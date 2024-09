Am vorbit cu eroul american care a clickuit cu mouse-ul de un milion de ori în 17 ore

Oamenii postează multe prostii pe YouTube, dar pe mine cel mai mult mă fascinează chestiile despre rezistența la plictiseală. Poate fi un clip cu cineva care apasă o tastă timp de zece ore, până îi dă eroare programul în care se joacă sau un videoclip cu un tip care stă 24 de ore să numere până la 100 000.

Dar cel mai mult m-a impresionat un videoclip recent, în care un utilizator de YouTube cu pseudonimul Tocen a dat un milion de clickuri cu mouse-ul în 17 ore. Aveam o grămadă de întrebări să-i pun, în primul rând: De ce?

Videos by VICE

Am vrut răspunsuri, așa că i-am scris lui Tocen, al cărui nume real e Reno Baker.

Citește și: Îți ia zece ore să ajungi până în fundul unui tabel Excel

Motherboard: Salut, Reno. De ce ai făcut asta?

Reno Baker: După ce l-am văzut pe MrBeast cum numără până la 100 000 pe YouTube, m-am simțit inspirat să-mi aleg o misiune similară, doar pentru că aveam mult timp liber.

Cum ai reușit să te distrezi cât timp ai dat click-uri?

Inițial plănuiam să mă uit la niște anime, să ascult muzică. Dar după 100 000 de click-uri mi-am dat seama că eram concentrat să clickuiesc cât mai repede. N-am vrut să-mi împart atenția în mai multe părți. Nu mă gândisem că o să depășesc vreodată un record mondial. Dar după ce am realizat că asta se întâmplă, mi-am concentrat toată energia în această misiune. Mă mai uitam la lumânarea aprinsă din cameră, mă uitam cum crește numărul click-urilor pe ecran și mă holbam în gol.

Am înțeles că ai fost în armată. Pentru cât timp?

Da, am fost patru ani în Forțele Aeriene. Mi-am încheiat jobul acum câteva lui și apoi m-am apucat de postat pe YouTube. Cred că familia mea militară s-ar bucura să afle unde am ajuns cu viața mea.

Crezi că te-a pregătit armata pentru sarcina asta? Am prieteni care au fost în armată și mi-au zis că au trăit perioade de plictis maxim.

Au fost niște chestii în armată care m-au pregătit pentru așa ceva, într-adevăr. Când am ajuns pe la 400 000 de clickuri, știm că sunt în starea mentală a cuiva pe cale să cedeze. Dar armata mi-a întărit mintea și n-am cedat.

Câte pauze ai luat pentru mers la baie și mâncat?

Am făcut mai multe pauze de mers la baie. M-am asigurat că sunt mereu hidratat ca să pot clickui cu spor. Cât am mâncat și am băut apă, dădeam click-uri cu cealaltă mână. Singura excepție de la regulă a fost când am mâncat tortul cu care am sărbătorit 500 000 de click-uri.

De ce crezi că există atâtea provocări de genul ăsta pe YouTube? Internetul a fost mereu un loc de expoziție pentru talente ciudate. Cred că pe oameni îi atrage să vadă lucruri ridicole pe care le-ar putea face oricine. Da, oricine ar fi putut da un milion de click-uri. Dar numai eu am făcut-o. Mulți oameni nu-și fac timp pentru asta.

Imagine: Jeffory Willis

Crezi că ești prima persoană care s-a înregistrat vreodată în timp ce a dat un milion de click-uri?

Da, cred că sunt prima persoană care a făcut asta. Și nu cred că va mai exista cineva care să facă asta. Dar aș fi curios să văd pe cineva încercând.



Ce tracker ai programat pentru acest videoclip?

Folosesc GameMaker de ani de zile, deci mi-a fost ușor să fac programul. M-am gândit la unele detalii pe care am vrut să le urmăresc și am găsit algoritmii de care aveam nevoie. Am ales o temă de abonare pe YouTube pentru numărătorul principal de click-uri, ca să-i încurajez și pe alții să se aboneze. Numărătorul estimase că misiunea va dura patruzeci de ore, dar cine ar fi crezut că mâinile o să-mi devină mai rapide și mai puternice după primele 300 000 de click-uri?

Citește și: Fashionistele de pe Youtube care-și găsesc cosmeticele de fițe în ghena de gunoi

Ce-au zis familia și apropiații tăi de șmecheria asta?

Frații mei au fost încântați că o să fac o nebunie. Prietenii mei nu m-au crezut c-o s-o fac. Pe nevastă-mea n-a prea interesat-o, dar m-a felicitat la final că am reușit.

Ai vreun truc pentru cei care vor să ducă la capăt astfel de misiuni de rezistență?

Treci de primele câteva ore. Dacă poți face asta, n-o să mai renunți.

Mulțumesc, Reno.

Urmărește VICE pe Facebook .

Traducere: Oana Maria Zaharia