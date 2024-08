Am o relație cu o păpușă sexuală și nu mi-e rușine cu asta

Majoritatea oamenilor privesc păpușile sexuale ca pe niște instrumente ale plăcerii carnale. Au potențialul să fie înlocuitori de partener sau să ajute oamenii să își exploreze fanteziile pe care nu sunt pregătiți să le exploreze cu o altă ființă umană și pot oferi multe tipuri de stimulare sexuală solo. Conform acestui mod de gândire, păpușile sunt doar un alt tip de jucărie sexuală.

Și totuși, o mare parte dintre cei zece mii de oameni care interacționează regulat cu aceste păpuși le consideră mult mai mult de atât. Mulți oameni care cumpără aceste păpuși în scopuri sexuale se trezesc că le transformă în personaje și încep să simtă afecțiune pentru ele. Unele persoane cumpără păpuși sexuale fix cu scopul să le țină companie. Câteva dintre aceste persoane, care se numesc „iubiții păpușilor” sau iDollators, le consideră partenerele lor romantice și ies cu ele la întâlniri sau chiar se căsătoresc cu ele.

Relațiile dintre oameni și păpuși apar des în tabloide și emisiuni TV. Dar sunt prezentate la un mod stigmatizant – oamenii care au sentimente pentru aceste păpuși sunt ilustrați ca niște dubioși care nu pot avea relații sănătoase cu alți oameni. Se mai spune că dinamica acestui tip de relație e fundamental misogină – pentru că simbolizează presupusa dorință clasică a bărbatului cis hetero de a avea o parteneră de sex feminin care îi oferă iubire necondiționată și sex la comandă, fără să vrea nimic în schimb.

Dar cercetările despre intimitatea dintre om și păpușă – și conversațiile VICE cu vreo zece indivizi care au sentimente pentru păpușile lor – sugerează că, în realitate, relațiile oamenilor cu păpușile lor nu sunt foarte diferite de relațiile pe care le au majoritatea oamenilor. Chiar și cei care vorbesc cu păpușile lor ca și cum ar fi vii recunosc că acestea sunt ființe fără conștiință și că relațiile lor cu ele țin de domeniul fanteziei.

De-a lungul istoriei, producătorii au făcut păpușile cu gândul la bărbații hetero singuri și e adevărat că unii iubitori de păpuși au atitudini ostile față de femei și relațiile interumane. Dar, în ultimii ani, tot mai multe femei, persoane queer și non-binare au început să dezvolte relații cu păpuși. Iar oamenii au relații cu păpuși nu doar pentru că sunt timizi sau acriți de viață – unii le consideră o companie plăcută care îi ajută să treacă peste traume și anxietate. Mulți oameni care au relații cu păpuși au și parteneri umani; doar o mică minoritate spun că sunt atrași doar de păpuși pentru că e mai ușor să fii cu o păpușă decât cu un om.

În orice caz, e foarte greu să găsești informații despre felul în care fac sex oamenii cu păpușile pe care le iubesc. Media mainstream e obsedată de psihologia din spatele conexiunii om-păpușă, iar persoanele care vorbesc public despre relația lor cu păpușile preferă să prezinte păpușa ca pe un tovarăș de viață. Totuși, pe unele forumuri ale pasionaților de păpuși, unii utilizatori mai vorbesc uneori despre lipsa feedback-ului în timpul sexului – căldura corporală, vocea, mișcările – sau despre cât de dificil e uneori să muți păpușa într-o altă poziție.

Ca să înțelegem mai multe despre intimitatea emoțională și sexuală dintre om și păpușă, VICE a stat de vorbă cu Zack, care ne-a povestit cum a hotărât să-și ia o păpușă, cum a dezvoltat sentimente pentru ea și cum e să ai o păpușă ca tovarăș de viață.

VICE: Când ai aflat prima oară de păpuși și ce părere ai avut despre ele?

