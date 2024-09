Am vorbit cu oamenii din spatele unor site-uri din România acuzate că răspândesc știri false

„Cercetează înainte să crezi. Verifică informația și din alte surse.” Mi-am instalat pentru câteva zile aplicația care te avertizează când intri pe un site suspectat că răspândește fake news și mesajul ăsta îmi apare sus, pe un fond roșu aprins.

În primul rând, denumirea de fake news e generică. Nu toate știrile de pe astfel de site-uri sunt false, e un amestec. Unele preiau și răstălmăcesc, altele dau știri perfect reale, pentru credibilitate, și apoi zbang!, vezi și o șopârlă. Sau, printre știri ok, la zi, bagă și articole nesusținute de dovezi și manipulatoare anti-gay, anti-globalizare, anti-Soroș, anti-SUA, anti-vaccin, pro anumite partide. De toate pentru toți, în funcție de agenda site-ului.

S-a scris mult în ultima vreme despre fake news, manipulare, dezinformare, propagandă. S-a explicat și de nu e tocmai ok să existe astfel de liste negre și de ce singurele arme potrivite împotriva dezinformării sunt un conținut de calitate și educarea publicului.

Și, cum educarea publicului șchioapătă dacă nu sunt prezentate toate părțile implicate, am stat de vorbă cu oamenii din spatele unora dintre site-urile etichetate ca mincinoase și manipulatoare.

Redactor-șef cunoaștelumea.ro: „E ceva în neregulă cu varianta oficială a istoriei”

Administratorul site-ului cunoastelumea.ro, Daniel Roxin, e un fel de vedetă pentru adepții teoriei că ne tragem, de fapt, în primul rând din daci. A făcut filme documentare despre daci, are vreo trei site-uri și o asociație care au cuvintele „dac” sau „daci” în denumire și face emisiuni pe tema asta. Dincolo de obsesia pentru daci, publicația asta s-a mai remarcat și prin interesul crescut pentru o altă teorie: atacul lui Soroș asupra identității românilor. Astfel, publicația e presărată cu tiluri ca „Ai schimba numele țării noastre în DACIA sau GETODACIA?” sau „Tupeul lui Soros la început de 2017″. Dar cum anume a influențat Soroș România și de unde pasiunea asta pentru daci? Despre astea și altele mi-a vorbit Daniel Roxin.



VICE: În ultima vreme, circulă niște liste cu numele unor site-uri acuzate, generic, de fake news. Apare și site-ul pe care îl coordonați.

Daniel Roxin: Această acțiune este o încercare mascată de a cenzura și presa neînregimentată politic, presa din afara marilor trusturi, presa care nu respectă așa-zisa „corectitudine politică”. Și atunci au pus în același loc site-uri care, pe bună dreptate sunt acuzate de poluarea internetului, cu site-uri oneste, dar care spun multe lucruri pe nume, deranjând sistemul.



Când a fost lansat site-ul cunoastelumea.ro și ce v-ați propus prin lansarea lui?

În luna aprilie se împlinesc doi ani de la lansare. Site-ul a avut succes de la început, în sensul că am avut din prima lună o medie zilnică de 15 000 de vizitatori pentru ca astăzi să ajungem la o medie de aproximativ 25 000 de cititori pe zi. Aș spune că principalul obiectiv este cel de a oferi o alternativă informativă la presa centrală, aproape în totalitate subordonată unor interese politice sau economice.



Considerați că site-ul cunoaștelumea.ro este unul de informare?

Fără îndoială! Este un site care se adresează unui public educat, interesat nu doar de subiecte sociale sau politice, ci și de subiecte științifice, istorice, de artă și spiritualitate.



Susțineți că strămoșii noștri reali sunt dacii și contraziceți teoria romanizarii. Când anume ați ajuns la concluzia că teoria romanizarii nu ar fi cea reală?

De mulți ani mi s-a părut că este ceva în neregulă cu variantă oficială a istoriei, dar declicul s-a produs în anul 2011, când am început cercetările pentru realizarea primului documentar despre cultura geto-dacilor. Atunci am descoperit cât de mare este minciuna și câte interese există pentru ca ea să fie menținută.



