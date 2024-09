Am vorbit cu fotomodele sexi care se chinuie să-ți vândă iarbă pe net

Dacă dai un search pe Instagram după hashtag-ul #ganjagirls o să găsești mai mult de un milion de rezultate, imagine după imagine cu femei care pozează provocator cu iarba.

Postările acoperă gama completă de la fotografii nud (cu excepția câtorva frunze de marijuana plasate strategic) până la clipuri cu fumuri trase din bong și ulei de haș inhalat la pipă, montate pe muzică house. Unele dintre modele își promovează propriile companii și produse, printre care accesorii din sticlă sau alimente cu marijuana, în timp ce altele se pun în cap pur și simplu – și încearcă să pară seducătoare în tot acest timp.

Mie una nu mi s-a părut iarba „sexy” niciodată. Știu că printre efectele ei se numără, chipurile, și creșterea libidoului, dar, la propriu, pungile uriașe de marijuana nu se numără printre accesoriile la care m-aș gândi pentru o ședință foto de budoir. Așa că am luat legătura cu câteva „fete ganja” de pe Instagram, ca să înțeleg mai bine lumea asta dubioasă, cu potențial erotic.

Sarah Jain. Fotografii via Instagram

Sarah Jain, 33 de ani, San Francisco, @sarahjain420 33 800 de followeri

VICE: Când ai început să fumezi iarbă?

Sarah Jain: O, doamne, probabil când am ieșit din uter. Mama mi-a spus că l-a prins pe tata pasându-mi un joint de câteva ori când era cu prietenii lui, iar eu eram foarte, foarte mică. Dar de una singură am început, probabil, să fumez, pe la vreo 11 ani.

Uau.

Tata nu voia să recunoască faptul că fumează. Așa că ieșeam și-i furam trei sferturi de pungă, pentru că nu poți să te superi pe ceva dacă nu recunoști că există. Așa că mi-am petrecut toată tinerețea cu ăștia care căutau metode creative să mă pedepsească. Mai târziu și-a cerut scuze și-am început să fumăm împreună.

Și, deci, cum te-ai apucat de meseria de model de iarbă?

Asta a început acum aproape zece ani. Eram măritată, locuiam în căcatul de Texas – nici măcar nu exista Instagram-ul, doar Myspace. Mi-am făcut un portofoliu de poze de Myspace foarte, foarte pro-cannabis. Era fix perioada când economia s-a dus dracului și mi-am cam pierdut jobul de zi. Am început să-mi caut de lucru ca model, îmi dorisem dintotdeauna să fiu model de cannabis, dar nu prea exista așa ceva pe vremea aceea. Când m-am apucat și m-am mutat la LA, am avut foarte mare noroc. Am început să pozez pentru poze erotice, n-am făcut niciodată porno propriu-zis, doar o grămadă de chestii cu fetișuri. La absolut toate ședințele foto aduceam iarbă la mine. Îi puneam să-mi facă poze când fumam. Și, evident, e California, toată lumea a picat în limbă după poze. Astăzi cam jumătate din veniturile mele provin din chestiile cu cannabis.

De ce crezi că oamenilor li se pare atât de atrăgătoare combinația iarbă și femei?

Cred că-i vorba despre frumusețe. Chestii care le plac oamenilor, chestii care îi fac fericit. Oamenilor le place să-și imagineze propria versiune de utopie, de paradis, și dacă le place iarba și le plac femeile, se combină chestiile astea.

Primești și mesaje dubioase de la tipi?

Sunt atât de multe comentarii dubioase, atâtea chestii cu care trebuie să mă confrunt. Uneori, îmi zic tipii: „Trimite-mi nuduri, trimite-mi nuduri”. Așa că am căutat poze cu puli și-am găsit una cu un penis însângerat. De fiecare dată: „Hei, ia uite-aici.” Nu se-nvață minte niciodată, dacă nu lupți cu aceleași arme ca ei.

Primești iarbă pe gratis?

Da, primesc iarbă și hașiș pe gratis. Uneori sunt chiar recunoscută în public și mi se face cadou iarbă sau hașiș. Dar îmi propun întotdeauna să plătesc chestii de la companii în care am prieteni sau care-mi plac, deși fac afaceri foarte bune. Nu-mi propun să mă aștept să mi se dea chestii pe gratis, pentru că eu nu muncesc pe gratis și nu cred c-ar trebui să muncească nici alții pe gratis.

