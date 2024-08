Am luat ayahuasca și viața mea s-a schimbat complet

Eram într-un sat dintr-o locație secretă la țară, în Anglia, și urma să iau poțiunea amazoniană ayahuasca. Nu mai luasem psihedelice până atunci. Sunt o dentistă de 33 de ani din Londra. În afară de ocazionala iarbă în adolescență și niște cocaină luată de câteva ori pe la 20 de ani, nu sunt o consumatoare de droguri experimentată.

Înainte să decid să fac asta, am vorbit cu trei persoane care știam că au mai luat ayahuasca și am fost uimită de faptul că, deși toate erau femei inteligente și articulate, niciuna nu a putut să-mi explice cum a fost experința ei pe acest drog. Am primit numai răspunsuri de genul: „Ayahuasca este intensă”, „Îți arată propriul sine” sau „Face cât zece ani de terapie, dar trebuie să fii pregătit să muncești pentru asta”. Retrospectiv, acum înteleg cum efectele DMT-ului (dimethyltryptamine), compusul activ din ayahuasca, sunt imposibil de explicat.

Nu am făcut asta ca să mă sparg, ci din pură curiozitate. Nu aveam cine știe ce așteptări. Sunt foarte interesată de spiritualitate, scopul nostru ca oameni și conexiunile cu ceilalți. Deci am fost destul de fascinată când mi-au spus prietenii că au avut parte de învățături spirituale profunde pe ayahuasca. Am simțit că mi-a apărut în viață cu un scop, așa că am încercat-o.

Eram în jur de 20 de oameni, cu vârste, etnii și trecut social diferite. Ne-am aranjat pilotele și pernele pe marginea sălii, un loc folosit de obicei pentru petrecerile cu ceai ale bătrânilor sau competițiile de gătit prăjituri. Draperiile erau trase și ușile încuiate de Shaun (unele nume au fost schimbate ca să protejeze identitățile participanților), un psihoterapeut care a folosit ayahuasca și este interesat să exploreze cum o poate integra în tratamentul clinic. Ayahuasca este ilegală fiindcă conține DMT, iar organizatorii nu puteau să-și permită ca sătenii să afle că „locul de meditație” era ceva mai mult de atât.

Ne-am schimbat de hainele clasice, ne-am îmbrăcat în alb și ne-am așezat ca să ne împărtășim intențiile pentru acea seară. A mea a fost să mă las purtată de experiență și să-i permit să-mi arate ce aveam nevoie să văd.

A început ceremonia și am gustat din „doctorie” unul câte unul din ceva ce arăta ca un ibric de cafea. Lichidul gros de culoare maronie a fost turnat într-un pahar de shoturi. Era relativ dulce și amărui. M-am întors la locul cu pilota și am adormit rapid. Apoi m-am trezit și au început să se întâmple lucruri. Nu mă simțeam confortabil, mă panicasem. Ce dracului făcusem? De ce mi-am făcut una ca asta?

Am cerut ajutor, iar Kay, una din asistenții lui Shaun, a venit să mă salveze. M-a întins pe spate și mi-a aplicat presiune pe centrul pieptului unde se întâlnesc coastele. „Ce faci? E inconfortabil”, i-am spus eu. „Știu”, mi-a răspuns ea. „Îți scot armura, doar relaxează-te”. Apoi parcă s-au deschis porțile și am început să plâng. Timpul s-a distorsionat. M-am cuibărit în poziție de fetus și m-am întristat că eram singură. Eram bebeluș, singură și nu voiam asta. „Asta este vindecarea ta”, mi-a spus Kay. „Bucură-te de ea.” Făcea mișto de mine?

Deși am avut părinți incredibil de iubitori și înțelegători, îmi era foarte familiar sentimentul ăsta de singurătate. Deconectarea. Sunt probabil una dintre cele mai puțin singure persoane pe care le cunosc. Dar adesea, de-a lungul vieții, m-am simțit singură, neînțeleasă și diferită.

Mi-am deschis ochii și aveam o mână care mă ținea în brațe de la spate. Degetele s-au atins cu ale mele și conexiunea era minunată. Am urmărit degetele cum se uneau ușor și se conectau unele cu altele. Dar nu era niciun vecin dubios care profita de starea mea alterată. Eram doar eu.

Ești în continuare tu, mi-a spus ea. Deschide ochii și uită-te. Am făcut-o. Eram încă acolo, stăteam cuminte. Apoi mi-am închis din nou ochii. Nu a mai fost înfricoșător. A fost frumos și magic, din altă lume. A fost bizar și totodată avea sens. Nu eram singură și nu aveam să mai fiu așa niciodată.

Eram conștientă de altă prezență, a lui Morgan, nepotul meu de trei săptămâni. Dar numele lui nu era Morgan acum, ci Nathaniel. Și-mi spunea Anya, care nu este numele meu real. Am primit niste mesaje clare despre Nathaniel. Va avea multe dintre provocările de care am avut și eu parte în viață. Este datoria mea să-l ajut să se chinuie mai puțin. În timp ce este pe propriul drum, îl pot ajuta să treacă mai repede prin durere datorită experienței mele. Mai târziu am căutat pe Google numele Nathaniel și Anya și am descoperit că ambii aveau origini evreiești. Anya este cuvântul unguresc pentru mamă.

Am simțit o conexiune profundă cu Morgan chiar dinainte de a se naște. Ziua în care sora mea a intrat în travaliu, trebuia să zbor la Ibiza. Am condus la aeroport, dar fiecare fibră din corpul meu îmi spunea să nu mă urc în avion, așa că m-am întors. Mai pe seară sora mea a intrat într-un travaliu lung de 20 de ore și așa s-a născut Morgan.

Acum era sâmbătă dimineața în sat și eu îmi revenisem la realitate. Voiam să ajung la Morgan. A fost o retragere de două zile și o a doua ceremonie urma să se petereacă în noaptea aia, dar eu voiam să plec. Am făcut să pară că aveam nevoie la toaletă, mi-am lăsat salteaua de yoga și lucrurile în cameră, am sărit în mașină și dusă am fost.

Am condus două ore din satul adormit până acasă la sora mea în Cotswolds. M-am uitat la bebelușul dulce cum dormea în pătuț. „Nathaniel, sunt eu, Anya”, i-am șoptit. Dar e un bebeluș și dormea dus, iar numele lui este Morgan. I-am povestit surorii mele de meditație și de moduri de alăptare.

O parte din munca de după ayahuasca este să integrezi ce ai învățat în propria viață. Odată cu trecerea timpului învățăturile și viziunile de care am avut parte sigur se vor estompa. Dar un lucru pe care îl zice toată lumea despre această doctorie este că primești un mesaj clar. Eu am primit două. Primul: Nu sunt singură fiindcă mereu mă voi avea pe mine; sunt completă, întreagă, doi în unul și pot să accesez înțelepciunea ei prin meditație profundă oricând am nevoie. Al doilea: acum datoria mea să-l susțin pe Nathaniel în drumul său prin viață; asta în timp ce trebuie să-mi aduc aminte că numele lui este de fapt Morgan și că părinții săi pământeni probabil că nu au nevoie să știe prea multe despre asta.

Voi mai încerca vreodată ayahuasca? Nu știu. Nu aș zice că nu. Am nevoie de timp să procesez ce am descoperit; să-i permit să se integreze. Cred că întrebarea ar fi: cât de adânc în gaura de șarpe vreau să mă duc?

