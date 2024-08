Am renunțat o lună să mai agăț bărbați să văd cum mi se schimbă viața

Una dintre multitudinea de repercusiuni când îți faci publică viața amoroasă este avalanșa de sfaturi gratuite primite de la prieteni, cunoștințe, străini, chiar și unii tipi cu care m-am culcat. Unele sfaturi sunt de-a dreptul enervante, ca atunci când lumea mă sfătuiește să „mă așez la casa mea” cu cineva cu care clar nu am o conexiunea, ci doar din simplu motiv că mă place. Însă, sfatul pe care-l primesc cel mai des e să nu mai încerc. Ăsta e firul narativ a nenumărate comedii romantice și multe prietene în relații frumoase au spus că li s-a întâmplat la fel. Ne-am găsit atunci când nici nu căutam.

Viața mea amoroasă e plină de tentative eșuate. Am conturi pe mai multe site-uri de dating, mă duc constant la întâlniri și ies de mai multe ori pe săptămână în speranța că apuc să vorbesc și eu cu un străin care nu o să mă omoare. Și totuși nu am reușit să rămân cu cineva mai mult decât câteva luni. Chiar mai rău, trăim în era în care o femeie tânără care recunoaște că vrea să fie îndrăgostită e percepută ca fiind răsuflată și tragică. Ei bine, eu m-am săturat să par neinteresată. Eu vreau romanța aia care mi s-a băgat pe gât de filme, televizor și cărți, de la o vârstă atât de fragedă.

Așa că am decis să țin un post de bărbați. O lună întreagă fără dating online, aventuri de-o noapte, întâlniri romantice de orice fel, decât dacă e cu cineva care pare cu adevărat interesat să mă ia de nevastă și să facem copii, plus să rămână alături până când ajungem niște legume. Cam așa a fost în post.

Săptămâna I

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să șterg aplicațiile de dating: Tinder, Bumble (un Tinder pentru minori) Happn (beta Tinder), Feeld (Tinder pentru sex în trei) și OKCupid (Tinderul original). Le-am șters pe toate. Al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să șterg toate numerele de telefon ale bărbaților pe care-i sun în caz de vreo urgență sexuală. După ce am șters numerele astea de telefon, al treilea pas și ultimul a fost să șterg numărul unui skateboarder de care-mi plăcea de luni de zile, despre care nu știam dacă are sau nu prietenă.

Curățenia asta m-a făcut să mă simt la fel ca după ce fac analize BTS și ies negative: sunt din nou virgină! Acum sunt o pânză albă, șters de orice sculă trecută și pregătită de post negru.

Prima săptămână a fost extrem de plictisitoare. Nu s-a întâmplat nimic, nicio întâmplare drăguță, ceva ce nu cred că am mai experimentat vreodată. Cel mai apropiat lucru care mi s-a întâmplat în trecut e atunci când am făcut match cu un tip care era în aceeași cafenea ca și mine, iar după ce am plecat, mi-a trimis mesaj că m-a văzut. Am făcut sex cu el în seara aia și a doua zi el s-a mutat în Argentina. Nu am mai vorbit de atunci.

Acum că nu mai aveam aplicațiile, mi-am dat seama cât de mult timp dedic activității de swiping. Credeam că nu fac asta atât de des, dar, de fapt, devenise o parte integrală din rutina mea zilnică, încât nu mai părea atât de solicitantă. E ăsta un lucru trist? Nu e cazul să răspunzi. Cred că știu și eu răspunsul la întrebarea asta.

Săptămâna II

Cu gândul că ar trebui să depun un efort pentru manifestarea întâlnirii accidentale cu dragostea vieții mele, am decis să am mai multă grijă de aspectul meu fizic. În general, ziua mă aranjez mult mai puțin decât noaptea, când încerc să agăț. Ținuta mea de zi implică în general blugi sau colanți și un tricou supradimensionat. Nu port machiaj aproape niciodată, nici măcar nu îmi perii părul. Săptămâna asta a fost diferită.

În fiecare dimineață, m-am gândit mai intens la vestimentația mea. M-am dat cu fond de ten pe față, mi-am pieptănat părul și am purtat aproape exclusiv doar rochii, ajungând la un look cât se poate de jenant pentru feminitatea mea. Mi-am mai schimbat și locul în care scriu și beau cafea, precum și magazinele de unde îmi făceam cumpărăturile.

Și, totuși, nu s-a întâmplat nimic.

