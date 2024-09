Am vorbit cu gamerițe din România despre câți bani fac din jocurile pe calculator

Îți amintești de zilele alea în care părinții te certau când ieșeai pe-afară și te uitau sfinții prin parcuri sau prin spatele blocului, când ei îți spuneau că n-ai să scoți bani din bătut mingea pe maidan și că e cazul să te pui cu burta pe carte? N-are rost să-ți spun cât au greșit, pentru că poți verifica și singur ce salarii au fotbaliștii.

Pun pariu că n-ai uitat nici când stăteau cu gura pe tine că n-o să-ți pice la teză subiecte din jocuri, așa că te obligau să închizi calculatorul și-ți trânteau în brațe vreun manual comunist pe care să-l tocești. Și aici s-au înșelat, pentru că poți face bani frumoși din jocuri.



Când zici gameri, lumea tinde să arunce cu stereotipuri: niște puști supraponderali, care se luptă cu acneea și care stau toată ziua în fața unui monitor, până le aduce aminte cineva că mai trebuie să și doarmă. În fapt, ei sunt tineri cool, care ajung să se întrețină din pasiunea pentru jocuri. Și dacă un turneu național este sponsorizat cu patru mii de euro, înseamnă că hobby-ul ăsta poate fi chiar profitabil.

Sezonul al doilea al Turneului Național de League of Legends, poate jocul preferat al românilor, își are finala pe 6 mai, la Romexpo. Cele două echipe finaliste sunt echipele care s-au luptat și în finala primului sezon, de anul trecut, tot la Comic Con.



În România, sunt câteva sute de mii de conturi active de League of Legends, iar majoritatea jucătorilor sunt băieți. Eu am vrut, însă, să vorbesc cu fetele care au devenit faimoase în lumea gamingului prin streamurile pe care le fac și care le aduc și ceva bani, măcar cât un part-time job.

Georgiana, alias Gincliwood, 20 ani

VICE: Ce jocuri bagi în mod constant?

Gincliwood: În momentul de față joc exclusiv League of Legends. Nu de alta, dar fiind și studentă și având un job full-time, nu-mi prea permit să mă bucur și de alte titluri. Când mă plictisesc sau mă enervez prea rău după un meci pierdut, mai joc și Counter Strike: Global Offensive, doar ca să îmi fac și mai mulți nervi pentru că eșuez lamentabil la el. În viitorul apropiat o să extind gama de jocuri cărora le voi face stream cu titluri precum: Overwatch, King of the Kill și/sau PLAYERUNKNOWN’S Battlegrounds.

Câte ore pe zi petreci jucându-te?

Nu sunt constantă la capitolul ăsta, pentru că lucrez în ture. Dacă trebuie să ajung și la facultate, atunci, în ziua respectivă, e posibil să nu joc deloc pentru că mai trebuie să și dorm. În rest, mă joc cât pot. M-am obișnuit să dorm puține ore, motiv pentru care, dacă am o zi în care sunt pe tură de după-amiază, fac stream din momentul în care ajung acasă (în jur de 12 noaptea), până pe la vreo 6 dimineața. Apoi dorm și o iau de la capăt.

Câți bani faci din streaming?

Depinde. În momentul de față, fiind la început cu streamul, nu scot bani constant și nici prea mulți. În ultima lună am scos în jur de 130 de euro din donații, bani cu care mi-am cumpărat webcam și cu care voi achiziționa un al doilea monitor în curând. În România încă nu se poate trăi din streaming, dar din câte observ, lumea începe să prindă gustul și la noi, la fel cum s-a întâmplat și cu YouTube. Trebuie doar să fii perseverent, iar rezultatele vor veni.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru jocuri și de când ai început?

Cred că am început la vârsta de patru-cinci ani, cu consola chinezească în mână și cu Super Mario Bros de dimineața până seara. Primul PC l-am primit la vârsta de șase ani, iar primele jocuri care erau instalate pe el au fost House of The Dead 1, Sonic 3, Earthworm Jim, Captain Claw și Pandemonium. Cu timpul am dezvoltat o pasiune pentru Sonic the Hedgehog și am început să iau toate jocurile pe care calculatorul meu le putea duce. La vârsta de zece ani jucam CS 1.6 în disperare (iubeam să joc awp_india și 35hp).

Prin clasa a opta (cândva prin 2012), am descoperit League of Legends. La început îmi era greu să îl înțeleg, l-am dezinstalat și reinstalat de câteva ori. (Motivul pentru care am ținut morțiș să învăț să joc era că băiatul de care îmi plăcea pe atunci juca și el și voiam să am o scuză ca să petrec timp cu el). League of Legends mi-a scos în cale oameni care mi-au devenit prieteni adevărați și oportunități de care nu credeam că o să am vreodată parte.

Ca de exemplu?

Anul trecut, în noiembrie, am aprezentat finala primului Turneu Național de League of Legends, alături de Riot Amorsa (Ionuț Chepeneag – EU Publishing Lead), un om excepțional care muncește să extindă comunitatea jucătorilor români de League of Legends. Acest eveniment a reprezentat primul turneu de sporturi electronice care a fost difuzat pe un post TV național. Finala celui de-al doilea Turneu Național de LOL va avea loc weekendul ăsta, în cadrul Comic Con. Pe mine sigur mă vei găsi la standul Riot.

