Fă cunoștință cu ANa, campioana României în eSports care-ți dă headshot fără probleme în CS:GO

Ana Dumbravă are 24 de ani, s-a născut în Rădăuți, iar o lume întreagă o știe drept ANa. În ianuarie 2023, a fost desemnată cea mai bună jucătoare din lume de Counter-Strike: Global Offensive. La gala organizată în Stockholm, ea a câștigat în fața unei contracandidate din Brazilia și alteia din Rusia.

La acel moment a spus că speră ca prin acest trofeu să inspire mai multe femei să se alăture industriei gamingului. E foarte posibil să fi reușit asta deja prin performanța de acum. Înainte de acest premiu a fost însă pasiunea pentru gaming, mai exact pentru jocurile pe PC. „Îmi aduc aminte de momentele petrecute cu fratele meu în fata calculatorului. Aveam cam cinci ani. La început trebuia sa împărțim un singur PC și mereu ne «băteam» pentru el. Ne jucam multe jocuri: Quake, Elder Scrolls, FIFA, Counter-Strike, StarCraft, Need For Speed din ce-mi amintesc acum.”

Ea susține că a descoperit cu adevărat lumea jocurilor video când familia i-a cumpărat primul calculator. „Și acum îmi plac multe alte jocuri, dar nu am mereu timp de ele pentru că mă antrenez constant la CS:GO. Însă timpul liber mi-l petrec tot în jurul gamingului, dar mă relaxez cu alte jocuri decât cel la care joc la profesioniști.”

Prima competiție internațională la care a participat a fost ESWC (Electronic Sports World Cup), în Paris. „De-a lungul anilor am realizat cât de important este să-ți controlezi emoțiile și cât de riscant e să pierzi runde sau meciuri din cauza lor. Consider ca arma principală a unui jucător de eSports este mintea. Totul pornește de acolo.”

ANa într-o ipostază clasică din Counter-Strike

Ana este absolventă a Colegiului Tehnic Rădăuți, iar acum este studentă în anul patru la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, unde studiază Ingineria Materialelor. Iată-i povestea în lumea gamingului, dar și a competițiilor eSports.

VICE: Când și cum ai început să joci CS:GO? Ce te-a atras la joc și ce te-a motivat, la început, să devii tot mai bună?

Pot spune că CS:GO mi-a schimbat viața, deoarece treceam printr-o perioadă grea când am început să-l joc. Am suferit o pierdere uriașă în copilărie pe plan familial, devenisem foarte retrasă din punct de vedere emoțional și simțeam un gol în suflet. Jocul ăsta mi-a oferit o a doua șansă în viață ca să zic așa. Sunt foarte fericită că am ales această cale și nu regret niciun moment.

Pe la sfârșitul anului 2014, când am văzut pentru prima dată un eveniment CS:GO pe Twitch, am găsit foarte multă motivație. Mă uitam la o competiție și-mi imaginam cum ar fi să fiu eu acolo, în locul jucătorilor. M-am simțit de-a dreptul conectată cu tot ceea ce se întâmpla în jurul evenimentului: de la uralele publicului până la clutch-urile jucatorilor, absolut totul. În acel moment, mi-am promis că voi face orice e posibil ca să ajung pe o scenă internațională.

Care e ritualul tău de pregătire pentru o competiție?

Stilul de viață e similar cu cel dintr-un sport tradițional. Majoritatea timpului dinaintea competițiilor mi-l petrec cu echipa și cu staff-ul. Avem cantonamente, meciuri de pregătire, mult antrenament. Avem ședințe în care analizăm adversarii, stilul lor de joc, punctele forte și slăbiciunile. E o pregătire constantă, sezonul durează aproximativ nouă–zece luni pe an. Și călătorim mult, deoarece turneele sunt peste tot în lume.

Ritualul meu nu are niciun secret. De fiecare dată mă asigur că am avut un somn eficient înainte, o masă corectă și îmi setez o mentalitate de fier. Înainte de meci ascult muzică pe Galaxy S23 și mai citesc mesaje de pe social media. Încerc să fiu relaxată și sigură pe mine, să-mi pregătesc creierul să fiu capabilă să ajut echipa să câștige.

