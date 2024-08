Am vorbit cu cei care s-au tatuat pentru Electric Castle ca să aflu cum le răspund haterilor

Uite că nu mai e mult și începe Electric Castle – între 19 și 23 iulie. Dacă ai ajuns măcar o dată la festivalul din Bonțida, sunt șanse mari să te fi contaminat cu atmosfera cât să-ți dorești să revii an de an.

În zece ani, Electric Castle a reușit să strângă o bază serioasă de fani, dar abia în 2023 cei mai hardcore dintre ei și-au putut dovedi cu adevărat fidelitatea. Cum? Printr-un tatuaj.

Cine își tatua textul „Bonțida Fever” și trimitea o înregistrare video cu dovada primea un abonament pe viață la festival.

După cum mi-a explicat Tudor Costinaș, Head Of Communications Electric Castle, ideea a venit din aceeași dorință care au motivat alte campanii în trecut. „Să nu ne luăm prea în serios, să provocăm lumea, să stârnim conversații și, în același timp, să implicăm și fanii. Pare scandalos la un prim gând, așa că am zis: «Let’s do it!». Într-un final e doar o alegere personală. Pe viață, într-adevăr, tocmai de aceea am ales o recompensă pe măsură.”

Au fost peste 500 de persoane care au ales să se tatueze. Organizatorii nu și-au setat însă un target. „N-am avut așteptări legate de un număr. N-am mai făcut asta până acum. Am stabilit că îi dăm drumul și oricine îndeplinește condițiile primește un lifetime pass”, a zis Tudor. Tot el a avut și-o remarcă potrivită legat de total: „Probabil dacă mai prelungeam puțin campania ar fi fost mai mulți oameni tatuați cu Bonțida decât locuitori în Bonțida. La asta chiar nu s-ar fi așteptat nimeni!”

Diana în timpul ședinței

Și nu știu cât te-ai gândit tu la cuvinte, dar eu am făcut-o. De ce „Bonțida fever” și nu ceva cu numele festivalului? Păi, Tudor susține că e mai degrabă despre stare decât despre brand. „Cei care au fost la festival cunosc starea asta de anticipare și gândul care te trimite la festival. O cunoaștem și noi, ne încarcă la maximum an de an.”

Au fost tot felul de reacții. Tudor mi-a spus că plănuiesc să adune o arhivă cu cele mai bune. Până atunci, ca să înțelegi mai bine care-i faza cu tatuajul, am vorbit cu cinci dintre cei care au trecut de miștouri și bullying și l-au făcut.

Niciunul nu mi-a zis că ar fi vreo urmă de regret la mijloc, ba chiar că se bucură că peste ani se vor uita la desenul de pe piele și își vor aduce aminte cât de spontani au fost la un moment dat.

Bonțida fever de la Electric Castle ar putea da naștere unei mode: „Mama mi-a zis să îmi fac tatuaje și cu branduri de supermarket să primească bunica reducere”

Silviu Bălășescu, 26 de ani, creator de conținut online —

VICE: Dincolo de scopul evident, de ce ți-ai făcut tatuajul?

Silviu Bălășescu: Să-mi fac un tatuaj cu Electric Castle era în planul meu de ceva timp, pentru că mă identific foarte tare cu tot ceea ce înseamnă: oameni, atmosferă, stiluri muzicale. „Bonțida Fever!” a fost o decizie impulsivă, să fiu sincer.

Campania în sine mi s-a părut mega cool, dar în același timp nu asta m-a convins. Am văzut pe story la un prieten tatuator că și-a făcut tatuajul, așa că am zis: „What the hell, îmi fac!” și i-am scris că vin!

Iubesc tatuajele, pentru mine fiecare reprezintă momentul în care am simțit să-l fac. Nu contează dacă e ceva premeditat plin de însemnătate sau, pur și simplu, o chestie stupidă care mi-a plăcut atunci pe moment. Tatuajele reprezintă o metodă bună pentru a face retrospectiva personalității tale dintr-un anumit punct al vieții și o formă de exprimare care există de sute de ani, timp în care a ajuns din ce în ce mai puțin tabu și mai comună.

Ce reacții ai stârnit printre prieteni, cunoscuți, familie când l-au văzut, când le-ai spus?

Am primit reacții diverse, unii dintre prietenii mei au spus „Wow, ce tare!”, au făcut caterincă, alții erau supărați că n-au văzut și ei din timp. Niciunul nu m-a criticat, nu mi-a spus nimeni că am făcut o greșeală și nici nu m-a întrebat nimeni „De ce?”.