Ce spun prietenii tăi despre pasiunea asta pentru jocuri?

Numărul prietenilor mei crește cu fiecare stream, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca, după o sesiune de stream, una sau mai multe din persoanele care îmi dau Follow să vină pe Discord să ne cunoaștem. Eu nu am intenția de a face un stream educativ. Tot ce îmi doresc este să aduc împreună cât mai mulți oameni care împart aceleași pasiuni ca să ne simțim bine împreună. În ultima lună am cunoscut cel puțin zece persoane cu care mă voi întâlni și în viața reală în momentul apropiat. How cool is that?!

Teodora, alias Reodora, 25 ani

VICE: De când te-ai apucat serios de treabă?

Reodora: Eu fac stream de peste doi ani și în tot timpul ăsta m-am jucat o mulțime de jocuri. La început mă jucam foarte mult World of Tanks și mult timp am făcut stream numai cu acest joc, dar la un moment dat m-am decis să devin variety caster și am început să mă joc o mulțime de jocuri. Momentan joc Nier: Automată și The Witcher 3 din nou. Ca gen, îmi plac cel mai mult rpg-urile și nu sunt fană prea mare a shooterelor.

Cât de mult te joci?

Eu fac stream aproximativ cinci-șase ore pe zi, dar de multe ori mă joc și în afara streamului. Nu cred că există zi în care să nu joc ceva.

Cât câștigi din streaming?

Nu pot să zic o sumă exactă pentru că nu este mereu la fel. Uneori pot fi câteva sute de euro, alteori chiar câteva mii. Nu poți fi sigur cât o să faci decât dacă ești un streamer foarte mare care are mii de abonați. În orice caz, eu iubesc să fac asta și cred că o voi face pentru mult timp de acum încolo, chiar dacă este posibil să vină un moment în care să nu mai pot face asta ca job.

Cu ce jocuri ai început?

Nu îmi aduc aminte exact. Primul joc pe care l-am jucat și m-a impresionat foarte mult a fost Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Aveam 15-16 ani (acum vreo nouă ani) când am început să mă joc mai serios și îmi aduc aminte că mă jucam Need for Speed, Call of duty: World at War și jocuri pentru PSP cum ar fi Final Fantasy: Crisis Core care este și acum unul dintre preferatele mele.

Cum e văzută pasiunea ta în cercul de prieteni sau de către iubit?

Prietenilor mei li se pare foarte tare ce fac și am unii prieteni care fac la rândul lor stream. Am întâlnit de asemenea o mulțime de oameni prin intermediul streamului, oameni pe care îi consider amici. Cu unii dintre ei am ajuns chiar să mă întâlnesc. Sper să mă pot întâlni cu cât mai mulți dintre ei în viitor. Nu am un iubit acum, prefer să fiu singură acum.

Ruxandra, alias IceWomanLucky, 24 ani, viitoare mamă

VICE: Care sunt jocurile tale preferate?

IceWomanLucky: În prezent joc League of Legends, Overwatch, Hearthstone și cel mai recent joc achiziționat Playerunknown’s Battlegrounds. Dintre toate, LOL este jocul meu de suflet. Așa l-am cunoscut pe viitorul meu soț, Lucian. Făcea stream la League of Legends și m-a invitat să jucăm. La câteva luni a venit în București și ne-am acordat șansa unei prime întâlniri și de acolo a mers totul perfect.

De când ești însărcinată, mai reușești să te joci cât ai vrea?

Înainte, jucam chiar și opt ore, depindea foarte mult și de ce aveam de muncă în ziua respectivă și dacă trebuia să fac curățenie și mâncare, Acum, joc undeva la trei-patru ore pe zi. În principiu, când aveam timp liber, mă jucam încontinuu. Acum, e mai dificil. Oricum, bebe va fi gamer, indiferent de sex. Nu o să-i impunem asta, clar. O să existe un echilibru între jocurile pe calculator și joaca în afara calculatorului. Într-un final, el va alege ce-i place.

Reușești să faci și bani din streaming?

De când m-am apucat de stream și până acum, am făcut trei sute de lei. Nu e suficient doar să te joci pe stream, trebuie să vorbești cu oamenii, să fii un bun entertainer, să fii atent la oamenii care se uită la tine, să afli ce le place mai mult, trebuie să fii constant, să ai un program de care să te ții, ceea ce mie mi-e greu să fac. E greu cu doi streameri în aceeași camera, pentru că ne auzim dublu.

Cum ți-ai dezvoltat hobby-ul ăsta?

Hmm, mi-e foarte greu să-mi amintesc cu ce joc am început. Eram foarte mică, aveam șase-șapte ani când am jucat prima oară Mario. Tatăl meu e un gamer desăvârșit și pot spune că de la el am și pasiunea pentru jocuri. Totuși, asta nu m-a împiedicat niciodată să-mi văd de școală și să îmi trăiesc copilăria la joacă, afară.