Cum se raportează familia la ce faci?

La început au fost puțin sceptici pentru că e ceva nou în România. Familia îți vrea binele, tatăl meu m-a sfătuit să nu renunț la facultate ca să am siguranța unei meserii pe termen lung. În timp s-a mai echilibrat balanța pe măsură ce eu am început să am satisfacție și rezultate. Am încercat pe cât posibil să fiu prezentă la cursuri și să nu am restanțe.

Familia mea are încredere în mine. Și pot spune că fără ajutorul tatălui meu și al mătușii mele, probabil nu reușeam sa ajung unde mi-am propus. Mă simt foarte fericită când reușesc să-i fac mândri. Ei mă însoțesc în public la multe dintre competiții, sunt alături de mine fizic și asta contează mult pentru mine.

„Performanța a fost mai presus de toate.”

La început, te gândeai că ai putea să faci bani din asta vreodată? Dacă nu, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că poți trăi din ceea ce te pasionează? De atunci și până acum, în ce fel te-ai schimbat (atât tu, cât și aspirațiile pe care le aveai la început)?

Sincer, niciodată nu am crezut că voi face asta, că o să ajung să fiu în cea mai bună echipă feminină de CS:GO (Nigma Galaxy).

Consider că nu m-am schimbat foarte mult, aspirațiile mele încă sunt aceleași: de a-mi ajuta echipa să fie pe primul loc, de a sparge bariera dintre scena masculină și cea feminină și de a dezvolta industria de eSports. Și, în principiu, banii nu au fost un aspect căruia să-i dau atenție. Performanța a fost mai presus de toate. Totodată, sunt recunoscătoare că am devenit o persoană independentă și mă pot întreține din pasiunea mea.

Te-ai ales cu ticuri de la joc sau alte efecte asupra corpului tău, cum ar fi dureri de spate?

La bază e o meserie dintre foarte multe altele care implică stat la birou perioade mai lungi de timp. Nu pot spune că am vreun tic sau vreun efect negativ major pentru că am un stil de viață echilibrat. E foarte important să mă odihnesc ca să pot da randament, așa că fac asta tot timpul. Fac sport, iau pauze cât de des pot, stau în pat pe telefon (îmi place Twitter). O astfel de activitate nu dăunează într-o măsură mai mare ca oricare alta similară.

Cum ai gestionat atenția celorlalți? Dar și criticile? Te-ai lovit de comentarii misogine sau de atitudini libidinoase de la alți jucători?

Trebuie să recunosc că nu-mi place neapărat atenția pe care am primit-o odată cu natura meseriei. Sunt o fire introvertită și mi-e dificil, dar m-am obișnuit în ultimii ani să-mi stăpânesc emoțiile. Realizez că această vizibilitate îmi dă o voce pe care mi-am propus s-o folosesc să ajut cum pot.

Orice prezență feminină în eSports a fost atacată misogin într-o anumită măsură cândva. Pot spune cât de greu este pentru o persoană de sex feminin să ignore aceste comentarii negative. Nicio fată nu dorește să audă „ești slabă, mai bine lasă-te”, „du-te și spală vasele, acolo ți-e locul”, „fetele nu au voie sa se joace așa ceva” sau mai știu eu ce. Mi s-a întâmplat de multe ori. Aceste comentarii nu vor dispărea în totalitate, dar voi încerca să sprijin persoanele care trec prin așa ceva.

Deși am fost foarte afectată la început, dezamăgită oarecum de reacții, în timp am reușit să nu mai las asta să mă afecteze, ci total opus: să le demonstrez contrariul spuselor lor. Sper ca prin exemplul meu, dar și multor altor fete (din diverse domenii de activitate) să motivăm fetele și femeile din România să își urmeze propriile vise.

Care e suportul de care te bucuri acum în popularizarea eSports?