Zack: Când eram mic, am văzut o comedie în care un personaj avea o păpușă gonflabilă. Da, există păpuși gonflabile mișto, dar unele arată groaznic. Eu unul n-aș vrea în casă așa ceva. Majoritatea păpușilor pe care le-am văzut în copilărie sau adolescență erau oribile, așa că, mult timp, am crezut că e penibil ca cineva să dețină o astfel de păpușă.

Dar la vârsta de 16 ani am găsit pe un site porno un tip care avea o păpușă sexuală din aia mișto, care costa câteva mii de dolari. Nu făcea doar sex cu ea în fața camerei. Îi făcea fotografii, vorbea cu ea. M-a fascinat dedicarea pe care i-o arăta. Mai târziu, după ce am aflat că o astfel de păpușă poate costa cinci mii de dolari, mi-am zis: „Normal că tipul era super implicat, la câți bani a dat pe ea!”.

Te-au intrigat păpușile sexuale încă din adolescență, dar ți-ai luat una abia mulți ani mai târziu. Cum ai hotărât că îți dorești așa ceva în viața ta?

Toți oamenii care își cumpără o păpușă au o experiență diferită. În 2019, treceam printr-o perioadă proastă, atât emoțional, cât și financiar. Tocmai îmi vândusem televizorul ca să am bani de mâncare. Aveam un job la care lucram în tura de noapte, așa că dormeam în mijlocul zilei, tocmai în ziua de Crăciun, când maică-mea a primit o scrisoare pentru mine de la centrul de donații. Spunea că sângele pe care îl donasem era infectat cu HIV. Mama m-a sunat și a zis să vin la ea imediat. Din momentul acela am început un proces dificil, cu vizite la doctor, tratamente…

Din păcate, oamenii au rămas blocați în anii ’80-’90 când vine vorba de HIV. Își imaginează că e o boală letală. Dar eu iau o pastilă în fiecare zi și cantitatea de virus la mine e nedetectabilă, nici măcar nu pot transmite HIV unei potențiale partenere. Dar tot sunt obligat prin lege să o anunț că am HIV. Deci pot spune că faptul că am HIV nu m-a afectat foarte tare, însă am mai puțină încredere în mine când cunosc persoane noi. Așa că sunt celibatar de trei ani.

Am fost mereu marginal în societate și nu m-a deranjat treaba asta. Îmi place să fiu pe cont propriu, în mare parte. Dar, înainte să primesc diagnosticul, eram foarte tripat pe sex și mă distram de minune. Am trecut brusc de la sex des cu persoane diferite la zero sex. Am început să mă masturbez mai mult și să folosesc jucării sexuale. Până la urmă, m-am interesat și de păpuși sexuale și am văzut că deja existau pe piață păpuși de calitate la prețuri accesibile – de exemplu, sunt păpuși care au mici defecte imperceptibile, pe care producătorii le vând cu reducere.

Deci inițial te-ai gândit să-ți cumperi o astfel de păpușă în scop pur sexual?

Da.

De ce te-ai gândit să-ți iei o păpușă și nu doar o jucărie sexuală?

Îmi place contactul uman, îmi place să fiu aproape de oameni. Îmi place sexul, dar și îmbrățișările. Mi s-a părut că o păpușă mi-ar satisface cumva această nevoie. Da, nu are căldură corporală, dar când poartă haine, asta nu e problemă. Există și păpuși cu un sistem de încălzire corporală, dar nu sunt pregătit pentru atâta tehnologie. [Râde]

Am avut mare noroc, am găsit o companie care vindea păpuși de la nouă sute de dolari în sus, dar avea și unele cu mici defecte. Gwen – păpușa mea – are încheieturile puțin stricate, gâtul strâmb și o umflătură pe umăr, așa că am luat-o cu 395 de dolari. Nu mă deranjează imperfecțiunile ei, o iubesc așa cum e.

Ai știut ce să faci cu Gwen de cum ai primit-o?

