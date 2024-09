Am vorbit cu români care și-au dat sângele să meargă la Untold

Sunt unele momente în care din departamentele de PR și marketing ies niște idei care asigură unui eveniment, unei companii, o imagine bună, dar aduc și ceva pentru oameni sau comunitate. Unul dintre cazuri a fost cu Untold, când a pornit campania „Pay with blood” (la propriu, unde puteai dona ca să primești un bilet gratis de-o zi la festival. Sau un discount și să-ți cumperi accesul la preț mai mic. A ajuns până în presa din Marea Britanie, mai obișnuită cu ce hoțomănii fac românii pe la ei prin regat decât cu faptele bune.



Doi ani mai târziu a rămas campania asta, activată cu aproape o lună înainte de festival. Anul ăsta e și mai bine pentru cine vrea la festival: pot alege între Untold și Neversea, deși cei mai mulți cu care am vorbit erau interesați de ce se întâmplă la Cluj, nu la mare. Și da, prima dată campania făcea trimitere la Vlad Țepeș, contele neîncoronat al vampirilor sub numele „Dracula”, dar e prea puțin relevantă forma. Trist e că la câteva luni după lansarea campaniei, în 2015, s-a văzut mai bine ca niciodată în cazul Colectiv câtă nevoie are România de donatori și cât de repede se pot mobiliza oamenii.

Însă statistici din 2016 arătau că, potrivit Institutului Naţional de Transfuzii, în toată ţara se dona zilnic circa 1 500 de pungi de sânge. Nu știu dacă-ți pare mică sau mare cantitatea, așa că mai pun o statistică lângă: numai în Bucureşti era nevoie la acea vreme de vreo 1 000 de pungi zi de zi. Cu toate astea-n minte m-am dus să vorbesc cu cei care au stat la coadă încă de la 8 dimineața să văd ce cred ei despre donat și dac-o fac și cu alte ocazii. Centrul mobil a fost parcat la intrare în Herăstrău sâmbătă și duminică, de la 8.30 până la 13.30. Ăsta a fost intervalul în care te puteai trece pe listă, iar când am ajuns erau oameni care așteptau deja de patru-cinci ore să le vină rândul.

Ioana, 22 de ani

Eu am aflat de ce se întâmplă aici de pe Facebook. Până acum am mai donat de două ori, dar apoi n-am mai putut. Acum folosesc ocazia asta ca să ajung la Untold și mi se pare chiar bună inițiativa asta. Și așa România nu gestionează prea bine treaba asta, cu centrele de donat și cu atras oameni dornici să facă asta. Un disconfort mi se pare că centrele specializate au un program destul de limitat, iar în weekend e închis. Nu prea ai timp când să te duci. Cred că ar ajuta să mai deschidă niște centre în weekend.

Gabriel, 18 ani

Eu mâine am Bacul și toți prietenii mei mi-au zis că n-ar trebui să vin, că poate mi se face rău. Am mai auzit povești d-astea cu leșin, dar acum am adoptat altă teorie: fac un bine acum și poate mi se întoarce mâine. Dar și voiam să mă duc la Untold, o să fie prima dată pentru mine, dar am mai auzit de la prieteni cum a fost. Treaba asta cu donatul mi se pare mișto, că eu mi-am zis de ceva timp, când fac 18 ani mă duc și donez sânge. Fac un bine și-mi iau și ceva în plus. Ar fi foarte bine dacă și statul s-ar adapta ca să susțină donatul. Sunt aici de la 8.30 și mai am de așteptat până-mi vine rândul.

Dragoș (stânga), 20 de ani, și Rareș, 18 ani

Dragoș: E prima dată când donăm. Și ce-mi place mie e că poți să îmbini două lucruri: util și plăcut. Amândoi o să mergem la Untold, că ne atrage atmosfera, nu neapărat vreun nume de pe afiș. Ce-i tare e că așa se promovează destul de mult și donatul de sânge și cred că prin metoda asta pot mai mulți tineri să ajungă la festival. Ar trebui așa evenimente și în alte orașe mai mici din țară, organizate de primărie.

Rareș: Din câte știu e nevoie foarte mare de sânge în România. Ar trebui să fie mai promovate astfel de proiecte, că dacă oamenilor nu le e ușor să doneze, nu prea o fac.

Mihaela, 27 de ani

Sunt obișnuită cu donatul și niciodată n-am avut nicio problemă. Într-o dimineață am și fost la centru înainte să mă duc la birou și am fost OK. Legat de treaba asta pentru festival, am donat și anul trecut, că am vrut bilet pentru o prietenă. Acum vreau la Untold. Însă fac treaba asta destul de des, am făcut-o și pentru bunica unei prietene. Principiul meu e: donez dacă se cere grupa mea. Îmi face plăcere, mă face să mă simt bine, utilă. Cred că oamenii pot învăța să doneze mai des prin astfel de inițiative.

Dragoș, 23 de ani, Bianca, 20 de ani

Bianca: Așteptăm de pe la 8.30. Suntem la facultate și o să mergem la Untold cu biletul d-aici. Am mai fost acum doi ani și vrem să mai ajungem o dată. Inițiativa mi se pare o idee bună, asta m-a și motivat să vin și e prima dată când dau sânge. De-acum însă mă gândesc să mă mai duc să donez.

Dragoș: Eu am mai donat de patru ori până acum, că veneau organizat cam de două ori pe an la facultate și când prindeam mai donam. Da cred că prin așa inițiative ajungi să motivezi oamenii mai bine, să le atragi atenția.

Cristina, 49 de ani

Înclinarea spre donat de sânge a mai evoluat în ultimii ani, oamenii sunt mai dispuși să vină, în special când sunt atrași cu diferite oferte. Dar ar trebui să fie o motivare pentru toate vârstele, nu doar pentru tineri. Este, în primul rând, o chestie de educație și nu mă refer doar la sistemul de învățământ sau la cel medical, ci în general, sunt cei șapte ani de acasă, să vrei să ajuți. Pe mulți oameni îi atrage solidaritatea. Sunt mulți însă si cei care o fac din plăcerea de a ajuta oamenii, fără să aștepte să beneficieze de anumite bonusuri. Până la urmă, dacă donezi sânge, donezi viață. Sunt însă și ofertele făcute de anumite firme sau sunt persoanele nevoiașe, preferă să doneze, fiind împinse de nevoile personale. E un mit că donatul îți dăunează. Sângele se reface cu odihnă, cu mâncare, cu lichide.

