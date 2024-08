Am mâncat ca oamenii din Game of Thrones ca să trăiesc serialul așa cum trebuie

În sfârșit a venit momentul ăla al anului: nou sezon din Game of Thrones și nu pot să-mi imaginez de ce ai citi articolul ăsta dacă nu urmărești serialul, dar mie mi-ar plăcea să subliniez faptul că înseamnă mult pentru mine. De ce? Pentru început, pentru că aștept sezonul ăsta de mai bine de un an. Plus, mai e fenomenul ăsta fantastic în care oamenii își văd de viața lor un an întreg și deodată renunță complet la viața personală timp de șase săptămâni pentru o lume de fantezie cu Șapte Regate pline de violență.

Game of Thrones e la granița dintre mainstream și fantasy, unde sexul e la fel de omniprezent cum sunt crimele. De asemenea, e și lumea lui Hodor Hodor Hodor (dacă nu te uiți la serial nu o să înțelegi nici glumele mele super amuzante).

Dar a trecut un an întreg și trebuie să recapitulăm. Cine era ce, cine a omorât pe cine, cine și-o trage cu cine și ce naiba caută Ed Sheeran în pădure? Astea sunt întrebări cruciale înainte să te scufunzi în al șaptelea sezon. Ca să intru în starea potrivită pentru noile episoade, am hotărât să combin două din lucrurile mele preferate: mâncarea și un maraton GoT.

Când mă uit la serial, nu sunt foarte atentă la aspectul culinar. Seria decapitează în mod regulat personaje, deci nu prea îmbie apetitul. Dar până și personajele din GoT mănâncă, de exemplu cei din Westeros iubesc carnea de porc și vinul. Deci, ca să mă pregătesc pentru noul val de crime, scene sexuale explicite și bătăi cu zombie și dragoni, am decis să mănânc ca un westerosian adevărat.

Micul dejun

Păine, șuncă, struguri și lapte.



Aparent nimeni din Game of Thrones nu e vegetarian, deci m-am pregătit sufletește pentru o zi plină de carne. La zece dimineața, care în mod normal ar fi implicat iaurt cu banană sau un ou fiert, meniul meu conținea niște bucăți de carne sărată și pâine delicioasă. Am rupt pâinea cu mâinile și am băut laptele ca un sălbatic adevărat. Nu am muls nicio vacă, dar m-am simțit mai dură ca de obicei. M-am simțit gata să mă lupt cu un dragon și alți monștri, pentru că micul ăsta dejun a fost greu. În special șunca pe care am gătit-o la focul sălbatic (adică pe aragaz).

Acum înțeleg de ce toată lumea din serial vrea să se bată: acest mic dejun sălbatic îți dă o senzație nițel agresivă. Cu resturi de șuncă arsă printre dinți, de abia așteptam următoarele mese ale zilei.

Prânzul

Cârnați cu pâine, lapte și vin.



Deși pare cam sărăcăcios, carnea e foarte sățioasă. De aia mi-a dispărut cheful de bătaie după prânz, care a fost înlocuit de dorința unui pui de somn. E momentul perfect să mă uit la primul episod și să diger liniștită pe canapea. În loc de lapte, am trecut direct la vin, oricum nici unul dintre personajele din GoT nu se ferește de alcool. Am intrat în personajul reginei leneșe care trimite servitorii să lupte pentru ea și să-i aducă ofrande.

Am intrat în starea Game of Thrones, dar mai mult datorită stomacului meu plin și lenii induse de carne. De abia după o oră m-am mai ridicat de pe canapea. Am dat vina pe vin. Probabil de la consumul excesiv de alcool oamenii vor să se omoare între ei: dacă trebuie să te lupți cu dragoni, probabil că alcoolul ajută.

Gustare

Prăjitură și curmale



Recunosc: aia e o brioșă. M-am bucurat și eu de o masă fără carne. Nu îmi plac deloc curmalele, dar Khaleesi nu ar mânca o pungă de chips-uri, așa că am optat pentru stafidele supradimensionate. Mai întâi le-am decojit, nu doar din cauză că sunt uscate, dar de frică să nu se descompună pe interior. Probabil așa e și când vezi conspirații peste tot. Cum să te bucuri de mâncare când trăiești cu stresul constant că cineva vrea să te decapiteze/

Gândul ăsta îmi dă o stare de disconfort și mă bucur că pot să separ realitățile printr-un ecran. Mă bucur că pot să-i observ de la distanță pe the Hound, Cersei, Little Finger (mi-e frică tare că o să facă ceva oribil sezonul ăsta), White Walkers, dragoni și să nu uităm de toate bolile oribile.

Cina

Pui la rotisor, pâine, struguri și bere



Masa asta e una dintre cele mai bune, deși nu am făcut mai nimic ca s-o merit. (Am cumpărat puiul de la rotiserie). Microundele nu există în cele Șapte Regate, deci nu e ca și cum pot să-mi încălzesc o lasagna. Puiul ăsta cu pâine și struguri zici a venit direct de la castel. Carnea de pui e delicioasă, strugurii sunt superbi și beau în continuare bere și vin.

Nu mă simt prea chic când mușc din pui, dar m-am împăcat cu ideea că, în universul Game of Thrones, probabil că nu aș fi aparținut unei familii influente. Ba mai mult, în Westeros nu prea am văzut piept de pui în meniu, singurul lucru e că nu prea îmi place să rod oase.

Dar până la urmă nu contează pentru că puiul și alcoolul intră bine. Deși ar fi un pic ciudat să faci asta atunci când te uiți la serial cu prietenii („Hei, ce faceți? Am adus un pui să gustărim!”). Dar dacă te uiți singur, recomand cu căldură.

Dacă ai mult timp liber sau trăiești într-un univers în care nimeni nu a auzit de Game of Thrones, cea mai bună idee ar fi să te uiți la toate sezoanele anterioare într-un weekend sau două. Fă-ți plinul de carne, vin și bere și bagă-te la maraton. Tot o să leșini după cină, dar pentru asta sunt canapelele. Totuși, nu te lăsa bătut de lene, că altfel o să pierzi narativa complexă.

