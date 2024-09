Am mâncat zilnic doar mic-dejun la McDonalds’s ca să înțeleg viața și libertatea

Mâncarea de la McDonald’s este apoteoza progresului umanității. Dincolo de rata de calorii la leu și de viteza servirii, aromele s-ar putea să fie dovada că ne-au vizitat cândva extratereștrii și ne-au lăsat tehnologii avansate de prăjire a burgerilor și a cartofilor. Nici nu mă plătește nimeni să spun asta: astea-s datele. Nu-mi pasă de ingredientele modificate și nici de propria sănătate când mănânc de la McDonald’s. Big Mac-ul are gust de îmbrățișări.

De-asta când McDaddy a anunțat că va servi micul dejun toată ziua în Canada, mi-a tresărit inima. Durerea și bucuria mi-au săgetat brațul stâng și mi s-a încețoșat privirea numai când m-am gândit la delicioasele McMuffins cu ouă și chifteluțele din cartofi. Eram ultra entuziasmat c-o să pot să mănânc micul dejun de la McDonald’s la orice oră, în orășelul meu natal, Regina, din Saskatchewan, probabil așa cum fac americanii. Așa că m-am hotărât să mănânc micul dejun de la McDonald’s la fiecare masă timp de o săptămână, ca să aflu dacă chiar există rai.

Mai întâi, să trecem și peste asta: Morgan Spurlock, vedeta filmului Super Size Me, precum și filmul lui sinistru sunt cel mai probabil responsabili pentru cea mai tristă invenție a McDonald’s-ului – meniul „sănătos”. Dacă-ți iei salată de kale de la McDonald’s, o să presupun că-ți mai place și să le spui copiilor că Moș Crăciun le-a ucis animalele de companie. De ce-ai face așa ceva? În al doilea rând, alimentele din meniul de mic dejun de la McDonald’s sunt relativ sănătoase, sau cel puțin așa am presupus eu când am pornit în această călătorie. La urma urmei, sunt preponderent ouă. Ouăle sunt bune, nu?

Țelul meu era să mănânc un aliment din meniul din mic dejun la fiecare masă, timp de șapte zile. De exemplu, în prima zi aveam să mănânc doar McMuffins cu ou, în a doua zi doar sandvișuri cu covrig și-așa mai departe. Planul ăsta s-a destrămat ca o clătită apoasă. Asta s-a datorat atât politicilor dificile de alcătuire a meniului practicate de McDonald’s, cât și spasmelor constante de colon. Se pare că dacă mănânci suficiente chiftele din cârnați, ți se transformă curul într-o piñata plină de șerpi în flăcări. Ceea ce începuse ca o simplă farsă cu mâncare s-a transformat într-o odisee de auto-descoperire a balonării. Mi-am calculat consumul zilnic, precum și datele nutriționale, conform site-ului McDonald’s.

Ziua 1: McMuffins cu ou

Am început să-mi măsor abilitățile fizice, ca să dovedesc dacă micul dejun chiar e cea mai importantă masă a zilei. Oare aveam să dezvolt super-puteri de la o săptămână întreagă de mic dejun? Ca să am un etalon, am parcurs 20 de kilometri cu bicicleta medicinală cât am putut de repede și am scos 36:06. Am făcut flotări și abdomene până când n-am mai putut să mai fac și-am adunat 35 de flotări și 62 de abdomene. M-am cântărit și aveam 65 de kilograme. Apoi am mâncat McMuffins cu ou. McMuffins-urile cu ou sunt pure și sfinte. Prima mi s-a așezat în gură precum cuvântul lui Iisus. Prin comparație, garnitura de chifteluță de cartofi a alunecat în jos precum limba unsuroasă a diavolului. În timp ce-mi mâncam ultima McMuffin din ziua respectivă, am simțit că deja îmi fac daună. La suflet.

Total alimente consumate:

Patru McMuffins cu ou

O chifteluță din cartof

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 1,320 kcal

Carbohidrați: 132 g

Grăsimi: 54 g

Sare: 3,400 mg

Proteine: 65 g

Ziua 2: Foame de lup

Ziua asta ar fi trebuit să fie ziua de McGriddles. Mi-am luat unul la prima masă a zilei și mi-am înghițit ura față de produsul ăsta. McGriddles conțin ou și o felie de șuncă, dar în loc de pâine – fii atent – folosesc o friganea cu sirop de arțar. Pe-a mea mi-am luat-o cu cârnat, ca să aibă o textură ceva mai acătării și a avut gust de porno cu tentacule cu diabet. McGriddles sunt dubioase.

