhone?

Dylan: Am stat pentru 4,5 și 6, ceea ce e trist, apoi mi-am făcut rezervare pentru 7, pentru că eram în vacanță la momentul respectiv.

Cât ai stat cel mai mult la coadă pentru asta?

Două sau trei ore. A fost enervant, pe vreme proastă, la 6 dimineața.

De ce faci asta?

Sunt developer de aplicații și trebuie să le testez pe telefoane noi ca să mă asigur că experiența utilizatorului e la calitate maximă.

Te fac fericit produsele Apple?

Îmi plac upgrade-urile, îmi place designul, le consider obiecte de artă modernă. Am fost de două ori la Conferința de Dezvoltare Apple din San Francisco, printr-o bursă; le trimiți o aplicație și, dacă le place, te invită să mergi gratis. A fost mișto pentru că sunt un mare fan Apple.

Te enervează că democratizarea vânzărilor te împiedică să obții versiuni ale produsului în avans?

Da! E mult prea corect, pentru că oamenii care chiar au nevoie de telefon nu-l pot obține mai devreme. Știu că par un nesimțit că spun asta și e cumva anti-egalitate, dar e foarte enervant să aștepți la coadă. Și nu prea primești tratament preferențial decât dacă lucrezi la firme mari ca Facebook sau Snapchat.

O să-ți iei iPhone X?

Sunt tentat de X și cred că arată excelent. Dar prețul e pipărat și cam nejustificat. M-am simțit deja vinovat când mi-am luat iPhone 7. Nu-mi pot imagina cum ar fi să dau o mie de dolari pe un telefon. E prima oară când ezit. Inima îmi spune da, dar creierul îmi zice: „Nu face prostia asta.”

Claire Beveridge, 31 de ani

VICE: Câte iPhone-uri ai cumpărat în prima săptămână de la lansare?

Claire: Niciunul, deși am vrut. Am și lucrat la un magazin Apple și nu aveam iPhone. Mai întâi am încercat să obțin iPhone 5; am stat la coadă cu maică-mea la un magazin mic din Brighton ore în șir. Când am ajuns în față, mi-am dat seama că îmi uitasem cardul și am plecat acasă, am lăsat-o baltă.

Ai fost nefericită din cauza asta?

N-am fost chiar așa de dezamăgită. Dacă eram, m-aș fi întors înapoi cu cadrul. Eram mereu entuziasmată când se lansa ceva nou, dar de multe ori îmi pierdeam entuziasmul când trebuia să stau toată noaptea și să pregătesc magazinul pentr lansare.

Te fac fericită produsele Apple?

Chestia cu Apple e că ori ești în familia asta a obsedaților după produse ori nu ești…Eu nu pot spune că sunt. Nu înțeleg de ce ai da toți banii pe care îi câștigi într-o companie ca să cumperi produsele aceleiași companii imediat ce lansează un produs nou.

O să-ți iei noul iPhone X?

În niciun caz! E prea scump și nu mă interesează să-mi recunoască fața sau să mă joc cu emoji-uri. Am alte priorități decât să dau o mie de dolari pe un telefon. Iar iPhone 6, pe care îl am acum, îmi satisface toate nevoile.