Această teorie a descendenței dacice tinde să-i prezinte pe daci într-o lumină exclusiv favorabilă. Aveau dacii și defecte?

Aveau. Erau oameni cu bune și rele, însă mult mai sofisticați decât o spun adepții teoriei romanizării, care le-au minimalizat foarte mult cultura pentru a justifica ilogica și falsa teorie a romanizării.

Aveți și un magazin on-line de cărți și îmbrăcăminte cu imprimeuri dacice. Sunt interesați românii de astfel de produse?

Nu eu dețin acest magazin, ci asociația pe care o conduc. El este un proiect non-profit, banii fiind folosiți în editare de cărți, finanțare de șantiere arheologice etc. Românii sunt tot mai interesați să aibă obiecte care conțin simboluri tradiționale și geto-dacice.



Site-ul dumneavoastră verifică informațiile, înainte de a le publica?

Redactorii de la cunoastelumea.ro au obligația să verifice informațiile pe care le publică. Sigur că există și situații, mai rare, în care informația publicată are nevoie de o corecție. Arătați-mi însă un singur ziar mare sau post de televiziune important care, în tot istoricul lui, nu a mai făcut și greșeli.



Publicați multe articole despre presupusa influență a lui George Soroș în România. Cum anume a influențat George Soroș România?

Dincolo de imaginea de filantrop, George Soroș este un personaj cinic, un adevărat rechin financiar. Faptul că oficiali din mai multe țări europene îl acuză de imixtiune în treburile interne ale acelor state spune foarte multe despre acest personaj. În România, agenda rețelei de ONG-uri pe care o finanțează are, în opinia mea, scopul mascat de a lovi în valorile tradiționale, în identitatea românilor. Și tocmai pentru că site-ul a atacat fără menajamente această problematică ne face, cred eu, să ne aflăm pe această listă neagră a site-urilor care, chipurile, transmit știri false. Ar fi interesant de investigat câți dintre cei care au inițiat sau susțin acest proiect de cenzură pe internet fac parte din ONG-urile finanțate de George Soros sau au primit burse Soros.

Considerați că vreun site de pe aceste liste care circulă zilele astea manipulează sau dezinformează?

Fără îndoială. Nu le cunosc pe toate, dar am identificat vreo 20 care în mod cert poluează spațiul virtual cu știri și informații false.

Administrator naționaliști.ro: „Eu scriu din patriotism”

Dacă arunci o privire pe naționaliști.ro, te prinzi imediat de ce a ajuns pe lista site-urilor considerate dubioase. Autointitulat „un portal incorect politic”, nici că ar putea avea mai multă dreptate: atacă virulent și jignește fără reținere. De exemplu, soții Iohannis sunt niște „gherțoi lacomi” și PSD-iștii sunt niște „porci obosiți”. Ce să zic, măcar e echidistant în insulte.



Iar când cauți pe internet numele administratorului site-ului, Marius Trancă, afli că acesta a fost cercetat în vreo șase dosare penale pentru că, în adolescență, îi plăcea să-și petreacă timpul liber desenând svastici pe pereții liceelor și pe crucile din cimitir.

Dar nu ar trebui să mă las influențată de ce citesc, îmi spune tânărul buzoian în interviul de mai jos. De exemplu, îmi explică el, semnează cu pseudonimul unui fost membru în SS-ul lui Hitler pentru că i-a plăcut numele, nu pentru că ar avea vreo înclinație spre nazism.

VICE: De ce crezi că site-ul pe care îl coordonezi, naționaliști.ro, se afla pe așa-zise „liste negre” de site-uri care dezinformează?

Marius Trancă: Cei care au contribuit la existența acestor liste nu au niciun drept în a judeca veridicitatea unor știri pe care le găsesc pe anumite site-uri, mai ales că au o culoare politică destul de dubioasă. În cazul meu, țin să precizez că numeroase știri sunt preluate și nu dețin amprenta site-ului administrat de mine. Dacă o știre este catalogată drept „fake”, mai întâi trebuie mers la sursa ei. Am lansat site-ul în anul 2008 și scopul a fost de a informa cititorii corect și fără perdea față de mainstream media. Suntem o echipă care are ca hobby să scrie lucruri de care presa „corectă politic” se ferește.



