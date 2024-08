Sunt singură la 28 de ani, iar oamenii mă judecă pentru asta

„Ai un iubit?”

E o întrebare pe care mi-o pune familia de fiecare când îi văd, ceva cu care cred că mulți se pot identifica. Sunt thailandeză și iraniană și în ambele culturi se așteaptă ca femeile să se căsătorească la începutul sau mijlocul vârstei de 20 de ani. Eu am 28 de ani. Și nu numai că nu sunt căsătorită, ci sunt singură de mai mult timp decât vreau să recunosc. Înțeleg grija familiei mele. Și eu sunt îngrijorată. Dar sincer, nu am nevoie să mi se tot spună că ceasul meu biologic ticăie.

Am experimentat prima oară „baby fever” în urmă cu trei ani, când aveam 25 de ani, vârsta medie la care se căsătoresc femeile în Thailanda, unde am locuit în ultimii patru ani. Lucram ca profesoară de engleză și un copil foarte drăgălaș și dulce m-a făcut să simt un fel de afecțiune pentru copii pe care n-am mai simțit-o până atunci. Nu vreau copii chiar acum, dar vreau să am la începutul vârstei de 30 de ani. Îmi imaginez că aș fi fericită cu doar un copil, dar poate că mai târziu voia realiza că vreau mai mulți. În continuare singură la 28 de ani și fără niciun pretendent serios ca partener, toate scopurile astea par să se îndepărteze din ce în ce mai mult.

Dating-ul în Bangkok e un proces greu, sau cel puțin așa e pentru mine. Am crescut în SUA și mi-e dificil să ies la date cu bărbați thailandezi din cauza limbii și diferențelor culturale. Între timp, cei care se mută aici din alte țări stau doar câțiva ani și nu caută de obicei relații de lungă durată. Mă chinui să găsesc pe cineva cu care să mă conectez cu adevărat, în timp ce mă ocup și de alte scopuri, cum ar fi o carieră stabilă, să învăț noi limbi și aptitudini și să călătoresc. Nu pot să nu-mi compar experiența cu cea a bărbaților de vârsta mea, care sunt în aceeași categorie de dating, dar par – cel puțin pentru mine – că se bucură de tot mult mai mult.

Pot fi mai multe motive la mijloc, dar acel ceas biologic nenorocit are multe de-a face cu asta.

Fertilitatea bărbaților durează mai mult decât a femeilor și fără aceeași presiune din partea ceasurilor biologice, bărbații au mai mult timp pentru date, partenere diferite și să-și crească carierele până se simt îndeajuns de stabili ca să-și întemeieze o familie. Între timp, femeile sunt în apogeul reproductivității între sfârșitul adolescenței și finalul vârstei de 20 de ani. Fertilitatea începe să scadă la vârsta de 30 de ani, apoi rapid la 35, iar până la 45 de ani este deja dificil pentru majoritatea să mai rămână gravide. Diferența asta puternică are consecințe sociale dramatice. Din moment ce bărbații nu trebuie să înceapă să-și planifice viitorul la fel de devreme ca femeile, au practic un deceniu în plus ca să-și dea seama ce vor. Nu sunt deloc aproape de 45 de ani, dar deja urăsc fiecare an care trece. Acum mă simt de parcă sunt într-o cursă pentru a-mi trăi viața, o cursă în care sunt deja în urmă.

Am un job, dar sunt încă un milion de alte lucruri pe care nu le am – o casă adecvată pentru o familie, economii pentru stabilitate viitoare, un venit lunar care să acopere cheltuielile zilnice, doar ca să dau câteva exemple. Mi-ar plăcea să am un copil după ce mă căsătoresc, iar ca să mă căsătoresc, trebuie să ies la date și, ideal, să fiu într-o relație stabilă de câțiva ani. Dacă vreau să am primul copil până la 32 de ani (ca să evit problemele de fertilitate), atunci n-am mult timp la dispoziție pentru asta – trebuie să cunosc pe cineva acum.

Femeile sunt sub o presiune mai mare să se transforme de la o persoană distractivă, fără griji de 20 de ani, la una de succes și responsabilă de 30 de ani. Noi, femeile mileniale, suntem învățate acasă, în școli, din filme și chiar de către necunoscuți, că putem să avem totul. Că dacă vrem, putem să fim femei de succes și mame grijulii. Că vom fi fericite odată ce devenim ambele. Dar nu ți se spune niciodată cum e până ajungi acolo. Și nici că după ce le-ai bifat pe toate – carieră de succes, familie fericită – succesul nu este garantat. Sau că atunci când ai succes, nu vei fi neapărat și fericită.

Cu un an și jumătate înainte să împlinesc 30 de ani, simt deja că vreau să apăs pe pauză. Dar viața merge înainte, așa că sfidez așteptările și-mi schimb perspectiva: Vreau să continui cu cariera mea, dar măcar am un job. Poate că n-am un iubit, dar am niște prieteni ca lumea. Poate că nu o să am copii la începutul vârstei de 30 de ani, dar poate că asta mă va pregăti să devin o mamă mai bună.

Un lucru care m-a ajutat a fost să descopăr femei care sunt fericite să aibă copii mai târziu în viață. Câteodată caut poveștile astea, alteori mă iau prin surprindere – în cărți, reviste și în conversațiile zilnice.

Îmi amintesc că am citit o postare pe Facebook a unei cunoștințe care vorbea despre cum a fost să fie crescută de o mama mai în vârstă. „Înțelepciunea profundă” a mamei ei după ce a trăit mai mult și probabil în timpul situațiilor dificile a devenit o sursă de motivație. Și că, deși mama ei era bătrână și avea probleme de sănătate, imaginea mamei ei care a inspirat-o să-și urmeze visurile.

Am citit și articole scrise de mame care au spus că au o perspectivă mai relaxată asupra vieții decât atunci când erau mai tinere, lucru care le-a ajutat să rămână calme când copiii făceau tantrumuri sau se îmbolnăveau. Au trecut prin destule situații dificile ca să știe că, în final, lucrurile vor fi ok. Cred că va fi ok și pentru mine.