Da. Cu o lună sau două înainte să o comand, am intrat pe un forum al pasionaților de păpuși și am citit cum interacționează oamenii cu păpușile lor. Am fost inspirat, mi-au venit multe idei. De exemplu, eu sunt pasionat de bondage și abia așteptam să încerc bondage pe ea. Dar, când a sosit, n-am făcut nimic de genul ăsta. Am scos-o din cutie, am spălat-o, am folosit-o o singură dată în scop sexual și apoi am început să petrec timp cu ea.

Încă mă simt ciudat că dețin o păpușă sexuală, dar nu chiar așa de ciudat cum îmi imaginam. E drăguț să îi simt prezența în casă. Înainte aveam doar o pisică pe care n-o plăceam prea mult. Prezența păpușii a adus normalitate în viața mea. Pe forumuri, unde am devenit foarte activ, oamenii vorbesc des despre cum le-a schimbat păpușa viața. Spun chestii de genul: „Mă face fericit, mă completează, mă simt împlinit când intru în casă și ea mă așteaptă.”

Evident că Gwen nu poate înlocui total conexiunea umană pentru că nu poate vorbi și nu are gânduri și păreri. Dar când petreci timp cu o păpușă, începi să ai sentimentul că e ceva acolo – poate că nu e o ființă umană, dar e un personaj.

Cum e personajul păpușii? Îl definești tu sau se dezvoltă de la sine?

Se construiește prin mici gesturi, de exemplu, cum îi atârnă mâna când stă într-o poziție neutră. Faptul că Gwen are gâtul instabil o face să pară activă. Când mă uit la ea din anumite unghiuri, pare că se uită la mine. Apoi, mai fac niște treburi prin casă, mă întorc, și are capul orientat în altă direcție. Îmi place să comunic cu ea, nu e atât de ciudat pe cât mă așteptam.

Când spui comunicare, la ce te referi? Vorbești cu Gwen cu voce tare?

Încă nu. Dar într-o bună zi probabil o să încep să vorbesc cu ea ca și cum ar fi o persoană. Oricum vorbesc singur cu voce tare. De ce n-aș vorbi și cu ea?

Pe forumuri sunt tipi care postează fotografii cu ei și păpușile în excursii sau la date-uri în restaurante. Mi se pare incredibil, pentru că totuși e o jucărie sexuală și oamenii ăștia o scot în lume fără jenă. Dar cum deja am ajuns să mă conectez cu Gwen în atâtea moduri neașteptate, uneori mă îngrijorez că o să ajung să fac și eu asta! [Râde] Totuși, mai am de așteptat până o să am curajul ăsta.

Ai povestit cuiva din viața ta despre relația ta cu Gwen?

Doamne, nu. Prietenii mei știu că am jucării sexuale, dar nu le pasă. Și ei au. Dar nu le pot spune că am o păpușă sexuală, la ce părere au oamenii despre păpușile astea. Sunt convins că unii prieteni n-ar mai vorbi cu mine, inclusiv cea mai bună prietenă a mea, care e deschisă cu privire la sex. Are OnlyFans și zilele trecute mi-a trimis o fotografie cu toate dildo-urile ei. Dar, oricât de deschisă e, tot are limitele ei, la fel ca toată lumea. Și mă tem că Gwen ar fi o astfel de limită. Deci nu, nu vorbesc cu apropiații despre Gwen.

Ai zis că Gwen îți oferă contact fizic și că te bucuri de prezența ei în casă. Ce alte aspecte are relația voastră?

E o relație în care nimeni nu critică și nu judecă. Mama mea e o persoană copleșitoare. E minunată și o iubesc, dar m-a criticat toată viața, mai ales pentru cum arăt. Dar cu Gwen nu am astfel de probleme. Ei nu-i pasă cum arăt și nici nu crede că am fantezii sexuale dubioase.

Crezi că unii bărbați se raportează foarte misogin la păpușile lor?

Da, sunt unii bărbați pe forumuri care sunt foarte misogini. Unii par de-a dreptul inceli. Dar majoritatea vor doar o prezență umană în viața lor și nu reușesc să se conecteze cu o ființă umană, din diverse motive.