Consideri că site-ul tău este unul de informare? Verifici informațiile înainte de a le prelua?

Din punctul meu de vedere, site-ul informează și da, editorii mei verifică de cele mai multe ori informațiile, însă cititorul este liber în continuare să dezvolte căutarile spre a afla mai multe despre un anumit subiect, dacă acesta îi pare dubios.



Un articol din Constituție garantează libertatea de exprimare, dar un altul spune că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea şi nici dreptul la propria imagine. Consideri că site-ul tău respectă acest al doilea articol? Deseori folosești cuvinte grele la adresa celor despre care scrii.

Ne exprimăm fără perdea, bazându-ne pe faptele unor persoane despre care vorbim. Deci, nu aducem cuvinte grele în spatele unor indivizi care nu au nicio vină și nu avem scopul de a păta imaginea nimănui. Prin faptele lor, ei înșiși ajung să facă parte dintr-o anumită categorie de oameni de condamnat.



Ai avut șase dosare penale, după ce ai desenat svastica prin oraș și ai defilat în uniformă nazistă prin fața unei sinagogi. De mic ai fost un fel de vedetă în Buzău, și nu numai. Ce convingeri au stat în spatele acestor acțiuni ale tale?

Informațiile pe care le dețineti nu sunt în totalitate adevărate. Dosare au existat, însă așa cum am susținut și în fața judecătorilor, totul a fost o înscenare pusă la punct de anumite persoane care erau contra naționalismului și m-au transformat în neo-nazist. Presa locală, aservită politic, afirma că am defilat în uniformă nazistă, deși eu purtam o simplă geacă de camuflaj. S-a conturat o imagine a „micuțului neo-nazist” pentru că la acea perioadă aveam numai 16 ani. Și media mainstream a contribuit cel mai mult la defăimarea mea pentru că a expus informații neverificate și s-a luat doar după cei ce mi-au dorit răul.

Ai stat în închisoare pentru unele din faptele de mai sus. Cât ai fost închis?

Cinci luni și 20 de zile pe bună purtare, din opt luni de condamnare.



Evola și Max Wunsche sunt două dintre pseudeonimele tale, din ce am văzut pe site-ul tău. E vorba de Julius Evola, filosoful italian cunoscut pentru violența ideilor sale fasciste și rasiste, și de acel Wunsche care a fost membru al SS? Se numără ei printre idolii tăi?

Pur și simplu mi-au plăcut numele. Dacă vorbim despre cum au fost catalogați ei, dați-mi voie să subliniez faptul că istoria este scrisă de învingători, iar acei învingători au fost comuniștii, criminali dovediți și de istoria recentă. Nu pot avea încredere în niște informații introduse forțat în manualele de istorie de rivali politici.

Este acest site o sursă de venit suficientă pentru tine sau îți câștigi existența și altfel? Cum anume?

Acest site nu îmi aduce venituri, spațiile destinate reclamelor fiind puse la dispoziția editorilor voluntari. Eu sunt programator, lucrez cu firme din străinătate.

Administrezi și reporteronline.net? Că văd la tine pe Facebook că apari ca fondator.

Nu e al meu, doar am ajutat la configurarea lui ca platformă. Nu am postat articole pe el, l-am dat până să fie pus în uz de cine se ocupă.

Ce trafic ai pe naționaliști.ro?

Câteva zeci de mii zilnic. Uneori și sub 20 de mii. Puțin, față de alte site-uri care sunt chiar fantomă. Alții nu scriu decât pentru bani. Mulți au asociat naționalismul cu treburile de la 16 ani pentru care am fost condamnat, deci cu fapte vechi de aproximativ 15 ani.

Eu scriu din patriotism, pe care am să te rog să nu-l confunzi cu nazismul, cum au făcut alții.

Încerc, dar când semnezi cu Max Wunsche și Evola, îi înțeleg pe ceilalți.

Respect doar naționalismul la italieni și armata germană cum era organizată, nu politica extremistă.





