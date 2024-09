Am mâncat cărbune activ ca să nu mă îmbăt

Oameni din diverse colțuri ale internetului laudă efectele nenumărate ale cărbunelui activ – se zice că detoxifiază stomacul și vindecă mahmureala. Am vrut să testez acest nou curent și să văd dacă pastilele de cărbune activ mă vor ajuta să nu mă îmbăt.

Corpul tău e două treimi apa. Filtrele Brita curăță apa. Așadar, materialul care stă la baza filtrelor de apă trebuie să fie un detoxifiant bun și pentru tine. Asta e logica noului tratament detoxifiant despre care scrie lumea pe internet: cărbunele activ.

Se pare că acest tratament minune îți albește dinții, îți închide porii, îți detoxifiază stomacul, te face mai pur și mai bun. Cutia pe care am cumpărat-o eu recomanda să iau câte două pastile înainte de fiecare masă pentru a preveni indigestia, dar eu aveam de gând să depășesc orice limită pentru a deveni o ființă nemuritoare compusă din lumină.

Am încercat măștile faciale, tratamentele pentru albirea dinților, toate acestea sub privirile disprețuitoare ale soțului meu, care mă lua peste picior: „Zi-mi și mie cum arată cărbunele inactiv”.

Cărbunele e activat cu apa super fierbinte sau acid – un proces inventat de toxicologul rus Von Ostrejko la începutul anilor 1900.

„Are o grămadă de pori și șanțuri”, a zis dr. Daniel E. Rusyniak, director medical la Centrul pentru Intoxicări Indiană. „Aceste găurele și șanțuri creează o suprafață mare pe fiecare grăunte de cărbune. Această suprafață îi permite cărbunelui să absoarbă substanțe din mediu ca un burete, așa că atrage tot ce nu e ok din stomac și e eliminat prin scaun”, a explicat Rusyniak.

La Urgențe, cărbunele e utilizat pentru tratarea supradozelor de droguri și a intoxicațiilor severe. Uneori, cărbunele se amestecă cu sorbitol, un laxativ. În timp ce drogurile se dizolvă în stomac, sunt absorbite de cărbune, a explicat Rusyniak.

Probabil de asta s-au gândit oamenii să folosească tratamentul cu cărbune activ pentru mahmureală. Dar cărbunele nu e folosit de obicei pentru tratarea intoxicației cu alcool. „Alcoolul e absorbit foarte rapid prin stomac și ajunge în sânge înainte să ajungi tu la Urgențe”, a zis Michael Lynch, director medical al Centrului de Intoxicație Pittsburgh.

L-am întrebat pe Lynch ce s-ar întâmpla dacă cineva ar lua cărbune înainte să înceapă să bea alcool. Mi-a răspuns că probabil o parte din alcool ar fi absorbit, dar e greu de estimat cantitatea. „De obicei, în cazul unei supradoze de păștile, pacientul primește o cantitate de cărbune la fel de mare ca cea de păștile. În plus, moleculele de alcool au o formă care nu le permite să fie absorbite atât de ușor de cărbune.”

Rusyniak mi-a mai zis că strategia i se pare stupidă. Oamenii care vor să se îmbete au chef să absoarbă ei alcoolul, nu să-l absoarbă cărbunele. De ce să mai bei dacă nu vrei să te îmbeți ?

Dar mie îmi place să beau și urăsc să mă îmbat. Și-mi dau seama prea târziu când am exagerat. Poate că tratamentul cu cărbune e ideal pentru mine.

Am luat două pastile înainte de petrecerea unei prietene. Am băut și am tot băut fără să mă simt foarte beată, probabil pentru ca se îmbăta cărbunele în locul meu. Partea nasoală a cărbunelui m-a lovit la ora patru dimineața, când m-am trezit că nu puteam dormi. Îmi luasem tratamentul obișnuit de somn, cu melatonină, dar cărbunele l-a absorbit și pe ăla. De asta îmi fac griji în privința acestui fenomen, a zis Lynch. Dacă am lua cărbune înainte de orice, am absorbi mai puțini nutrienți. „Există medicamente foarte importante pentru unii oameni, iar cărbunele poate contracara efectele lor,” a zis Lynch.

Am profitat de insomnie ca să-mi fac niște tratamente de frumusețe cu cărbune. Am adăugat cărbune în masca de față și am obținut cei mai minusculi pori pe care i-am avut vreodată. După ce am clătit masca, eram fină ca o păpușă de porțelan. Apoi m-am spălat pe dinți cu el și n-am observat niciun efect decât că arătam că Bjork într-un videoclip dubios în care mănâncă cerneală de sepie.

Duminică, am încercat cărbunele împotriva beției de la amiază. Îmi place să beau ziua, dar mă termină beția pe timpul zilei. Mă leșină complet. Așadar, am luat iar niște cărbune și mi-am făcut două cocktailuri. Am băut vreo jumătate de sticlă de șampanie fără să simt nimic, apoi o bere și un shot. Spre cină am băut vin roșu cu părinții. Am început să beau pe la ora 13, dar m-am simțit beată abia pe la nouă, când m-am luat la ceartă cu soțul meu pe un subiect absolut imbecil. Dar pentru că deja obosisem cărbunele cu atâta alcool, n-a mai putut să absoarbă și melatonina de data asta, așa că am dormit ca un bebeluș. M-am trezit aproape fără pic de mahmureală.

N-aș vrea să încurajez oamenii să ia cărbune și să toarne în ei substanțe cu nemiluita, dar pot spune că pentru mine, două pastile de cărbune înainte de cocktailuri au funcționat grozav.

