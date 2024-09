Am întrebat tineri români care a fost cel mai dubios mesaj de despărțire primit pe telefon

În vremea când „dă-mi un beep când ajungi” încheia aproape orice discuție înainte de o întâlnire, aveai vreo 15 minute și tot atâtea SMS-uri pentru o lună întreagă. Așa că trebuia să le folosești cu cap! Dacă ai fost părăsit printr-un mesaj pe telefon în perioada aia, consideră-te privilegiat, cineva și-a consumat creditul în dolari ca să-ți dea papucii.

Am vrut să-mi dau cu niște nostalgie și m-am întors în anii ăia în care SMS-ul chiar conta, n-aveai bifa de văzut și nici nu ți se răspundea instant la mesaj ca pe WhatsApp, de exemplu. Încă mai trăiai cu emoție și suspans răspunsul de la partenerul de discuție.

Videos by VICE

Și ca să nu mă scufund de una singură în vremurile alea concise și (mai) lente, am vorbit cu mai mulți oameni despre experiențele lor. Și nu orice experiențe: ci alea personale și, pe atunci, chiar dureroase.

Da, i-am pus să-și scormonească în trecut, cum face și campania Vodafone 20 de ani, și să-și amintească de cele mai ciudate SMS-uri de despărțire pe care le-au citit pe ecranul mobilului, mai puțin smart, de atunci. Asta doar așa, ca să se îndeplinească și clișeul pe care-l auzi de la cineva mai mare (și înțelept) ca tine, când suferi din dragoste în adolescență: „O să râzi de asta peste ani”.

Ana Dumitrașcu, 23 de ani

„S-a întâmplat acum ceva ani, eu aveam 16 și el 19. Am stat împreună aproape un an și, într-o zi, mi-a dat un SMS sec cu «Vreau să luăm o pauză». Am zis OK, fie. După vreo săptămână, îmi scrie iar un mesaj pe telefon «De fapt, voiam să ne despărțim, dar nu știam cum să ți-o spun. Pa». Am stat despărțiți câteva luni, până când și-a amintit iar de mine. Mi-a scris să ne vedem și am rămas o bucată de vreme «friends with benefits», prietenii lui nu știau că am început iar să ne întâlnim. A mai durat totul vreo trei luni, după care ne-am despărțit definitiv. Nu ne-am mai vorbit, până în 2016, când i-am dat eu un mesaj de «La mulți ani», la care mi-a răspuns iar, sec, cu «Merci». A treia zi a devenit tătic. Încă mai râd isteric când îmi aduc aminte.”



Dragoș Ștefan, 24 de ani

„A fost o relație de șase-șapte luni, destul de ok. Totul bun și frumos, până când, într-o zi, primesc un mesaj imediat după ce ne-am întâlnit, în care scria: «Trebuie să discutăm». Nu am apucat să ajung acasă, că mi-a trimis un SMS în stil bacovian de vreo cinci minute de citit, în care îmi era explicat că «Ar fi bine să ne vedem fiecare de viața lui, să cunoaștem persoane noi, să rămânem amici, dar când trec eu peste, că am însemnat enorm pentru ea etc., etc.». După ce am citit mesajul, am încercat să o sun să-i cer explicații, să-i spun că trebuia să vorbim lucrurile astea față-n față. Mi-a zis că nu a vrut să facă asta, că i s-a făcut milă de mine și SMS-ul a fost o modalitate mai «blândă și ușoară» de a-mi spune pa.”



Matei Popilian, 26 de ani

„Am avut două relații la distanță, una în Pitești (acum 11 ani, când aveam 15) și una în Galați (acum opt ani, când aveam 18). Ambele s-au încheiat prin mesaje vagi, cum că nu se mai simt ok în asta și ar trebui să ne despărțim. Îmi amintesc că sunam disperat înapoi sau răspundeam la mesaje și, de multe ori, nici nu primeam răspuns, pentru clarificări. Acum e amuzant, dar atunci plângeam.”



Andrei B., 23 de ani

„Mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar o singură dată a fost definitiv. Aveam 18 ani și eram împreună cu ea de vreo nouă luni. Mi-a spus simplu: «Andrei, cred că vreau să ne despărțim». Nu prea a contat ce am mai vorbit după, era degeaba. Prin mesaj e cel mai simplu pentru că ești mai greu sensibilizat de reacția celuilalt, și, de multe ori, nu ai curaj să o duci pană la capăt, atunci când te confrunți cu emoții spontane. Așa, îți dezumanizezi partenerul prin bariera ecranului. «Nu cred că te mai iubesc». Ce să răspunzi la așa ceva?”



Ivona Suciu, 26 de ani

„Am fost împreună trei luni, iar în acest timp, a stat la mine în casă, ne făceam împreună planuri de viitor, se purta cu fiica mea ca un tată. Deodată, fără vreun motiv anume, a înghețat totul. Mi-a dat un SMS că «Are multe pe cap și nu are timp». Serios? Ăsta e un motiv să închei o relație și o faci așa? A fost prostia mea, până la urmă, că l-am lăsat să pătrundă în casă, în viața și în inima mea atât de repede.”



George Manea, 27 de ani

„Mi s-a întâmplat și mie, acum șapte ani, când aveam 20. Mi-a scris, din senin, un SMS în care zicea că «am realizat că nu ne potrivim și e mai bine să rămânem amici». Nu știu ce fel de amici își imagina că vom rămâne, din moment ce ea, a doua zi, era cu altul. Mai bine mi-o spunea în față. Cred că despărțirea printr-un SMS este o dovadă clară de lipsă de curaj.”



Mihai O., 23 de ani

„După câteva luni de relație, ea a plecat la rudele ei din Italia, în vacanța de vară. De acolo mi-a trimis un mesaj în care îmi spunea că timpul petrecut departe de mine a făcut-o să realizeze că nu mă iubește. «Oricat am încercat, nu am reușit să îmi dau seama dacă țin la tine, deci e o relație fără viitor. Iubirea trebuie să fie de ambele părți, din păcate, nu e cazul nostru». Am vrut să o sun, dar aveam pe vremea aia cartelă prepay și tot creditul se dusese pe extraopțiune.”



Diana Petrescu, 36 de ani

„Aveam o relație cu un tip cu nouă ani mai tânăr decât mine. Eram îndrăgostiți și totul mergea bine, până când am aflat că el ar fi trebuit să se însoare cu tipa cu care era de 13 ani (!!!). Mi-a spus că vrea să se despartă de ea și să rămână cu mine, de aia nu am plecat. Bineînțeles că a intrat familia lui pe fir și au făcut tot posibilul să ne despartă, deși noi ne înțelegeam foarte bine. M-am trezit într-o dimineață cu un SMS din partea lui: «Eu nu mă mai pot motiva să continui relația asta», după care mi-a continuat mesajul cu niște versuri din BUG Mafia, ceva cu «Capul sus».”



Gabriela Lazăr, 24 de ani

„Nici nu știu la care din despărțiri să mă raportez. Că oricum sunt mai vechi astea cu sms-urile, de prin liceu. De una îmi amintesc clar, cumva am scos cu cleștele de la el despărțirea. Mi-a scris că trece printr-o perioadă mai dificilă și nu prea știe ce să facă, nu știe exact ce simte. De fapt, era supărat din cauză că nu mă culcasem cu el. Eu eram virgină.”