„Singura publicație care spune lucrurilor pe nume exact așa cum sunt ele” spune un disclaimer de pe site-ul tău. De unde te informezi, ce canale preferi?

Eu nu mă uit la televizor deoarece nu suport manipularea peste măsura din media. Într-adevăr, atunci când preiau articole, la rândul meu mă informez de pe anumite site-uri pe care le consider ok.



La un moment dat ai anunțat pe site-ul tău că te înscrii în armata ucraineană. Cum a rămas cu planul ăsta al tău?

Am fost la un pas de a ajunge acolo, însă din cauza presei naționale mi-a fost pusă în pericol integritatea. Existau anumite riscuri la care am decis să nu mă expun.

Redactor-șef Activenews.ro: „Ni se fură articolele ca-n codru”

Site-ul ActiveNews.ro e un fel de Mediafax pentru site-urile în care ni se spune să nu avem încredere. E preluat în neștire, de publicații precum fluierul.ro, cocoon.ro, dzr.org.ro („dzr” vine de la „Departamentul Zamolxe din România”, dacă te întrebai). A fost acuzat că are o politică anti-gay și că ar publică articole favorabile Rusiei. Evidentă a fost susținerea site-ului pentru candidatul Alianța Noastră, Marian Munteanu, în campania electorală. Din aceste cauze și din altele, a ajuns pe lista neagră. Dar nu are ce căuta acolo, îmi spune redactorul șef al publicației, Mihai Șomănescu, fost jurnalist la TVR și ProSport.



VICE: Ești redactor-șef la ActiveNews.ro, site care apare pe lista neagră a publicațiilor acuzate de fake news. De ce crezi că a ajuns aici?

Mihai Șomănescu: Aceste liste sunt făcute pe criterii ideologice şi partizane, nu jurnalistice sau deontologice. ActiveNews.ro respectă toate regulile jurnalismului profesionist, citând sursa, verificând informaţiile pe care le publică. Suntem pe liste pentru că unora nu le place adevărul şi dacă nu pot să-l combată, atunci te denigrează.



Sunteți citați de multe site-uri acuzate de fake news. Aveți protocoale pe baza cărora vă preiau articolele?

Nu suntem citaţi, ni se fură articolele ca-n codru. Alteori se copiază articolele, se răstălmăcesc şi iese ceva total diferit. Cu mai multe siteuri am rezolvat problema doar după ce am adus în discuţie procesele civile.



De când conduci editorial acest site și unde ai lucrat înainte?

Sunt redactorul șef al ActiveNews.ro de la lansare, octombrie 2013. Înainte de asta, am fost jurnalist la Televiziunea Română și Prosport. La site suntem șase jurnaliști permanenți și câțiva colaboratori care contribuie ocazional cu texte.



În campania electorală, l-ați susținut pe Marian Munteanu, chiar tu ai scris un editorial în acest sens. Care a fost motivul acestei susțineri fățișe?

Marian Munteanu nu este implicat în niciun fel în activitatea, finanțarea sau administrarea ActiveNews.ro. L-am susținut pentru că am considerat că oferta lui politică este o alternativă validă la PSD și PNL, prima după 27 de ani.



Printre cei care publică la voi pe site se numără și Iulian Capsali, un cunoscut oponent al drepturilor homosexualilor. Are activenews.ro o politică anti-gay asumată?

ActiveNews susține că homosexualii se bucură deja de toate drepturile pe care le poate oferi statul român și societatea românească. Are vice.com o poziție anti-creștină asumată?

Nu, dar nu e un promotor al fundamentalismului creștin. Tot Iulian Capsali a fost acuzat că face propagandă pro-Rusia pe activenews.ro. Acuze similare s-au adus și site-ului dumneavoastră. Cum răspundeți?

ActiveNews este un site 100% pro-românesc, care încearcă să promoveze un punct de vedere autohton asupra problemelor curente. Acuzațiile aduse asupra noastră sunt fără fundament, absurde și denigratoare. Dacă vreun colaborator al nostru ar face propagandă unui alt stat, oricare ar fi el, ar zbura în secunda a doua.



