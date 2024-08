Am meditat cu îngerii din Cluj și mi-am spălat păcatele cu un furtun imaginar

Dacă eşti clujean, ca mine, probabilitatea să dai peste un event pseudoștiințific e de minimum 50%. De la aromaterapie, citit în cărţi, interpretarea viselor, programare neuro-lingvistică, remediii alternative care te bagă mai repede în groapă, Clujul le are pe toate. Sigur, nu e doar un fenomen local, anul trecut Ezoteric Fest, cel mai mare festival cu bullshit din Transilvania, s-a ţinut în Timişoara. Bucureştiul se poate mândri şi el că găzduieşte Body Mind Spirit Expo, că doar e capitala ţării. Însă, la Cluj lucrurile sunt atât de nasoale că s-a şi făcut un protest pe tema asta, să conştientizeze lumea magnitudinea problemei.

Conform unui sondaj, 78% din români cred în existenţa îngerilor, aşa că am mers la un eveniment organizat de o femeie care spune că e mesagerul lor. Delia Mureşan nu e singura care pretinde că poate vorbi cu îngerii. România TV, de exemplu, are o rubrică săptămânală în care te informează ce ar vrea să îţi transmită înaripaţii. Însă, din ce-mi dau seama, doamna Delia e cea mai populară. Pagina ei de Facebook are peste 32 de mii de like-uri. Olivia Steer, pe care o cunoaşte toată lumea, are doar puţin peste dublu, deci e ceva.

M-am înhămat cu aparatul foto, poza cu James Randi în portofel, un munte de răbdare și am pornit către meditaţia cu îngerii. Am ajuns cu o juma’ de oră înainte, am aprins o ţigară, să nu fiu ţăranul ăla care e primul sosit şi ultimul plecat. După ce au mai intrat doi oameni în curte, m-am băgat şi eu şi, surpriză, deja erau vreun sfert din scaune ocupate.

Astrele, taberele şi dacii

Îngerii îmi transmit că bunica ar vrea să ia legătura cu mine. Poză de autor.

Pentru că eram nou, am fost invitat să extrag un bileţel dintr-un bol, cu un mesaj al îngerilor către mine. Am aflat că o persoană dragă care nu mai este printre noi ar vrea să comunice cu mine, că are o pilă la arhanghelul Mihail.

Mesagerul îngerilor, doamna Delia, discuta informal cu cei ajunși mai devreme. Nu spunea ceva spectaculos, era o combinaţie de generalități pe care ţi le îndrugă astrologii şi platitudini scoase din orice carte de self-help: anul trecut a fost nasol, însă acesta e unul al schimbării, în care trebuie să te racordezi la propriile valori; dar la fel de bine trebuie să fii flexibil şi deschis la nou. Exact genul de vrăjeli aplicabile la 90% din populaţie pe care le auzi la Neti Sandu. Anul viitor va spune exact aceleaşi lucruri şi niciunul dintre fani nu-și va da seama.

Mi-a captat atenția când a povestit despre taberele pe care le organizează: ba prin ţară, ba în Malta, Irlanda sau alte destinaţii d-afară. Mi se pare şi normal, doar nu îi comunică îngerii exclusiv prin reţele locale de telefonie. Când a anunţat că pentru excursia din Malta mai sunt doar vreo două locuri neocupate, am mirosit imediat o stratagemă de marketing. Informaţii despre unele dintre tabere le poţi găsi şi pe site-ul ei, de exemplu asta, organizată la Aegina (Grecia), pentru care cere 550 de euro, fără transport sau masă. Posibil să nu fiu eu la zi cu ultimele tarife, dar, din câte ştiam, la greci pot merge două persoane de banii ăia, cu autocarul şi demipensiune incluse-n preţ.

Cu banii pe care-i dai doamnei Delia pentru tabăra asta, ai putea merge în concediu cu toată familia. Screenshot via deliamuresan.ro

A spus că se organizează și o excursie la Sarmizegetusa, aşa că am întrebat-o de ce vrea să ne ducă tocmai acolo.



„Acolo medităm, sunt nişte energii, ne racordăm la energiile strămoşilor.”

N-a fost singura chestie de genul auzită-n seara respectivă. Printre altele, am aflat că aceste energii strămoșești pot fi accesate și dacă mănânci produse 100% locale.



Arsenie Boca, Hillary şi meditaţia

Îngerii îi trimit mesaje despre viitor prin cărți. Poză via pagina de Facebook Delia Muresan – Mesagerul Ingerilor

Imediat după daci, a trecut la Arsenie Boca. Ne-a împărtăşit o anecdotă duioasă. Într-o tabără, şi-a dat seama că spiritul bunului părinte nu mai e la Prislop, că acolo s-a comercializat totul, iar îngerii au îndrumat-o unde poate să-l găsească. Și dacă vrei să-l găsești și tu, hai în tabără cu doamna Delia. Oricum, puțin ciudată nuanţa anticapitalistă despre comercializarea Prislopului, mai ales că intrarea la evenimentele pe care le organizează e vândută drept „investiţie”.



La un moment dat, mesagera îngerilor s-a pronunțat inclusiv pe tema Revoluției: „Câţi ani au trecut de la Revoluţie? 30? Mai avem de pătimit ca naţiune încă 70, că ne-am ucis conducătorul”. Deci abia la următorul centenar, cel al Revoluției, ne vom mai spăla și noi de păcate.

După un timp, discuţia a trecut de la Arsenie Boca înapoi la astrologie. Cu ocazia asta am aflat că 2020 va fi anul feminin al Marilor Preotese. Am întrebat-o dacă asta înseamnă că Hillary Clinton va câştiga următoarele alegeri prezidenţiale din SUA. Am sperat că voi fi considerat amuzant și toți cei din sală se vor distra copios. Mai degrabă am produs rumoare. Cum pot să întreb chestii aşa triviale?

