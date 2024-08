Am vorbit cu Alex Velea despre cum maneaua și trapul „dau moda” în muzica pop de la noi

Alex Velea, capul familiei Golden Boy Society, zice că a inventat un nou gen. Sau, dacă nu, măcar un termen. Trapanea. Evident, un mix între trap și manea. Un fel de reggaeton al nostru, cum ar veni, orientalo-balcanic. Trapaneaua a încins YouTube-ul în ultima vreme. De fapt, tocmai din februarie încoace, de cînd a apărut „Dau moda”, una dintre piesele care vor rămâne dintre cele remarcabile ale popului românesc și un fel de piatră de hotar în discuția noastră sau, cum ziceam, a fanteziei trapanelistice, de care radiourile comerciale încă sunt intimidate.

Așa că pe lângă „băieții de aur” a apărut gruparea Trapanele All Stars, un fel de sublabel, cum explică trapperul și producătorul Rashid, unde găsim colaborări între Jon Băiat Bun, What’s Up sau BlvckMatias și Nelu Ploieșteanu, Tzanca Uraganu sau Liviu Guță. Vor urma și altele, după cum am aflat chiar de la Alex, la fel de inedite.

Inevitabil, trebuia să vorbesc cu el, alături de băieții de la Golden Boy Society, despre noua fentă muzicală, hate, manele, scandaluri și, bineînțeles, succes.

VICE: Care e faza cu trapanelele?

Alex Velea: Trapanele înseamnă o mixtură dintre cele două stiluri, trap cu manele. Doar că muzica noastră implică mai multe stiluri. Avem și reggaeton, dancehall…

Acum că am ascultat, îmi dau seama că versurile astea merg și pe piese pop sau doar pe piese trap.

Exact, noi oricum din zona aia venim și ăsta e un plus. Doar că facem totul în felul nostru. Dacă am fi făcut manele ca toată lumea, nu mai avea rost. Piesele noastre de dragoste sunt zise un pic altfel. Așa credem noi, acum sperăm că și publicul zice același lucru.

Cum ai simțit reacția publicului după ce ați ieșit cu trapanele? Văd că au apărut și haterii, dar și ăia care vă plac…

Alex Velea: E normal. Totul oricum s-a întâmplat dintr-un noroc. Eram într-o tabără de creație la Borșa, unde în același timp avea loc și un concurs. Am avut mai multe provocări de făcut, iar echipa noastră de producție a fost contra altor două, ale lui Adda și Vanotek. Una dintre sarcini era să facem o manea într-o oră. Apăruse și Macanache pe acolo: „Eu știu că faceți numai nebunii de-alea blanao, dar..” (Râde) Nu era în filmul ăla, dar e tovarășul nostru.

Oricum, noi toți suntem cu manelele. Suntem veniți de la periferie și am crescut cu manelele. La mine se auzeau în casă și le ascultam de unul singur, că-mi plăceau. Și cu rap, trap, snap și toate astea.

DJ Bonne: Tata punea muzică d-asta pe magnetofon. Gabi Luncă, Ion Onoriu, Romica Puceanu, astea…

Alex Velea: Doar că în viață am făcut și am studiat altceva. La școală am făcut canto clasic, ești nebun? (Râde) Dar ne place muzica asta orientală, ritmul ăsta de geampara, de manea.

În tabăra aia am făcut „Dau moda” și ne-am continuat drumul nostru de „pop-iști”, rapperi, trapperi. Doar că, între timp, alte case de producție au scos piese similare și mi s-a părut că ne iau banii de la gură. Am început să facem piese d-astea mai des și când ne-am dat seama că o facem mai bine decât alții și că avem succesul ăsta atât de mare, am zis să-i dăm înainte.

Pe de-o parte, te simți măgulit că cineva vrea să-ți ciordească rețeta, să facă un copy paste, pe de altă parte copia n-are valoare. Nu faci o Dacie să fie Merțan. Ne-am dat seama că asta vrem să facem și că publicul din ziua de azi asta își dorește, altfel, oricum, piesele și clipurile n-ar genera cifrele astea mari.