Site-ul verifică informațiile, înainte de a le publica?

Publicăm doar informații pe care le putem verifica. În cazul informațiilor externe, precizăm mereu sursa și încercăm să o coroborăm cu altele. Hotnews verifică informațiile despre Siria la fața locului?



Care sunt principalii concurenți ai site-ului dumneavoastră?

Suntem singurul site serios, care prezintă un punct de vedere românesc asupra problemelor curente. Deci nu avem concurență, pe acest segment, momentan.



Considerați că vreun site de pe aceste liste care circulă zilele astea manipulează sau dezinformează?

Nebunii nu pot fi contracarați prin cenzură, ci prin educație și gândire critică. Trebuie distins între eroare omenească și dezinformare voită.

Pe de altă parte, presa care a scris despre armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein sau despre „profesori care-si umilesc elevii la Vianu” e bine mersi, alea n-apar pe nicio listă.



Acționar și redactor-șef recentnews.ro: „E normal ca cele două site-uri pe care le dețin să promoveze partidul pe care l-am fondat”

Undeva pe la mijlocul listei negre se află și recentnews.ro. Acesta, ca și site-ul exclusivnews.ro (exclusiv fără „e”, că exclusivenews.ro e altul), este deținut și condus editorial de Sebastian Popescu, fost medic veterinar, actual jurnalist și lider de partid. Noua Românie este numele formațiunii politice lansate de Popescu în anul 2015, care își propune, printre altele, să combată traseismul politic. Publicația recentnews.ro colaborează cu expunere.com, alt site acuzat de fake news, al cărui fondator, Ovidiu Drobotă, este cunoscut drept tânărul care a publicat știri false în favoarea lui Donald Trump în timpul campaniei din SUA.



Despre această colaborare și despre acuzațiile de propagandă politică îmi vorbește mai jos Sebastian Popescu. Ce-i drept, mă speriasem puțin când citisem fragmentul ăsta din prezentarea sa de pe site-ul partidului pe care îl conduce: „Dacă te văd la ananghie îmi dau și cămașa de pe mine ca să îți fie bine. Însă, dacă mi-ai greșit sau batjocorit, să te ferească sfântu de furia mea.” L-am sunat, oricum.

VICE: Cum comentați menționarea pe liste negre cu site-uri acuzate de fakenews a site-urilor la care sunteți redactor-șef și acționar unic?

Sebastian Popescu: Nu știu care au fost „criteriile” și îmi e greu să cred că cineva a verificat conținutul celor câtorva mii de articole publicate pe recentnews.ro și a stabilit că sunt fake news. Constat că s-a pornit o vânătoare de vrăjitoare și în România, care împarte presa din țară, în special cea online, în două tabere, pe principiul „dezbină și stăpânește”. Recentnews.ro nu a publicat vreodată fake news. Pentru că nu aparținem de niciun trust și nici nu cântăm în strună cui trebuie am fost incluși de tabăra adversă, pe această listă.



Am citit că, la bază, sunteți medic veterinar. Ce v-a determinat să schimbați direcția spre jurnalism și unde ați lucrat ca jurnalist, până să vă deschideți propriile site-uri?

Am lucrat ca jurnalist încă din timpul facultății. Jurnalismul e a doua mea profesie după cea de medic veterinar. Am lucrat și colaborat cu multe televiziuni regionale și naționale: Analog TV, TVR, Antena 2, B1 TV, Agro Channel etc.



Ce v-ați propus când ați dat drumul acestor site-uri – recentnews.ro și exclusivnews.ro?

Să dezvolt o sursă independentă de informare în mediul online, fără să fiu constrâns de politica editorială sau de factorul financiar.



V-ați îndreptat apoi spre politică, sunteți președintele Partidului Noua Românie, dar nu ați renunțat la calitatea de jurnalist. De altfel, pe recentnews.ro am văzut recent un anunț prin care tinerii sunt invitați să se înscrie în partid, iar pe exclusivnews.ro am citit un articol elogios despre dumneavoastră. Vedeți vreun conflict de interese între cele două calități ale dumneavoastră?

