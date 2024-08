Am vorbit cu nevasta de milițian din Comrade Detective, serialul comunist româno-american

Filmele românești despre comunism sunt, de obicei, cenușii și sinstru de triste, de-ți vine să-ți plângi în pumni o viață. Doar că nu suntem noi singurul popor pălmuit de istorie, dar suntem prea speriați să ne luăm mai puțin în serios. Ca și când asta ar întina memoria celor care-au putrezit prin lagăre, au fost exilați sau nu s-au mai întors niciodată acasă, la familie. Nu, comunismul e cât se poate de viu în mulți români, dar nu înseamnă că nu poate fi parodiat.

Asta se întâmplă în serialul Comrade Detective (Tovarășul milițian) – pentru care au venit americanii (mult așteptați) la București și au zis: hai să vă relaxați și voi puțin. Povestea acestei miniserii (șase episoade) care este produsă pentru Amazon a fost vândută cu o poleială frumușică: serialul făcut de comuniști, în anii 80, pentru a elogia idealurile vremii, a fost scos din cenușă și refăcut de americanii Rhys Thomas (regizor) și Channing Tatum (producător executiv și actor care e vocea lui Florin Piersic Jr.). Cred că știi deja că serialul este dublat în engleză pentru că, zicea Tatum: „americanii nu mai citesc”. Evident că dublajul ajută la vânzări cam la fel de mult ca exotismul unei Dacii umplute cu verze care a murit în mijlocul unui drum județean.

Am vorbit despre absurdul comunismului, dar și despre cum se simte serialul pentru o actriță care avea cinci ani, la Revoluție, cu Diana Vladu. Ea o interpretează pe Sonia Baciu, soția milițianului Iosif Baciu, personajul lui Corneliu Ulici, adică unul dintre cei doi detectivi. Vocea Soniei este dublată de Chloë Sevigny, actrița cunoscută cel mai bine pentru rolul ei din Boys Dont Cry.

Unele detalii din interviu pot fi considerate spoilere de cei care au probleme viscerale cu treaba asta.

VICE: Cum a venit propunerea filmului către tine?

Diana Vladu: Am fost chemată la un casting prin septembrie, anul trecut, inițial pentru rolul lui Jane, jucat de Olivia Niță, care preia locul ambasadoarei americane. M-au trecut pe rolul Soniei și am dat probe în mai multe variante, cu diferiți actori în rolurile lui Iosif și Gregor, pentru ca în final să rămânem în formația Piersic Jr. – Ulici – Vladu.

Serialul are multe elemente românești, autentice. Nu sunt prea subtile pentru americani?

Cred că pentru ei este ceva foarte exotic, pentru că n-au trăit așa ceva. Probabil că spun: „wow, cool, ce mișto”. Dar, eu cred că trebuie să fie o rezonanță și cu trecutul lor, dacă stau să mă gândesc la perioada sclaviei negrilor în America. Sunt convinsă că și ei au simțit cumva comunismul.

„Cred că americanii s-au gândit: hai să facem ceva mișto cu treaba asta.”

Ai idee cum a fost ales Bucureștiul, că mai sunt și alte capitale fost-comuniste în zonă?

Știu că au avut de ales între Budapesta, București și Sofia. Budapesta este un oraș foarte frumos, nu prea are elemente comuniste; despre Sofia, Rhys a zis „it’s too much”. Iar Bucureștiul nostru are și elemente artistice, care dau bine pe ecran, dar și chestiile cenușii care fac parte din perioadă, din poveste. Și, pentru noi asta a însemnat că am luat jackpotul. Pentru că toată echipa și actorii sunt din România.

Ai mai jucat cu vreunul dintre actorii implicați?

Nu, cu ei m-am mai întâlnit prin școală sau pe la diferite audiții, castinguri, însă chiar mă întrebau și Rhys, dar și Brian Gatewood (unul din cei doi scenariști) dacă am mai lucrat cu Corneliu Ulici, pentru că e o chimie foarte faină între noi doi. Nu găsești tot timpul parteneri care să aibă aceleași păreri cu ale tale.

Sonia Baciu, în Comrade Detective

Care a fost cea mai grea scenă pe care ai filmat-o pentru sezonul ăsta?

Cred că cea mai frumoasă – mie-mi plac toate scenele grele – a fost ultima din episodul șase, cu care se și termină sezonul. Când mă eliberează pe mine, după lupta dintre Iosif și Gregor. A fost interesant că s-a filmat la minus 15 grade noaptea, iar eu eram într-o rochiță. A stat o ambulanță în permanență cu noi, luam cocktailuri de vitamine ca să ne revenim, dar a fost foarte grea trecerea de la cald la rece. În cort, era cald, apoi ieșeai în congelator. Aproape că puteai să pătrunzi aerul de rece ce era. Dar, când faci ceva care-ți place foarte mult, nu prea simți oboseala, frigul sau canicula.

Cum a fost pentru tine ultimul episod? Cum l-ai traduce?

Eu încă nu le-am vizionat (râde). Ce știu din episodul șase este că se dovedește că moartea milițianului Nikita a fost înscenată, iar el a trecut acum la capitaliști și a reușit să-i convertească pe mulți, pe doctorii de la spital și pe părinte, pe administratorul de bloc etc. Ultima lui speranță este să-i convertească și pe Gregor și pe Iosif. Dar soțul meu din film, Iosif, vrea să rămână comunist.

Eu am râs la sezonul ăsta, trebuia să fac asta, nu?