Pe net am primit bullying prin comentariile de la diverse articole, dar am râs de remarcile care ne făceau pe noi toți cei tatuați „anticriști”, „oi”, „spălați pe creier”. Până la urmă, fiecare cu opinia lui. Din fericire, pe mine nu mă afectează ce zic oamenii pe social media.

Mama a fost cea mai amuzantă, că așa îi place ei să facă mișto de orice. M-a întrebat dacă nu vreau să-mi fac și cu ceva branduri de supermarket să primească bunica reducere.

Ce înseamnă Electric Castle pentru tine, de-ai ajuns să-ți faci tatuaj?

Este oaza de pauză pentru sănătatea mea mentală în fiecare an de când sunt un adult responsabil în alt oraș.

Am fost în toate pozițiile acolo: festivalier, barman, content creator și am trecut prin extrem de multe experiențe și bune și rele, care m-au ajutat să îmi mai conturez puțin din personalitate și valori. E ceva special cu locul ăla, cu oamenii și cu atmosfera.

Ce le-ai răspunde celor care te critică pentru că ai făcut asta? Care zic că ai devenit afiș publicitar?

Nu aș fi curios de ce zic alții. Tatuajul l-am făcut pe mine, nu pe ei, așa că părerea lor e irelevantă. Iar asta cu afișul publicitar nu mi se pare ancorată în realitate pentru că un om care nu știe de Electric Castle sau de satul unde se ține, în momentul în care o să-mi vadă tatuajul nu o să înțeleagă fără să îi explic. Dacă e un afiș publicitar, e unul destul de ambiguu.

Ce alte cuvinte ți-ai mai tatua? Ce cuvinte ți-ar rezuma personalitatea?

Asta e o întrebare grea, probabil ceva jocuri de cuvinte, astea îmi plac enorm. Cuvintele sau frazele care să-mi descrie personalitatea pe care mi le-aș tatua probabil ar fi: „All over the place”, „Overthinking” și „Always forgetting”.

„După ce m-am tatuat, s-au programat încă 13 persoane”

Cezar Pușcaș, 26 de ani, tattoo artist —

VICE: Ce-a motivat decizia să-ți faci tatuajul?

Cezar Pușcaș: L-am făcut pentru că a fost o provocare potrivită pentru mine și colecția mea de tatuaje de pe piciorul drept. Electric Castle a fost mereu un festival care știe să iasă în evidență și să fie acea pată de culoare dintr-un tablou monoton.

Care au fost reacțiile celorlalți?

Reacțiile au fost de la pozitiv în sus. Am știut că după ce mă tatuez singur e doar o chestiune de timp până să fiu contactat, cum s-a și întâmplat. S-au programat încă 13 persoane în mai puțin de 24 de ore. Pentru unii a fost chiar primul lor tatuaj.

Ce înseamnă Electric Castle pentru tine, acum că ți-ai făcut și tatuaj pentru el?

Pentru mine a început ca un job. De la 18 ani până în studenție am lucrat în bar sau la montat de scene. Combinam utilul cu plăcutul cum s-ar spune.

Haterii ar zice c-ai devenit afiș publicitar. Ce le-ai răspunde?

Eu și celelalte 13 persoane le urăm numai bine și îi salutăm cu respect pe toți cei care vorbesc, știind că „reclamă negativă” nu există.

Ți-ai mai tatua alte cuvinte?

Nu mi-aș tatua neapărat cuvinte. Am câteva proiecte pe foaie, dar sunt destul de mari și aștept să-mi fac curaj și răbdare să le încep.

„Nu puteai să îl faci și tu într-un loc mai ascuns?”

Diana Kellerman, 25 de ani, asistent executiv —

VICE: Bun, ai acces pe viață, dar ce te-a mai motivat să-ți faci tatuajul?

Diana Kellerman: Pentru a ieși din zona de confort. Dintotdeauna am fost „persoana rațională” a grupului, cea care mereu s-a ocupat de organizare, research și de tot felul de griji.

Asta a fost prima dată când am făcut ceva fără să mă gândesc de o sută de ori înainte. Cumva s-a nimerit și la momentul potrivit, pentru că eram într-o perioadă de introspecție și chiar mă gândeam că nu mă provoc suficient și că aș vrea să fiu mai curajoasă. Când am văzut provocarea mi-am spus că acesta e momentul perfect să fac ceva necalculat și nu regret decizia nici măcar o secundă.

Ce-au zis ceilalți când le-ai spus?

A fost destul de amuzant. Au fost trei întrebări pe care mi le-a pus efectiv toată lumea. „Dar e temporar, nu?” „Nu, e permanent”. „Cum adică, permanent? Adică chiar e de tot?” „Da”. Șoc.