Rashid: Vedem ce vrea piața și asta facem.

Alex Velea: E o coincidență fericită că nouă ne place stilul ăsta. Avem peste 26 de milioane de vizualizări pe canalul YouTube. E uriaș pentru un canal pornit de la zero. Totul a crescut organic, pas cu pas.

Rashid: Noi credem în ideea că acolo e un public dedicat. Sunt ai genului, știi? Continuăm să livrăm asta. Avem canalul mare, Golden Boy Society, cu șapte sute de mii de abonați, și p-ăsta cu Trapanele All Stars, care e un soi de sublabel.

Alex Velea: Suntem satisfăcuți, ne place rezultatul final, dar nu ne place că nu mai avem concerte, să fi dat din energia asta. Îi aruncam pe toți în aer, ești nebun? Dar, lasă, dăm la anul.

„România nu e țara în care e ceva ciudat să cânte Alex Velea cu Vali Vijelie” – Rashid

Rashid: Eu cred că suntem exotici pentru publicul ăla, pentru maneliștii maneliști.

Alex Velea: Ei oricum sunt prietenii noștri. Suntem tovarăși, nu ne-am auzit vorbe. Ne știm de multă vreme, din industrie, în anii ăștia ne-am văzut de multe ori.

Rashid: Oricum, România nu e țara în care e ceva ciudat să cânte Alex Velea cu Vali Vijelie. Există evenimente unde, să zicem, cântă acum Grasu XXL și pe urmă urmează Vali Vijelie. Același concert, același public.

BlvckMatias: Și lor le-a dat ceva zvâc asocierea asta. Au luat din vibe-ul nostru. Le place ce aud și ce văd.

Rashid: Am ales să împământenim stilul ăsta, să fie al nostru, și apoi să mai dăm și la alții, cam asta ne-am propus. Am mai și dat piese, dar o să mai facem asta doar după ce terminăm ce mai avem de lansat.

Alex Velea: Va fi și o compilație cu tot ce lansăm. Mai avem cel puțin zece piese de genul ăsta la sertar, până la finalul anului. O să mai lansăm și pe Golden, dar acum facem bani și ne descurcăm foarte bine cu trapanelele. Am scos de curând o piesă cu Laola, „Mai stai”. E un reggae pop. Tot urcă în trending, dar nu merge așa bine. Când a început pandemia, când eram toți în case, atunci mi s-a părut că totul a explodat. Acum lumea nu mai e așa disperată.

BlvckMatias: Exact, acum nu mi se mai pare așa wow să faci un milion de vizualizări cu o trapanea. Dar alții, din alte genuri, ajung greu acolo. Gen, și noi pățim asta când lansăm un proiect trap după o trapanea care a făcut zece milioane de vizualizări în două săptămâni. Te dă puțin peste cap. Mi-am dat seama că succesul ăsta vine dacă prinzi valul.

„Era rușinos să asculți manele. Erai necizelat, needucat, erai considerat prost rău de tot. Erai considerat cocalar. Am avut și eu o perioada mea de negare” – Alex Velea

„Din 2014, de când m-am combinat cu nevastă-mea, nu m-au mai dat la radio cu nicio piesă.”

Dar ce ziceți despre oamenii care susțin că n-ascultă manele, dar la o petrecere se rup pe mese când intră sistemul?

Alex Velea: Am trecut și noi prin faza asta. Era rușinos să asculți manele. Erai necizelat, needucat, erai considerat prost rău de tot. Erai considerat cocalar. Am avut și eu o perioada mea de negare. Dar când a lansat Florin Salam „Afacere sau spargere” eram la studio cu Bucci și i-am zis: „Bă! Mie îmi plac rău manelele! Mă crezi? Nu mai vreau să neg asta!” (Râde) La petrecerile noastre avem muzică d-asta urbană, dar și muzică de petrecere. Ne plac lăutarii, ne place să dăm dedicații. Suntem garoi! Ne asumăm. Ne plac vârfurile astea, maneliștii grei. Ăia care știu să facă show.

