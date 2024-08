Americanii de la Algiers au făcut un mix care o să te facă să ieși la protest în pași de dans

Când te gândești la muzică de protest, inevitabil îți vine în minte ceva anarcho-punk sau niște rock violent cu mesaje despre libertate și cât de mult suge sistemul. Indiferent ce sistem. Sistemul, by default, suge. Și e normal să te gândești la o piesă de genul. Nu prea poți să-ți exprimi ura cu adevărat dacă bagi strigăte peste un ansamblu de harpiști.



Cu toate astea însă, muzica de protest e, la fel ca multe alte genuri, într-o continuă evoluție stilistică. Cel mai bun exemplu e trupa americană Algiers, care combină post-punk, muzică gospel, noise și experimentală cu mesaje politice și socioculturale. Știu, ghiveciul ăsta muzical sună prea complicat și copleșitor. Dar oamenii reușesc să combine toate elementele într-un mod care nu cere foarte multe de la ascultător.

O să poți să te convingi de asta pe 4 februarie, când americanii vor concerta la Control. Își promovează cel mai nou material discografic, The Underside of Power, care are un titlu destul de edificator pentru ceea ce fac ei. Îți recomand să mergi să-i vezi în persoană. Oamenii cântă cu un banner uriaș în spatele lor pe care scrie așa „All power to the people”. În plus, muzica de protest nu are farmec dacă o asculți în dormitor. Cel mai bine e să fii în club, înconjurat de oameni la fel de nervoși ca tine. Doar așa o să simți cu adevărat impactul pieselor și un sentiment că nu ești singurul care crede că totul e nasol în 2018.

Înainte de concert, băieții ne-au trimis și un mix pe care-l poți asculta în exclusivitate pe VICE. Selecția de zece piese e destul de eclectică, dar toate merg pe ideea aia de evoluție în muzica de protest. Mix-ul ăsta o să te scoată în Piața Universității în pași de dans. Ai niște grime, muzică electronică, Throbbing Gristle, o trupă care merită propriul lor gen muzical, punk obscur din Brazilia și niște dub de la Lee Scratch Perry. Ultima piesă e „calmul dinaintea furtunii”. Ceva care o să te relaxeze înainte de concert.

https://soundcloud.com/viceromania/algiers-mixtape-for-vice-romania

Tracklist:

Big Zuu – Builders

Moor Mother – Deadbeat Protest

Wetware – Phantasma

Jasper Lee & Kyle McKinnon (You’re Next Soundtrack) – Run Motherfucker

Haram – American Police

Novelist – Street Politician

Ratka – Run to the Forest / Repetition

State Funeral – Tory Party Prison

Throbbing Gristle – Six Six Sixties

Lee Perry – Cool Rockers