Da, e și comedie. Unii l-au comparat cu Miami Vice, dar mie mi se pare atât de unic, numai când vezi costumele și asculți muzica din serial, îți dai seama de asta. În realitatea vremii, costumele erau mai cenușii, astea sunt mai Bad Boys Blue sau Modern Talking. Sunt elemente care te fac să te uiți la serial, iar dublajul ajută mult. Vocea mea a făcut-o Chloe Sevigny. Ei sunt… colegii noștri (râde).

V-ați cunoscut până acum?

Încă nu, dar ar fi fain, când va fi aici lansarea, să vină și ei să ne și cunoaștem.

Cum a fost pentru voi să fiți dublați? Ți-a zis cineva: ok, vocea ta nu se va auzi niciodată în serialul ăsta?

Nu, nu ni s-a spus concret cum va fi. Noi ne gândeam: „dar oare cum vor face, cu subtitrare? Oare americanii vor avea răbdare să citească?” Se zvonea că vom fi dublați, dar poate e mai bine că nu am știut de la început. Orice informație în plus te ajută sau te dezechilibrează.

Când Sonia îi spune lui Andrei, fiul ei, că a fost bine că l-a turnat pe taică-su.

Dar când ai aflat că serialul este dublat?

De curând. Mi s-a părut super, a ieșit foarte bine dublajul.

Ați avut tot scriptul în română și nu ați știut în nicio secundă despre dublaj?

Nu, din contră, am avut Poliția de text cu noi, pe Cornelia. Stătea lângă noi să urmărească scenariul: avea o coloană în engleză și una în română și trebuia să corespundă ce spunem noi, ce se înregistrează pe cameră, cu ce scrie acolo. Și, pe lângă Cornelia, mai erau și cei doi scriitori (Gatewood și Tanaka) care au fost la toate filmările. Ei au fost foarte deschiși să mai schimbăm din replici.

Îmi poți da un exemplu, adică replicile nu sunau îndeajuns de românește?

De la ei a venit un scenariu în engleză, tradus, și avea formulări mai puțin românești. Erau replici în stil american, cu altă topică, altă sintaxă.

Voi, actorii, interveneați peste replici?

În principiu, da. Spuneam: „stai, că aici e ceva nefiresc, noi nu zicem așa”. În perioada aia, cu atât mai mult. Nu vorbeam cu „ok, bro” sau „goat fucker”, pe care-l traduci cu: nemernic (râde).

Cum te-ai pregătit pentru rolul ăsta, având în vedere că ai doar 32 de ani și n-ai prins, pe bune, comunismul?

I-am urmat sfatul lui Corneliu – pe care-l admir foarte mult – și am urmărit tot felul de cântece patriotice, m-am uitat la ședințe de congres, am intrat foarte mult în perioada aceea. Cred că ar fi fost mai ușor pentru părinții noștri să-și amintească de tinerețe, noi ne-am amintit mai mult din copilărie. Și erau multe chestii pe care le ziceam, de exemplu: „Ah, când eram eu mică, la grădiniță, aveam iaurt d-ăsta, în borcan”.

Diana Vladu a văzut prima dată serialul în redacția VICE. Fotografie de Ștefan Mărginean

Ai aflat, în timpul filmărilor, ceva nou despre comunism, care să te șocheze?

Nu-mi amintesc să fi fost ceva șocant. Cei mai în vârstă ca noi, de pe set, ne povesteau de vremea când se tăia căldura și era foarte frig. Cred că uneori simți nevoia să trăiești în condiții vitrege ca să îți pornească niște motoare de la interior. Dacă totul e bine, roz, lux, pe barosăneală, te relaxezi, nu prea-ți vine să ieși din zona de confort. Dacă le ai pe toate, nu prea știi ce cauți tu în viața ta.

„Pentru americani e o chestie foarte exotică. În plus, ei văd comunismul și într-o altă lumină.”



Apropo de altă lumină. Ți se pare un pas înainte un serial care vrea să te uiți la comunism cu zâmbetul pe buze?

Clar. Uite, am întâlnit oameni care spuenau: „Păi, ce să știe americanii despre România: Dracula, Tanacu și comuniști.” Dar, ca popor, poți să-ți asumi comunismul și poți să înveți să faci mișto de asta. Să faci o alchimie din astea, într-un fel. Dacă te pui în fund și plângi o viață întreagă, ce rezolvi? Ok, am suferit, nimeni nu zice că nu, dar hai să vedem ce putem face pe mai departe. Hai să râdem puțin de noi, pe bune!

Mă gândesc cum ar vedea bunicii sau părinții noștri filmul ăsta.

Da, sunt curioasă. Mi-ar plăcea să facem o vizionare într-o sală mare, cu 60+.

Sonia Baciu, această Vitoria Lipan

Cum ți s-a părut rolul Soniei?

Oh, Sonia, draga mea! Ce-mi plăcea cum veneau fetele de la costume, cu umerașele, și-mi aduceau rochiile. Abia așteptam să intru în hainele Soniei. Eu dintotdeuana am avut o admirație pentru Vitoria Lipan din Baltagul. Și, când am citit scenariul și am văzut cum e Sonia, am zis că ea e Vitoria Lipan. Tipa asta care merge până în pânzele albe pentru familia ei.

Mi-a rămas în cap replica dată de Sonia lui Andrei, fiul ei: a făcut bine că l-a dat în gât pe taică-su și, dacă e vinovat, o să putrezească în închisoare. Nu avea nici cea mai mică empatie față de Iosif.

Pentru ea a fost un șoc, pentru că ea credea în sistem la fel ca el. Sonia s-a simțit trădată de Iosif. Gândește-te că ei doi aveau, în primul rând, chestia asta în comun: credeau în comunism. Credeau până la fanatism în ideologia asta. Iar, dacă tu nu mai credeai în asta, eu nu puteam să te mai privesc ca fiind soțul meu, un partener de încredere. De aici și absurdul comic.