Ce zice soțul tău despre pasiunea asta?

Lucian e foarte bucuros când vede că mă descurc la jocuri, mai ales că știe că asta mă face și pe mine fericită. Nu sunt genul de iubită care își stresează partenerul să mai lase jocurile, ca să stea împreună mai mult. Au fost momente când el a venit cu propunerea să ieșim sau să vedem un film, dar eu am vrut să mă joc. Cu streamul, el a fost singurul care m-a ajutat și m-a susținut. Datorită lui, am pășit mai ușor în comunitate și m-am făcut cunoscută.

Vanessa, alias Xephiria, 26 ani

VICE: Care sunt jocurile pe care le joci cel mai des?

Vanessa: Am jucat mai toate genurile de jocuri, dar într-un final m-am oprit la trei dintre ele. Îmi plac cel mai mult League Of Legends, 7 Days To Die și Rust.

Câte ore pe zi petreci în fața ecranului, pentru jocuri?

Aș zice în jur de patru-șase ore, dar depinde și de timpul liber de care beneficiez.

Câți bani faci din asta?

Banii se acumulează mai mult prin „gear”. De exemplu, poți primi o tastatură, un mouse sau căști, pe care le poți vinde mai departe la un preț rezonabil sau la concursuri mai mari, unde se oferă chiar și câștig în bani. Depinde de concurs. Aparatură primită poate ajunge la mai bine de două sute de lei, iar la concursuri poți ajunge să câștigi de la trei sute la o mie de euro.

De când te joci și cu ce jocuri ai început?

Joc de la vârsta de 14 ani, inițial am început cu Need For Speed, shooter games, cum ar fi Halo, Call Of Duty, chiar și cele de strategie, ca Age Of Empires, Warcraft, Total Anihilation, Battle Realms. Apoi am continuat cu Lineage 2, la care am făcut un server privat, împreună cu tatăl meu, din 2005 până în 2008. Printre Guild Wars II, Aion și alte jocuri de genul, într-un final, am fost introdusă și în League of Legends în decembrie 2009. De atunci, îl tot joc.

Ce zic oamenii apropiați ție despre pasiunea ta pentru gaming?

Prietenii și iubitul meu mă susțin, atât timp cât nu devine ceva obsesiv.

Madalina, alias Maddie, 21 ani

VICE: Ce jocuri joci de obicei?

Maddie: În mare parte League of Legends, dar alternez cu Counter-Strike Global Offensive, în funcţie de starea de spirit pe care o am în ziua respectivă, deoarece sunt genuri diferite de jocuri.

Câte ore pe zi stai în faţa monitorului?

În prezent, aloc minim patru ore pe zi, însă depinde foarte mult de programul pe care mi-l organizez săptămânal. Întotdeauna pot apărea evenimente sau concursuri pentru care trebuie să te pregăteşti din timp.

Câţi bani faci din pasiunea ta?

Înainte, participam la campionate, unde premiile constau în periferice de gaming care echivalau o anumită sumă de bani. Câştigurile din streaming sunt obţinute prin donaţii, în funcţie de goal-ul pe care îl aleg, iar sumele sunt variate şi depind de audienţa şi jocul la care fac stream. Cel mai mult, am făcut zece milioane, primiţi de la un singur donator pe stream.

Cu ce jocuri ai început?

Din câte îmi aduc aminte mă jucam de la vârsta de patru ani şi am dezvoltat această pasiune alături de tatăl meu. Prima tangenţă a fost prin intermediul unei console, iar în scurt timp, mi-am mutat hobby-ul pe PC, unde am avut o gamă variată de jocuri, precum Jazz Jack Rabbit 2, Captain Claw, Need for Speed şi altele. M-am oprit însă, după multe încercări de jocuri, la Counter-Strike 1.6, care mi-a acaparat mare parte din copilărie, iar mai târziu ştafeta a fost preluată de League of Legends şi Counter-Strike: Global Offensive.

Am început cu League of Legends din 2010 şi îl joc şi în prezent, prin intermediul lui, am reuşit să îmi reglez câteva minusuri pe care le aveam, precum atenţia distributivă şi lucrul în echipă.

Prietenii tăi şi familia ți-au susținut pasiunea pentru jocuri sau s-au panicat că nu mai înveți la școală?

Majoritatea prietenilor pe care îi am sunt gameri şi împărtăşim aceleaşi interese, când vine vorba de jocuri, dar cei mai buni prieteni sunt părinţii mei. M-au sprijinit şi au venit la majoritatea concursurilor la care am participat, iar dacă nu puteau să ajungă, se uitau pe streamurile competiţiilor. Concursurile la care am mers s-au derulat în perioada 2013-2015, când încă eram la liceu, dar știam să-mi gestionez și situația școlară și părinții mei știau asta. Când se apropia un campionat important, mama era cea care îmi lua scutiri pentru perioadele în care trebuia să mă antrenez sau să plec prin ţara pentru diverse lan-uri sau concursuri.