Să nu exagerăm cu elogiatul. E normal și firesc ca cele două site-uri pe care le dețin să promoveze Partidul Noua Românie, proiect pe care l-am fondat în 2015. Nu avem acces la media națională așa cum au celelalte formațiuni politice. Conflict de interese din ce motiv? Cred că v-ați inspirat prea mult din scandalul recent cu Ordonanța 13. Lucrez în privat, compania îmi aparține, partidul este o entitate privată. Nu lucrez la stat, nu am derulat și nici nu derulez contracte cu statul, iar PNR nu este finanțat de stat. Așadar, unde vedeți dumneavoastră conflict de interese?

Mă refeream la interesele unui politician versus rolul unui jurnalist, ca principiu.

Haideți să lăsăm principiile, haideți să fim aplicați. Intrați și verificați dacă suntem obiectivi sau nu.

Și eu nu sunt politician, sunt cel mult politician în devenire.

Sunteți lider de partid.

Dacă intri la Medicină și ești în anul I, nu înseamnă că ești medic. Eu zic că sunt în anul II. Dar nu există niciun confict de interese, nici de natură editorială, nici de natură morală. Cele două site-uri promovează decent și poate nici săptămânal nu se publică un material despre partidul pe care l-am fondat. Ele nu sunt portavocea partidului, nu sunt propagandă, dacă ne uităm la unele televiziuni, vedem unde se face propagandă pentru cele două sau trei mari partide. Deci nici vorbă de cazul nostru.



Site-ul dumneavoatră verifică toate informațiile, înainte de a le publica?

Știrile publicate sunt verificate așa cum este normal și firesc, prin proceduri jurnalistice.



Am observat că articolele nu sunt semnate pe cele două site-uri. Din ce motiv?

Fiecare redacție are propria politică editorială internă.

De asemenea, la secțiunea „Contact” nu există un număr de telefon unde să se poată suna în redacție. De ce?

Dacă nu existau date de contact dumneavoastră cum ați reușit să luați legătura cu mine?



V-am găsit numărul pe site-ul partidului. Care considerați că este concurența site-urilor dumneavoastră?

Există destul loc sub soare. Nu avem concurenți. Fiecare își face treaba cum poate mai bine.



Pagina de Facebook a expunere.com trimite către articole de pe recentnews.ro. Care este legătura între cele două? Este sau a fost Ovidiu Drobotă , care a declarat că expunere.com îi aparține, membru al partidului dumneavoastră?

Utilizăm cu acordul lui Ovidiu pagina de Facebook a expunere.com pentru promovare.

Este Ovidiu Drobotă membru în partidul dumneavoastră?

Nu. A fost.

Considerați că vreun site de pe aceste liste care circulă zilele astea manipulează sau dezinformează?

Nu sunt în măsură și nici nu îmi permit să pot face asemenea aprecieri. Putem spunem despre o știre că este tendențioasă, că este exagerată, sunteți jurnalist, ați învățat și la facultate, nu? Dacă știrea nu vinde într-o formă sau alta, jurnalismul nu s-ar mai putea face. Jurnalismul are o conotație de informare, dar în același timp se urmărește și o latură financiară, pecuniară. Că altfel nu ar mai putea să existe această meserie.

Fluierul.ro: „Deci, cum e cu Soroș? Vă finanțează?”

Primul pe lista site-urilor acuzate de manipulare și dezinformare este fluierul.ro. Dacă ai curaj să intri aici, pregătește-te. Subiectele preferate sunt: Soroș, UE e dușman, SUA e dușman , Soroș, Jos Kovesi, Soroș, Jos DNA, Soroș, Soroș, Soroș.

Cum pe site nu există niciun număr de contact sau email, le-am scris celor de la fluierul.ro pe pagina lor de Facebook, într-un mesaj privat. Ce a urmat a fost o conversație halucinantă, cu un domn (sau doamnă) care îmi repeta obsesiv să demonstrez că sunt cine spuneam că sunt, adică SĂ MĂ LEGITIMEZ (scriu așa că simțeam că urlă la mine), dar refuza o convorbire telefonică sau o întâlnire față în față, la care mi-ar fi văzut legitimația și chiar și buletinul, dacă dorea. A, și, evident, restul discuției a fost despre… Soroș. Mă întreba din când în când: „Deci cum e cu Soroș? Vă finanțează? (…) Care sunt sursele dvs. de finanțare? (…) Ziarul dvs. face parte din rețeaua progresistă Obama-Hillary-Soros.”