La prânz s-a întâmplat ceva rău. De la restaurantul la care eram mi-au zis că n-au McGriddles. N-am vrut să-mi încalc jurământul de a mânca tematic în fiecare zi, așa că mi-am comandat clătite și-o McMuffin, ca să-mi construiesc propriul McGriddle. Am comandat suficient cât să fac același lucru și la ora cinei. Mi-am mâncat sandvișul de prânz făcut de-acasă la Muzeul Regal Saskatchewan Museum, în timp ce vizitam o expoziție cu lupi împăiați. O plăcuță din zona respectivă zicea că viclenia lupului nu-i „garantează întotdeauna succesul și supraviețuirea”. Mi-au ghiorțăit mațele în timp ce-mi înghițeam McGriddle-ul improvizat.

Total alimente consumate:

McGriddle cu cârnat, ou și cașcaval

Trei McMuffins cu ou și bacon

Trei clătite

Două chifteluțe din cartof

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 2,400 kcal

Carbohidrați: 257 g

Grăsimi: 186 g

Sare: 4,780 mg

Proteine: 78 g

Ziua 3: Seara de ieșit în oraș

Până acum a trebuit să mă confrunt de unul singur cu micul dejun pe toată ziua. Soția mea Jill era plecată din oraș. N-a bucurat-o prea tare noua mea dietă, dar m-a susținut. În a treia zi mi-am propus să mănânc sandvișurile cu covrig de la McDonald’s la fiecare masă, pentru că lui Jill îi plac covrigii. După o zi lungă pe drumuri, m-am gândit că o seară în oraș cu tema „covrigi” o să fie ca și cum ne-am fi reînnoit jurămintele. Din păcate, la prânz s-a petrecut tragedia. Se pare că micul dejun pe toată ziua la McDonald’s nu include tot meniul de mic-dejun. Poți să comanzi doar McMuffins, clătite și chifteluțe de cartof după 11 dimineața. Fiasco-ul McGriddle din ziua precedentă nu se datorase unei penurii de ingrediente, ci fusese provocat de regulile despotice ale McDonald’s cu privire la micul dejun. Soția mea a zis că e ok cu cina ei cu McMuffin. Dar când am privit peste masa luminată de o lumânare, în ochii de care mă îndrăgostisem cu ani în urmă, mi-am dat seama c-o dezamăgisem. Mi s-a întors stomacul pe dos de tristețe

Total alimente consumate:

Un sandviș cu ou în covrig

Două McMuffins cu cârnat

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 1,380 kcal

Carbohidrați: 124 g

Grăsimi: 70 g

Sare: 2,510 mg

Proteine: 60 g

Ziua 4: Urletul lupului la micul dejun

A doua zi, tristețea din mațele mele se transformase în furie și diaree agresivă. McDonald’s nu avea cum să mă oblige să le respect meniul cu „selecțiuni” pentru micul dejun pe toată ziua. Meritam răspunsuri și câteva pastile anti-aciditate gastrică. Ca să mă revigorez, am comandat un McWrap de dimineață cu cârnat și chiftea din cartof pentru prima masă a zilei. Chestia asta, umflată cu două chiftele din cârnat, chifteluțe din cartofi și prea multe ouă, cântărește cât un bebeluș. Și nici măcar nu-i un bebeluș drăguț. E unul din ăia căcăcioși. La prânz și la cină mi-am făcut singur McWrap-ul din conținutul mai multor McMuffins cu cârnați, combinat cu chifteluțe de cartof, toate înfășurate într-o clătită. Viclean de fel, mă transformasem în lup.

Mă simțeam pe cai mari, așa că am scris un mail către sediul McDonald’s ca să-i întreb de ce își limitează selecțiile pentru micul dejun. Încă nu mi-au trimis niciun răspuns oficial. La prânz, am întrebat o sursă din interiorul unui restaurant de ce le lipsesc alternativele pentru micul dejun pe toată ziua. Casierul mi-a spus: „E din cauza felului în care e adusă mâncarea. Nu putem.” Un manager a urlat din spate și i-a ordonat casierului clar tulburat să nu mai stea la palavre și să se-ntoarcă la muncă. Ce ascunzi, McDonald’s? Mic dejun toată ziua? Mai degrabă minciuni toată ziua. M-am postat în fața unui McDonald’s cu o pancartă pe care scria „minciuni toată ziua” ca să ajut la conștientizarea problemei. Aproape m-am căcat pe mine în trafic, pe drum spre casă. Probabil de la stres.