Mă gândesc acum la Connect-R. E la fel ca tine, un artist urban, dar care are inclinații spre zona asta. S-ar baga și el?

Nu cred. Tocmai mi-a zis că sunt inspirația lui și că mă consideră cel mai bun artist al generației noastre, în afară de trapanele. A fost un compliment frumos, e tovarășul meu, îți dai seama. Dar n-am înțeles ce sens mai avea remarca cu trapanele. Mi-a zis că m-a imitat toată adolescența noastră, că a luat formula mea de scenă, doar că nu-i place partea asta cu manele. Într-un fel, cred că ar încerca și el, dar nu are echipa asta de producție, nu are garoiala asta.

Dar uite că a venit și vremea noastră. Cum alții au făcut popcorn sau alte genuri, acum e vremea noastră cu trapanele. Oricum, trebuie să știi că noi cântăm la petrecerile maneliștilor de când eram mici. Când voiau ceva diferit, pe noi ne chemau. Pe mine, pe Connect-R sau pe Puya. Cântam noi și după aia începea sistemul cu ploi de bani.

Oamenii din industrie te privesc diferit după ce ai scos trapanele?

Habar n-am. Noi suntem aici, noi între noi. Ne privim cu încredere și respect. Suntem fericiți. Nici nu-i vedem, ne crezi? Producătorii, ăștia care contează și care sunt prietenii noștri, întotdeauna au fost cumva atrași de stilul ăsta. Nu are ce să-i mire.

Rashid: Plus că noi am mai făcut mixtura asta din 2015, cu „Stare de show”. Tot stilul ăsta, tripul ăsta de orient, pentru ei nu e wow, pentru lume e.

Printre miile de comentarii de la piesele de pe YouTube, doar unul mi-a atras atenția: „Alex Velea și-a dorit mereu să cânte manele”. Ce zici de asta?

Alex Velea: La orice piesă de succes, cu tenta asta de reggaeton, apar mereu comentarii de genul. Sunt piese pop care au refrenul cântat și găsești comentarii cu „Sună a manele”. De ce, doar pentru că e cântat? Dacă zici „manelist”, parcă zici „criminal”. E un stil de muzică despre care se face prea mare caz. Plus că unii nu sunt asumați, deși ascultă manele. E un stil muzical și atât. Manelele au mai fost la modă, doar că vectorii de imagine au fost ăia pe care îi știm cu toții, da? N-au avut parte de cineva care să le reprezinte la nivel cultural, așa că lumea s-a speriat. Pentru unii, manelele însemnau incultură.

Rashid: Practic, cred că ascultătorul de manele a deranjat, nu neapărat muzica în sine. Publicul de manele deranja, un public care, într-o perioadă, era unul dubios.

BlvckMatias: Bine, mai sunt și ăia care și-au făcut proiecte acum și, din cauza faptului că sunt doar trapanele în trending, și-au creat o frustrare.

Rashid: Sunt manele și trapanele în trending!

Alex Velea: Nu că zicem de alții, oricum o trăim și noi pe pielea noastră. Avem piese bune, gândite, muncite și făcute cu sufletul de la A la Z. E un proces anevoios, doar că pentru noi a devenit o rutină. Trebuie să ai inspirație, un producător bun…

Rashid: Mai e vorba și despre mix, master, producție adițională, video, concept, filmat, montat. Tu vezi doar produsul și ți se pare că mai vezi încă un clip. Pff! Stai puțin! Ne-am chinuit! Plus că acum scoți o piesă și imediat ești întrebat când o scoți pe următoarea.

Cum e procesul ăsta de a face o trapanea?

Alex Velea: Băi, sunt două, trei maniere. Ori ai niște versuri în cap, după care le faci o linie melodică, sau, dacă nu, fix invers, ori cântă cineva la pian niște armonii și ne inspiră.