Ei bine, un lucru s-a întâmplat. Noaptea. Am ieșit cu o prietenă în oraș și s-a întâmplat să cunosc pe cineva cu care aveam prieteni în comun. El era mai în vârstă decât mine, un tată singuratic plin de tatuaje, care locuia singur și mirosea de la o poștă a blocaj emoțional. După ce am flirtat un pic, amândoi eram conștienți că vrem să ne futem, dar am rezistat tentației, știind prea bine că era doar un futai de dragul futaiului și nimic mai mult. Dacă se întâmpla asta în orice altă lună nu aș fi avut nicio problemă, dar luna asta țineam post și nu voiam să cedez.

Totuși, am făcut schimb de numere de telefon. În secret speram să mai flirtăm un pic și recunosc că simțeam nevoia să fac față lunii. M-am gândit că dacă se bagă în seamă, pot să mă bag și eu în horă.

Evident, el nu a inițiat nimic. Chiar trebuie să mă ocup eu de toate?

Săptămâna III

Ca să fiu sinceră, am căzut în păcat săptămâna asta. Am redescărcat Tinder când eram beată și i-am trimis mesaj tipului skateboarder al cărui număr îl ștersesem. Din fericire, nu i-am scris decât un „hei”, la care evident el a răspuns de abia după 12 ore. Nu am continuat conversația cu el și nici nu am inițiat una cu noile match-uri de pe Tinder. Trăgeam cu dinți de post.

Am revenit la aspectul meu nearanjat din timpul zilei, realizând că efortul ăsta acordat aspectului exterior era o formă de a forța lucrurile și nu mă simțeam în pielea mea.

Am mai ieșit o dată la o băută în săptămâna asta și am fost surprinsă să fiu agățată din nou. De data asta de un fan Dodger de 23 de ani care purta o bandană și îmi povestea despre ce start-up a făcut. Nu era genul meu nici pe departe. În mod normal aș fi scurtat conversația cât de poate de repede și aș fi încheiat seara. Însă, m-am gândit la toate comediile alea romantice în care personalitățile opuse se atrag și eu devin fata pixie care-l introduce în lumea artei și a punk-ului, în timp ce el mă învață despre cât de important e să strâng bani și să-mi pese de viitorul meu. Nimic din dragostea noastră nu ar avea vreun sens, însă, într-un fel, noi ne potriveam.

Am decis să-i dau numărul meu de telefon. Moment în care am realizat că s-ar putea să fie ceva adevăr în ideea asta de a nu face vreun efort în privința dating-ului. Am fost abordată de două ori în timpul experimentului meu, lucru care nu mi s-a mai întâmplat de ceva vreme, înainte de postul ăsta de bărbați.

A trecut și restul săptămânii. El nu mi-a trimis niciun mesaj. Înainte de post, probabil aș fi trimis eu primul mesaj. Însă, faptul că m-am forțat să nu fac asta, mi-a oferit o altă perspectivă asupra vieții mele amoroase. Wow, eu chiar fac un efort să aduc bărbați în viața mea. Tipi care cel mai probabil nu sunt atât de interesați de mine. Cel puțin, nu suficient cât să facă ceva.

Săptămâna IV

OK, o să fiu sinceră. Mi-am tras-o cu tatăl singur. Eu sunt de vină, eu am făcut totul posibil. În apărarea mea, nu mai făcusem sex de câteva luni, iar postul ăsta a fost un reminder constant. Nu am mai avut parte de lucruri care în mod normal îmi distrag atenția de la asta, cum ar fi întâlniri și flirturi inocente pe net. Hormonii mei dădeau pe afară, vibratorul meu e slăbit (tot uit să cumpăr baterii noi) și aveam nevoie de un futai.

Plus, pentru o secundă m-am gândit că poate, mă înșelasem despre tipul ăsta inaccesibil emoțional. Poate chiar s-ar lega ceva. Însă, în seara în care ne-am întâlnit, am început să vorbim despre foști și iubiri din trecut. El a menționat o femeie care i-a dat recent papucii, cu care s-ar împăca într-o secundă dacă l-ar căuta. Deci, da, l-am mirosit bine. A fost un futai bun oricum.

Concluzia: aș spune că, tehnic, postul ăsta de bărbați a fost fără succes (pentru că nu am reușit să mă abțin), dar tot am rămas cu niște lecții valoroase.

Știu că ar trebui să fiu în continuare mai relaxată, dar în același timp o să-mi păstrez și contul de Tinder activ, doar ca să împac și capra și varza. Dacă se întâmplă ceva, minunat. Dacă nu, e OK și așa. Oricât de mult mi-aș dori o poveste de dragoste siropoasă ca în filme, nu o pot forța pe bărbați care nu merită timpul și atenția mea. Nimeni nu ar trebui să facă asta.