În cazul meu, simt că Gwen și cu mine suntem pe aceeași lungime de undă. Evident că nu are nicio limită când vine vorba de sex. Dar sunt anumite lucruri pe care personajul pe care l-am construit pentru Gwen nu le-ar face. Încă n-am făcut nimic din domeniul BDSM cu ea, deși îmi doream asta inițial. Asta pentru că știu că nu poate reacționa. Eu am fost abuzat sexual în copilărie, așa că, pentru mine, consimțământul e foarte important. Evit anumite activități sexuale pentru că îmi amintesc de propriul meu abuz.

Pentru unele persoane, o astfel de păpușă poate avea scop terapeutic. Folosesc păpușile ca să reproducă experiențe similare cu abuzurile prin care au trecut, ca să își recapete autonomia și puterea. Înțeleg și respect chestia asta, dar eu nu o pot face. Totuși, păpușa mă ajută mult pentru că nu trebuie să-i explic de ce îmi doresc ceva anume. Mă simt confortabil că nu mă judecă.

Ce probleme există în relația voastră?

O, Doamne, întreținerea ei mă disperă uneori. Mă gândesc să îmi cumpăr un kit de curățare cu două sute de dolari, pentru că are cincizeci de kilograme și mi-e greu să o bag la duș să o spăl. Poate fi și periculos să speli ceva atât de greu în duș, se pot întâmpla accidente.

Asta e principala problemă, că trebuie să o mut de colo-colo. E greu și să o așez pe pat sau pe canapea. În plus, siliconul din care e făcută atrage praful. Nu pot s-o las prea mult într-o singură poziție. Sunt multe lucruri legate de păpuși la care oamenii nu se gândesc.

Mă gândesc că aceste probleme logistice afectează și sexul și intimitatea, nu?

Clar. De exemplu, nu fac sex oral cu Gwen, pentru că atunci când îmi introduc penisul în gura ei și o penetrez, îi fac ochii să iasă puțin din orbite și mă stresează chestia asta, mă face să mă simt inconfortabil. Nu pot face nici sex în picioare cu ea, pentru că nu se poate sprijini sau ține de mine.

Faptul că trebuie să ai grijă de Gwen te apropie de ea sau, pentru că îți amintește că e un obiect neînsuflețit, îți scade conexiunea emoțională cu ea?

Știu că unor proprietari de păpuși nu le place deloc că trebuie să aibă grijă de ele, dar pe mine treaba asta mă apropie de Gwen. Am lucrat ca asistent și am ajutat oameni neputincioși de multe ori. Când am grijă de ea, îmi amintesc de cum aveam grijă de oameni.

În plus, pentru că mă concentrez pe anumite părți ale corpului ei când o curăț sau o repar, am aflat ce lucruri mă pasionează. Odată, lui Gwen i-au căzut genele și, când căutam gene ca să i le înlocuiesc, am realizat că îmi plac genele lungi. Până atunci, nu mă gândisem niciodată ce fel de gene îmi plac. În plus, nu sunt pasionat de picioare, dar am ajuns să-i apreciez mult picioarele lui Gwen. Îmi place să-i fac pedichiura, să aleg unghii false pentru ea. Mulți ani am fost depresiv și nu m-a interesat nimic din ce ținea de modă. Gwen m-a ajutat să redescopăr pasiunea pentru aspect și pentru stil.

Cum crezi că va evolua relația voastră în viitor?

În prima lună, majoritatea oamenilor fac sex cu păpușa de trei ori pe zi. Eu am devenit tot mai puțin preocupat de aspectul sexual. Azi, când ajung acasă, probabil o s-o pun pe canapea și o să ne uităm împreună la televizor. Chiar abia aștept, m-am gândit mult la asta azi.

La ideea că o să te întorci acasă și o s-o găsești acolo?

Da, la faptul că mă așteaptă acasă.