Rashid: Mai e și faza cu duma, cum zicem noi. Vine Alex de acasă și zice că are o dumă tare în cap. Despre femei blonde, îți dau un exemplu. De acolo plecăm și dezvoltăm. Pentru trapanele, cel puțin, majoritatea textelor sunt făcute de Alex, să se știe. Flow, metrică, de la el vin. Sau are Matias, să zicem, o idee și Alex îi zice exact cum ar trebui să sune pe piesă, cu inputul lui, evident.

Alex Velea: Nu te duce Unchiu’ la rău. (Râde)

BlvckMatias: Mai facem și remake-uri la piese…

Alex Velea: Cum a fost „FAKE-urile”. Am pus-o „în dușmănie” la ziua lui Zanni. Mi-a plăcut maneaua și am refăcut-o. Mai e aia a lui Jianu cu „Made in Romania” și mai are Jon Băiat Bun la „Vine Poliția”, făcută șmecherește cu Nelu Ploieșteanu. O mare gangstereală! E gravă! A scos și Arkanian cu Narcisa o piesă în țigănește, „Ciumidema”. Înseamnă „Sărută-mă”. O să mai scotă Omar o piesă cu Leo de la Kuweit și mai avem pregătită o piesă pentru Pepe cu Jador și cu Jo Klass.

Dacă zici „manele”, parcă zici „criminal”. E un stil de muzică despre care se face prea mare caz.

Dar cum au reacționat oameni ca Liviu Guță când le-ai zis că ar fi bine să cânte cu artiști de pop sau trap?

Alex Velea: El a venit la mine, ești nebun? (Râde) El a vrut să facem remake. Doar că e greu cu drepturile de autor. Nici nu-ți imaginezi. Am avut și strike la canal, asta îți afectează piesele din Trending.

Ce e strike-ul, pentru cine nu știe?

Așa zicem când face cineva claim (n.r.: revendicare) la YouTube că îi furi opera sau că în clipul tău apare vreo imagine cu autorul original. Se blochează contul sau clipul pentru o vreme, până când rezolvi cu drepturile de autor…

„Nu avem frustrări, suntem culți, am ascultat multă muzică” – Alex Velea

Pe termen scurt, unde crezi că se duce trendul ăsta? La radio poate?

Alex Velea: Nu, ntz! Nu se duce pe radio. O să spargă strada în continuare. Încă un an, doi, trei. Și chiar dacă se schimbă trendul, noi suntem muzicieni și ne adaptăm. Dacă ești muzicant, te adaptezi. Facem muzică de când suntem mici.

Rashid: Oricum, mergem pe principiul că dacă de mâine se face jazz, noi o să scoatem cel mai tare jazz. Am ascultat și jazz, surprinzător, nu? Am trecut prin toate la un moment dat.

Alex Velea: Nu avem frustrări, suntem culți, am ascultat multă muzică. Avem capul mare de muzică. Dar o să mai dăm dume, hazuri de-astea. Are Zanni una care se numește „Pufuleți”. „Fetele se fu… fetele se fugăresc/ Ele vor doar pu… Ele vor doar pufuleți” (Râde)

Acum că Lino și Mario au plecat din gașca voastră…

Alex Velea: N-au plecat, i-am dat afară.

Ei mai erau în proiectul cu trapanele?

Rashid: Pe proiectul ăsta n-au avut nicio treabă, niciodată.

Alex Velea: Lor nu le plăcea oricum să stea cu noi în studio la sesiuni de scriere, nici pentru Golden Boy. Lino a tras toate strofele doar să nu piardă trenul, a tras totul într-o zi, în juma’ de oră. N-a stat cu noi să compună. Nici nu se simțeau bine cu noi. Nu erau pe proiectul cu trapanele, oricum, au fost pe piesele alea trap.

Plus că Lino nu trebuia să fie pe „Dau moda”, trebuia să fie Matias. Avea de scos o piesă trap, dar l-am pus să dea pe „Dau moda” și mi-a zis: „Unchiule, nu, că trebuie să mai trag”. În fine… Era Lino prin studio și aia a fost. Nu știu cum e Mario. Lui îi plac un pic manelele, dar se ferește. Noi i-am propus să facă o piesă cu Jador.