„Păi, din câte ştiu eu, doamna Michelle Obama va fi următoarea femeie-candidat la preşedinţia SUA, nu Hillary”, a venit răspunsul mesagerei.

Șueta cu îngerii mi-a adus un duș spiritual

În cele din urmă a început şi partea de meditaţie, că doar despre asta era evenimentul. Doamna Delia a pus nişte muzică New Age foarte minimalistă, peste care vorbea ea. Am zis că dacă tot sunt aici şi mi-am pierdut seara, măcar să intru şi eu în atmosferă, să văd ce îi atrage pe oameni la cucoana asta.

„Vezi o lumină puternică!” OK.

„Simţi cum acea lumină puternică te pătrunde din creştet până în vârfurile degetelor!”

OK.

„În faţa ta stă Arhanghelul Gabriel!” (sau era Mihail?)

OK.

S-a dus pe apa sâmbetei toată tentativa mea de seriozitate când a zis că arhanghelul ţine în mână un furtun pe care-l foloseşte să te spele de păcate. Mi-a luat vreo cinci minute să-mi scot din cap imaginea şi să încerc să nu izbucnesc în râs. Din fericire, toţi ceilalţi erau cu ochii închişi şi foarte concentraţi, aşa că nu au băgat de seamă scremerile mele.



Finalul, reţeta financiară, concluzii

Să fie bine ca să nu fie rău. Screnshot via deliamuresan.ro

La un moment dat ne-a citit viitorul colectiv prin niște cărţi, iar după meditaţie, care credeam că nu se mai termină, a venit şi partea finală, în care doamna Delia a făcut life coaching lipsit de elucubraţii supranaturale.

Dacă te întrebi cât de profitabilă e schema asta, răspunsul ar fi „destul de”. După numărătoarea mea, în ziua respectivă am fost 28 de oameni în total. A câte 50 de lei căciula, asta ar însemna că-n două ore de muncă a făcut mai mult decât salariul minim pe economie lunar.

Însă, evenimentul ăsta a fost aproape gratuit în comparaţie cu altele. Lunea trecută, de exemplu, tot doamna Mureşan a ţinut altă întrunire, la care „investiţia” era 170 de lei. Iniţierea în terapia cu îngeri, în care promite că-ţi activează în cap conexiunea cu îngerii la fel cum tu activezi un cod Steam, te-ar scutura de 777 de lei. Am încercat să văd cât încasează anual din chestia asta, dar n-am găsit date privitoare la firma oficială pe listafirmelor.ro. În schimb, o firmă conexă, pe care tot ea o conduce, a avut în 2017 o cifră de afaceri de aproape 54 de mii de euro şi un profit de 162 de lei.

Terapia cu îngeri nu e o activitate recunoscută în nomenclatorul de meserii, aşa că firmele ei sunt înregistrate pe codul CAEN 7022: „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”. Nu trebuie să fii un geniu financiar să îţi dai seamă că să înregistrezi un profit de nici 200 de lei, la o cifră de afaceri de 54 de mii de euro, când principalul lucru pe care-l vinzi sunt vorbele, e o performanţă contabilicească remarcabilă. Oricum, bănuiesc că mai are şi altă activitate pe firma aia, nu cred că se fac atâția bani doar din şmenul cu îngerii.

Şi, totuşi, care e concluzia? Mesagera îngerilor profită de naivi? Ar fi simplu să zic „da”, însă nu sunt 100% convins. În general mă ghidez după principiul că, dacă vorbeşti cu prieteni imaginari, eşti cam ciudăţel, dar dacă respectivii prieteni îţi răspund şi auzi voci, eşti caz patologic.

Dar Delia Mureşan nu mi-a lăsat niciun moment impresia că ar fi caz de Obregia. Dimpotrivă, ca sceptic, mi s-a părut că a combinat foarte abil toate bullshit-urile posibile într-un mesaj adresat publicului ei ţintă, femeile. Din 28 de participanţi, în afara mea, a mai fost un singur bărbat prezent. Iar mesajele îngerilor şi sfaturile ei păreau anume croite să se adreseze decepţionatelor în dragoste şi casnicelor plictisite. Pe de altă parte, doamna era sincer interesată de problemele fanelor ei, fără a avea tipologia clasică a unui om ce urmăreşte să te jecmănească. Chiar m-a mirat că, după ce a anunţat evenimentul închis, mai nimeni nu s-a ridicat să plece. Toate au rămas să pună întrebări, iar doamna Delia le-a răspuns răbdător tuturor. Ori crede ceea ce zice, ori mimează foarte bine lucrul respectiv.



Dacă n-ar fi, nici nu s-ar povesti

Un lucru e sigur însă: printre mesajele îngerilor, ea, de fapt, face life coaching şi e 100% conştientă de asta, că doar e absolventă de psihologie şi a făcut carieră în HR. Iar eu cu life coaching-ul am o problemă majoră. Pe vremea emisiunii ăleia extrem de mișto, Bullshit!, făcuseră Penn şi Teller un episod exact despre asta. Versiunea tl;dr e că, dacă faci abstracţie de faptul că te pot goli de bani, chestiile astea îs oarecum inofensive, cu o excepţie: atunci când te fac să iei decizii majore bazate pe sfaturi date într-o doară. Iar doamna Delia pare că dă sfaturi de genul, pentru că, printre altele, povestea la un moment dat cum i-a citit în cărţi unei persoane că nu e cazul să îşi schimbe jobul. Bineînţeles, zicea ea, era doar un sfat temporar, din seria „poate era cazul, dar nu momentul”. De asta și are un disclaimer pe site, în care te avertizează să nu-i iei sfaturile prea-n serios.