Într-un final, mi-a înșirat poziția lor, în vreo zece puncte, la care, printre altele, spunea așa:



„Fluierul.ro nu dă știri false. Dacă cineva ni le prezintă cu dovezi il publicam IMEDIAT cu scuzele de rigoare. Fluierul.ro separă Opinia de Știre. Noi suntem ÎMPOTRIVA corupției a Corupției REALE. Nu avem nici o legatură cu nici o organizație sau partid politic.”

Cert e că cei (sau cel, că pare un site scris de un singur om) din spatele fluierul.ro nu vor să aflăm cine sunt. Domeniul folosit de ei e deținut de European Youth Forum, o organizație care reunește consilii de tineret naționale. Nu există însă nicio legătură între ele.

„WTFFFFF? Ce e asta?”

Asta a fost prima reacție a unui reprezentant al Consiliului Tineretului din România, parte a forumului, când i-am spus să intre pe site-ul whereareyouthgoing.eu și whereareyouthggoing.com și să vadă cu ochii lui cum e redirecționat de pe domeniile forumului spre fluierul.ro. Care, apropo, a scris despre actuali membri ai acestui Consiliu că sunt oamenii lui….exact, Soroș!

Citește și Am citit o zi numai presă alternativă din România și am simțit cum îmi putrezesc neuronii

Consiliul Tineretului din România mi-a transmis oficial că nu au nicio legătură cu portalul conspiraționist și cei de la European Youth Forum mi-au explicat că domeniile respective le aparțin, într-adevăr, dar dintr-o eroare tehnică DNS-ul (sistemul de conectare a domeniilor cu datele stocate pe server) nu a fost actualizat după ce contractul cu compania de hosting a expirat. Printr-o coincidență sau nu, cele două domenii au ajuns astfel să împartă același IP cu fluierul.ro.

„Forumul nu a avut în niciun moment intenția să redirecționeze aceste domenii spre fluierul.ro. Forumul nu are niciun fel de legătură cu acest site”, mi-au transmis oficialii European Youth Forum.

Păzea, vin vremuritulburi.com

În ciuda insistențelor (l-am invitat chiar la redacție), să vadă cum arată un bârlog de soroșiști, omul de la fluierul.ro a refuzat să ne întâlnim și să-și dezvăluie identitatea, dar îmi tot repeta robotic: „N-am mai văzut așa ceva, un jurnalist care să nu vrea să se legitimeze!” Ca și cum vorbeam cu un zid, cu un troll sau cu un om cu mari probleme de înțelegere a limbii române. Sau care se prefăcea că nu înțelege.

Refuzul ăsta mi-a amintit de explicația unui alt administrator de site obscur, vremuritulburi.com (ăla care a scris că la Colectiv focul ar fi fost pus intenționat), când un cititor l-a întrebat de ce nu își face publică identitatea.

„Nu este vorba nici de lașitate, nici de smerenie, sunt doar un om simplu care încerc așa cum pot să îi fac pe oameni să vadă viața și din alte unghiuri. Nu e important cum mă cheamă, e importantă lucrarea mea. Iar lucrarea mea ca să dureze, am considerat deocamdată că e mai bine să o fac în acest fel. Dar va veni un timp, care se pare că se apropie tot mai rapid, când toți care vom fi pe aceași (sic!) lungime de undă (cititori ai acestul blog cât și a altora care au același viziuni) vom ajunge să ne cunoaștem, și nu pe internet ci față în față și vom forma adevărate grupuri de rezistență, pentru ca în acele zile, aceasta va fi singura metodă de supraviețuire în fața prigoanei care ne așteaptă… Mulțumesc pentru aprecieri! Doamne ajută!”.

Într-adevăr, Doamne ajută!