Mesajele lor de pe Instagram păreau că arată o urmă de regret…

Alex Velea: Mesajele alea sunt false, să arate că sunt cizelați, să se victimizeze, să arate că ei sunt băieți de treabă. Îți dai seama că ne-a părut și nouă rău că a trebuit să se termine așa cu copiii ăștia. Și noi suntem răniți, am zis chestii la nervi, dar am crezut în ei și i-am susținut până în pânzele albe. Eram o familie. Ne umflam cu asta.

Rashid: Și formularea aia cu „unchiule” nu mai are rost. Era o formulă de respect, avea o însemnătate pentru ei, la un anumit moment. Acum nu mai înseamnă nimic.

„Eu trăiesc cu nostalgia radioului. N-am mai fost la radio de cinci ani, dar nu contează.”

Tot prin comentarii am observat că oamenii mai vor piese ca alea pe care le scoteai prin anii 2000. Mai e loc de așa ceva?

Alex Velea: Comentariile astea sunt irelevante. Când scot ceva clasic începe lumea să comenteze, când scot ceva mai nou începe lumea să comenteze. Am mai scos, dar efectul nu e cel scontat. Nu se compară cu trapanelele. Eu trăiesc cu nostalgia radioului. N-am mai fost la radio de cinci ani, dar nu contează.

Și te afectează asta?

Alex Velea: Băi, da. Că eu sunt artist mainstream și să ajungi pe radio e încununarea succesului. Ai nevoie de concerte și să te auzi la radio. Din 2014, de când m-am combinat cu nevastă-mea, nu m-au mai dat la radio cu nicio piesă.

Și totuși, ai ajuns la nivelul la care poți să faci ce vrei în muzică?

Alex Velea: Nu cred, nu. Dar tind spre asta. Să avem fiecare de aici un minim de decență. Să ne luăm case, să ne facem familii, să ne descurcăm, să trăim. Să avem constanță.

Și cu OG Eastbull care e treaba? Vă vorbea de rău că ați descoperit „apa caldă” acum cu mixul ăsta dintre manele și trap.

Bă, mie mi-a plăcut de băieții ăștia. Chiar am fost cu nevastă-mea să îi văd la un concert la Ploiești, ești nebun? Au venit pe urmă pe la noi la studio, ne-am distrat, dar mi-am dat seama că sunt slabi rău ca artiști. Sosa când a început să cânte… Eastbull e mai bun, dar Sosa… Ne era drag de ei ca personaje, dar nu ca artiști, așa că totuși a rămas să încercăm să lucrăm un album, ceva, dar apoi au început cu nepoțeli de-alea… Gen, să le trimit bani, că fac ei clipul acolo. Chipurile, au găsit prostul. Pretențiile lor erau prea mari pentru ce erau ei ca artiști.

BlvckMatias: Dacă în viața reală ești la fel ca pe scenă…

Alex Velea: Nu poți să fii așa non-stop, trebuie să separi personajele astea. Noi n-am vrut să devenim virali cu scandaluri d-astea bășite și cu prostălăi d-ăștia cu care am intrat în conflict. Așa sunt ei, gangsteri, și ne bat.

Și cu scandalul cu abi cum a fost?

N-am vrut să intru în scandalurile astea, să fiu în felul ăsta în atenția oamenilor. Am și eu părinți acasă, conectați la ce fac. Nimeni nu vrea să-și vadă odrasla că vorbește vulgar, că se ia în gură cu niște gherțoi. În clipurile alea cu abi am vorbit ca un gherțoi, judecând cât de fin sunt eu. (Zâmbește) Dacă n-aveam nevastă și copii și anii ăștia, puteam să fac mai multe hazuri d-astea. Aș fi putut să zic mult mai rău, dar replicile astea m-au răcorit cumva, știi? Lumea mi-a zis că de ce m-am pus la mintea lui abi. Păi, dacă și-a băgat pula în nevastă-mea, în copii, voiai să nu zic nimic?