De mai bine de doi ani sunt singura româncă din echipa Nigma Galaxy, o organizație din Emiratele Arabe Unite care m-a susținut până acum și care a făcut tot posibilul să am condiții de cea mai înaltă calitate, inclusiv un salariu lunar. Cel mai bun an al nostru de până acum a fost 2022. Am obținut toate titlurile mari ESL – Dallas, Valencia, Sweden, Girl Gamer Ceuta – și am fost desemnată cea mai bună jucătoare de sex feminin din lume. Asta a fost o mândrie de nedescris pentru mine.

Pe plan local, de mai bine de un an, fac parte din agenția de gaming Good Game Industry, ei mă ajută cu orice am nevoie „în afara jocului” ca să zic așa. Echipa lor au grijă de mine și mă ajută să-mi continui cât mai eficient cariera și să gestionez atenția pe care o primesc.

Din 2023, după ce mai multă lume a aflat de munca mea, am început să primesc susținere și din exterior. Aici mă refer în special la Samsung cărora vreau să profit de ocazie și să le mulțumesc. Mă bucur să fac parte din programul GRL Power by Samsung prin care am cunoscut multe alte fete care sunt apreciate în carierele lor din gaming. Asta îmi dă și mie putere și încredere să progresez.

Inclusiv la ședința asta foto de cosplay, să pot intra în pielea personajului cu care joc CS:GO (rolul meu în echipă fiind Polar/AWP) m-a făcut să mă simt extraordinar, iar acest lucru îmi va rămâne amintire toată viața.

Dacă nu ai fi ajuns aici, cum crezi că ar fi arătat viața ta acum? Atât profesional, cât și personal că, la finalul zilei, sunt interdependente.

Consider că viața este un mister, niciodată nu știi ce va urma. Îmi este foarte greu să mă gândesc la acest lucru, având în vedere cat de mult înseamnă lumea eSports pentru mine. Cel mai probabil îmi începeam cariera mea de fotbal, având în vedere istoricul meu cu acest sport. În România, fotbalul feminin este abia la început și am regăsit multe provocări similare și în eSports.

În ideea asta, îmi doresc ca pe viitor lumea să aprecieze mai mult munca celor din eSports. Prezența și susținerea oamenilor sunt foarte importante. România este încă în acea perioadă de dezvoltare, există mult loc de îmbunătățire. Avem mulți jucători talentați cu potențial foarte mare, iar publicul românesc începe să crească și el. Sper ca în viitorul apropiat România să poată ajunge la standarde mai bune și o să fac tot ce-mi stă în putință să contribui pe viitor.

Ce ai vrea să știe oamenii despre ce faci, dacă nu știu ce presupune industria eSports? Și ce le-ai recomanda adolescenților care se gândesc să urmeze aceeași carieră?

Aș vrea ca acești oameni să știe că e minunat să poți trăi din pasiunea ta și că dacă muncești și crezi în tine orice vis poate deveni realitate.

Desigur, acest drum nu este pentru toată lumea, majoritatea oamenilor se opresc într-un final. Nu oricine este pregătit să-și sacrifice stilul de viață pentru esports, iar tentația de a te lăsa este foarte mare. Cine-și dorește o carieră în asta trebuie să muncească și fie consistent, nu există nicio cale ușoară sau vreo scurtătură către succes. Trebuie să fii pregătit pentru obstacole, pentru că vor fi și multe momente dificile. Dar să nu se descurajeze niciodată, mai ales când apar reacții negative, și să pornească pe un astfel de drum doar dacă gamingul e pasiunea numărul unu.

În timp, eSports va ajunge parte din Jocurile Olimpice, dar la bază vor rămâne principii ale sportului tradițional: perseverența, teoria, disciplina, munca, antrenamentul, performanța și așa mai departe.

