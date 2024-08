De ce ai ajuns dator la stat pentru voucherul de bicicletă pe care Primăria ți l-a dat moca

Pe Gabriela Firea a apucat-o de ceva vreme frenezia pomenilor. Zic asta pentru că, în ultimii doi ani, a băgat mâna adânc în buzunarele primăriei pentru a face din acest oraș o adevărată capitală a cadoului din bani publici. Într-un rezumat al pomenilor, bucureștenii au primit vouchere pentru biciclete, stimulente financiare pentru căsătorie, ajutoare pentru naștere, cadouri pentru gravide, vouchere pentru inseminare artificială, tabere la mare pentru studenți și tineri, aparate dentare și gratuitate la transportul public pentru elevii din București.

Toate aceste gratuități, stimulente și cadouri au uscat bugetul public, iar acum ar putea să te lovească și la buzunar. Asta dacă te numeri printre cei 30 de mii de bucureșteni, care au primit vouchere în valoare de 500 de lei pentru a deveni bicicliști pe cele mai aglomerate străzi din Europa. Marți, ANAF a dat vestea că voucherele sunt impozabile, iar cei care le-au primit ar trebui să depună Declarația Unică. E vorba de un impozit de 10% pentru acest venit, adică 50 de lei se întorc înapoi la stat, a scris Profit.ro. Iar dacă nu completezi declarația până la 31 iulie, atunci riști să încasezi o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei de la ANAF.

Jumătate de zi mai târziu, impozitarea voucherelor pentru bicicletă a fost confirmată și de Primăria Capitalei. Într-un comunicat de presă, instituția a jurat că a făcut toate demersurile pentru a acoperi plata impozitului și a propus inclusiv reținerea la sursă a sumei datorate. Însă, Ministerul Finanțelor a decis că beneficiarii voucherelor sunt cei care trebuie să plătească impozitul de 10%.

Primăria menționează că celelalte tipuri de vouchere ori ajutoare sociale oferite în ultimii doi ani nu se impozitează, iar această taxă surpriză îi vizează doar pe cei care au vrut să devină bicicliști în București.

De asemenea, autoritățile locale se apără că au menționat aspectele ce țin de plata impozitului chiar în regulamentul proiectului prin care s-au acordat 30 de mii de vouchere în anii 2017 și 2018. Dar e vorba de jumătate de adevăr.

„Utilizarea voucherului atrage obligația beneficiarului atât de declarare a venitului aferent voucherului, cât și de plată a impozitului rezultat”, se arată pe pagina cinci a regulamentului întocmit abia după acordarea primelor cinci mii de vouchere și după ce Primăria a aprobat completarea cu alte 25 de mii de vouchere a proiectului „Bicicliști în București”.

Această mențiune lipsește din regulamentul pentru prima campanie de acordare a voucherelor din vara anului 2017, care este de negăsit pe site-ul PMB.

Asta nu înseamnă că bucureștenii scapă de plata impozitelor dacă au primit voucher pentru bicicletă în prima campanie. În mod normal și ei sunt datori, iar autoritățile statului au dreptul să verifice ce s-a declarat și ce s-a plătit până în 2023, mi-a spus Claudia Sofianu, liderul diviziei de impozit pe venit și contribuții sociale de la EY România, o multinațională care oferă servicii de asistență fiscală.

„Analiza se face doar în baza prevederilor Codului Fiscal, indiferent dacă este prevăzut în regulamentul proiectului. Așadar, beneficiarii trebuie să-și pună întrebarea dacă datorează sau nu ceva și pot confirma cu Direcția de Asistență Contribuabili de la ANAF”, mi-a explicat Sofianu.

CE ZICE ANAF

Am trimis întrebări și la ANAF, dar nu am primit un răspuns de la Biroul de Presă. În schimb, m-au ajutat să înțeleg cum stă treaba cei de la Direcția de Asistență Contribuabili a ANAF.

„Tot ceea ce se cuprinde pe acest sistem de vouchere pentru biciclete reprezintă un venit din alte surse și trebuie declarat. Chiar dacă nu scria în regulament, este un venit impozabil potrivit Codului Fiscal”, mi-a explicat o angajată de la Direcția de Asistență Contribuabili.

Asta înseamnă că și cei care au primit vouchere în prima campanie trebuie să plătească impozit, chiar dacă termenul de depunere a declarației a expirat în iulie 2018.

„Unitatea fiscală vă poate da un avertisment pentru că nu ați depus la timp această declarație. Dar, în ceea ce privește situația dvs, nu se pune problema de penalizări”, mi-a spus doamna de la ANAF.

Singurii care scapă de plata impozitului sunt cei care nu au folosit voucherul pentru bicicletă de la Primărie. Dar nu scapă de plată cei care au făcut voucher-ul cadou sau l-au vândut, ilegal, pe Olx și în alte spații.

NU SCAPI DE UN DRUM LA ANAF NICICUM

Chiar dacă Declarația Unică se completează online, asta nu înseamnă că toți bucureștenii scapă fără să facă un drum la ghișeu. Pentru a-ți face cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) trebuie să ai un cod de înregistrare. Și nu ai acest cod de înregistrare dacă în ultimii șase ani nu ai primit vreo decizie de impunere ori nu ai declarat un venit din alte surse la ANAF.

„Dacă nu aveți niciunul din aceste documente, va trebui să completați formularul de înregistrare cu aprobare la ghișeu. La sfârșit, se va genera un cod. Cu acest cod și cu actul de identitate în original și copie trebuie să vă prezentați la orice unitate ANAF”, mi-au explicat la Direcția de Asistență Contribuabili.