Clara Barber. Fotografii via Instagram

Clara Barber, 27 de ani, Grand Junction, Colorado, @qeenbee66 10 900 de followeri

VICE: Ce înseamnă nick-ul tău de Instagram?

Clara Barber: Mi-a venit ideea de regină a albinelor, matcă, de pe vremea când eram apicultoare. Toată faza e o metaforă pentru mine și e o atitudine prin care încerc să ablitez femeile. Am pus astea două lucruri cap la cap anul trecut, pe 19 mai am postat prima poză. Mă tot gândeam cum să fac reclamă la poze și-am început să mă simt bine cu mine. Când am postat pozele alea, mi-am zis, gen: „Prin emoția asta chiar aș putea să dau forță și altora”, pentru că atunci când m-am apucat, nu mă gândeam că sunt model. Să pot să fac reclamă la cannabis, o chestie pe care-o iubesc și mi se pare superbă, sau un obiect de artă din sticlă, pe care-a stat cineva și l-a suflat. E o industrie extraordinară și ca să simt că are legătură cu mine, că nu-s încă o altă fată și-atât, a trebuit să o transform în ceva mai personal. Așa că ideea de abilitare și albina matcă s-au potrivit la fix.

Ce mesaj încerci să transmiți?

Că trăiesc aproape fiecare zi ca să fac un spectacol și să mă sparg și mă rup în cap și fac mișto de mine însămi și râd. Vorbesc în fiecare zi cu oamenii, nu-mi pasă câți followeri am, nu-mi pasă dacă-mi dau follow, dacă mă plac – vreau să am un efect și-atât. Ca antreprenoare și ca tipă poți să fii foarte rapid etichetată și eu n-am vrut să-mi asum nicio etichetă. Există un stigmat asupra stonerilor. Acum pot să fiu stoneriță, sunt mamă, am doi copii de cinci ani, am o afacere, am un logodnic, am o viață dincolo de cannabis și fumez iarbă toată ziua.

Câtă iarbă fumezi pe zi?

Mă trezesc de dimineață, le dau copiilor micul-dejun, mă duc sus la mine-n birou și bag un bong, îmi verific mailul și poate fumez și-un joint sau un blunt dacă am chef de-așa ceva. Fac tratament medical. Fumez cannabis împotriva anxietății, fumez pentru dureri de spate, am o ușoară scolioză și am avut un accident de mașină. E împotriva durerii, e pentru nervii mei, e pentru starea mea de bine și atitudine.

Ce tip de fotografii primește cele mai bune reacții?

Am observat, din păcate, că dacă expun mai multă piele, primesc like-uri de la mai multă lume, dar toată lumea face asta, deci eu ce încerc să arăt? Că sunt ca toți ceilalți pentru că vreau să primesc toată atenția? Îmi place să mă simt sexy, îmi vine natural să fiu provocatoare, îmi stă în fire, dar nu vreau să mă ia valul și să promovez sexul și-atât. Pentru pagina mea de Instagram am nevoie de un echilibru între Clara, tipa haioasă, care se prostește și nu arată perfect, și fazele sexy. Tot vreau să fiu luată în serios.

Courtney Weis, 21 de ani, Pueblo, Colorado, @misscannabiscourtney 25 500 de followeri

VICE: Cum a început totul?

Courtney Weis: Locuiam la Wisconsin, eu de-acolo sunt, acolo m-am născut și am crescut și voiam să fac poze cu iarba mea și cu produsele mele din iarbă sau cu mine când fumez, dar pentru că locuiesc într-un stat unde e ilegal, lumea nu prea vrea să vadă din astea. Așa că mi-am făcut un alt cont de Instagram și voiam să rămână privat, ca să-mi postez acolo pozele cu iarbă. În cele din urmă m-am cam plictisit de el, așa că am închis contul ăla. M-am mutat înapoi la Washington și l-am redescoperit, m-am mutat de la Washington în Colorado și când am ajuns în Colorado a luat și contul avânt.

De ce faci asta?