Cât despre mentalitatea de tipul „jocurile cu împușcături te fac mai violent”, pot spune că mai degrabă lipsa educației e cauza tuturor derapajelor. Jocurile sunt jocuri. Părinții sau tutorii copiilor trebuie să-i ghideze și să-i susțină, să-i învețe diferența dintre bine și rău și cum să treacă totul printr-un filtru cât mai sănătos moral, să-i educe corect pe aceștia. Eu nu sunt violentă absolut deloc, spre exemplu, și nu consider că jocurile video pot influența suficient comportamentul celor tineri atât timp cât părinții acelor copii sunt responsabili.

Cum e să fii agent pentru o campioană în eSports

Odată cu interviul făcut cu Ana, am vorbit și cu agentul ei Toma Nicolau. El este și co-fondator Good Game Industry. Pe ea a descoperit-o pe Twitch, în urmă cu câțiva ani. „Când am văzut-o cum joacă CS:GO am crezut că trișează. Nu-mi venea să cred la ce nivel ajunsese o româncă.”

Odată cu colaborarea lor, el și-a propus să mai diminueze prejudecata că „jocurile video sunt o pierdere de vreme”. „Să lucrez cu ea e o mândrie și o onoare, fără să exagerez. Vorbesc despre ea peste tot. Să ajungi să faci performanță înaltă într-un sport necesită multe aptitudini și trăsături de caracter rare, mult timp investit, disciplină, sacrificii. Este cea mai bună jucătoare din lume la CS:GO și mult prea puțini români o cunosc, deși pe la toate competițiile e steagul României în dreptul numelui ei.”

„Gamingul începe să facă parte din cultura pop locală.”

El a ajuns în industria asta tot din pasiune pentru gaming. „Jucam orice. Era simplu să pui mâna pe ele datorită pirateriei paradoxal, așa că nu făceam mofturi. După ce am renunțat la sport de performanță și am intrat la facultate, la București, mi-am deschis un blog de sport care m-a ajutat să mă dezvolt personal și profesional. Mai scriam și despre gaming, pasiunea rămăsese.” Din treaba asta a ajuns să organizeze un eveniment de gaming pentru alți bloggeri ca el, iar lucrurile s-au tot dezvoltat până când, la începutul lui 2020, a pornit agenția.

Susține că este mult loc de evoluție, pentru că s-a cristalizat o masă mare de practicanți de jocuri video, pe toate nivelurile. Totodată, sunt numeroase studiouri dezvoltatoare de jocuri care pun la bătaie joburi în România. „Aș putea spune că gamingul începe să facă parte din cultura pop locală. Deja suntem la a doua generație matură de gameri și urmează a treia. Dar e nevoie mare de reglementare.”

În acest sens, el amintește că sunt multe țări în lume unde disciplina eSports a ajuns în școli, face parte din orar, oamenii înțeleg altfel domeniul. „La noi încă e în urmă totul, ca-n multe alte domenii. Realist vorbind e loterie să încerci să devii eSports pro player în România. Trebuie educație multă înainte de asta și aș mai spune că trebuie un pic control pe partea de media, content, publicitate. În mediul digital CNA nu se implică suficient, sunt derapaje mari pe platforme unde stau copii pasionați de gaming și dau de mulți emițători necalificați, dacă pot să spun așa, care nu au discurs, nu au moralitate sau dau exemplu de comportament toxic.”

Sigur, asta ai putea spune despre orice e pe internet și nu ai greși neapărat. Dar, după cum îl caracterizează Toma, internetul e o bibliotecă. „Te poate învăța orice, dacă știi să filtrezi informația, mai ales în contextul unui sistem educațional public depășit.”

Echipa GRL Power este o inițiativă locală a Samsung prin care își propune să susțină exemple pozitive din gamingul feminin din România, combătând astfel misoginismul. Atât creatoare românce de conținut de gaming, cât și reprezentante ale sexului feminin din alte domenii (entertainment, eSports), dar pasionate de gaming, sunt susținute prin includerea lor în campanii locale de brand și în cadrul evenimentelor de gaming atât owned, cât și susținute de Samsung, în care li se dă ocazia să inspire mai departe.