Total alimente consumate:

Un McWrap de dimineață cu cârnat și chifteluțe din cartof

Două McMuffins cu cârnat

Trei clătite

Două chifteluțe de cartof

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 2,920 kcal

Carbohidrați: 287 g

Grăsimi: 153 g

Sare: 5,310 mg

Proteine: 168 g

Ziua 5: Ziua de trișat

Politicile astea la micul dejun deveneau din ce în ce mai intense; aveam nevoie de o pauză. În ziua de trișat aveam voie să-mi aleg orice aliment non-McDonald’s voiam eu. La prânz, m-am dus la Mr. Breakfast, un restaurant independent la care poți să iei micul dejun toată ziua, în Regina. Restaurantul condus în familie, de Stan și George Perentes, a fost fondat în 1989.

Mi-am comandat un sandviș Denver sandwich cu chifteluțe de cartof și au fost mirifice. După masă, l-am întrebat pe co-proprietarul Stan Perentes ce părere are de introducerea meniul de mic-dejun McDonald’s pe toată ziua în Canada. Perentes a spus: „Sunt cam în urmă la faza asta cu servitul micului dejun toată ziua, în fiecare zi. Ar trebui să se țină de chestiile la care se pricep. Când vine vorba de micul dejun, altele-s regulile jocului.” Mr. Breakfast a vorbit.

Total alimente consumate:

Un sandviș Denver de la Mr. Breakfast Denver cu chifteluțe de cartof

Patru McMuffins cu ou

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 1,790 kcal

Carbohidrați: 178 g

Grăsimi: 79 g

Sare: 4,360 mg

Proteine: 83 g

Ziua 6: Brunch-ul futut

M-am trezit în miros de bacon. Nevesti-mii i s-a părut haios să facă un brunch acasă, cu vafe tradiționale belgiene de Liège, fiecare cu câte-un ou prăjit pe ele și garnisite cu fructe. Eu, evident, n-am putut să mănânc deloc. Ochișorii năzdrăvani ai lui Jill sclipeau ca zahărul perlat caramelizat. În timp ce mă-ndreptam bosumflat spre McDonald’s pentru doza zilnică de ouă apoase, mi-am amintit de anii mei de burlăcie. La drive thru, mi-am dat seama că mașina mea, plină de ambalaje folosite de la McDonald’s, începuse să miroasă a tristețe unsuroasă.

Total alimente consumate:

Cinci McMuffins cu ou

O chifteluță din cartof

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 1,610 kcal

Carbohidrați: 161 g

Grăsimi: 65 g

Sare: 4,160 mg

Proteine: 81 g

Ziua 7: Brunch Mac-ul

În ultima zi, m-am gândit c-o să-mi fie greu să suport șocul lăsatului de alimente de mic dejun. Mi-am pus la muncă noile abilități de a hack-ui meniurile McDonald’s și am inventat Brunch Mac-ul. Rezultatul e un înlocuitor delicios al sentimentelor cu colesterol. În încheierea acestui maraton de mic dejunuri, mi-am testat din nou abilitățile fizice. Îmi îmbunătățisem timpul pe bicicletă cu 1:34, am făcut zece flotări în plus, trei abdomene și am tras circa opt mii de bășini. Când m-am cântărit la final, slăbisem un kilogram și jumătate. Noua mea dietă nu doar că mi-a conferit un trup nou, dar m-a învățat și să pun preț pe hotărâre. Deși meniul limitat de mic dejun de la McDonald’s mi-a pus pofta de mâncare la încercare uneori, am învățat cum să-mi hrănesc spiritul. Uneori, trebuie să mai și spargi câteva ouă.

Total alimente consumate:

Două Brunch Mac-uri

Un McMuffin cu ou

O cafea

Informații nutriționale

Calorii: 1,850 kcal

Carbohidrați: 241 g

Grăsimi: 55 g

Sare: 2,580 mg

Proteine: 64 g