Practic, voiam să le demonstrez oamenilor că se înșală. Voiam să afle toată lumea de valoarea medicinală a cannabisului. Oamenilor n-ar trebui să li se interzică accesul la medicamente doar din cauză că locuiesc într-un anume stat, e extrem de nedrept. Am văzut pe pielea mea ce poate să facă cannabisul ca medicament. Mai vreau să demontez și stigmatul asupra stonerilor, care sunt văzuți drept neproductivi și lipsiți de succes. Și vreau să fac asta la modul profesionist și elegant. Am început pur și simplu să postez în fiecare zi, în continuu, și în cele din urmă au început oamenii să mă întrebe dacă pot să-mi trimită chestii. Și iată-mă, șase luni mai târziu, am 25 de mii de followeri.

Courtney Weis. Fotografii via Instagram

Care a fost experiența ta personală cu cannabisul?

Acum trei ani am suferit unul dintre cele mai înfricoșătoare accidente din viața mea. Mă duceam cu câțiva prieteni în Florida pentru vacanța de primăvară. Am avut un accident de mașină, iar eu am fost catapultată și-am aterizat pe linia galbenă. M-au dus cu elicopterul la un spital din Alabama, unde am stat 18 zile. În primele 14 zile am zăcut la pat și nu m-am mișcat. Am o vertebră fracturată și două proteze în spate. De fapt, la momentul respectiv nu fumam iarbă și m-au convins niște prieteni să mă reapuc de fumat iarbă, pentru că mi-au zis că o să mă ajute cu spatele, ceea ce s-a și întâmplat. Am fumat într-o zi și nici nu mi-am mai simțit spatele, am fost total uluită. Eram pe morfină, pe oxicontină, pe-atât de multe analgezice.

Am observat că pozele tale sunt mai picturale decât cele de pe alte conturi.

Eu sunt și fotografă, deci, cumva, stau la ambele capete ale aparatului. Am început cu fotografii din natură. Anul trecut, am călătorit șase luni cu prietenul meu, am văzut 25 din cele 50 de state. Dar, da, în principal de-acolo mi se trage, am o conexiune cu mama natură.

Care dintre postările tale are cele mai multe like-uri?

Eram în munți, într-un loc care se cheamă Royal Gorge, era superb. Fumam cu foițe Shine, fac foițe și blunt-uri cu aur de 24 de karate, faze de genul, destul de elegant. Eram acolo sus, într-o zonă absolut superbă, îmi căzuse puloverul de pe un umăr. Eram destul de sexy, dar nu arătam prea multe. Vreau să fiu sexy și-așa mai departe, dar nu sunt genul care să se dezbrace și să-și expună latura asta în fața unei lumi întregi. Dar, da, cred că aia e printre cele mai apreciate postări, are 1 600 de like-uri.

Makena Pederson, 18 ani, Maui, @ganjjagoddesss 2 700 de followeri

VICE: Care-i faza cu numele?

Makena Pederson: Am găsit numele ganjjagoddesss, când mi-a spus un prieten că fumez ca o zeiță, așa că am început să-mi spun ganjjagoddesss pe Instagram, pentru că mi s-a părut nimerit.

Cum ai început să fii model de iarbă?

Când eram mică, tata era fotograf, așa că mi se făceau poze tot timpul și când am început să fumez mi s-a părut firesc, pentru că eram obișnuită să fiu în fața camerei. M-am gândit că o să dau pozelor o amprentă personală, ca să fie mai unice.

Makena Pederson. Fotografii via Instagram

Ți se pare sexy să fumezi iarbă?

Nu cred că aspectul cu fumatul de iarbă e cel sexy. Pentru mine, partea sexy din actul de a fuma iarbă e să ai suficientă încredere în tine, să fii tu însuți și să faci ce-ți place, chiar dacă asta înseamnă să fumezi un pic de iarbă.

Ești destul de tânără – nu-ți faci griji că o să fii percepută drept stoneriță și o să te bântuie reputația asta?

Sunt foarte tânără dar nu mă tem c-o să fiu etichetată stoneriță sau așa ceva, pentru că eu asta sunt, iar mama m-a crescut să fiu mereu mândră de cine sunt și de chestiile care-mi plac.

Traducere: Ioana Pelehatăi