CONFUZIE ȘI LA PRIMĂRIE

Am întrebat și la Primărie de ce nu se zice nimic despre impozitarea voucherului în primul regulament și de ce acesta este de negăsit pe site-ul instituției. Nu am primit un răspuns până la publicarea acestui material. Însă consilierul general Ciprian Ciucu crede că această mențiune lipsește tocmai pentru că angajații PMB nu aveau habar că voucherele pentru biciclete sunt impozitate de ANAF.

„Au luat decizia pe genunchi. Măsura a fost justificată ca fiind una de mobilitate, dar nu a fost vorba de așa ceva. Echipa Gabrielei Firea nu poate demonstra că această măsură a avut vreun impact la nivel de politică publică, adică dacă a crescut măcar cu 0,1% numărul bucureștenilor care folosesc biciclete în loc de automobile. Nu poate demonstra, pentru că pur și simplu a fost vorba de o pomană electorală. Oamenii s-au bucurat că primesc o pomană, s-au dus și au luat pomana, iar acum trebuie să plătească impozit pe pomană”, mi-a spus liberalul Ciucu.

El a avertizat încă din toamna anului 2017 că voucherele pentru biciclete vor fi impozitate de către ANAF. Atunci, viceprimarul Aurelian Bădulescu l-a acuzat că vorbește prostii și a promis că nu se aplică elemente fiscale în proiectul „Bicicliști în București”.

„Vorbește o prostie cât dumnealui de mare (…) Proverbul românesc este încă la valoare, unde nu e cap, vai de picioare”, spunea Bădulescu, în septembrie 2017, într-o intervenție la Europa FM.

Primăria nu doar că a comunicat prost, dar a și gândit prost măsura, susține consilierul Ciucu, care nu a votat în urmă cu doi ani proiectul „Bicicliști în București”.

„Asta poate să fie o măsură de mobilitate după ce se iau vreo alte zece măsuri de mobilitate. Altfel, oamenii nu vor merge cu bicicleta pe Magheru, dacă nu există bandă dedicată.”

Pentru că banii pentru impozite vor ieși din buzunarele bucureștenilor, i-am întrebat și pe cei care au primit vouchere ce cred despre taxa venită la aproape doi ani după ce Primăria Capitalei a lansat proiectul „Bicicliști în București”.

Mihai (34 de ani)

„În 2018 am primit acel voucher. L-am folosit ca să cumpăr o bicicletă pe care am donat-o. Chiar dacă am citit regulamentul, nu-mi amintesc de vreo mențiune la impozit. Până acum nici nu am primit vreo notificare de la ANAF. Dar am să depun declarația respectivă, chiar dacă nu cred că vor sta să caute 30 de mii de contribuabili pentru a recupera un impozit de 50 de lei/voucher.

Cred că au gândit prost programul, trebuia să rețină suma de la început. S-au grăbit să dea o mită electorală și au strecurat paragraful respectiv în regulament. Oricum mi se pare ilogic că acest impozit nu se aplică unitar. A existat un program de sponsorizare pentru tinerii care doreau să facă fertilizare în vitro, apoi programul Rabla. Nu mai zic de sumele colosale virate pentru Catedrala Neamului.”

Eliza (31 de ani)

„Eu am luat acel voucher în a doua tură, adică după ce au suplimentat programul. Am adăugat o sumă și l-am folosit ca să îmi iau o bicicletă. Cât despre regulament, soțul meu a completat formularul. Dacă scria ceva de impozitare, probabil nu a fost atent, pentru că nu știam această informație. Nu am primit nicio înștiințare de la ANAF și nu m-am decis dacă voi depune acea Declarație Unică. Oricum aș fi luat acest voucher și dacă știam acest detaliu. Dar voiam să știu de la început.”

Maria (36 de ani)

„Eu am luat voucher chiar din prima tură și i l-am dat cadou unui vecin, ca să-i cumpere bicicletă lui fiică-sa. Trebuie să zic că nu am citit până la capăt termenii și condițiile, iar de la ANAF nu am primit nicio notificare și deja am depus Declarația Unică.

Știu că s-a mai vehiculat ideea de impozitare a acestui venit, dar nefiind o înștiințare oficială nu am luat-o în seamă. În primul rând pentru că nu am considerat că este responsabilitatea mea să umblu pe la instituții ca să aflu dacă am vreun alt impozit de plătit dincolo de cele de care știu. Sunt convinsă că are legătură cu foarte proasta administrare a banilor publici de către Primărie.”

Angelica (41 de ani)

„L-am primit abia în a doua tură, deși aplicasem și în 2017. Am folosit voucher-ul ca să îmi iau o bicicletă pentru mine. Nu am știut de această grozăvie cu impozitarea până acum și nici nu știu ce să cred, pentru că nu am primit nimic de la ANAF.

Am citit regulamentul, dar nu îmi mai amintesc exact ce prevedea. Oricum mă deranjează că aflu abia acum că trebuie să plătesc.”

Ionuț (44 de ani)

„Am luat voucher în prima tură și am fost de acord cu un regulament în care nu se zicea nimic de impozitare. Nu mă tem acum, pentru că nu au specificat nimic în regulament. Prin urmare îl consider voucher cadou pentru care organizatorul a plătit deja taxe.

La disperarea Guvernului actual după bani, nu este exclus un abuz din partea ANAF. Despre așa ceva ar fi vorba, căci aplicarea de amenzi vine după o prealabilă înștiințare. Eu nu am primit nicio înștiințare de plată de la ANAF.”