„Păi și de ce l-ai făcut așa la vedere? Nu puteai să îl faci și tu într-un loc mai ascuns?” „Dar de ce să îl ascund ? Vreau să-l văd, vreau să-mi amintesc că am făcut asta. În plus, îmi place”. Șoc.

„Păi și dacă nu se mai ține festivalul de la anul? Dacă e o glumă și nu îți dau biletul?” „Așa și? Nu am făcut tatuajul doar pentru un lifetime pass (deși e un mare beneficiu, n-o să mint). Tatuajul simbolizează mult mai mult pentru mine”. Șoc.

Cam astea au fost reacțiile generale dar, în cele din urmă, toți cei care mă cunosc, de la familie, la prieteni și colegi au înțeles de ce am făcut asta. Nu am primit niciun fel de critică de la cei apropiați pentru această decizie. Se fac glume, se fac miștouri în continuare, dar nu am nimic împotrivă, chiar și eu râd la ele.

Ce înseamnă festivalul pentru tine?

Fac parte dintr-o familie mare și diversă, de mică am fost obișnuită să fiu înconjurată de oameni care deși aveau probleme sau certuri, mereu au fost extrem de apropiați. După ce am pășit în viața de „adult”, am căutat să fac parte dintr-o comunitate de oameni care să se înțeleagă, să fie pe același vibe, să comunice ușor.

Asta am văzut mereu la festival prin intermediul social media, iar în momentul în care am reușit să ajung mi-am dat seama că așa e. Acest tatuaj îmi garantează că nu voi mai pierde nicio ediție.

Ce răspunzi criticilor care zic că ai devenit afiș publicitar?

Sunt de părere că o formă de critică va apărea mereu, indiferent de deciziile pe care le iei. Nu vreau să intru în polemici, pentru că e o discuție lungă. Dar am văzut comentarii de genul: „O să regretați”, „niște oi”, „un nou cult” și unele chiar mai urâte. Avem mult prea puțin timp la dispoziție pentru a ne pierde energia pe părerea oamenilor din jurul nostru.

N-o să regret niciodată acest tatuaj – pentru mine, va fi mereu un semn de curaj și de spontaneitate. La 80 de ani, dacă rezistă Pământul până atunci, mă voi uita la acest tatuaj și mă voi gândi cât de crazy am fost la 25 de ani și cum nu am lăsat să mă oprească gura lumii.

„Și eu am făcut caterincă de tatuaj”

Bogdan Miereanu, 27 de ani, barista —

VICE: De ce te-ai tatuat?

Bogdan Miereanu: Sunt o persoană foarte spontană și nu mi-e frică de vreo provocare. În plus, mai am vreo 50 de tatuaje, am zis că unul în plus nu strică.

Și ce reacții ai stârnit?

În cercul de prieteni au fost doar reacții, să zic așa, pozitive. Logic că s-a făcut și caterincă. Până la urmă și eu am făcut caterincă pe tema asta.

Criticii zic că ai devenit afiș publicitar. Ce le răspunzi?

E foarte simplu: să își vadă de viața lor că nu ei s-au tatuat. Cum eu nu-i judec am aceeași așteptare și de la ei. Sau, mai pe scurt, fuck off!

Dacă ți-ai rezuma personalitatea prin tatuaj, ce-ai tatua?

Spontan și rebel, legat de ce mi-aș mai tatua, ar fi următoarea frază: „Nu te poți căca pe gusturile omului, dar te poți căca în gura lui să-i schimbi gustul”.

„Tatuajul a fost un challenge. Mă duce cu gândul la experiențele trăite la festival”

Paul Ignat, 29 de ani, bucătar —

VICE: De ce-ai simțit să-ți faci tatuajul?

Paul Ignat: Pot spune că a fost un challenge pe moment cu mai mulți prieteni. Mă va duce mereu cu gândul la experiențele trăite în cadrul festivalului.

Ce reacții ai stârnit?

Cei mai mulți au început să râdă sau să facă mișto crezând că este doar o glumă. Dar, ca să vezi ironia sorții, după aceea la fel de multă lume m-a întrebat dacă mai e valabilă campania.

Ți-ai făcut tatuaj pentru Electric Castle, dar ce înseamnă festivalul pentru tine?

Nu mai e doar un festival, pentru mine este o experiență unică de la an la an. Pot spune că festivalul a făcut și va face parte în continuare din viața mea, la fel ca tatuajul.

Ce replică le-ai da haterilor care acuză că ai devenit afiș publicitar?

Le-aș zice o frază cel puțin celebră: „Închide, că te sun eu!”